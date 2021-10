FDA genehmigt Notfallverwendung von Pfizer-Impfstoff für Kinder zwischen 5 und 11 Jahren, und Berichte über Verletzungen nach COVID-Impfungen sind nahe bei 840.000

childrenshealthdefense.org: Die am Freitag von der CDC veröffentlichten VAERS-Daten umfassen zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 22. Oktober 2021 insgesamt 837.595 Berichte über unerwünschte Ereignisse aus allen Altersgruppen nach COVID-Impfungen, darunter 17.619 Todesfälle und 127.457 schwere Verletzungen.

Die am Freitag von den Centers for Disease Control and Prevention (CDC) veröffentlichten Daten zeigen, dass zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 22. Oktober 2021 insgesamt 837.595 unerwünschte Ereignisse nach COVID-Impfstoffen an das Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) gemeldet wurden.

Darunter befanden sich insgesamt 17.619 Meldungen über Todesfälle – ein Anstieg um 491 gegenüber der Vorwoche. Im gleichen Zeitraum wurden 127.457 schwere Verletzungen, einschließlich Todesfälle, gemeldet – 4.624 mehr als in der Vorwoche.

Ohne „ausländische Meldungen“ an VAERS wurden zwischen dem 14. Dezember 2020 und dem 22. Oktober 2021 in den USA 622.743 unerwünschte Ereignisse gemeldet, darunter 8.068 Todesfälle und 51.532 schwere Verletzungen.

Von den bis zum 22. Oktober gemeldeten 8.068 Todesfällen in den USA traten 11 % innerhalb von 24 Stunden nach der Impfung auf, 15 % innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung und 27 % bei Personen, bei denen die Symptome innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung auftraten.

In den USA waren bis zum 15. Oktober 411,6 Millionen COVID-Impfdosen verabreicht worden. Darin enthalten sind: 242 Millionen Dosen von Pfizer, 154 Millionen Dosen von Moderna und 15 Millionen Dosen von Johnson & Johnson (J&J).

Die Daten stammen direkt aus Berichten, die bei VAERS eingereicht wurden, dem wichtigsten staatlich finanzierten System zur Meldung von Impfschäden in den USA.

Jeden Freitag veröffentlicht VAERS alle Meldungen über Impfschäden, die bis zu einem bestimmten Datum eingegangen sind, in der Regel etwa eine Woche vor dem Veröffentlichungstermin. Die an VAERS übermittelten Meldungen erfordern weitere Untersuchungen, bevor ein kausaler Zusammenhang bestätigt werden kann.

In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass VAERS nur 1 % der tatsächlichen unerwünschten Impfstoffereignisse meldet.

Die diese Woche in den USA veröffentlichten Daten für 12- bis 17-Jährige zeigen:

22.212 unerwünschte Ereignisse insgesamt, darunter 1.348 als schwerwiegend eingestufte und 25 gemeldete Todesfälle. Zwei der 25 Todesfälle waren Selbstmorde.

Bei dem jüngsten Todesfall handelt es sich um ein 12-jähriges Mädchen (VAERS I.D. 1784945), das 22 Tage nach Verabreichung der ersten Dosis des Impfstoffs von Pfizer an einer Blutung der Atemwege starb.

Ein weiterer kürzlich aufgetretener Todesfall betrifft einen 15-jährigen Mann, der sechs Tage nach Verabreichung seiner ersten Dosis des COVID-Impfstoffs von Pfizer starb. Laut seinem VAERS-Bericht (VAERS-Identifikationsnummer 1764974) klagte der zuvor gesunde Teenager fünf Tage nach der Verabreichung des COVID-Impfstoffs über kurze einseitige Schulterschmerzen. Am nächsten Tag spielte er mit zwei Freunden an einem Gemeindeteich, schwang sich auf eine Seilschaukel, drehte sich in die Luft und landete mit den Füßen voran im Wasser. Er tauchte auf, lachte und sagte zu seinen Freunden: „Wow, das tat weh!“ Dann schwamm er wie üblich unter Wasser zum Ufer, tauchte aber nicht wieder auf.

Eine Autopsie ergab keine äußeren Anzeichen für eine Kopfverletzung, aber es wurde eine kleine subgaleale Blutung – eine seltene, aber tödliche Blutungsstörung – über dem linken Hinterkopf festgestellt. Darüber hinaus wies der Junge eine leicht erhöhte Herzmasse, eine vergrößerte Wanddicke der linken Herzkammer und kleine Myokardentzündungsherde an der Seitenwand der linken Herzkammer mit Myozytennekrose auf, die mit einem Myokardinfarkt vereinbar waren.

58 Berichte über Anaphylaxie bei 12- bis 17-Jährigen, bei denen die Reaktion lebensbedrohlich war, eine Behandlung erforderte oder zum Tod führte – wobei 96 % der Fälle…

auf den Impfstoff von Pfizer zurückgeführt werden.

539 Berichte über Herzmuskelentzündung (Myokarditis) und Herzbeutelentzündung (Perikarditis), wobei 531 Fälle auf den Impfstoff von Pfizer zurückgeführt wurden.

125 Berichte über Blutgerinnungsstörungen, wobei alle Fälle auf Pfizer zurückgeführt wurden.

Die in dieser Woche veröffentlichten VAERS-Daten aus den USA für den Zeitraum vom 14. Dezember 2020 bis zum 22. Oktober 2021 zeigen für alle Altersgruppen zusammen:

19 % der Todesfälle waren auf Herzkrankheiten zurückzuführen.

54 % der Verstorbenen waren männlich, 41 % waren weiblich, und bei den übrigen Todesmeldungen wurde das Geschlecht der Verstorbenen nicht angegeben.

Das Durchschnittsalter der Verstorbenen lag bei 72,7 Jahren.

Bis zum 22. Oktober meldeten 4.151 schwangere Frauen unerwünschte Ereignisse im Zusammenhang mit COVID-Impfstoffen, darunter 1.296 Berichte über Fehl- oder Frühgeburten.

Von den 3.065 gemeldeten Fällen von Bell-Lähmung wurden 51% auf Impfungen von Pfizer, 41% auf Moderna und 8% auf J&J zurückgeführt.

685 Berichte über das Guillain-Barré-Syndrom, wobei 41 % der Fälle auf Pfizer, 31 % auf Moderna und 28 % auf J&J zurückgeführt wurden.

2.043 Berichte über Anaphylaxie, wobei die Reaktion lebensbedrohlich war, eine Behandlung erforderte oder zum Tod führte.

10.493 Berichte über Blutgerinnungsstörungen. Davon wurden 4.590 Berichte Pfizer, 3.766 Berichte Moderna und 2.083 Berichte J&J zugeschrieben.

2.971 Fälle von Myokarditis und Perikarditis, von denen 1.865 Fälle Pfizer, 978 Fälle Moderna und 118 Fälle dem Impfstoff COVID von J&J zugeschrieben werden.

FDA erteilt Notfallzulassung für Pfizer-Impfstoff für 5- bis 11-Jährige

Die U.S. Food and Drug Administration (FDA) hat heute die Notfallzulassung (Emergency Use Authorization, EUA) für den Impfstoff COVID von Pfizer-BioNTech für Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren erteilt, berichtet The Associated Press.

Die Ankündigung folgte auf die Empfehlung des FDA-Beratungsausschusses für Impfstoffe vom Dienstag, dem Antrag von Pfizer stattzugeben. Der beratende Ausschuss stimmte mit 17 Ja-Stimmen und einer Enthaltung für den Antrag.

STAT berichtete über die heutige Nachricht:

Der Impfstoff wurde nicht von der FDA zugelassen, sondern erhielt eine Notfallgenehmigung. Notfallgenehmigungen werden verwendet, wenn der Minister für Gesundheit und Soziales einen Notfall im Bereich der öffentlichen Gesundheit erklärt hat, um die Verwendung von Impfstoffen, Behandlungen und diagnostischen Tests schneller zu ermöglichen. Diese Genehmigungen erlöschen, wenn der Ausnahmezustand endet. Der Impfstoff von Pfizer wurde im August vollständig für Jugendliche ab 16 Jahren zugelassen und erhielt zuvor eine Notfallzulassung für Jugendliche zwischen 12 und 15 Jahren.

Die Dosis für jüngere Kinder beträgt ein Drittel der Dosis für 12-Jährige und Ältere, wobei zwei Impfungen im Abstand von drei Wochen verabreicht werden. Bevor die Impfungen eingeführt werden können, muss die CDC ihre eigenen Empfehlungen abgeben.

Während der Sitzung am Dienstag hörte der Ausschuss für Impfstoffe und verwandte biologische Produkte Beweise von Pfizer und den Aufsichtsbehörden und hörte sich die Bedenken mehrerer Wissenschaftler und Ärzte an.

Nach den Daten der CDC, die auf der Sitzung vorgestellt wurden, gab es bei Kindern im Alter von 5 bis <12 Jahren seit Beginn der Pandemie etwa 1,8 Millionen bestätigte und gemeldete COVID-Fälle und nur 143 COVID-bedingte Todesfälle in den USA bis zum 14. Oktober.

Pfizer legte Sicherheitsdaten zu zwei Studienkohorten von Kindern im Alter von 5 bis 11 Jahren vor, die beide etwa gleich groß waren. Die erste Gruppe wurde nur etwa zwei Monate lang beobachtet, die zweite nur zweieinhalb Wochen lang.

Pfizer sagte, dass „Myokarditis/Perikarditis nach der Impfung“ bei Teilnehmern im Alter von 5 bis <12 Jahren erst untersucht wird, wenn der Impfstoff für Kinder zugelassen ist.

Der Impfstoff von Pfizer hat keine vernünftige Nutzen-Risiko-Kalkulation im Zusammenhang mit Kindern bestanden“, sagt der Wissenschaftler Brian Dressen, Ph.D., ist einer der Wissenschaftler, die am Dienstag während der achtstündigen Anhörung des FDA-Beratungsausschusses ausgesagt haben. Dressen ist auch der Ehemann von Brianne Dressen, die im Jahr 2020 während der Anwendung des COVID-Impfstoffs von AstraZeneca in Utah eine schwere neurologische Verletzung erlitt.

Während seiner dreiminütigen Aussage sagte Dressen, ein Chemiker mit umfangreicher Erfahrung in der Erforschung und Bewertung des Wirkungsgrads neuer Technologien, dem FDA-Beratungsgremium, dass der Impfstoff von Pfizer „bei Kindern jede vernünftige Nutzen-Risiko-Abwägung vermissen lässt.“

Dressen sagte, die Entscheidung, den Impfstoff für 5- bis 11-Jährige zuzulassen, sei übereilt und beruhe auf „unvollständigen Daten aus unzureichend aussagekräftigen Studien, die nicht ausreichen, um die Rate schwerer und lang anhaltender Nebenwirkungen vorherzusagen.“

Dressen forderte den Ausschuss auf, die EUA-Änderung abzulehnen und Pfizer anzuweisen, Studien durchzuführen, die eindeutig belegen, dass der Nutzen die Risiken für Kinder überwiegt.

Jessens Frau wurde im vergangenen November schwer verletzt, nachdem sie die erste und einzige Dosis eines COVID-Impfstoffs erhalten hatte, der im Rahmen einer klinischen Studie verabreicht wurde.

„Da das Studienprotokoll zwei Dosen vorschreibt, wurde sie aus der Studie ausgeschlossen und ihr Zugang zur Studien-App gelöscht“, sagte Dressen. „Ihre Reaktion wird in dem kürzlich veröffentlichten Bericht über die klinische Studie nicht beschrieben – bei 266 Teilnehmern wurde ein unerwünschtes Ereignis beschrieben, das zum Abbruch der Studie führte, wobei 56 neurologische Reaktionen gezählt wurden.“

CDC aktualisiert Richtlinien, die immungeschwächten Personen eine vierte COVID-Impfung erlauben

Immungeschwächte Erwachsene, die eine dritte Dosis des COVID-Impfstoffs von Pfizer-BioNTech oder Moderna erhalten haben, können sechs Monate nach der dritten Dosis eine vierte Auffrischungsimpfung erhalten, so die am Montag veröffentlichte CDC-Richtlinie.

„In solchen Situationen können Menschen, die mäßig und stark immungeschwächt sind, insgesamt vier Impfdosen erhalten“, wobei die vierte mindestens sechs Monate nach der dritten Dosis erfolgen muss, so die neuen Richtlinien der CDC.

Im August genehmigte die CDC für bestimmte immungeschwächte Personen ab 18 Jahren eine dritte Dosis des Impfstoffs von Pfizer-BioNTech oder des mRNA-Impfstoffs von Moderna, nicht aber des Adenovirus-Impfstoffs von Johnson und Johnson (J&J).

Eine dritte Dosis gilt jedoch jetzt als Teil der ersten Impfserie und nicht mehr als Auffrischungsimpfung. Immungeschwächte Personen, die eine dritte mRNA-Impfung erhalten haben, können frühestens im Februar eine vierte Dosis als Auffrischungsimpfung erhalten.

Die Behörde teilte mit, dass diese Auffrischungsimpfung aus einem der drei in den USA erhältlichen COVID-Impfstoffe, einschließlich J&J, ausgewählt werden kann, gab jedoch an, dass die vierte Dosis des Moderna-Impfstoffs nur halb so groß sein sollte wie eine normale Dosis.

Doppelt Geimpfte können das Virus immer noch zu Hause verbreiten

Vollständig geimpfte Menschen stecken sich mit COVID an und geben es an ihre Mitbewohner weiter, warnen Experten im Vereinigten Königreich. Eine britische Studie, die am 29. Oktober im Lancet veröffentlicht wurde, zeigt, dass Personen, die zwei Impfdosen erhalten haben, genauso ansteckend sein können wie diejenigen, die nicht geimpft wurden.

Selbst wenn sie keine oder nur wenige Symptome aufweisen, liegt die Wahrscheinlichkeit, dass sie das Virus auf andere ungeimpfte Mitbewohner übertragen, bei etwa zwei von fünf, also 38 %. Diese Quote sinkt auf eins zu vier bzw. 25 %, wenn die Mitbewohner ebenfalls vollständig geimpft sind.

„Durch wiederholte und häufige Probenahmen bei Kontaktpersonen von COVID-19-Fällen haben wir festgestellt, dass sich geimpfte Personen anstecken und die Infektion innerhalb eines Haushalts weitergeben können, auch an geimpfte Haushaltsmitglieder“, so Dr. Anika Singanayagam, Mitautorin der Studie.

„Unsere Ergebnisse liefern wichtige Erkenntnisse darüber, … warum die Delta-Variante weiterhin hohe COVID-19-Fallzahlen in der ganzen Welt verursacht, selbst in Ländern mit hohen Impfraten.

Geimpfte Kontaktpersonen, die positiv auf COVID getestet wurden, erhielten ihre Impfungen im Durchschnitt vor längerer Zeit als diejenigen, die negativ getestet wurden, was nach Ansicht der Autoren ein Beweis für eine nachlassende Immunität ist und die Notwendigkeit von Auffrischungsimpfungen unterstreicht.

Neil Ferguson, Epidemiologe am Imperial Institute, sagte, die Übertragbarkeit von Delta bedeute, dass es unwahrscheinlich sei, dass Großbritannien für lange Zeit eine Herdenimmunität erreichen werde.

„Das könnte in den nächsten Wochen geschehen: Wenn die derzeitige Übertragung der Epidemie ihren Höhepunkt erreicht und dann zurückgeht, haben wir per Definition in gewissem Sinne eine Herdenimmunität erreicht, aber das wird nicht von Dauer sein“, sagte Ferguson gegenüber Reportern.

16-jähriges Mädchen entwickelt nach der zweiten Pfizer-Impfung schwere Vulvaviren

Ein Fallbericht, der am 25. Oktober im Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology veröffentlicht wurde, enthüllt eine neue potenzielle Nebenwirkung des COVID-Impfstoffs von Pfizer, die laut Ärzten weitere Untersuchungen rechtfertigt.

Dem Bericht zufolge stellte sich ein 16-jähriges, nicht sexuell aktives Mädchen sechs Tage nach der zweiten Dosis des COVID-Impfstoffs von Pfizer mit Vaginalschmerzen in der Klinik für Kindergynäkologie vor.

Innerhalb von 24 Stunden nach Erhalt des Impfstoffs entwickelte das Mädchen Fieber, Müdigkeit, Myalgien und „Wunden“ im Vaginalbereich. Im Laufe der nächsten zwei Tage wuchsen die rechtsseitigen Läsionen in ihrem Vaginalbereich zusammen und wurden schmerzhafter. Der Teenager suchte die Notaufnahme mit 40 Grad Fieber auf. Dort wurde ein Bartholin-Drüsenabszess diagnostiziert.

Trotz Antibiotikatherapie verschlimmerten sich ihre Symptome, und die Läsionen waren mit Exsudat bedeckt, das einen nekrotischen, ringförmigen Rand aufwies. In der gynäkologischen Klinik waren die Läsionen der Patientin äußerst schmerzhaft, was zu Schwierigkeiten beim Wasserlassen, Stuhlgang und Gehen führte. Sie hatte keine Atemwegssymptome und keine Vorgeschichte von COVID-Exposition.

In dem Bericht heißt es, dass die Befunde „mit aphthösen Geschwüren der Vulva in Verbindung mit grippeähnlichen Symptomen nach der COVID-19-Impfung von Pfizer BioNTech (BNT162b2) übereinstimmen“.

„Unsere Patientin hatte typische klinische Merkmale eines aphthösen Ulkus, einschließlich eines grippeähnlichen Prodroms und charakteristischer dermatologischer Manifestationen, die nach der Impfung mit dem COVID-Impfstoff von Pfizer auftraten“, schrieben die Autoren. Dem Bericht zufolge wurde der Fall des Mädchens „aufgrund des zeitlichen Zusammenhangs mit der Verabreichung des COVID-Impfstoffs“ an VAERS weitergeleitet.