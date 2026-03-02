Was Bill Gates wusste

Von Sayer Ji

Die Epstein-Akten und die von ihm verankerte Pandemie-Finanzarchitektur

Das System hatte viele Knotenpunkte. Epstein war der Hauptknotenpunkt. Die Lebenden sind rechenschaftspflichtig.

Gates nahm nicht nur an Sitzungen teil. Er genehmigte Strukturen. Er verwaltete die Ressourcen der Stiftung. Sein Privatbüro koordinierte sich mit Epstein, während sich die Stiftung öffentlich von ihm distanzierte. Diese Dualität ist dokumentiert.

Teil 9 der Epstein Files Investigation Series

Zusammenfassung

Gates hat nun die in den Dokumenten beschriebene Beziehung bestätigt. Am 25. Februar 2026 erzählte Bill Gates den Mitarbeitern der Stiftung, dass er nach der Verurteilung jahrelang Treffen mit Epstein hatte, in dessen Jet flog, zwei außereheliche Affären hatte, die Epstein entdeckte, und Führungskräfte der Stiftung in seinen Kreis holte. Dies verleiht einem zuvor abgelehnten Entwurf eines Briefes von Epstein, in dem er Einfluss geltend machte, erhebliche Plausibilität – ein Brief, den viele Analysten entweder für eine Fälschung oder für einen Versuch der Erpressung hielten. ² Aber die Affären sind nicht die Geschichte. Die Architektur ist es.

Die Clinton Foundation, die tief in globale Impfprogramme involviert ist, erhielt Finanzmittel mit Verbindungen zu Epstein und wurde unter direkter Beteiligung von Maxwell mitbegründet. Epsteins Anwälte erklärten während seiner Plädoyerverhandlungen 2007, dass er „Teil der ursprünglichen Gruppe war, die die Clinton Global Initiative ins Leben gerufen hat”. ⁴ Die Infrastruktur des dunklen Geldes – Arabella Advisors (3,7 Milliarden Dollar allein im Jahr 2020), Tides Foundation, Open Society Foundations – finanzierte den Zensurapparat, der die öffentliche Untersuchung genau dieser Beziehungen unterdrückte.⁵ Bei der Zensur ging es nicht um zwölf Personen. Es ging um eine Agenda. Der „Disinformation Dozen“-Bericht, die ISD-Berichte, die NewsGuard-Bewertungen – all dies waren keine Reaktionen auf randständige Verschwörungstheoretiker. Es handelte sich um Instrumente, die eingesetzt wurden, um eine öffentliche Untersuchung einer Finanzarchitektur zu verhindern, deren Existenz nun durch die Unterlagen der Bundesbehörden bestätigt wurde. Die ins Visier genommenen Personen waren repräsentativ für Millionen, die berechtigte Fragen stellten. Die Frage ist nicht mehr, ob diese Architektur existierte. Die Frage ist, wer den Schutz um sie herum aufgebaut hat – und warum.⁶

Was uns das heutige Geständnis verrät – und was nicht

Bill Gates erzählte den Mitarbeitern seiner Stiftung am 25. Februar 2026, dass er zwei Affären mit russischen Frauen hatte – „einer russischen Bridge-Spielerin” und „einer russischen Kernphysikerin” – und dass Epstein davon erfahren hatte. ⁷ Er flog mit Epsteins Jet. Er traf sich nach der Verurteilung 2008 in den USA und im Ausland wiederholt mit ihm. Seine Ex-Frau Melinda warnte ihn 2013.⁸ Er machte weiter.

Dies ist aus einem bestimmten Grund von Bedeutung: Es verleiht dem Brief, der in der EFTA-Veröffentlichung auftauchte, Plausibilität – dem Brief, von dem viele glaubten, dass Epstein ihn entweder an sich selbst oder als Erpressungsmittel verfasst hatte –, in dem behauptet wurde, dass Epstein Einfluss auf Gates in Bezug auf außereheliche Affären und deren Folgen hatte.⁹ Als dieser Brief auftauchte, bezeichnete der Sprecher von Gates die Behauptungen als „absolut absurd und völlig falsch“.¹⁰ Heute hat Gates die Affären bestätigt. Die zentrale Behauptung des Briefes – dass Epstein kompromittierende Informationen über Gates besaß – wird nun durch Gates selbst dokumentarisch bestätigt.

Aber in diesem Artikel geht es nicht um die Affären. Wenn wir uns auf die psychobiografischen und moralischen Dimensionen konzentrieren, laufen wir Gefahr, die sich nun abzeichnende operative Architektur zu übersehen, indem wir uns auf die persönlichen Verfehlungen eines – wenn auch ziemlich verhassten – Mannes fixieren.

Wochen nachdem Epstein sein Wissen über Gates‘ Affären schriftlich dokumentiert hatte, unterzeichnete Gates am 8. August 2013 eine rechtliche Vereinbarung. Fünf Jahre nach Epsteins Verurteilung wegen Anwerbung einer Minderjährigen unterzeichnete er eine rechtliche Vereinbarung, in der er ausdrücklich verlangte, dass Epstein persönlich als Nikolic’s Vertreter in Kündigungsverhandlungen über bgc3, die Gates Foundation und alle verbundenen Unternehmen fungieren sollte, wodurch Epstein eine umfassende Entschädigung und fortlaufenden Zugang zu vertraulichen Informationen über Gates‘ Privatbüro und dessen verbundene Unternehmen gewährt wurde. Gates hatte die Mittel, jeden auf der Welt zu engagieren. Er entschied sich für einen registrierten Sexualstraftäter und hielt dies schriftlich fest. [EFTA01106142]

Eine klare Erkenntnis aus diesen Affären ist, dass Epstein Einfluss auf Gates hatte. Die Dokumente verraten uns, wofür dieser Einfluss genutzt worden sein könnte: die Finanzarchitektur, die Informationskanäle, die Personalbesetzung, die Kontrolle über die Narrative – ein System, das weit über das Geständnis eines Mannes gegenüber seinen Mitarbeitern hinausgeht. Die Dokumente des Project Molecule, die ich in Teil 2 dieser Serie analysiert habe, zeigen, wie Epstein einen gemeinnützigen Fonds für Gates bei JPMorgan konzipierte – eine Struktur, die nach Epsteins eigenen Worten geschaffen wurde, um „die gewinnbringenden Teile auf Armeslänge“ von einer gemeinnützigen Organisation zu halten. Diese Architektur und das, was sie bewirken sollte, sollten die bevorstehenden Untersuchungen des Kongresses untersuchen.

Epstein war der Masterknoten eines Netzwerks. Er ist tot. Das Netzwerk ist es nicht. Die lebenden Knoten – die Personen und Institutionen, die die Architektur entworfen, finanziert, betrieben und geschützt haben – sind diejenigen, die Antworten schuldig sind. Nicht über ihre persönliche Moral. Über das System, das sie aufgebaut haben.

Das System: Fünf operative Ebenen

In acht Untersuchungen offenbart die Dokumentation keine Reihe isolierter Beziehungen, sondern ein vielschichtiges System. Jede Ebene hatte eine bestimmte Funktion. Zusammen bildeten sie eine Architektur, die darauf ausgelegt war, Ergebnisse in den Bereichen Pandemievorsorge, Impfstofffinanzierung und globale Gesundheitspolitik zu erzielen – und dabei außerhalb der öffentlichen Kontrolle zu operieren.

Ebene 1: Die Finanzarchitektur

Die in den EFTA-Akten dokumentierte Fondsarchitektur von JPMorgan wurde für Gates als Hauptkunden entwickelt. Der Vorschlag trägt den Titel „The Gates & J.P. Morgan Charitable Giving Fund”. Epstein entwarf die Struktur, schulte die Bank in Bezug auf Gates‘ Psychologie und identifizierte das zentrale Designproblem: „Die Spannung besteht darin, mit einer gemeinnützigen Organisation Geld zu verdienen. Daher müssen die Teile, die Geld verdienen, unabhängig sein.”¹¹

Dies ist nicht die Korruption eines einzelnen Mannes. Es handelt sich um eine strukturelle Innovation, wie gemeinnützige Einrichtungen unter dem Deckmantel der Philanthropie private Renditen erzielen – durch Spender-beratene Fonds mit Offshore-Zweigstellen, unbefristeter Laufzeit und Anonymität der Spender. Das Budget von 150 Millionen Dollar umfasste 20 Millionen Dollar zur „Finanzierung des Überwachungsnetzwerks in Pakistan”.¹² Der Global Health Investment Fund bot Renditen von 5–7 % mit einer 60-prozentigen Kapitalgarantie der Gates Foundation. ¹³ CEPI erhielt 460 Millionen Dollar, um die Entwicklungszeiten für Impfstoffe auf unter zwölf Monate zu verkürzen.¹⁴

Die Frage an die lebenden Beteiligten: Wer hat diese Strukturen genehmigt? Wer profitiert von den Erträgen? Und warum erforderte die Architektur einen verurteilten Vermittler, obwohl jede beteiligte Institution uneingeschränkten Zugang zu legitimen Alternativen hatte?

Ebene 2: Der Geheimdienstkanal

Zwischen März 2013 und März 2015 wurden vertrauliche Geheimdienstinformationen aus den Stammesgebieten Pakistans – Verhandlungspläne der Taliban, militärische Einschätzungen, Berichte über CIA-Drohnenangriffe, die die Polio-Verhandlungen erschwerten – systematisch über Epsteins persönliches Gmail-Konto weitergeleitet. ¹⁵ Das Material wurde von der IPI-Feldforscherin Nasra Hassan erstellt, vom IPI-Präsidenten Terje Rød-Larsen an Epstein weitergeleitet und in einigen Fällen an Gates‘ Privatbüro bgc3 weitergeleitet.¹⁶

Als Hassan „Dringend, vertraulich, bitte an Bill Gates weiterleiten“ schrieb, ging es an Epstein.¹⁷ Als Rød-Larsen die Korrespondenz des IPI mit der Gates Foundation weiterleitete, verlangte Epstein eine Vorabgenehmigung: „Schicken Sie nichts mehr, gar nichts! Ohne dass ich es vorher sehen kann, nicht danach.“¹⁸

Die Frage an die lebenden Beteiligten: Die norwegische Polizei ermittelt derzeit gegen Rød-Larsen wegen „schwerer Korruption“. Die Gates Foundation verfügte über keinen Mechanismus, um diesen Kompromiss aufzudecken. Wer sonst in dieser Kette wusste davon? Und wofür wurden die Informationen verwendet?

Ebene 3: Die Brücke zum Privatbüro

Die sensibelsten operativen Verbindungen liefen nicht über die regulierte Gates Foundation, sondern über bgc3, Gates‘ private Investmentgesellschaft – die Einrichtung mit den geringsten Aufsichtspflichten.¹⁹ Boris Nikolic (bgc3) bat Epstein um Hilfe bei der Polio-Sicherheit. Larry Cohen (bgc3) koordinierte die DAF-Strategie mit Epstein. Ein bgc3-Umfangsdokument, in dem „Stamm-Pandemie-Simulation” als zu erbringende Leistung aufgeführt war, wurde an Epstein weitergeleitet. ²⁰ Cohen bearbeitete noch im Januar 2018 Epsteins Anfragen zur Vermittlung von Kontakten.²¹

Diese Struktur – eine regulierte Stiftung, die Informationen und Programme generiert, ein privates Büro, das die Strategie und sensible Operationen verwaltet, und ein verurteilter Vermittler, der zwischen ihnen vermittelt – ist nicht einzigartig für Gates. Es ist ein Musterbeispiel. Die Frage ist, wie viele andere Knotenpunkte im Netzwerk dieselbe Architektur verwendeten: eine regulierte öffentliche Einrichtung für Legitimität, ein privates Vehikel für Operationen und ein kompromittierter Vermittler für den Zugang.

Ebene 4: Der Clinton-Knotenpunkt

Die Verbindung zwischen Epstein und Clinton ist älter und in gewisser Weise direkter als die Verbindung zwischen Epstein und Gates – und sie überschneidet sich mit denselben institutionellen Kanälen.

Epsteins Anwälte erklärten während seiner Plädoyerverhandlungen im Jahr 2007, dass er „Teil der ursprünglichen Gruppe war, die die Clinton Global Initiative ins Leben gerufen hat”. ²² Ghislaine Maxwell veranlasste die Überweisung von 1 Million Dollar an Publicis für dessen Arbeit am „Clinton-Projekt“ – der ersten CGI-Konferenz – und Epstein war über die Zahlung informiert.²³ Die Clinton Foundation bestätigte, 2006 eine Spende in Höhe von 25.000 Dollar von einer mit Epstein verbundenen Stiftung angenommen zu haben. ²⁴ Epstein spendete 10.000 Dollar an die White House Historical Association, 20.000 Dollar an Hillary Clintons Senatskampagne und besuchte während Clintons Präsidentschaft mindestens 17 Mal das Weiße Haus.²⁵ Flugprotokolle belegen, dass Clinton mindestens 26 einzelne Flugstrecken an Bord von Epsteins Flugzeug zurückgelegt hat.²⁶

Während einer Aussage im Jahr 2016 berief sich Epstein wiederholt auf den Fünften Verfassungszusatz, als er zu seiner Beziehung zu Clinton oder der Clinton Foundation befragt wurde.²⁷

Die Clinton Foundation ist – ebenso wie die Gates Foundation – stark im Bereich der globalen Gesundheit engagiert. Die Clinton Health Access Initiative (CHAI) spielt eine wichtige Rolle bei der Verteilung von Impfstoffen, der Behandlung von HIV/AIDS und den Gesundheitssystemen in Entwicklungsländern. Die Frage, die nie angemessen beantwortet wurde: Wie sah die operative Beziehung zwischen Epsteins Finanzarchitektur und den globalen Gesundheitsprogrammen der Clinton-Stiftung aus? Gab es personelle Überschneidungen, gemeinsame Informationskanäle oder koordinierte Finanzierungsstrategien? Warum hat Epstein einen Teil der CGI konzipiert? Wofür war die Million Dollar bestimmt?

Laut Angaben des Senatsausschusses für Justiz und zeitgenössischen Berichten hatten FBI-Agenten im Rahmen einer Untersuchung der Clinton Foundation Mitte der 2010er Jahre Beweise für ein Strafverfahren gegen die Clinton Foundation gesammelt, darunter einen kooperierenden Zeugen, der Gespräche mit einem Mitarbeiter der Stiftung aufgezeichnet hatte – die stellvertretende Generalstaatsanwältin Sally Yates wies die Staatsanwälte an, „das Verfahren einzustellen“, und McCabe ordnete an, keine Ermittlungsmaßnahmen ohne seine Zustimmung durchzuführen.⁸ Das ist keine längst vergangene Geschichte. Das sind offene Fragen zu bestehenden Institutionen.

Schicht 5: Die Schutzarchitektur

Dies ist die Schicht, die das operative Netzwerk mit dem Zensurapparat verbindet – und es ist die Schicht, die jeden Amerikaner unabhängig von seiner politischen Zugehörigkeit betreffen sollte.

Als die Pandemie ausbrach, tauchten dieselben Namen, die auch in der Finanzarchitektur von Epstein auftauchen – Gates, Soros, die Rothschilds – in einem ISD-Bericht vom Mai 2020 auf, der die öffentliche Diskussion über ihre Beteiligung an der Pandemie als „rechtsextremistisch” einstufte. ²⁹ Zum Gründungsvorstand von ISD gehörte ein Bankdirektor der Rothschilds. Die Finanzierung erfolgte unter anderem durch Zuschüsse der Gates Foundation und der Open Society Foundations.³⁰

Im folgenden Jahr veröffentlichte CCDH den Bericht „Disinformation Dozen”. Der Präsident der Vereinigten Staaten erklärte, dass die genannten Personen „Menschen töten”. Eine interne Analyse von Facebook ergab später, dass die statistischen Behauptungen um mindestens den Faktor 1.300 übertrieben waren.³¹

Aber die zwölf genannten Personen waren nie der springende Punkt. Sie waren repräsentativ – Stellvertreter für Millionen von Amerikanern, die Fragen zu Pandemie-Profiteuren, Impfstoffhaftung, Notfallmanagement und den finanziellen Interessen hinter der Gesundheitspolitik stellten. Der Zensurapparat war nicht dazu gedacht, zwölf Verlage zum Schweigen zu bringen. Er sollte eine ganze Kategorie von Untersuchungen sozial und beruflich radioaktiv machen.

Und die Infrastruktur dahinter war riesig:

Arabella Advisors – gegründet von Eric Kessler, einem Veteranen der Clinton-Administration – verwaltete ein Netzwerk, das allein im Jahr 2020 3,7 Milliarden Dollar durch Einrichtungen wie den New Venture Fund, den Sixteen Thirty Fund, den Hopewell Fund und den Windward Fund einnahm. Diese Einrichtungen finanzierten „Fehlinformations“-Forschung, die sich überwiegend gegen kritische Äußerungen zur institutionellen Pandemiebekämpfung richtete, und empfahlen Zensur als Lösung. ³² Die Gates Foundation war ein bedeutender Geldgeber für die von Arabella verwalteten Einrichtungen – bis sie die Beziehung 2025 stillschweigend beendete.³³ Arabella Advisors restrukturierte seine Aktivitäten Ende 2025 unter dem Namen Sunflower Services.³⁴

Die Tides Foundation – die Mittel von Soros‘ Open Society Foundations, Omidyars Democracy Fund und den Stiftungen Ford, Rockefeller und Hewlett erhielt – diente als Durchlaufstelle für Finanzmittel, die letztendlich an Organisationen flossen, die sich für Content-Moderation, Plattformrichtlinien und „Vertrauen und Sicherheit”-Infrastrukturen einsetzten.³⁵

Die Open Society Foundations – Soros‘ 32 Milliarden Dollar schweres philanthropisches Netzwerk – finanzierten ISD, Initiativen zur Medienkompetenz und Organisationen, die den Definitionsrahmen für „Fehlinformationen” und „Desinformation” prägten, den Plattformen dann zur Durchsetzung ihrer Inhaltsrichtlinien nutzten.³⁶

Dies sind öffentlich nachvollziehbare Finanzierungsströme durch registrierte gemeinnützige Organisationen, die beim IRS gemeldet sind. Die Architektur ist dokumentiert. Die Frage ist, was damit geschützt werden sollte.

Und jetzt wissen wir, was sie geschützt hat. Sie hat die operative Ebene – die Finanzinstrumente, die Informationskanäle, die Personalbesetzung, die institutionelle Vereinnahmung – vor öffentlicher Kontrolle geschützt. Sie hat dafür gesorgt, dass die Fragen, die die Epstein-Akten letztendlich beantworten würden, nicht gestellt werden konnten, solange die Architektur noch funktionierte.

Die militärische Koordinierungsebene

Die Zensurinfrastruktur arbeitete nicht unabhängig vom Staat. Die Koordinierung zwischen Regierungsbehörden, militärischen Informationsoperationen und dem Zensurapparat der NGOs – von Forschern als „Zensurindustriekomplex“ bezeichnet – ist nun Gegenstand einer Kongressakte.³⁷

Das Stanford Internet Observatory, die Election Integrity Partnership und das Virality Project waren keine unabhängigen akademischen Initiativen. Es handelte sich um vom Bund koordinierte Bemühungen, bei denen NGOs als Vorwand dienten, um Äußerungen, die den offiziellen Narrativen zur öffentlichen Gesundheit widersprachen, zu kennzeichnen, zu unterdrücken und zu entfernen.³⁸

Das Virality Project empfahl Plattformen ausdrücklich, „Berichte über echte Nebenwirkungen von Impfstoffen” als strafbare Falschinformationen zu behandeln – was bedeutet, dass wahrheitsgemäße Äußerungen über tatsächliche medizinische Ergebnisse gezielt unterdrückt wurden.³⁹

Diese Infrastruktur wurde von denselben philanthropischen Netzwerken finanziert, die auch in den Epstein-Akten dokumentiert sind. Sie wurde von Mitarbeitern besetzt, die zwischen Regierung, Wissenschaft und dem NGO-Sektor wechselten. Und sie wurde gegen die amerikanische Öffentlichkeit eingesetzt, während die operative Architektur, die die Akten nun offenlegen, am aktivsten war.

Was wussten das Militär und die Geheimdienste über die Verbindungen zwischen dem Epstein-Netzwerk und der Pandemievorsorge? Die NCA-Geheimdienstberichte, die in Teil 5 dieser Serie dokumentiert sind, zeigen, dass britische Finanzsysteme Transaktionen im Zusammenhang mit Epstein erfasst haben, über die das FBI möglicherweise nicht verfügte.⁴⁰ FinCEN hat 45 Namen mit einer aktiven Ermittlungsakte aus dem Jahr 2023 abgeglichen. ⁴¹ Die Pandemievorsorgeprogramme der DARPA überschneiden sich mit dem Gates-Netzwerk durch überlappende Personal- und Beratungsbeziehungen.⁴²

Die Frage ist nicht, ob diese Systeme isoliert existierten. Die Frage ist, ob der Zensurapparat und die von ihm geschützte operative Architektur koordiniert waren – und wenn ja, von wem.

Was die lebenden Knotenpunkte schulden

Epstein ist tot. Er kann nicht aussagen. Er kann nicht ins Kreuzverhör genommen werden. Er kann nicht erklären, warum die Architektur so gestaltet wurde, wie sie ist.

Aber die lebenden Knotenpunkte können es.

Bill Gates – der heute die Beziehung, den Einfluss und die jahrelange Verschleierung bestätigt hat – wurde von der Abgeordneten Nancy Mace offiziell aufgefordert, vor dem House Oversight Committee auszusagen. Seine Ex-Frau erklärte öffentlich: „Er muss sich zu diesen Dingen äußern, nicht ich.“⁴³

Die Clinton Foundation – die mit Epstein in Verbindung stehende Finanzmittel erhielt, unter seiner Mitwirkung CGI mitbegründete und globale Gesundheitsprogramme betreibt, die sich mit denselben institutionellen Kanälen überschneiden – wurde nie einer öffentlichen Rechenschaftslegung über ihre operativen Beziehungen zu Epsteins Netzwerk unterzogen. Die FBI-Ermittlungen wurden eingestellt. Die Aussage von 2016 führte nur zu Berufungen auf den fünften Verfassungszusatz.⁴⁴

Arabella Advisors – inzwischen „eingestellt“ und umstrukturiert – leitete Milliardenbeträge über Unternehmen weiter, die den Zensurapparat finanzierten, der diese Netzwerke vor Kontrolle schützte. Der Gründer ist ein Veteran der Clinton-Regierung. Die Gates Foundation war ein wichtiger Geldgeber. Was waren die konkreten Zuschüsse, mit denen während der Pandemie die Moderation von Inhalten, die Forschung zu „Fehlinformationen“ und die Zensurpolitik der Plattformen finanziert wurden – und wer hat sie genehmigt?⁴⁵

Die Open Society Foundations – deren Finanzierung von ISD, CCDH-nahen Initiativen und Medienkompetenzprogrammen den Definitionsrahmen prägte, den Plattformen nutzten, um Untersuchungen zu Pandemie-Profiteuren zu unterdrücken – wurden nie dazu aufgefordert, Rechenschaft über die Beziehung zwischen ihrer Finanzierung von Zensur und den operativen Netzwerken, die durch diese Zensur geschützt wurden, abzulegen.⁴⁶

Die Frage an alle lautet gleich: Sie haben die Programme finanziert. Sie haben die Geheimdienstinformationen finanziert. Sie haben die Simulationen finanziert. Sie haben die Finanzinstrumente finanziert. Und Sie haben die Organisationen finanziert, die die öffentliche Diskussion dieser Zusammenhänge als Extremismus bezeichneten. Was wussten Sie über die operative Architektur, die diese Finanzierungsströme geschaffen haben – und was sollte durch die Zensur geschützt werden?

Die Architektur, nicht der Mensch

Keines der Dokumente begründet eine strafrechtliche Haftung für die lebenden Beteiligten. Was sie belegen, ist strukturelle Nähe, operative Koordination und finanzielle Integration.

In diesem Artikel geht es nicht um die persönliche Moral von Bill Gates. Es geht nicht darum, ob er ein guter oder schlechter Mensch ist. Es geht nicht um seine Affären, seine Ehe oder sein Bedauern. Ich habe selbst viele persönliche Angriffe erlebt und weiß daher, dass dies oft nur eine Ablenkung ist, auch wenn es für diejenigen befriedigend ist, die ihr Ziel als Bösewicht betrachten, ob zu Recht oder zu Unrecht.

Es geht um ein System.

Das System verfügte über Finanzinstrumente, die unter dem Deckmantel der Wohltätigkeit private Renditen erzielen sollten. Es verfügte über Informationskanäle, über die vertrauliche Sicherheitsdaten über das Gmail-Konto eines verurteilten Sexualstraftäters weitergeleitet wurden. Es verfügte über eine private Bürostruktur, die eine regulierte Philanthropie und einen unregulierten Vermittler miteinander verband. Es verfügte über Personalbewegungen, durch die Personen mit Referenzen im Bereich „Pandemiesimulation” in Impfstoffteams, Rückversicherungseinheiten und Verteidigungsforschungsprogramme gelangten. Es verfügte über einen Schutzapparat – finanziert aus denselben philanthropischen Quellen –, der die Untersuchung dieser Verbindungen als gefährlichen Extremismus deklarierte.

Epstein war der Masternode. Er leitete den Zugang, vermittelte die Beziehungen und hielt den Hebel in der Hand, der die Architektur zusammenhielt. Aber Masternodes dienen Netzwerken. Und das Netzwerk – die lebenden Teilnehmer, die aktiven Institutionen, die laufenden Finanzierungsströme, die noch immer funktionierende Zensurinfrastruktur – ist es, das Rechenschaft verlangt.

Die Dokumente befinden sich in den Bundesarchiven. Sie haben Aktenzeichen. Sie sagen, was sie sagen. Das durchsuchbare Archiv befindet sich unter jmail.world.

Die Frage ist nicht mehr, wie die Architektur aussah. Die Dokumente haben diese Frage beantwortet. Die Frage ist, wer für den Aufbau dieser Architektur verantwortlich gemacht wird – und für den Bau der Mauer um sie herum, die die Öffentlichkeit bis jetzt davon abgehalten hat, sie zu sehen.

Hinweis zu Quellen und Methode: Dieser Artikel fasst die dokumentarischen Beweise zusammen, die in acht früheren Untersuchungen dieser Reihe analysiert wurden. Alle EFTA-Referenznummern entsprechen den Dokumenten in der öffentlichen Veröffentlichung des DOJ gemäß dem Epstein Files Transparency Act. Wenn dieser Artikel analytische Schlussfolgerungen zieht – wie beispielsweise die Beschreibung des Netzwerks als „operative Architektur“ oder die Charakterisierung der Finanzierungsströme als „Schutzapparat“ –, werden diese Schlussfolgerungen als Analyse des Autors gekennzeichnet. Dieser Artikel unterstellt keiner lebenden Person ein strafbares Verhalten, das über das hinausgeht, was offiziell angeklagt wurde. Alle genannten Personen und Institutionen gelten als unschuldig, solange ihnen kein Fehlverhalten vor Gericht nachgewiesen wurde.

