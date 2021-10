Es braucht eine Menge Bildung, um uns so dumm zu halten

Caitlin Johnstone

Das oligarchische Imperium arbeitet immer härter daran, unseren Verstand im Dienste seiner Agenden zu verriegeln.

Das Silicon Valley arbeitet immer offener mit der US-Regierung zusammen, und seine Algorithmen heben die vom Imperium genehmigten Narrative hervor, während sie die nicht genehmigten mit zunehmender Dreistigkeit verstecken.

Die Massenmedien sind so unverhohlen propagandistisch geworden, dass US-Geheimdienstmitarbeiter jetzt offen bei Nachrichtenagenturen angestellt sind, die sie früher verdeckt infiltrieren mussten.

Die NATO und militärische Einrichtungen erforschen und testen neue Formen der massenhaften psychologischen Manipulation, um die sich noch entwickelnde Wissenschaft der Propaganda voranzutreiben.

Ein offensichtlich gefälschter „Whistleblower“ wird von der politischen und medialen Klasse der USA gefördert, um Unterstützung für mehr Internetzensur zu erzeugen und die monopolistische Kontrolle für Institutionen wie Facebook zu stärken, die bereit sind, diese durchzusetzen.

Wikipedia ist eine imperiale narrative Kontrolloperation.

Sie haben einen Journalisten Assange inhaftiert, weil er US-Kriegsverbrechen aufgedeckt hat, nachdem die CIA ein Komplott zur Entführung und Ermordung des Journalisten geschmiedet hatte.

Die Mächtigen arbeiten so hart an solchen Bemühungen, weil sie etwas verstehen, was die meisten normalen Menschen nicht verstehen: Wer die vorherrschenden Narrative über die Welt kontrolliert, kontrolliert die Welt selbst.

Macht bedeutet, zu kontrollieren, was passiert; absolute Macht bedeutet, zu kontrollieren, was die Menschen über das denken, was passiert.

Wenn Sie kontrollieren können, wie die Menschen darüber denken, was in ihrer Welt vor sich geht, wenn Sie ihre gemeinsamen Erzählungen darüber, was passiert und was wahr ist, kontrollieren können, dann können Sie jede beliebige Agenda vorantreiben, die Sie wollen. Sie können sie daran hindern, sich gegen Sie aufzulehnen, wenn Sie ihren Wohlstand stehlen, ihre Arbeitskraft ausbeuten, ihr Ökosystem zerstören und ihre Kinder in den Krieg schicken. Sie können sie davon abhalten, für politische Institutionen zu stimmen, die Sie besitzen und kontrollieren. Sie können sie davon abhalten, sich in Ihre Fähigkeit einzumischen, Kriege auf der ganzen Welt zu führen und ganze Bevölkerungen zum Hungertod zu verurteilen, um Ihre geostrategischen Ziele zu erreichen.

Dieser Status quo der Ausbeutung, des Ökozids, der Unterdrückung und des Krieges kommt unseren Herrschern immens zugute und verschafft ihnen mehr Reichtum und Macht, als sich die Könige von einst je erträumen konnten. Und wie die alten Könige werden sie ihre Macht nicht von sich aus aufgeben, was bedeutet, dass das Einzige, was diesem weltzerstörerischen Status quo ein Ende bereiten wird, die Menschen sind, die sich erheben und die Macht ihrer Zahl nutzen, um ihn zu beenden.

Doch sie erheben sich nicht. Sie tun es nicht, weil sie erfolgreich dazu propagiert werden, diesen Status quo zu akzeptieren, oder zumindest zu glauben, dass dies die einzige Möglichkeit ist, wie die Dinge im Moment sein können. Die imperiale narrative Kontrolle ist daher die Quelle all unserer größten Probleme.

Und sie werden dabei immer aggressiver. Immer energischer, immer weniger schlau und subtil in ihrer Kampagne, die Gedanken in unseren Köpfen zu kontrollieren.

Viele derjenigen, die diese Erkenntnis haben, sehen darin einen Grund zur Verzweiflung. Ich persönlich sehe es als Grund zur Hoffnung.

Sie arbeiten so hart daran, unsere Zustimmung zum Status quo herzustellen, weil sie diese Zustimmung unbedingt brauchen; die Geschichte zeigt uns, dass es den Herrschenden nicht gut geht, wenn sich eine kritische Masse der Bevölkerung gegen sie gewandt hat. Und sie arbeiten immer härter daran, diese Zustimmung herzustellen, selbst wenn extrem einflussreiche Leute anfangen zu hinterfragen, ob wir absichtlich über alles getäuscht werden.

Früher sahen sie aus wie jemand, der einen Eimer benutzt, um Wasser aus einem leckgeschlagenen Boot zu schöpfen. Jetzt sehen sie aus wie jemand, der auf der Stelle tritt und es kaum schafft, Mund und Nase hoch genug zu bekommen, um nach Luft zu schnappen.

Sie strengen sich immer mehr an, weil sie es müssen.

Die Tatsache, dass die Propagandisten so hart arbeiten müssen, um unsere Gesellschaft so verrückt zu halten, bedeutet, dass die natürliche Anziehungskraft in Richtung Vernunft geht. Sie müssen uns von der Schule an bis zu unserem Tod zu immer verrückteren Denkweisen erziehen, weil wir sonst kollektiv aufwachen und ihre Fesseln abschütteln werden.

Es braucht eine Menge Erziehung, um uns so dumm zu halten.

Sie glauben, dass Sie sich abmühen? Du solltest die Leute sehen, die versuchen, Zustimmung für einen Status quo zu erzeugen, der sowohl schlichtweg verrückt als auch offensichtlich unhaltbar ist. Sie sind diejenigen, die die ganze schwere Arbeit in diesem Kampf leisten. Sie sind es, die gegen die Schwerkraft ankämpfen.

Hoffnung ist keine beliebte Position in einer Welt, die von manipulativen Soziopathen missbraucht, ausgebeutet und in den Wahnsinn getrieben wird. Das ist verständlich.

Aber ich kann es einfach nicht ändern. Ich sehe, wie sehr sie darum kämpfen, dass das Licht nicht hereinbricht und die Dunkelheit vertreibt, und ich kann nicht anders, als zu denken: „Diese armen Schweine können das nicht mehr lange durchhalten.“