Fernseher ausschalten – Neuro-linguistisches Programmieren wurde gegen Bevölkerungen in vielen Ländern eingesetzt, und das Vereinigte Königreich könnte am Steuer sitzen

Es gibt ein berühmtes Beispiel, in dem Derren Brown neuro-linguistisches Programmieren („NLP") einsetzt, um die Geschenkauswahl von Simon Pegg zu beeinflussen. Brown ist ein bekannter britischer Illusionist, Mentalist, Hypnotherapeut und Autor. Basierend auf dem Szenario – „Stellen Sie sich vor, anstatt herauszufinden, was Ihre komplizierte Freundin zu ihrem Geburtstag möchte, könnten Sie einfach losgehen, kaufen, was Ihnen gefällt, und sie dann davon überzeugen, dass es genau das ist, was sie will – das Leben wäre viel einfacher" – demonstriert Brown konversationelle Hypnose mit Techniken wie Verankerung, visuellen Hinweisen, Suggestion und Ersetzung.

Als Technologie hat NLP eine beeindruckende Erfolgsbilanz [bei der Einleitung schneller und effizienter Veränderungen bei Individuen und Gruppen]. Wenn Sie 10 Personen fragen, erhalten Sie 10 verschiedene Antworten, aber im Kern ist [NLP eine verdeckte Form der direkten Hypnose]. Wie bei allem kann NLP zum Guten oder zum Schlechten verwendet werden – es hängt von der Absicht der Anwender ab. Der bösartige Einsatz von NLP-Techniken, die dunkle Seite des NLP, kann mit hoher Wahrscheinlichkeit [sowohl für Gedankenkontrolle als auch für Gehirnwäsche eingesetzt werden].

Hypnotherapeuten haben während der „Pandemie" offenkundige Hypnose- und NLP-Techniken durch die britische Regierung und staatlich kontrollierte / legacy-Medien bemerkt. Miss Anthropist 2.0 fasst diese Techniken in einem Twitter-Thread zusammen:

„Fractionation. Man bringt sie dazu, etwas nicht nur einmal, sondern wieder und wieder zu tun, wobei man die Intensität jedes Mal steigert. Normalerweise macht man das 3 Mal (Hinweis: Wir hatten 3 Lockdowns). Das erhöht die Compliance – sie sind viel eher bereit, zu tun, was man will.

‘Yes’-Set. Zuerst bringt man sie dazu, ‚Ja‘ zu etwas Kleinem zu sagen (2 Wochen, um die Kurve abzuflachen), dann allmählich steigern (Monate Lockdown, Weihnachten abgesagt, sozial/wirtschaftlich zu Impfungen gezwungen). So sagen sie viel eher weiter ‚Ja‘.

Verwirrung. Halte sie in einem ständigen Zustand der Unsicherheit. Das bewusste Denken schaltet ‚offline‘, während es nach der passenden Reaktion sucht für etwas, für das es kein Präzedenzfall gibt. Dann ist es viel einfacher für den Manipulator, Zugang zum Unterbewussten zu bekommen und Glaubenssysteme zu verändern. Zum Beispiel ändern sich Lockdown-Regeln praktisch täglich; wir leben in einer Welt, in der wir noch nie gelebt haben, alle stolpern herum, ohne zu wissen, wie man sich verhält. Wir haben keine Energie mehr, um gegen unsere Unterdrücker zu kämpfen.

Repetition. Wiederhole dieselbe Information immer wieder.

Illusion der Wahl. Lass sie glauben, sie hätten die Kontrolle, indem du ihnen 2 Optionen gibst, die beide zum gleichen Ergebnis führen. Zum Beispiel: ‚Pfizer oder Oxford?‘ oder ‚Du kannst gut oder schlecht sein. Schlecht = mehr Lockdown. Gut = mehr Lockdown.‘

Sozialer Beweis. Bilder und Videos von Film- und TV-Stars, Musikern und Sportlern, die ihre Spritze bekommen. ‚Schaut, all diese tollen Prominenten unterstützen es!‘

Knappheit. ‚Du musst auf deine Impfung warten… wir könnten ausgehen!‘, um einen Ansturm auf Buchungen zu erzeugen und die Aufnahmerate zu steigern.“[europereloaded]​

Die Scientific Advisory Group for Emergencies („SAGE"), die die britische Regierung berät, stützt sich auch auf Experten-Unterausschüsse für Covid-19-spezifische Ratschläge. Diese umfassen: NERVTAG; SPI-M; und Scientific Pandemic Influenza Group on Behaviours („SPI-B"). Die Scientific Pandemic Influenza Group on Behaviour and Communications („SPI-B&C") beriet SAGE während der „gefälschten Pandemie" der Schweinegrippe 2009/10. Trotz der Schweinegrippe 2009/10 als [„eines der größten Medizin-Skandale des Jahrhunderts"] war SPI-B&C im Februar 2020 erneut zusammengetreten, diesmal mit einem begrenzten Mandat auf Verhalten und [umbenannt in SPI-B].

In einer Sitzung am 22. März 2020 schlug SPI-B vor, Angst – ‚Gefühl persönlicher Bedrohung' – durch die Medien und Einschüchterung – ‚Nutzung sozialer Missbilligung für Nichteinhaltung' – gegen die vertrauensvolle britische Öffentlichkeit einzusetzen. Der Bericht von SPI-B stellte auch fest: ‚Es gibt neun breite Wege zur Verhaltensänderung: Bildung, Überzeugung, Anreize, Zwang, Ermöglichung, Schulung, Einschränkung, Umweltgestaltung und Modellierung'. Darauf folgte eine einheitliche Massenmedien-Kampagne, die mit diesen Techniken übereinstimmt, gefolgt von einem dramatischen Wandel in der öffentlichen Wahrnehmung und im Verhalten. [Was können wir das sonst nennen als Gehirnwäsche?]

Im letzten Jahr haben BBC, CBC Radio Canada, The New York Times und Microsoft am Origin Project zusammengearbeitet, um Desinformation mit einer multiparteilichen, cross-organisatorischen Kollaboration zu bekämpfen, die sich auf Nachrichten- und Informationsinhalte konzentriert. Darüber hinaus haben BBC und Microsoft in diesem Jahr mit Adobe, Arm, Intel und Truepic zusammengearbeitet, um die Coalition for Content Provenance and Authenticity („C2PA") zu schaffen: eine End-to-End-Standards-Etablierungsstelle zur Bekämpfung von „Desinformation, Fehlinformation und Online-Inhaltsbetrug".

Das ist wirklich besorgniserregend, angesichts der BBC, die SPI-Bs psychologische „Pandemie"-Strategien umsetzt und [die größte Propaganda-Maschine ist, die die Welt je gesehen hat]. Wir sollten nichts glauben, was die BBC sagt, ohne es mit einer anderen Quelle zu überprüfen. [Dutzende Psychologen haben die britische Regierung seitdem beschuldigt, „verdeckte psychologische Strategien" einzusetzen.] Bis April 2021 waren sie so besorgt, dass die britische Öffentlichkeit Gegenstand eines Massenexperiments mit Strategien war, die „unter ihrem Bewusstseinsniveau" operierten, dass sie eine formelle Beschwerde bei ihrer Berufsorganisation einreichten, um zu klären, ob Regierungsberater gegen Ethik verstoßen haben.

Als ob SAGE und BBC nicht genug für die Psyche der Öffentlichkeit wären, ist seit mindestens Mai letzten Jahres öffentlich bekannt, dass [die 77th Brigade, Teil der britischen Armee, Teil der Covid-19-Kommunikationsstrategie war]. Die Aktivitäten der 77th Brigade umfassen Informationskrieg und „Unterstützung counter-adversarialer Informationsaktivitäten", einschließlich „Erstellung und Verbreitung digitaler und weiterer Medieninhalte zur Unterstützung designierter Aufgaben".

Seit mindestens April 2020 arbeiteten [Google und GCHQ, die britische Signals Intelligence-Organisation, im National Health Service („NHS")]. Wir müssen fragen, warum die Fähigkeiten von Militär und Geheimdiensten benötigt werden, um die britische Bevölkerung vor einem Coronavirus zu „schützen", von dem mehrere Menschen jährlich seit Jahrzehnten infizieren können.

Der Einsatz von NLP-Techniken gegen die britische Bevölkerung durch eigene öffentliche Institutionen mag für einige wie Wahnsinn wirken, als ob „die Welt verrückt geworden wäre.“

Aber „es ist kein Wahnsinn. Was wir erleben, ist kalkuliert, und es ist ein Fehler, es ‚Wahnsinn' zu nennen, weil es sehr präzise ist; es ist sehr kalkuliert", sagte Brian Gerrish in einem Interview mit der Stiftung Corona Ausschuss (oder Corona Investigative Committee). Gerrish, nach 21 Jahren in der Royal Navy, gründete zusammen mit Mike Robinson die UK Column. Gemeinsam erforschen sie seit über 20 Jahren den Einsatz angewandter Verhaltenspsychologie durch die britische Regierung.

Ab 2010/11 arbeitete ein Team von Psychologen, das Behavioural Insights Team („BIT"), direkt mit dem politischen Prozess und der Politikgestaltung in der britischen Regierung zusammen. In einem Dokument von 2010, „Mindspace", prahlte die britische Regierung, sie könne die Art und Weise, wie Menschen denken und handeln, verändern, und die Menschen würden nicht wahrnehmen, dass ihnen das angetan wurde.

Der Franco-British Council, eine Wohltätigkeitsorganisation zur „Verbesserung der Beziehungen zwischen Britannien und Frankreich", wurde in Wirklichkeit als Front genutzt, um die politischen Psychologie-Teams von Britannien und Frankreich zusammenzubringen, um gemeinsame Pläne zu erstellen. „Es war sehr klar, dass es einen koordinierten Einsatz gab, diese Techniken zu erweitern: nicht nur aus Britannien und Frankreich, sondern die Implikation damals war, dass diese Techniken über die breitere Machtbasis der Europäischen Union eingesetzt werden sollten", sagte Gerrish.

Schnellvorlauf zu 2019 und sehr früh in der „Covid-Pandemie" hatte SAGE ein internes Treffen mit Elementen des BIT der Regierung. Ein Briefing-Blatt vom Treffen „gibt zu, dass das SAGE-Team und die Regierungspolitik zu Coronavirus angewandte Psychologie einsetzen würde, um Angst in der Bevölkerung zu schüren, damit die Bevölkerung der Regierungspolitik zur Reaktion auf Coronavirus enger folgt", sagte Gerrish.

BIT verwendet unter anderem NLP, um praktisch jedes Dokument zu beeinflussen, das die Regierung produziert. „Jede Erklärung der Regierung, jedes Papier, das herauskommt, ist durchaus sorgfältig formuliert, sehr sorgfältig zusammengesetzt", sagte Gerrish.

Zuletzt, aber keineswegs unwichtig, gibt es Common Purpose: die tief sinistre Organisation mit Tausenden von Operativen in Macht- und EinflussPositionen im Vereinigten Königreich. Die Ausbildung, die NLP verwendet, ist darauf ausgelegt, Menschen ein [neues Wertesystem zu geben, um „jenseits der Autorität zu führen" und Macht in dem zu übernehmen, was sie „post-demokratische Gesellschaft" nennen]. Sie hat Mitglieder im NHS, BBC, Polizei, Rechtswesen, Kirche, vielen der 7.000 britischen Quangos, lokalen Räten, Civil Service, Regierungsministerien, Parlament und kontrolliert viele Regional Development Agencies.

Während der „Pandemie" folgten die meisten Länder demselben „Skript". Wo dieses „Skript" geschrieben wird, sagte Gerrish: „Ich bin sehr peinlich berührt zu sagen, dass ich glaube, [der Sitz ist im Vereinigten Königreich.]"

Um Gerrishs vollständiges Zeugnis vor dem Corona Investigative Committee anzuschauen, folgen Sie diesem LINK, und das Transkript finden Sie HIER.

Wie stoppen wir, dass wir mesmerisiert werden und brechen wir ihren Bann? Fangen Sie an, den Fernseher auszuschalten und achten Sie darauf, welche Online-Ressourcen „die Indoktrinierer“ nutzen – Google, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, „Fact-Checker“ usw. – und wie sie genutzt werden.

Führen Sie Ihre eigene Recherche durch. Finden Sie zuverlässige und unabhängige Medienquellen zum Folgen. Schließen Sie sich lokalen Gruppen an, die sich treffen und nicht zögern, die Wahrheit zu diskutieren. Teilen Sie es dann, sprechen Sie offen. Indem wir aufdecken und Informationen verbreiten, können wir anderen helfen, „das Licht zu sehen“. Echtes Wissen tötet die Illusion, die sie geschaffen haben. Und in diesem Sinne könnte die „Pandemie“, die uns zum Fürchten aufgezwungen wurde, genau das sein, was die Menschen zurück als menschliche Wesen bringt.