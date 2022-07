Zelensky im Gleichschritt mit den Tyrannen der Geschichte wie Hitler, Stalin und Mao

Der gesetzlose Tyrann Zelensky eifert den Nazifaschisten nach und erstellt eine BLACKLIST von US-Gesetzgebern und Journalisten, während er BILLIONEN vom US-Steuerzahler abschöpft

Der ukrainische Marionetten-„Präsident“ Zelensky, der Milliarden von Dollar von den US-Steuerzahlern und auch von den europäischen Bürgern abschöpft, hat eine drohende Schwarze Liste herausgegeben, auf der ausdrücklich US-Gesetzgeber und Journalisten als „russische Propagandisten“ genannt werden, die von den Medien und der Gesellschaft abgelehnt werden sollten.

Zum Entsetzen vieler sind unter diesen Namen der US-Senator Rand Paul, die Kongressabgeordnete Tulsi Gabbard und der preisgekrönte Journalist Glenn Greenwald.

Jeder, der nicht mit Zelensky übereinstimmt, wird nun offenbar als eine Art „Putin-Marionette“ bezeichnet, als ob der installierte Führer eines europäischen Landes nun eine Art Reputationsbewertung für US-Gesetzgeber und Journalisten diktieren darf.

Dies ist die Art von Taktik, die in faschistischen, autoritären Staaten angewandt wird und an Nazi-Deutschland und die alte Sowjetunion unter Stalin erinnert. Hinzu kommt, dass Zelensky die folgenden verabscheuungswürdigen Taktiken verfolgt, die alle ihre Wurzeln in Autoritarismus und Tyrannei haben:

Verbot aller oppositionellen politischen Parteien in der Ukraine

Verbot aller Medien mit Ausnahme derjenigen, die von seinem Regime kontrolliert werden

Verbot von Büchern, Filmen, Musik, Kunstwerken und Theateraufführungen, die sich auf die russisch-ethnische Geschichte der Ukraine beziehen (im Wesentlichen Verbot der wahren Geschichte)

Wie Glenn Greenwald in diesem Twitter-Thread ausführte:

Vor der russischen Invasion und seitdem hat Zelensky grundlegende Freiheiten abgeschafft: oppositionelle Medien geschlossen, Parteien verboten, Dissidenten inhaftiert.

Da die Ukraine Geld und Waffen vom Westen fordert, will sie diese Unterdrückung nun mit McCarthy’schen schwarzen Listen in unsere Länder exportieren:

Sie können die vollständige ukrainische Schwarze Liste sehen, die @unherd erhalten hat. Neben den oben genannten Personen werden auch @JeffDSachs, @RandPaul, der ehemalige brasilianische Präsident @LulaOficial, Col. Douglas MacGregor, Caleb Maupin, Marine LePen und viele andere offiziell verleumdet:

Es ist schon extrem dreist, wenn Zelansky und seine Handlanger um die Welt reisen und andere Länder auffordern, ihm große Mengen an Waffen und Geld zu schicken, und dann versuchen, abweichende Meinungen in unseren Ländern zu unterdrücken, indem sie Journalisten und Bürger, die Fragen stellen, verleumden.

Zelensky ist ein rasender, wahnsinniger Tyrann, trunken vor Macht und eine Gefahr für die ganze Welt.

Tatsächlich ist Zelensky zu einem rasenden, verrückten Tyrannen geworden, der von den USA unter dem falschen Etikett der „Verteidigung der Demokratie“ Dutzende von Milliarden Dollar fordert, während er in Wirklichkeit im Gleichschritt mit den Tyrannen der Geschichte wie Hitler, Stalin und Mao marschiert.

Zelenskys rechtmäßiger Platz in der Hierarchie der autoritären Geschichte könnte neben Kim Jong-Un, Fidel Castro oder Pol Pot sein. Doch irgendwie wird er von den verdrehten, verlogenen westlichen Medien als gottähnlicher Held gefeiert, der Westeuropa vor der Verwüstung durch Russland retten soll.

Dabei ist Russland die einzige wirkliche Hoffnung für das ukrainische Volk, seiner Versklavung unter Zelensky zu entkommen, einem Tyrannen, der fast acht Jahre lang Militärschläge gegen die unschuldige Bevölkerung der Donbass-Region genehmigte, einen Krieg gegen die Zivilbevölkerung führte und gleichzeitig geheime Polizeieinsätze im ganzen Land durchführte, einschließlich der Ermordung politischer Gegner und des heimlichen Verschwindenlassens von Regierungskritikern.

All dies geschah natürlich unter der vollen Anleitung der CIA, wie die Washington Post und andere Nachrichtenagenturen inzwischen zugegeben haben. Zelensky war die ganze Zeit über eine Marionette, was angesichts seines Hintergrunds als schwuler Komiker und Fernsehschauspieler, der mit schmutzigen Informationen aus seiner zweifelhaften Vergangenheit leicht erpresst werden konnte, nicht verwunderlich ist. Wenn Russland nun erklärt, dass es an der „Entnazifizierung“ der Ukraine arbeitet, ergibt das alles einen Sinn. Zelensky unterstützte auch das Asowsche Nazibataillon, das die ukrainische Zivilbevölkerung jahrelang terrorisierte und erst zurückgeschlagen wurde, als Russland seine spezielle Militäroperation zur Entmilitarisierung des ukrainischen Regimes startete, das unschuldige Zivilisten (einschließlich Kinder) ermordete.

Zum Wohle des ukrainischen Volkes können wir nur hoffen, dass jemand Zelensky bald entmachtet, sei es durch die USA, Russland oder einen ukrainischen Militärputsch. Je eher Zelensky abgesetzt wird, desto eher können Verhandlungen mit Russland über eine friedliche Lösung beginnen. Und das bedeutet, dass das unnötige Sterben ukrainischer Männer endlich ein Ende haben kann, viel zu spät und lange nachdem Zelensky das Leben Zehntausender unschuldiger Ukrainer geopfert hat, um zu versuchen, sein eigenes gesetzloses Regime zu schützen, das sich dem Westen anbiedert.

GOTT SEI DANK: Russland kündigt an, dem ukrainischen Volk bei der Beseitigung des wütenden Tyrannen Zelensky helfen zu wollen

Zum Glück für das ukrainische Volk weitet Russland nun seine Militäroperation aus und plant offenbar, Zelensky zu entmachten. Wie Zero Hedge ausführlich berichtet:

Russland hat zum ersten Mal einen Regimewechsel in der Ukraine als eines seiner obersten Kriegsziele genannt. Der russische Außenminister Sergej Lawrow sagte in seinen am Montag veröffentlichten Äußerungen, Moskau werde dem ukrainischen Volk helfen, das Regime in Kiew loszuwerden“.

Bis in den Frühsommer hinein hatte das russische Militär seine Ziele auf dem Schlachtfeld auf die „Befreiung“ des Donbass konzentriert, aber diese jüngste Bemerkung Lawrows über die Absetzung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelenskij stellt das bisher expansivste Kriegsziel dar.

„Wir sind entschlossen, den Menschen in der Ostukraine zu helfen, sich von der Last dieses absolut inakzeptablen Regimes zu befreien“, sagte Lawrow bei einem Treffen mit Vertretern der Arabischen Liga in Ägypten.

In ähnlicher Weise hat Donezk-Führer Denis Puschilin erklärt, Russland müsse nun seine Militäroperation nach Westen fortsetzen und die Nazis und Faschisten aus Odessa, Kiew und allen ukrainischen Städten, die ursprünglich unter der Sowjetunion gegründet wurden, vertreiben.

Aus NewsRND.com:

Der Präsident der Donezker Volksrepublik Denis Puschilin erklärte, es sei an der Zeit, russische Städte wie Kiew und andere Großstädte zu befreien.

Die Website Russia Today zitierte Puschilin mit den Worten: Es ist an der Zeit, die vom russischen Volk gegründeten russischen Städte wie Kiew, Tschernigow, Poltawa, Odessa, Dnepropetrowsk, Charkow, Saporoschje und Lutsk wieder zu befreien.

Seit die Volksrepublik Donezk 2014 ihre Unabhängigkeit von Kiew erklärt hat, wird diese Region regelmäßig von ukrainischen Streitkräften bombardiert.

Wie Zelensky, die NATO und die USA deutlich gemacht haben, besteht die einzige Möglichkeit für Russland, vor einer westlichen Aggression sicher zu sein, darin, das faschistische Regime der Ukraine zu beseitigen und dem ukrainischen Volk zu erlauben, seine eigene Führung zu wählen (anstatt sich von der CIA gehorsame Marionetten installieren zu lassen).

Wir gehen davon aus, dass die Tage von Zelenski gezählt sind, so oder so.

Die Beendigung des faschistischen Zelensky-Regimes ist die einzige Möglichkeit, den Völkermord an den ethnischen Russen in der Ukraine zu stoppen

Es wird für Russland und die Menschen in Donezk immer offensichtlicher, dass die einzige Möglichkeit, Zelenskys Terrorismus und die menschenverachtenden Massentötungen an russisch-ethnischen Zivilisten zu stoppen, darin besteht, Zelensky zu beseitigen und sein faschistisches Regime ein für alle Mal zu beenden. Wie Adolf Hitler – ebenfalls ein verrückter, machthungriger, völkermordender Irrer wie Zelensky – müssen die ehrenwerten Mächte der Welt irgendwann den Preis für die Beseitigung des Bösen in dieser Welt zahlen, selbst wenn dies bedeutet, einen Krieg zu führen, um dieses Ziel zu erreichen.

In einer früheren Ära opferten sich Amerika und das Vereinigte Königreich, um das böse Regime Adolf Hitlers zu beenden. Russland zahlte einen hohen Preis für seine Beteiligung an diesem Kapitel der Geschichte und verlor über 20 Millionen Männer im Kampf gegen die Nazis. Jetzt scheint es, dass Russland aufgefordert wird, dieses Opfer zum Wohle der Zukunft der Menschheit zu wiederholen. Eine Welt, die von CIA-Marionetten wie Zelensky regiert wird, ist eine tyrannische, despotische Welt, die sich nicht entfalten darf. Zelensky und seine Kontrolleure müssen daran gehindert werden, die gesamte Menschheit zu versklaven.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Zelensky die Verkörperung des Bösen schlechthin ist. Er steht zu 100% im Einklang mit der menschenfeindlichen LGBT-Agenda, der dämonischen Propaganda des Westens, dem Klimawandel-Hoax, der die menschliche Zivilisation vernichtet, der Impfstoff-Todes-/Entvölkerungs-Agenda, der extremen Zensur seines eigenen Volkes und all den anderen schrecklichen Säulen des Bösen, die jetzt westliche Nationen wie Deutschland, Frankreich, Großbritannien, die USA, Kanada, Australien und Neuseeland charakterisieren. Diese westlichen Nationen sind durchdrungen von Satanismus, Kindermord (Infantizid), Transgender-Verstümmelungen, manipulierten Wahlen, extremer Zensur, illegalen Verfolgungen politischer Feinde (J6) und ähnlichen Verbrechen gegen die Menschheit.

In Wahrheit ist die Beseitigung von Zelensky nur der erste Schritt, um die Menschheit vor dem Satanismus und dem Zusammenbruch zu retten. Die unrechtmäßige feindliche Besatzungsmacht, die derzeit das unrechtmäßige Regime in Amerika führt, muss ebenfalls demokratisch von der Macht entfernt, für ihre Verbrechen verfolgt und für ihre Verbrechen gegen unsere Welt bestraft werden.

Nur dann können wir alle zu friedlicher Koexistenz, globalem Freihandel, erschwinglichen Lebensmitteln, Dünger, Energie, Landwirtschaft und Überfluss zurückkehren.

Erfahren Sie mehr in unserem heutigen Podcast „Situation Update“ über Brighteon.com: