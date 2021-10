„Transaktion verweigert“: Bereiten Sie sich auf eine Kreditkarte vor, die Ihre Ausgaben stoppt, sobald Sie Ihr CO2-Maximum erreicht haben

„Die Vision von Doconomy ist sozusagen das ‚Erstgeborene‘ der Technokratie, wie es auf ihrer Website heißt: „Unser Verständnis der Auswirkungen wird alle kommerziellen Aktivitäten auf der Erde umgestalten.“ Ihr Leben wird auf seinen CO2-Fußabdruck hin untersucht, und Ihre Mastercard wird nicht mehr funktionieren, wenn Sie den für Sie festgelegten CO2-Grenzwert überschreiten.“ – Patrick M. Wood, „Technocracy News“

lifesitenews.com: Das Unternehmen, das eine Kreditkarte entwickelt hat, mit der die CO2-Emissionen Ihrer Einkäufe verfolgt werden können, will eine „Premium“-Version der Karte auf den Markt bringen, die Ihre Ausgaben einschränkt, sobald Sie Ihr „Kohlenstoffmaximum“ erreicht haben.

Dies ist der jüngste von vielen Plänen, die darauf abzielen, die Menschen zu größeren Verhaltensänderungen zu zwingen, um angeblich die globale Erwärmung einzudämmen. Der Sozialwissenschaftler und Autor Steven Mosher bezeichnete die globale Erwärmungsbewegung als „gigantischen Propaganda-Aufwand“ und „den größten wissenschaftlichen Betrug, der je an der Menschheit verübt wurde“.

Doconomy hat sich mit Mastercard und dem Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen (UNFCCC) zusammengetan, um eine Technologie für den normalen Verbraucher zu entwickeln, die „den Kaufpreis eines Produkts mit der Auswirkung auf den Planeten, gemessen in Kilogramm CO2, in Verbindung bringt und dann empfiehlt, die Menge auszugleichen – praktisch einen Preis für Kohlenstoff zu setzen“, wie die Doconomy-Website erklärt.

Die DO-Kreditkarte arbeitet Hand in Hand mit einer Telefon-App, die im April 2019 auf den Markt kam und die CO₂-Emissionen jeder Kreditkartentransaktion quantifiziert. Auf der Website wird die Karte mit Videoaufnahmen von weiß getünchten, typischen Konsumgütern vorgestellt, die wie Müll durch den Raum schweben und jeweils mit einer CO₂-Emissionsnummer versehen sind.

Auf der Rückseite der Karte steht unter dem Feld für die Unterschriftsberechtigung: „Ich übernehme die Verantwortung für jede Transaktion, die ich tätige, um zum Schutz unseres Planeten beizutragen.“

Doconomy wird in Kürze eine „Premium“-Version der Kreditkarte mit dem Namen DO Black auf den Markt bringen, die als „die erste Kreditkarte, die Sie vor zu hohen Ausgaben bewahrt“ angepriesen wird.

Gemessen an dem UN-Ziel, die Kohlenstoffemissionen bis 2030 zu halbieren, ist DO Black „mit einem monatlichen tCO2e-Limit ausgestattet, das sicherstellt, dass wir die von der UN-2030 empfohlenen Kohlenstoffreduktionen einhalten“, heißt es auf der Website.

„Anstatt eine Premium-Kreditkarte mit Vorteilen einzuführen, die normalerweise zu weiterem Konsum anregt, hat Do Black nur ein wesentliches Merkmal – ein Kohlenstofflimit. Der Hauptzweck ist die Möglichkeit, die Auswirkungen des eigenen Konsums nicht nur zu messen, sondern sie auch direkt zu stoppen“, so das Unternehmen.

Auf der Website kann man bereits einen Blick auf die Nachricht werfen, die dem Kartennutzer angezeigt wird, sobald er sein Kohlenstofflimit erreicht hat, und die mit einem roten Ausrufezeichen versehen ist: „Transaktion verweigert! Kohlenstofflimit erreicht“.

Nathalie Green, CEO und Mitbegründerin von Doconomy, sieht in der Karte ein wichtiges Bedürfnis: „Wir alle müssen uns der Dringlichkeit der Situation bewusst werden und schnell zu einem verantwortungsvolleren Konsum übergehen. Mit Do Black gibt es keine Ausreden mehr. Durch unsere Zusammenarbeit mit dem UNFCCC und Mastercard wird Do es den Menschen ermöglichen, ihren Teil zur Erreichung der Kohlenstoffreduktionsziele für 2030 und darüber hinaus beizutragen“, sagte sie.

Das Unternehmen teilte mit, dass es sich in Zusammenarbeit mit der UNO an fünf Projekten zur Verringerung des Kohlendioxidgehalts beteiligt, die als CO2-Ausgleich bezeichnet werden. Das „klimafreundliche Sparkonto“ von Doconomy bietet derzeit einen Zinssatz von einem halben Prozent, wobei „0,4 Prozent an unsere Wirtschaft und 0,1 Prozent an den Planeten gehen“ – als „Ausgleich“ für die Kohlenstoffauswirkungen.

Das Unternehmen Doconomy beschränkt sich nicht auf die Entwicklung der DO-Kreditkarten, sondern stellt mit dem „Åland-Index“ Instrumente zur Verfügung, mit denen andere Finanzdienstleister und Unternehmen die „Klima-Auswirkungen“ digitaler Finanztransaktionen, bestimmter Produkte und sogar ganzer persönlicher „Lebensstile“ bewerten können.

Ihr Ziel ist ehrgeizig: „Einen Strukturwandel herbeiführen, indem wir das Finanzsystem neu verdrahten“, wie es auf ihrer Website heißt. Ihre Dienste werden bereits von der Bank Klarna genutzt, die über den Åland-Index von Doconomy „Berechnungen der Kohlenstoff-Auswirkungen aller Transaktionen aller Nutzer“ bereitstellt. Dies wird als „die größte Initiative“ bezeichnet, die jemals von einer Bank ergriffen wurde, um ihre Nutzer über die Auswirkungen ihres Konsums aufzuklären“.

Während die Karte derzeit für die freiwillige Nutzung beworben wird, hat Marc Morano, Gründer und leitender Redakteur der von Linken als „Klimawandelleugner“ bezeichneten Website „Climate Depot“, vorausgesagt, dass diese freiwillige Phase ihr eigenes Verfallsdatum haben wird:

„Diese CO2-Überwachungskreditkarte wird als ‚freiwillige‘ Maßnahme ohne ‚Pflicht‘ beginnen. Aber wie lange wird es dauern, bis diese CO2-Karte von großen Konzernen in Absprache mit den Regierungen vorgeschrieben wird? Wenn man bedenkt, wie die Klima-Aktivisten die COVID-Lockdowns nachahmen, kann man davon ausgehen, dass diese Kreditkarte bei einem ‚Klimanotstand‘ verpflichtend sein wird.“

Morano hat festgestellt, dass die DO-Karte einer „Nature-Studie“ vom August 2021 „auf den Fersen folgt, die ‚Kohlenstoffzertifikate‘ fordert, die die CO2-Emissionen des Einzelnen durch intelligente Zähler und Tracking-Apps überwachen würden.“

Er warnte die Leser: „Machen Sie sich auf ein Sozialkreditsystem nach chinesischem Vorbild gefasst, das Ihre persönlichen Ausgabegewohnheiten bewertet.“

Als Reaktion auf den von NPR verbreiteten „radikalen“ Vorschlag eines College-Professors, dass die Menschen wegen der „Aussicht auf eine Klimakatastrophe“ weniger Kinder haben sollten und dass wir die Fortpflanzung mit einer „Kohlenstoffsteuer“ auf Kinder in den reichen Ländern einschränken müssten, kommentierte Morano:

„US-Umweltschützer nehmen sich ein Beispiel an Chinas verpflichtender Ein-Kind-Politik, selbst wenn China diese Politik aufgibt. Wenn diese verrückten Klima-Aktivisten ihrer eigenen Literatur glauben würden, würden sie erkennen, dass die ‚globale Erwärmung‘ zu weniger Kindern führen kann!“

Steven Mosher stimmt zu, dass das ultimative Ziel der Klimaschützer darin besteht, die Weltbevölkerung drastisch zu reduzieren. „Sie haben Chinas Ein-Kind-Politik von Anfang an bejubelt“, stellt er fest.

„Ich habe eine historische Studie über den Klimawandel in China durchgeführt, die zeigt, dass das Klima in China vor 2.000 Jahren um mehrere Grad wärmer war als heute“, sagte Mosher und fügte hinzu: „Und das war natürlich lange bevor wir von Klimawandel und globaler Erwärmung hörten.“

„Wir hatten schon globale Erwärmung und Eiszeiten, lange bevor der Mensch den Verbrennungsmotor erfand, und lange bevor eine Million von uns auf dem Planeten herumliefen und kleine ‚Kohlendioxid-Emittenten‘ zur Welt brachten“, witzelte er und zitierte damit, wie Klimawandel-Aktivisten Kinder bezeichnen.

Jack Hellner, der für den „American Thinker“ schreibt, hat festgestellt, dass Nachrichtenagenturen seit Jahrzehnten – ja sogar seit einem Jahrhundert – Angst vor einer Klimakrise schüren, obwohl sich ihre Vorhersagen immer wieder als falsch erweisen.

Im Januar 1970 berichtete „Life“: „Wissenschaftler haben solide experimentelle und theoretische Beweise, um … die folgenden Vorhersagen zu unterstützen: In einem Jahrzehnt werden die Stadtbewohner Gasmasken tragen müssen, um die Luftverschmutzung zu überleben … bis 1985 wird die Luftverschmutzung die Menge des Sonnenlichts, die die Erde erreicht, um die Hälfte reduziert haben …“

Trotz der Verwendung betrügerischer Behauptungen von Klimawandel-Alarmisten, wie z. B., dass Walrosse in einem Dokumentarfilm gezeigt wurden, die sich „wegen des Klimawandels“ von einer Klippe stürzten, hat das Weltwirtschaftsforum (WEF) das Narrativ des Klimawandels aufgegriffen, um seine „Great Reset“-Agenda voranzutreiben.

Der virtuelle Davos-Gipfel des WEF im Jahr 2021 beispielsweise hat den Klimawandel als eine „dringende Bedrohung, die entschlossenes Handeln erfordert“ dargestellt, einschließlich „umfassender“ kurz- und langfristiger „Klimamaßnahmen im Einklang mit den Zielen des Pariser Abkommens“ durch private und öffentliche Einrichtungen. Zu diesen Zielen gehören „grünere“ (wenn auch weniger profitable) Geschäftspraktiken mit geringeren CO2-Emissionen, die von internationalen Behörden durchgesetzt werden sollen.

Solche Praktiken werden bereits im Namen des so genannten „Klimanotstands“ von Amtsträgern wie Justin Trudeau vorangetrieben, dessen „Klimaplan“ der „Liberal Party“ mehr Kohlenstoffsteuern einführen und den kanadischen Öl- und Gassektor ins Visier nehmen würde, etwa durch ein Verbot des Verkaufs neuer gasbetriebener Fahrzeuge ab 2035.