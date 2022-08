FBI-Whistleblower enthüllt schockierend, was die Behörde wirklich über konservative und Trump-unterstützende, gesetzestreue Amerikaner denkt

Ein FBI-Whistleblower hat Project Veritas verblüffende neue Beweise vorgelegt, die zeigen, dass sich das FBI sehr stark auf konservativ eingestellte Amerikaner und Organisationen konzentriert, während linke Gruppen wie die Antifa und der John Brown Gun Club sich selbst überlassen bleiben, um zu wachsen, zu trainieren und in naher Zukunft gesellschaftliche Umwälzungen zu planen.

Laut Project Veritas zeigt ein Dokument, das der Gruppe zugespielt wurde, „wie das FBI amerikanische Bürger klassifiziert, die es für potenzielle ‚Militia Violent Extremists‘ [MVEs] hält“ – Sie wissen schon, wie die „hochgefährlichen Aufwiegler“, die das FBI in eine gefälschte Verschwörung zur „Entführung“ der demokratischen Gouverneurin Gretchen Whitmer im Vorfeld der Wahl 2020 verwickelt hat, die der tiefe Staat Donald Trump gestohlen hat.

„In dem Dokument zitiert das FBI Symbole, Bilder, Phrasen, Ereignisse und Personen, auf die Agenten achten sollten, wenn sie mutmaßliche inländische Terroristen identifizieren“, so Project Veritas in einer Pressemitteilung, die hinzugefügt wurde:

Das als „Unclassified/Law Enforcement Sensitive“ bezeichnete Dokument ist nur für den „internen Gebrauch des FBI“ bestimmt.

Bemerkenswert ist, dass unter dem Abschnitt „Symbole“ der Zweite Verfassungszusatz an prominenter Stelle zitiert wird, wo erklärt wird, dass „MVEs ihre Existenz mit dem Zweiten Verfassungszusatz rechtfertigen, da dort von einer „gut regulierten Miliz“ und dem Recht, Waffen zu tragen, die Rede ist“.

Unterhalb dieses Abschnitts listet das FBI-Dokument unter der Überschrift „Commonly Referenced Historical Imagery and Quotes“ (Häufig zitierte historische Bilder und Zitate) Bilder aus dem Revolutionskrieg wie die Gadsden-Flagge (siehe Abbildung oben) und die Betsy-Ross-Flagge auf, jeweils mit einer kurzen Beschreibung, wie das FBI sie sieht.

In einem anderen Abschnitt mit dem Titel „Common Phrases and References“ (Gemeinsame Phrasen und Verweise) wird die verstorbene Ashli Babbitt – die einzige Person, die während der Unruhen am 6. Januar vor dem US-Kapitol tatsächlich getötet wurde (eine unbewaffnete weiße Frau, die von einem schwarzen Polizeibeamten erschossen wurde, der festgenommen wurde, weil er seine geladene Schusswaffe in einer Toilette zurückgelassen hatte) – als jemand zitiert, den die MVEs als Märtyrer betrachten.

In demselben Dokument wird auch auf Ruby Ridge, Waco und sogar Timothy McVeigh verwiesen, um die traditionelle amerikanische Symbolik mit radikalen und gewalttätigen Ereignissen in Verbindung zu bringen, die sich vor Jahrzehnten ereigneten (übrigens alle unter dem damaligen Präsidenten Bill Clinton).

Aber auch dies sollte niemanden überraschen, wenn man bedenkt, dass sich das FBI in eine politisch kompromittierte Regimeschutzbehörde verwandelt hat, die sich durch die Anzahl der gefälschten Fälle auszeichnet, die die Behörde schafft, um die Illusion zu fördern, dass die politische Rechte in Amerika die größte Bedrohung für unsere Republik ist, und nicht die offensichtlich gewalttätige Linke, wie wir während Donald Trumps Wahlkampf 2016 und im Sommer 2020 als Reaktion auf den Mord an George Floyd gesehen haben.

Vor einem Jahr berichtete die Epoch Times unter Berufung auf eine neue Gerichtsakte im damals noch andauernden Whitmer-„Entführungsfall“, dass ein Anwalt eines der Angeklagten festgestellt habe, dass die Regierung mindestens ein Dutzend FBI-Agenten identifiziert habe, die in etwas verwickelt gewesen seien, das nichts anderes als ein Fallensteller-Versuch gewesen sei, da die beteiligten Personen keine Pläne für Whitmer gehabt hätten, bis sie im Wesentlichen vom FBI in das Komplott hineingetrieben worden seien.

Die Quellen „wurden von verdeckt arbeitenden FBI-Agenten unterstützt“, sagte Scott Graham, der den Angeklagten Kaleb Franks vertritt.

„Kaleb ist berechtigt, die alternative Verteidigung der Verführung anzuführen. Wenn die Geschworenen zu dem Schluss kommen, dass Kaleb mit irgendjemandem die Entführung von Gouverneur Whitmer vereinbart hat, könnten sie auch zu dem Schluss kommen, dass Kaleb von Agenten der Regierung zur Teilnahme veranlasst wurde“, schrieb Graham in einem Antrag an den Bundesrichter, der den Fall verhandelt.

„Kaleb hat das Recht, diese Verteidigung vollständig zu erforschen und zu präsentieren. Um dies zu tun, braucht Kaleb Zugang zu den CHS-Akten, die von der Regierung geführt werden. Diese Akten sind nach den Vorschriften des FBI und des [Justizministeriums] erforderlich und werden entscheidende Informationen über die Frage der Verführung liefern, die anderswo nicht verfügbar sind“, fügte er hinzu.

Das FBI ist durch und durch korrupt, und jeder, der für das FBI arbeitet, ist ein korrupter Erfüllungsgehilfe, egal wie „aufrichtig“ er ist.