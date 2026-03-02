Brian Berletic

Hinter den lauten Erklärungen, man strebe Frieden an, entfaltet sich eine weitaus umfassendere und härtere Strategie – eine, deren Folgen weit über die Ukraine hinausreichen.

Der US-Stellvertreterkrieg gegen Russland: Wie geht es weiter?

Trotz der Behauptungen der neuen Trump-Regierung Ende 2024 und Anfang 2025, sie wolle den anhaltenden Krieg in der Ukraine rasch beenden, haben die USA ihn stattdessen stetig eskaliert.

Heute räumen westliche Medien offen ein, dass anhaltende Langstreckendrohnenangriffe tief im russischen Staatsgebiet sowie maritime Drohnenangriffe auf russische Energieexporte von der US-Central Intelligence Agency (CIA) durchgeführt werden – während sich die USA weiterhin als eine Art „unparteiischer Vermittler“ des Konflikts inszenieren.

Darüber hinaus bereiten die USA nun ihre europäischen Stellvertreter auf eine direktere und gefährlichere Rolle in den Kämpfen innerhalb der Ukraine vor, indem staatliche Mittel von der Versorgung der europäischen Bevölkerung hin zu Militärausgaben umgeleitet werden, die gezielt auf Russland ausgerichtet sind.

Die USA versuchen, zentrale Partner der von Russland und China geführten multipolaren Welt so lange zu schwächen, bis nur noch Russland und China übrig bleiben.

Während die USA zwar selbst Angriffe auf die russische Energieproduktion innerhalb Russlands durchführen und maritime Drohnenangriffe auf Tanker mit russischer Energie außerhalb russischer Gewässer ausführen, positionieren sie Europa für eine aggressivere Rolle beim Abfangen, Entern und letztlich Blockieren der sogenannten „russischen Schattenflotte“.

Washingtons europäische Stellvertreter werden zudem zu einer direkten Intervention innerhalb der Ukraine gedrängt – um das wachsende Vakuum zu füllen, das eine schrittweise kollabierende Ukraine hinterlässt.

Selbst während die USA behaupten, sich von ihrem eigenen Stellvertreterkrieg gegen Russland in der Ukraine distanzieren zu wollen, um andere geopolitische Ziele zu verfolgen, stehen diese Ziele in direktem Zusammenhang mit Russlands wichtigsten Partnern weltweit, darunter Venezuela und Kuba in Lateinamerika, Iran im Nahen Osten sowie China im asiatisch-pazifischen Raum.

Im Kern gilt: Unabhängig von der Rhetorik sind die USA weiterhin vollständig ihrem Stellvertreterkrieg gegen Russland verpflichtet – als nur ein Teil eines weit größeren Krieges, den sie gegen den aufstrebenden Multipolarismus selbst führen, alles im Rahmen der Aufrechterhaltung der US-Vormachtstellung weltweit.

US-Ziele in der Ukraine bleiben unverändert

Lange bevor Russland 2022 seine „Spezielle Militäroperation“ (SMO) in der Ukraine begann, hatten US-Strategiepapiere die Begründung dafür dargelegt, nicht nur die Ukraine zu kontrollieren, sondern sie als kriegführenden Stellvertreter gegen Russland zu nutzen, um es ähnlich zu überdehnen, wie die Sowjetunion vor ihrem Zusammenbruch am Ende des Kalten Krieges.

Das RAND-Corporation-Papier von 2019 mit dem Titel „Extending Russia: Competing from Advantageous Ground“ machte zwei wichtige und aufschlussreiche Eingeständnisse. Erstens, dass die fortgesetzte US-Unterstützung für die Ukraine, einschließlich der Lieferung tödlicher Waffen an ihr Militär (beginnend unter der ersten Trump-Regierung), gezielt erfolgte, um Russland zu provozieren – nicht um die Ukraine zu schützen.

Zweitens räumte das Papier ein, dass der daraus resultierende Konflikt wahrscheinlich zu „überproportional hohen ukrainischen Verlusten, territorialen Einbußen und Flüchtlingsströmen führen würde. Er könnte die Ukraine sogar in einen nachteiligen Frieden zwingen.“

Und genau das geschieht.

Das US-Ziel war damals wie heute nicht, dass die Ukraine (oder gar Europa) Russland jemals besiegt – sondern die Kosten für Russland so hoch wie möglich zu treiben als Teil einer weit größeren Strategie, die darauf abzielt, „Russland militärisch oder wirtschaftlich zu überdehnen oder das Regime an innen- und/oder außenpolitischem Prestige und Einfluss verlieren zu lassen.“

An anderer Stelle des Papiers, insbesondere in Bezug auf die Ukraine, wird der von den USA konstruierte Konflikt in Afghanistan, in den die Sowjetunion in den 1980er-Jahren hineingezogen wurde, als Vergleich herangezogen für das, was die USA heute zu replizieren versuchen.

Zu diesem Zweck führen die USA trotz der Kosten für nicht nur die Ukraine, sondern ganz Europa diesen Stellvertreterkrieg fort und zwingen Russland, enorme Mengen an militärischem Personal und Ausrüstung an der Front zu binden – so sehr, dass russische Verpflichtungen an anderen Orten, darunter in Syrien, zunächst untergraben wurden und schließlich 2024 zum vollständigen Zusammenbruch Syriens führten.

Während von den USA offen eingestandene CIA-Drohnenangriffe die russische Energieproduktion innerhalb Russlands sowie Energieexporte auf See weit jenseits russischer Grenzen ins Visier nehmen, zielen sie nicht nur darauf ab, Russlands wirtschaftliche und damit militärische Stärke zu untergraben – die Angriffe auf die russische Energieproduktion und -exporte sind auch Teil einer weit größeren Strategie zur Einkreisung und Eindämmung Chinas im asiatisch-pazifischen Raum.

Das Papier des US Naval War College Review von 2018 mit dem Titel „A Maritime Oil Blockade Against China“ empfahl nicht nur den Ausbau der US-Militärkapazitäten im asiatisch-pazifischen Raum zur Umsetzung einer „Fernblockade“ (Maßnahmen, die inzwischen umgesetzt wurden), sondern identifizierte sowohl Chinas Belt-and-Road-Initiative (BRI) als auch russische Energieexporte nach China als Hindernisse für ein vollständiges Abschneiden und wirtschaftliches Strangulieren Chinas.

Während das Papier „kinetische Maßnahmen“, einschließlich „Luftangriffen und Luftminenlegung“ durch die USA zur physischen Zerstörung der BRI empfahl, schlug es keine spezifischen militärischen Maßnahmen gegen russische Energieexporte nach China vor.

Doch seitdem spiegeln von der CIA organisierte Drohnenangriffe auf die russische Energieproduktion genau jene „kinetischen Maßnahmen“ wider, die im Papier gegen die BRI empfohlen wurden. Was die BRI selbst betrifft, so hat Washington – statt die Infrastruktur direkt anzugreifen – Militante, insbesondere in Myanmar und Pakistan, bewaffnet und unterstützt, um Projekte, Ingenieure und lokale Sicherheitskräfte in seinem Auftrag anzugreifen.

Was sich herausbildet, ist ein Mehrfrontenkrieg, den die USA gegen Russland, seine Verbündeten und vor allem gegen China führen.

Die Schwächung Russlands ist kein Ziel an sich, sondern ein Mittel zum Zweck.

Die Realität vor Ort in der Ukraine

Russland hat sein Militär sowohl vor als auch seit der politischen Übernahme der Ukraine durch die USA im Jahr 2014 und der Provokation der SMO 2022 rasch modernisiert und ausgebaut.

Seitdem ist es Russland gelungen, nicht nur jede einzelne europäische Nation oder die USA allein, sondern den gesamten kollektiven Westen in der Produktion von Panzern, Artilleriemunition, Marsch- und ballistischen Raketen, Drohnen, Luftabwehrsystemen und elektronischen Kriegsmitteln zu übertreffen – eine Leistung, die jahrelange Planung und Vorbereitung lange vor dem Beginn der SMO 2022 erforderte.

Es ist nahezu sicher, dass russische Militärplaner wussten, dass der Konflikt in der Ukraine (und anderswo) einen Abnutzungskrieg darstellen würde, und deshalb staatliche Unternehmen so organisierten, dass sie Produktion über Profite stellten – diametral entgegengesetzt zur westlichen Rüstungsindustrie.

Auf dem Schlachtfeld hat sich dies in einem Abnutzungskrieg manifestiert, der Russland trotz stetiger westlicher Eskalationen und Provokationen konstant begünstigt.

Westliche Analysten haben Russlands Fortschritte in der Ukraine regelmäßig heruntergespielt, indem sie territoriale Gewinne als einziges Kriterium heranzogen. In Wirklichkeit kann eine Frontlinie jahrelang stagnieren, bevor es zu einem plötzlichen und raschen Zusammenbruch der Kräfte auf der einen oder anderen Seite kommt.

Um den Erfolg in einem Abnutzungskrieg wirklich zu messen, müssten stattdessen Faktoren wie Rekrutierung und Ausbildung von Personal, militärisch-industrielle Produktion sowie Verlustzahlen berücksichtigt werden – Kennzahlen, die nicht in das US-Narrativ passen und daher entweder verfälscht oder gar nicht erwähnt werden.

Von Ende 2025 bis ins Jahr 2026 hinein stehen nach dem Zusammenbruch von Pokrowsk und Myrnohrad südlich des verbliebenen ukrainisch kontrollierten Donbass sowie angesichts stetiger russischer Vorstöße auf und um Lyman im Norden auch die ukrainisch kontrollierten Städte Slowjansk und Kramatorsk vor ähnlichen Störungen bei Truppenrotationen und Nachschublinien, wie sie Russland zuvor nutzte, um zahlreiche Städte im Donbass zu isolieren und einzunehmen.

Russische Kräfte werden weiterhin entlang der gesamten Front Druck ausüben, während sie Drohnenoperatoren, Artillerie und andere Waffensysteme immer näher an die Kommunikationslinien heranführen, die die Ukraine nutzt, um diese beiden stark befestigten Städte im Donbass zu kontrollieren. Je näher und zahlreicher diese Waffensysteme werden, desto komplizierter werden Truppenrotationen und Nachschub – und desto schwieriger wird es für die Ukraine, diese Städte zu halten.

Gleichzeitig führen ukrainische Truppen derzeit weiter südlich eine Offensive durch.

Doch wie alle bisherigen ukrainischen Offensiven – ganz gleich, wie oberflächlich erfolgreich sie erscheinen mögen – führen solche Operationen, solange der Mangel an Personal, Waffen und Munition nicht behoben ist (und das ist er nicht), lediglich zu höheren Verlusten und einer schnelleren Erschöpfung ohnehin knapper Ressourcen – Verluste und Ressourcenverschleiß, die einen russischen Abnutzungssieg weiter beschleunigen werden.

Wie geht es weiter?

Die USA haben bereits unmissverständlich klargemacht, dass sie ihren Stellvertreterkrieg gegen Russland in der Ukraine in absehbarer Zeit nicht beenden werden. Stattdessen positionieren sie Europa, um in das Vakuum einzutreten, das die rasch schrumpfenden ukrainischen Streitkräfte hinterlassen, um den Druck auf Russland entlang der Front aufrechtzuerhalten, während sie selbst weiterhin die russische Energieproduktion innerhalb russischer Grenzen angreifen und ihre europäischen Stellvertreter aggressivere Strategien vorbereiten, die auf das Aufbringen oder sogar die Beschlagnahme von Schiffen mit russischer Energie im Ausland abzielen.

Mit der politischen Übernahme Venezuelas durch die USA, dem zunehmenden Druck auf Kuba und den rasch voranschreitenden Kriegsvorbereitungen gegen Iran versuchen die USA, zentrale Partner der von Russland und China geführten multipolaren Welt zu schwächen, bis nur noch Russland und China verbleiben.

Die Zukunft des Konflikts in der Ukraine zu verstehen, erfordert ein Verständnis sowohl der Organisation und Funktionsweise der US-geführten unipolaren Welt als auch der multipolaren Welt – und der Rolle, die der US-Stellvertreterkrieg gegen Russland in der Ukraine in einem weit größeren Krieg spielt, den Washington weltweit gegen den Multipolarismus führt.

Es erfordert auch das Verständnis, dass Europa den USA untergeordnet ist und ihnen nicht entgegentritt – und dass ungeachtet öffentlicher Erklärungen europäischer Politiker bereits Vorbereitungen laufen, um US-Anweisungen umzusetzen, die eine größere, gefährlichere und direktere Rolle Europas im Ukraine-Konflikt vorsehen.

Darüber hinaus muss Washingtons primäres geopolitisches Ziel klar verstanden werden – es strebt die Vorherrschaft über alle Nationen der Welt an. Mit einer Partei, deren ultimatives Ziel die Unterordnung oder sogar Eliminierung jener ist, die mit ihr verhandeln wollen, gibt es nichts zu verhandeln.

Nur durch den Aufbau der militärischen, wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Stärke, die erforderlich ist, um sich gegen die globale Aggression der USA zu verteidigen, sie abzuschrecken und letztlich zu entwaffnen, kann der Konflikt in der Ukraine – und Konflikte überall sonst – zu einem gerechten und dauerhaften Ende gebracht werden.

*

Brian Berletic ist ein in Bangkok ansässiger geopolitischer Forscher und Autor.