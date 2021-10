12.000 Angehörige der US-Luftwaffe, darunter auch Elitepiloten, haben das Impfmandat abgelehnt, und die Frist läuft nun ab

Die Frist für die vollständige Impfung des Personals der US-Luftwaffe gegen COVID-19 läuft ab, und viele Tausende weigern sich noch immer, so die jüngsten Berichte. Für viele ist es zu diesem Zeitpunkt auch zu spät, sich bis zum nächsten Dienstag, dem 2. November, impfen zu lassen. Bei anderen Waffengattungen, wie z. B. der Marine, laufen die Fristen erst später im November ab, aber die Luftwaffe wird der erste Testfall sein, da sie die früheste Frist gesetzt hat.

Die Washington Post berichtet nun am Ende der letzten Woche, dass bis zu 12.000 Angehörige der Luftwaffe den Impfstoff immer noch ablehnen, was innerhalb der obersten Befehlskette Alarm auslöst, die sich Sorgen machen, dass dies die Einsatzbereitschaft der Truppe beeinträchtigen könnte, zumal einige Soldaten in Schlüsselpositionen wegen ihrer Impfverweigerung entlassen werden könnten. „Die Tatsache, dass es sich um eine Entscheidung handelt, die zu einem potenziellen Verlust der Einsatzbereitschaft führt, ist bemerkenswert“, sagte Katherine L. Kuzminski, eine militärpolitische Analystin des Center for a New American Security, gegenüber der Post.

Diejenigen, die das Mandat verweigern, könnten nach früheren Angaben des Verteidigungsministeriums nach dem Uniform Code of Military Justice (UCMJ) angeklagt werden, sofern sie nicht vollständig entlassen werden. Derzeit sollen einige Sammelklagen von Soldaten – einschließlich Reservisten – im Gange sein, die argumentieren, das Mandat verletze ihre individuelle medizinische Freiheit und ihre verfassungsmäßigen Rechte.

Vor allem bei der Luftwaffe besteht die Gefahr, dass Piloten und Techniker, die eine jahrelange Ausbildung auf Kosten der Regierung und der Steuerzahler absolviert haben, verloren gehen – Menschen in elitären und hochqualifizierten Positionen. The Hill fasst das Dilemma, vor dem die obersten Militärs stehen, wie folgt zusammen:

Angesichts der Tatsache, dass eine so große Zahl von Militärangehörigen das Impfmandat ablehnt, stehen die Offiziellen vor einem Dilemma: Entweder sie gehen gegen diejenigen vor, die das Mandat abgelehnt haben, und müssen damit rechnen, dass es innerhalb von Einheiten, die auf eine Krise vorbereitet sein sollten, zu ernsthaften Rückschlägen kommt, oder sie halten sich nicht an die im August von der obersten Militärführung aufgestellte weitreichende Forderung.

Wenn die militärische Führung einen Rückzieher macht, könnte dies einen Präzedenzfall schaffen, der es dem Personal ermöglicht, sich leichter gegen künftige Mandate zu wehren – zum Beispiel, wenn eine Auffrischungsimpfung angeordnet wird – etwas, wozu die Regierung Biden signalisiert hat, dass sie bereit sein könnte.

„Die Air Force ist mit 324.000 Mitgliedern der drittgrößte Militärdienst, so die Post. Selbst ein kleiner Prozentsatz in den Reihen kann also erheblich sein“, fasst The Hill die Situation weiter zusammen.

Die US-Marine hat eine ähnliche Größe, was die Zahl der aktiven Mitglieder angeht. Auch bei der Marine und anderen Waffengattungen besteht die Gefahr eines Massenexodus. Anfang dieses Monats wurde in einem AFP-Bericht hervorgehoben: „Wenn alle Streitkräfte die gleiche harte Linie verfolgen wie die Marine, besteht die Gefahr, dass sie bis zu 46.000 Soldaten verlieren, obwohl sich vermutlich noch mehr vor Ablauf der Frist impfen lassen werden.“ Der Stichtag für die Marine ist der 28. November, bis zu dem alle Soldaten die Vorschriften vollständig erfüllen müssen.