Gesundheitsministerin will dem ganzen Land fluoridiertes Wasser aufzwingen

Der britische Gesundheitsminister Sajid Javid kündigte an, der Wasserversorgung Fluorid beizumischen, ein Schritt, der von den Chefärzten von England, Nordirland, Schottland und Wales unterstützt wurde

Daraufhin schrieben drei britische Wissenschaftler einen öffentlichen Brief an Premierminister Boris Johnson, in dem sie warnten: „Dies ist nicht der richtige Zeitpunkt für die britische Regierung, die Öffentlichkeit über die Gefahren der Wasserfluoridierung in die Irre zu führen.“

Englands oberster Mediziner wies die Bedenken zurück und nannte sie „übertrieben und unbewiesen“. Es gibt jedoch 70 Humanstudien und 60 Tierstudien, die einen Zusammenhang zwischen der Einnahme von Fluorid und einer Beeinträchtigung der Lernfähigkeit oder des Gedächtnisses belegen.

Es gibt auch Hinweise darauf, dass Fluorid mit ADHS und Schlafstörungen in Verbindung gebracht wird und ein endokriner Disruptor ist. Die Bürger des Vereinigten Königreichs können eine Petition unterzeichnen, die das Parlament auffordert, sich mit dem Thema zu befassen. Die Umkehrosmosefiltration kann zwar helfen, aber die wirksamste Lösung ist die Einstellung der Fluoridierung des Wassers.

Im Jahr 2019 setzten 97 % der westeuropäischen Länder ihrem Wasser kein Fluorid zu. Einige wenige Länder verwenden fluoridiertes Salz, die Mehrheit jedoch nicht. Doch trotz des Fehlens von fluoridiertem Wasser oder Salz in der Ernährung sind die Kariesraten in allen Ländern deutlich zurückgegangen.

Im September 2021 kündigte der britische Gesundheitsminister Sajid Javid an, alle öffentlichen Wasserversorgungen mit Fluorid zu versorgen und die Bürger zu zwingen, das Nervengift zu konsumieren. Diese Ankündigung erfolgte in Verbindung mit der Zustimmung der leitenden Ärzte des Vereinigten Königreichs aus England, Nordirland, Wales und Schottland.

Paradoxerweise kommt seine Ankündigung ein Jahr, nachdem eine Verbrauchergruppe in den USA eine Bundesklage gegen die Fluoridierung des Wassers für 200 Millionen US-Bürger eingereicht hat. Die Klage richtete sich gegen die Umweltschutzbehörde und würde die Wasserversorger dazu verpflichten, die Fluoridierung einzustellen.

Fluorid ist ein natürlich vorkommendes Mineral im Wasser und im Boden, von dem Wissenschaftler in den 1940er Jahren feststellten, dass es zur Vorbeugung von Karies beitragen kann. Die Wasserfluoridierung begann in den USA 1945 in Grand Rapids, Michigan, und in den folgenden Jahren übernahmen auch andere Gemeinden in Michigan und andere Bundesstaaten diese Praxis.

Sechsundneunzig Prozent des in den US-Wassersystemen verwendeten Fluorids stammen aus Apatiterz, der Quelle für Phosphatdünger. Obwohl die Zusammensetzung des Minerals auch „hohe Konzentrationen“ von Hydroxid, Fluorid und Chlorid enthält, bezeichnet die CDC den Zusatz dieser neurotoxischen Chemikalie als „eine der größten Erfolgsgeschichten der öffentlichen Gesundheit“. Doch diese „große Erfolgsgeschichte“ hat ihren Ursprung in hochgiftigen Nebenprodukten bei der Herstellung von Düngemitteln.

Bei der Herstellung wird Apatit mit Schwefelsäure vermischt, die aus geschmolzenem Schwefel gewonnen wird, den die American Water Works Association als „ein Abfallprodukt aus der Reinigung von Erdölrohstoffen“ bezeichnet.

Sobald die giftigen Dämpfe in einen gefährlichen Flüssigabfall umgewandelt sind, wird dieser von den Düngemittelfabriken zu Wasserreservoirs transportiert, wo er dem Trinkwasser zugesetzt wird. Im Gegensatz zu Fluorid in pharmazeutischer Qualität in Zahnpasta handelt es sich hierbei jedoch um „ein unbehandeltes industrielles Abfallprodukt, das Spurenelemente von Arsen und Blei enthält“.

Leider sind sich nicht viele über die Auswirkungen von Fluorid als Neurotoxin von der Wiege bis zur Bahre oder über die Herkunft des Abfallprodukts, das der Wasserversorgung zugesetzt wird, im Klaren. Obwohl es in Großbritannien einigen Widerstand gegen den Vorschlag gab, ist Javid „sehr daran interessiert, die Zugabe des Minerals zur Wasserversorgung voranzutreiben und wird im Rahmen von Gesetzen, die das Parlament durchlaufen, die Befugnis erhalten, dies in ganz England zu tun“.

Trotz erwiesener Gefahr will Großbritannien die Fluoridierung erzwingen

In einer konzertierten Aktion, um die Öffentlichkeit von dem Vorschlag zu überzeugen, sprachen sich die leitenden Mediziner des Vereinigten Königreichs gemeinsam für die Wasserfluoridierung in allen britischen Ländern aus. Um den Anschein zu erwecken, dass die Zugabe von Fluorid zum Wasser der Gesundheit der britischen Bürger zugutekommt, fügten sie den Vorschlag der Gesetzgebung mit der Bezeichnung „The Health and Care bill “ hinzu, die den Abgeordneten vorgelegt werden soll, die dann Javid die Befugnis erteilen werden, die Fluoridierung anzuordnen.

Als Reaktion darauf schickten drei britische Wissenschaftler einen öffentlichen Brief an Großbritanniens Premierminister Boris Johnson. In der von der U.K. Freedom from Fluoride Alliance veröffentlichten Pressemitteilung schreiben sie, „Dies ist kein guter Zeitpunkt für die britische Regierung, die Öffentlichkeit über die Gefahren der Wasserfluoridierung in die Irre zu führen.“

Die Wissenschaftler sind der Meinung, dass die Erklärungen der leitenden Ärzte der vier britischen Länder die schwachen Vorteile der Fluoridierung preisen, aber stärkere Beweise dafür ignorieren, dass Fluorid ein Neurotoxin für die Entwicklung ist. Den Wissenschaftlern zufolge,

Die Zahnärztelobby hat diese Debatte schon viel zu lange beherrscht. Man kann einen beschädigten Zahn reparieren, aber frühe Schädigungen des Gehirns (vor allem während der fötalen Entwicklung und im Säuglingsalter) lassen sich nicht reparieren oder rückgängig machen. Dies ist für die Zukunft unseres Landes so ernst, dass die Angelegenheit nicht durch die Art von ‚Taschenspielertricks‘ gelöst werden sollte, die von denjenigen angewandt werden, die das Drehbuch für die Erklärung der GMOs geschrieben haben.

In ihrer Erklärung gibt es zwei kurze Absätze, die sich mit dem Risiko der Fluoridierung befassen, was die Wissenschaftler als „Taschenspielertrick“ bezeichnen. In diesen Absätzen erwähnen die Verwertungsgesellschaften weder die zahlreichen Studien, die die Neurotoxizität belegen, noch die Klage gegen die US-EPA. Diese Punkte wurden in ihrem offenen Brief an den Premierminister angesprochen, in dem sie sagten:

… hoffen aufrichtig, dass Ihre Gesundheitsberater die eindeutigen wissenschaftlichen Beweise für die Neurotoxizität von Fluorid (und andere negative Auswirkungen auf die Gesundheit) anerkennen und die Gesundheit unserer Bevölkerung über die Förderung einer offenbar gut gemeinten, aber eindeutig überholten Praxis der Wasserfluoridierung stellen. Es wäre nicht das erste Mal, dass eine gut eingeführte medizinische oder zahnmedizinische Praxis den Fortschritten im wissenschaftlichen Verständnis der unerwarteten Nebenwirkungen weichen muss.

In der Times heißt es jedoch: „Chris Whitty, der Chief Medical Officer für England, hat Sicherheitsbedenken bezüglich der Verbindungen zurückgewiesen und erklärt, es gebe keine Beweise dafür, dass sie Krebs verursachen, und die Behauptungen über Gesundheitsrisiken seien ‚übertrieben und unbewiesen‘.“

Starke Beweise für die neurotoxische Wirkung von Fluorid

Eine der ersten Studien, die eine negative Auswirkung von Fluorid auf den IQ von Kindern belegte, wurde 1989 im Chinese Journal of Control of Endemic Diseases veröffentlicht. Seitdem hat das Fluoride Action Network Dutzende von Studien aufgezeichnet, die den Zusammenhang zwischen IQ und Fluorid untersucht haben.

Davon haben 70 Humanstudien und 60 Tierstudien einen Zusammenhang zwischen der Exposition und einer Verringerung der Lern- oder Gedächtnisleistung nachgewiesen. Die Humanstudien, an denen Kinder und Erwachsene teilnahmen, liefern überzeugende Beweise für die Schädigung. Das Fluoride Action Network hat auch eine Analyse der Probleme veröffentlicht, die mit den Studien verbunden sind, die keinen Zusammenhang gefunden haben.

Einige der stärksten Studien, die einen Zusammenhang nachweisen, wurden 2019 und 2020 veröffentlicht. Die Behauptungen der Befürworter der Fluoridierung, dass es nur „eine oder zwei Studien“ gibt, die einen Schaden feststellen, oder dass sie nur aus Gebieten mit natürlich hohen Fluoridwerten stammen, sind nicht mehr relevant. Die wissenschaftlichen Beweise können jetzt als überwältigend und unbestreitbar angesehen werden. Zu den Studien gehören:

Green 2019 – veröffentlicht im Journal of the American Medical Association’s journal on Pediatrics.25 Sie berichtet über erhebliche IQ-Verluste bei kanadischen Kindern aufgrund der pränatalen Exposition gegenüber Fluorid aus der Wasserfluoridierung.

Riddell 2019 – veröffentlicht in Environment International. Sie fand einen schockierenden 284%igen Anstieg der Prävalenz von ADHS bei Kindern in fluoridierten Gemeinden in Kanada im Vergleich zu nicht fluoridierten Gemeinden.

Till 2020 – veröffentlicht in Environment International. Darin wurde berichtet, dass Kinder, die in kanadischen fluoridierten Gemeinden mit der Flasche gefüttert wurden, im Vergleich zu Kindern in nicht fluoridierten Gemeinden bis zu 8,8 IQ-Punkte verloren.

Uyghurturk 2020 – veröffentlicht in Environmental Health, stellte fest, dass schwangere Frauen in fluoridierten Gemeinden in Kalifornien signifikant höhere Fluoridwerte in ihrem Urin aufwiesen als Frauen in nicht fluoridierten Gemeinden. Die in ihrem Urin gefundenen Werte entsprachen denjenigen, die in früheren Studien den IQ von Kindern verringerten.

Malin 2019 – veröffentlicht in Environmental Health. Sie brachte eine Verdoppelung der Symptome, die auf Schlafapnoe bei Jugendlichen in den USA hinweisen, mit dem Fluoridgehalt im Trinkwasser in Verbindung. Der Zusammenhang zwischen Fluorid und Schlafstörungen könnte auf die Wirkung von Fluorid auf die Zirbeldrüse zurückzuführen sein.

Malin 2019 – veröffentlicht in der Zeitschrift Environment International. Darin wird berichtet, dass die Exposition gegenüber fluoridiertem Wasser zu einer Verringerung der Nieren- und Leberfunktion bei Jugendlichen in den USA führt, und es wird vermutet, dass Personen mit einer schlechteren Nieren- oder Leberfunktion möglicherweise mehr Fluoridkörper aufnehmen. Diese Studie wurde von den National Institutes of Health finanziert.

Die Beweise für die neurotoxische Wirkung von Fluorid übertreffen inzwischen bei weitem die Beweise, die vorlagen, als Blei in Benzin verboten wurde. Ein kürzlich veröffentlichter Bericht des dänischen Wissenschaftlers, Harvard-Professors und Neurotoxizitätsexperten Dr. Philippe Grandjean kommt ebenfalls zu folgendem Schluss:

… es besteht kaum ein Zweifel daran, dass die Entwicklungsneurotoxizität ein ernsthaftes Risiko im Zusammenhang mit einer erhöhten Fluoridexposition darstellt, sei es durch kommunale Wasserfluoridierung, natürliche Fluoridfreisetzung aus Bodenmineralien oder Teekonsum, insbesondere wenn die Exposition während der frühen Entwicklung auftritt. Da man davon ausgeht, dass die Entwicklungsneurotoxizität dauerhafte negative Auswirkungen hat, ist die Gesundheit des Gehirns der nächsten Generation ein entscheidender Aspekt bei der Risiko-Nutzen-Bewertung der Fluoridexposition.

Fluorid ist ein endokriner Disruptor, der sich auf das Gehirn auswirkt

Es ist erwiesen, dass Fluorid als endokriner Disruptor sowohl den Schlaf als auch das Gehirn beeinträchtigt. Es trägt zum Anstieg der Zahl der Kinder und Erwachsenen mit Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS) bei. Eine 2015 veröffentlichte Studie zeigte, dass Kinder mit einer höheren Rate an medizinisch diagnostiziertem ADHS in Staaten wohnten, in denen ein größerer Anteil der Bevölkerung fluoridiertes Wasser konsumierte.

Im Jahr 2006 bezeichnete der Nationale Ressourcenrat der Nationalen Akademien Fluorid als endokrinen Disruptor. Laut den National Institutes of Health (NIH) aus dem Jahr 2014 „zeigt die Forschung, dass endokrine Disruptoren während der pränatalen und frühen postnatalen Entwicklung, wenn sich Organe und Nervensysteme bilden, das größte Risiko darstellen können.“ Die NIH haben diese Aussage inzwischen von ihrer Website entfernt.

Die Exposition gegenüber Fluorid wird auch mit Schilddrüsenerkrankungen in Verbindung gebracht, die wiederum zu Herzerkrankungen, Fettleibigkeit, Depressionen und anderen Gesundheitsproblemen beitragen. Fluorid wirkt sich nachteilig auf den Schlafrhythmus aus. In einer Studie wurde festgestellt, dass eine chronische schwache Exposition das Schlafverhalten von Jugendlichen im Alter von 16 bis 19 Jahren beeinträchtigt.

Es wurde festgestellt, dass ein Fluoridgehalt von 0,52 mg pro Liter mit einer 1,97-mal höheren Wahrscheinlichkeit verbunden ist, mindestens einmal pro Woche an Schlafapnoe zu leiden. Dieser Wert ist niedriger als die derzeitige Empfehlung von 0,7 mg/L.

Die Forscher stellten die Theorie auf, dass die Anhäufung von Fluorid in der Zirbeldrüse das Schlafverhalten beeinflussen kann. Darüber hinaus schrieben die Forscher, dass bei Erwachsenen die Fluoridkonzentration in der Zirbeldrüse mit Verkalkung korreliert, was wiederum mit einem Rückgang der Melatoninproduktion, einer geringeren Schlafdauer und einem geringeren Anteil an REM-Schlaf einhergeht.

Gesundheitsbehörde senkt Fluoridwert für 2015

Im Jahr 2010 kam eine im Journal of the American Dental Association veröffentlichte Studie zu dem Schluss, dass ein Zusammenhang zwischen Fluorose und Kinderzähnen sowie der Aufnahme von Fluorid aus Säuglingsnahrung und anderen Nahrungsquellen besteht. Sie schrieben:

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Prävalenz von leichter Zahnfluorose durch die Vermeidung der Aufnahme großer Mengen Fluorid aus rekonstituiertem Säuglingsnahrungspulver und fluoridierter Zahnpasta verringert werden könnte.

Auch die CDC zog 2010 nach und warnte, dass das Mischen von pulverförmiger oder flüssiger Säuglingsnahrung mit fluoridiertem Wasser das Risiko der Entwicklung einer Zahnschmelzfluorose bei Kindern erhöhen könnte. Diese Empfehlungen wurden inzwischen gestrichen.

Ihre Zähne sind jedoch das Fenster zu Ihren Knochen, und wenn Sie Schäden an Ihren Zähnen feststellen, müssen Sie sich die Frage stellen: Welche Art von Schaden an Ihren Knochen tritt auf?

Im April 2015 gab das US-Gesundheitsministerium zu, dass die von ihnen propagierten Fluoridwerte die Zähne von Kindern schädigen. Bei 41 % der Teenager wurde eine schwere Zahnfluorose festgestellt, die weiße Flecken, Gelbfärbung oder löchrigen Zahnschmelz umfasst.

Trotz der hohen Fluoridkonzentrationen, die eine Fluorose verursachen, berichtete die CDC auch, dass 42 % der Kinder und Jugendlichen im Alter von 6 bis 19 Jahren und 90 % der Erwachsenen Karies in ihren bleibenden Zähnen hatten. Obwohl einige Gesundheitsexperten Fluorid weiterhin als Schutz vor Karies propagieren, erfüllt es offensichtlich nicht seinen Zweck.

Anstatt Fluorid vollständig aus dem Wasser zu entfernen, um die Knochengesundheit zu schützen, kündigte das Gesundheitsministerium 2015 an, den Fluoridgehalt im Wasser lediglich zu reduzieren, um „das Risiko einer kosmetischen Fluorose in der allgemeinen Bevölkerung“ zu minimieren. Der Gedanke, dass Fluorose lediglich ein kosmetisches Problem ist, negiert das potenzielle Risiko für die Knochengesundheit.

In einem Schreiben an die National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine (Nationale Akademien der Wissenschaften, Technik und Medizin) stellte die American Dental Association fest, dass ihre Mitglieder damit einverstanden sind, dass die Ausgabe 2018 der Fluoridation Facts, der ADA-Ressource zur kommunalen Wasserfluoridierung, Fragen zum Zusammenhang zwischen dem Verbrauch und einer verminderten Intelligenz oder Verhaltensstörungen beantwortet.

Sie entschieden sich dafür, alle Studien, die zeigen, dass Fluorid ein gefährliches Neurotoxin ist, eklatant zu ignorieren, und erklärten: „Die Beweise aus einzelnen Studien und systematischen Übersichten stützen nicht die Behauptung eines kausalen Zusammenhangs. Darüber hinaus drängten sie darauf, dass die Monografie des National Toxicology Program zu Fluoridexposition und neurologischer und kognitiver Gesundheit ihre Klassifizierung von Fluorid von einem „vermuteten“ Neurotoxin zu einem „unbekannten“ Neurotoxin ändern sollte.

Sie begründeten dies mit der Behauptung: „Es gibt keine umfangreiche Literatur, die Fluorid als potenzielles Neurotoxin untersucht.“ Mit anderen Worten: 70 Humanstudien und 60 Tierstudien reichten nicht aus, um „die Behauptung eines kausalen Zusammenhangs zu stützen“, und es gibt keine „umfangreiche Literatur, die Fluorid als potenzielles Neurotoxin untersucht.“

Helfen Sie mit, die Praxis der Wasserfluoridierung zu beenden

Äußerungen von Politikern und Experten lassen vermuten, dass die Sorge um Karies größer ist als die um den Verlust der Intelligenz, die Gesundheit des Gehirns von Erwachsenen und Kindern und die Schäden durch Störungen des Hormonsystems.

Für die Bürger in Großbritannien wurde im Parlament eine Petition initiiert, in der empfohlen wird, dass es besser wäre, „die Zähne täglich mit Zahnpasta zu putzen und den Zuckerkonsum zu kontrollieren, anstatt die ganze Nation mit Fluorid zur Einnahme eines Nervengifts zu zwingen“.

Die Bürger Großbritanniens können die Petition unter diesem Link unterzeichnen. Wenn sie 100.000 Unterschriften erreicht, muss das Parlament sie zur Debatte stellen. Diejenigen, die in einem Gebiet mit fluoridiertem Wasser leben, können ihre Gesundheit schützen, indem sie das Wasser aus der Leitung filtern.

Da Fluorid ein sehr kleines Molekül ist, lässt es sich nur schwer herausfiltern, wenn es einmal zugesetzt wurde, aber eine Umkehrosmosefiltration kann wirksam sein. Sauberes, reines Wasser ist eine Voraussetzung für optimale Gesundheit; die einzige wirkliche Lösung besteht also darin, die Praxis der künstlichen Wasserfluoridierung zu beenden.

