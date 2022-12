Februar 2021: Faithless-Sänger Maxi Jazz wirbt für Coronaimpfung – Dezember 2022: Maxi Jazz ist tot

Maxi Jazz, Sänger der Gruppe Faithless (Insomnia – „I can’t get no sleep“), ist im Alter von 65 Jahren gestorben. Maxi Jazz war ein großer Anhänger der Corona-„Impfkampagne“ und hatte seine Fans in der Vergangenheit dazu aufgerufen, sich „impfen“ zu lassen.

Das Portal 90s90s.de berichtete am 23. Februar 2021 über die sozialen Corona-Impf-Aktivitäten des Faithless-Sängers:

„FAITHLESS: MAXI JAZZ HAT DIE CORONA-IMPFUNG. Auf Instagram will er mit gutem Beispiel voran gehen und ruft seine Follower dazu auf sich auch impfen zu lassen. MAXI JAZZ: