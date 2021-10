„Skrupellos“: Pfizer und Moderna machen 2022 zusammen 93 Milliarden Dollar Umsatz mit COVID-Impfstoffen

childrenshealthdefense.org: Der Defender ist auf vielen sozialen Kanälen von Zensur betroffen. Bleiben Sie auf dem Laufenden, indem Sie sich für unsere Top-Nachrichten des Tages anmelden. Es ist kostenlos.

Die Impfstoffhersteller Pfizer und Moderna werden im Jahr 2022 voraussichtlich einen gemeinsamen Umsatz von 93,2 Mrd. USD erzielen, fast doppelt so viel wie in diesem Jahr, so Airfinity, ein Analyseunternehmen für Gesundheitsdaten.

Airfinity schätzt den Gesamtumsatz für COVID-Impfstoffe im Jahr 2022 laut Financial Times auf 124 Milliarden US-Dollar.

Der Impfstoffumsatz von Pfizer wird 2022 voraussichtlich 54,5 Milliarden Dollar erreichen, der von Moderna 38,7 Milliarden Dollar. Diese Schätzungen übertreffen die früheren Zahlen – 23,6 Milliarden Dollar für Pfizer und 20 Milliarden Dollar für Moderna – bei weitem.

„Die Zahlen sind beispiellos“, erklärte Rasmus Beck Hansen, CEO von Airfinity, gegenüber der Financial Times.

Laut Airfinity werden die Umsätze mit den mRNA-Spritzen bis 2022 weiter ansteigen, da die Länder ihre Vorräte aufstocken, um sich vor Varianten zu schützen.

Pfizer wird im Jahr 2022 64 % seines Umsatzes und Moderna 75 % seines Umsatzes in Ländern mit hohem Einkommen erwirtschaften, so die Prognose der Analysten.

Im April prognostizierte Pfizer für 2021 einen COVID-Impfstoffumsatz von 26 Milliarden US-Dollar. Nach Bekanntgabe der Ergebnisse für das zweite Quartal erhöhte Pfizer diese Zahl auf 33,5 Milliarden Dollar. Ronny Gal, Analyst bei Bernstein, sagte, dass das Unternehmen im Jahr 2021 einen zusätzlichen Umsatz von 10 Milliarden Dollar mit dem Impfstoff erzielen könnte.

Gal schrieb:

‚Die Zahlen werden viel höher sein. Die Prognose von $33,5 Mrd. spiegelt die bis heute unterzeichneten Verträge wider, die eine Gesamtverpflichtung zum Verkauf von 2,1 Millionen Dosen (zu einem Durchschnittspreis von $15,95) beinhalten. Pfizer stellt fest, dass sie 3 Millionen Dosen herstellen wollen. Vermutlich wird ein Großteil davon auch verkauft werden, wenn auch zu einem niedrigeren Durchschnittspreis, da sich der Verbrauch in die Schwellenländer verlagert. Das sind wahrscheinlich weitere 10 Mrd. $.

„Das zweite Quartal war in vielerlei Hinsicht bemerkenswert“, sagte Albert Bourla, CEO von Pfizer. „Vor allem die Schnelligkeit und Effizienz unserer Bemühungen mit BioNTech, die Welt gegen COVID-19 zu impfen, waren beispiellos, denn inzwischen wurden weltweit mehr als eine Milliarde Dosen von BNT162b2 ausgeliefert.“

Auf einer Telefonkonferenz sagte Bourla, dass es zwar noch sehr früh sei, um über die Umsatzerwartungen des Unternehmens für das nächste Jahr zu sprechen, aber er schätzte die Produktionskapazität von Pfizer für 2022 auf 4 Milliarden Dosen.

Moderna, Pfizer, BioNTech erzielen „astronomische und skrupellose“ Gewinne.

Nach Angaben von ActionAid International – einer globalen Vereinigung, die sich für eine Welt ohne Armut und Ungerechtigkeit einsetzt – erzielen Moderna, Pfizer und BioNTech aufgrund ihrer Monopole für mRNA-COVID-Impfstoffe „astronomische und skrupellose Gewinne“.

Moderna und BioNTech verzeichnen Gewinnspannen von 69 %, wobei Moderna und Pfizer kaum Steuern zahlen, so die People’s Vaccine Alliance am 15. September.

Dank der Patentmonopole für COVID-Impfstoffe – deren Entwicklung mit 100 Milliarden Dollar an öffentlichen Geldern der Steuerzahler in den USA, Deutschland und anderen Ländern unterstützt wurde – haben die drei Unternehmen in der ersten Jahreshälfte mehr als 26 Milliarden Dollar verdient, wovon mindestens zwei Drittel reine Gewinne für Moderna und BioNTech waren.

Die Allianz schätzt außerdem, dass die drei Konzerne zu hohe Preise für ihre Impfstoffe verlangen, die bis zu 41 Milliarden Dollar über den geschätzten Produktionskosten liegen.

„Das Geschäftsmodell von Big Pharma – öffentliche Gelder in Milliardenhöhe erhalten, exorbitante Preise für lebensrettende Medikamente verlangen und kaum Steuern zahlen – ist Gold wert für reiche Investoren und Firmenchefs, aber verheerend für die globale öffentliche Gesundheit“, sagte Robbie Silverman, Private Sector Engagement Manager bei Oxfam.

Silverman sagte, dass die Pharmaunternehmen ihre eigenen Gewinne in den Vordergrund stellen, indem sie ihre Monopole durchsetzen und ihre Impfstoffe an den Meistbietenden verkaufen. „Genug ist genug – wir müssen anfangen, die Menschen vor den Profit zu stellen“, sagte Silverman.

Laut einer Analyse der People’s Vaccine Alliance, die auf Arbeiten von MRNA-Wissenschaftlern am Imperial College beruht, haben Moderna und Pfizer-BioNTech für ihre Impfstoffe das bis zu 24-fache der potenziellen Produktionskosten verlangt.

Eine Analyse der Produktionstechniken von Pfizer-BioNTech und Moderna, die nur dank öffentlicher Mittel in Höhe von 8,3 Milliarden Dollar entwickelt wurden, zeigt, dass dieselben Impfstoffe für nur 1,20 Dollar pro Dosis hergestellt werden könnten.

Obwohl die Pharmariesen von öffentlichen Investitionen in Höhe von mehreren Milliarden Dollar in die Entwicklung ihrer Impfstoffe profitierten, haben sie nicht ihren gerechten Anteil an Steuern gezahlt, berichtet ActionAid International.

Im ersten Halbjahr 2021 zahlte Moderna einen US-Steuersatz von 7 % und Pfizer einen Steuersatz von 15 % – weit unter dem gesetzlichen Steuersatz von 21 %.

BioNTech, das deutsche Start-up-Unternehmen, das die Rezeptur für den Impfstoff von Pfizer herstellte, zahlte in Deutschland einen deutlich höheren Steuersatz von 31 % und erzielte dabei eine Gewinnspanne von 77 %.

Moderna rechnet für 2021 mit einem Gesamtumsatz von 20 Mrd. USD mit Impfstoffen. In diesem Jahr hat Moderna bisher nur 322 Millionen Dollar an Steuern gezahlt, obwohl das Unternehmen Milliardengewinne erzielt hat.

Die Impfstoffe von Pfizer machen inzwischen mehr als ein Drittel des Gesamtumsatzes des Unternehmens aus. Pfizer hat in der ersten Hälfte dieses Jahres Impfstoffe im Wert von mehr als 11 Milliarden Dollar verkauft und rechnet für 2021 mit einem Gesamtumsatz von 33,5 Milliarden Dollar – damit ist der Impfstoff eines der umsatzstärksten Pharmaprodukte in diesem Jahr und möglicherweise in der Geschichte der Pharmaindustrie.

Pfizer hat angegeben, dass seine Gewinnspannen bei Impfstoffen weniger als 30 % betragen, aber da das Unternehmen seine Ausgaben nicht offenlegt, war es nicht möglich, seine Gewinnspannen unabhängig zu überprüfen, berichtete ActionAid International.

J&J erzielte im dritten Quartal 502 Millionen Dollar Umsatz mit dem Impfstoff, der als Booster zugelassen ist.

Johnson & Johnson (J&J) hat im dritten Quartal 502 Millionen Dollar Umsatz mit seinem Impfstoff COVID gemacht, wie aus einem am Dienstag veröffentlichten Ergebnisbericht hervorgeht.

Das Pharmageschäft von J&J, das den COVID-Impfstoff entwickelt hat, erwirtschaftete einen Umsatz von 12,9 Milliarden Dollar – ein Anstieg von 13,8 % im Vergleich zum Vorjahr, wie CNBC berichtete.

Die Verkäufe des Impfstoffs von J&J fielen geringer aus als erwartet, sagte die Analystin Ashtyn Evans von Edward Jones in einem Bericht für Kunden. Dennoch rechnet das Dow-Jones-Unternehmen in diesem Jahr mit einem Umsatz von 2,5 Milliarden Dollar mit dem Impfstoff COVID.

Das Unternehmen sagte auch, dass es seine Umsatzprognose für das Jahr beibehalten hat und plant, so viel wie möglich bis zum Ende des Jahres auszuliefern, sagte CFO Joseph Wolk in der „Squawk Box“.

Der Bericht von J&J wurde aufgrund des Umgangs des Unternehmens mit der Opioid-Krise und der Entwicklung eines vergleichsweise weniger wirksamen COVID-Impfstoffs unter dem scheidenden CEO Alex Gorsky kritisiert.

Am 15. Oktober empfahl der Beratungsausschuss für Impfstoffe und verwandte biologische Produkte (Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee, VRBPAC) der US-Arzneimittelbehörde (FDA) einstimmig, allen Empfängern des COVID-Impfstoffs von J&J, die älter als 18 Jahre sind, eine zweite Auffrischungsdosis zu verabreichen.

Anders als bei den mRNA-Impfstoffen, die nur für bestimmte Risikogruppen zugelassen sind, legte das FDA-Gremium keine Beschränkungen fest, wer eine zusätzliche Dosis von J&J erhalten sollte. Nach Ansicht des VRBPAC sollte die zweite Impfung nicht früher als zwei Monate nach der ersten verabreicht werden.