FDA verzögert Entscheidung über Moderna-Impfstoff für Jugendliche aufgrund von Herzproblemen, doch Pfizer genehmigt für Jugendliche, trotz höherer Anzahl von Myokarditis-Berichten

childrenshealthdefense.org: Die COVID-Impfstoffe von Pfizer und Moderna werden beide mit Herzentzündungen in Verbindung gebracht. Im Mai genehmigte die US-Arzneimittelbehörde Food and Drug Administration den Impfstoff von Pfizer für 12- bis 17-Jährige, aber die Behörde verschiebt ihre Entscheidung über die Zulassung des Impfstoffs von Moderna für Jugendliche, während sie prüft, ob die Impfung das Risiko einer Myokarditis erhöhen könnte.

Die US-Arzneimittelbehörde FDA (Food and Drug Administration) erklärte am 15. Oktober, dass sie die Entscheidung über die Zulassung des COVID-Impfstoffs von Moderna für Jugendliche verschiebt, während die Behörde prüft, ob die Impfung das Risiko einer Herzmuskelentzündung (Myokarditis) erhöhen könnte, berichtete das Wall Street Journal.

Im Juni fügte die FDA der Begleitliteratur zu den mRNA-COVID-Impfstoffen von Pfizer und Moderna eine Warnung hinzu, die auf ein erhöhtes Myokarditis-Risiko hinweist.

Im Mai, einige Wochen bevor die FDA die Warnung hinzufügte, genehmigte die Behörde jedoch den COVID-Impfstoff von Pfizer für 12- bis 17-Jährige, trotz des bekannten erhöhten Myokarditisrisikos.

Ebenfalls im Juni beantragte Moderna die Zulassung seines Impfstoffs für Jugendliche im Alter von 12 bis 17 Jahren in den Vereinigten Staaten.

Die Prüfung des Moderna-Antrags durch die FDA ist noch nicht abgeschlossen, sagte ein FDA-Sprecher gegenüber Reuters und fügte hinzu, dass die Behörde zwar nicht vorhersagen könne, wie lange der Prozess dauern werde, die Daten aber so schnell wie möglich auswerten werde.

Nachdem vier nordische Länder am 6. Oktober die Verwendung des Moderna-Impfstoffs in jüngeren Altersgruppen ausgesetzt haben, sagte die FDA, dass sie das Risiko der als Myokarditis bekannten Erkrankung bei jüngeren Männern, die den Moderna-Impfstoff erhalten haben, im Vergleich zu denjenigen, die den Impfstoff von Pfizer-BioNTech erhalten haben, noch einmal prüft, so mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Die europäische Arzneimittelbehörde stellte im Juli fest, dass entzündliche Herzerkrankungen nach der Impfung mit den Impfstoffen von Moderna und Pfizer in „sehr seltenen“ Fällen auftreten können und bei jüngeren Männern nach der zweiten Dosis häufiger vorkommen. Die Aufsichtsbehörde betonte jedoch, dass die Vorteile der Impfungen alle Risiken überwiegen.

