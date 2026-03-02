Sucht Donald Trump nach einem Ausweg?

Larry C. Johnson

Der israelisch-amerikanische Bombenangriff am Samstag traf Ayatollah Khamenei, als er sich Berichten zufolge mit hochrangigen iranischen Militärs traf. War der israelische Treffer ein glücklicher Zufall oder eine gezielte Falle? Hatten die USA Khamenei zu einem Treffen eingeladen, um einen US-Vorschlag im Vorfeld des für Montag geplanten – und nun abgesagten – Treffens in Genf zu besprechen?

Was auch immer diese hochrangigen iranischen Vertreter zusammengeführt hat, es war ein Pyrrhussieg für den Westen und seine zionistischen Drahtzieher. Die Tötung Khameneis hat die iranischen Gegner der Islamischen Republik nicht dazu inspiriert, die Straßen Teherans zu füllen und den Sturz der Mullahs zu fordern. Nein, der Anschlag hat das iranische Volk dazu gebracht, die Herrschaft der Mullahs vorbehaltlos zu akzeptieren.

Hört man Donald Trumps öffentlichen Äußerungen zu, so behauptet er maßlose Dinge über angebliche militärische Erfolge der USA bei der Tötung von Iranern. Neue Berichte deuten jedoch darauf hin, dass Trump in Panik geraten ist und nach einem Weg sucht, den Sieg zu verkünden und den Krieg zu beenden. Nach den jüngsten US-israelischen Militärschlägen auf iranische Ziele (einschließlich der mutmaßlichen Tötung des Obersten Führers Ayatollah Ali Khamenei Ende Februar 2026) bat Donald Trump Italien um Vermittlung oder um die Funktion als Vermittler für einen sofortigen Waffenstillstand mit dem Iran.

Laut übereinstimmenden Medienberichten schlugen US-Beamte über italienische Vermittlung (vermutlich unter Beteiligung der Regierung von Premierministerin Giorgia Meloni oder entsprechender Kanäle) einen raschen Waffenstillstand vor, um die Spannungen abzubauen und möglicherweise zu Verhandlungen zurückzukehren. Dies wurde als Versuch dargestellt, die Militäroperation nach dem Erreichen wichtiger Ziele (z. B. Schwächung der Führung und der Fähigkeiten) durch erste Angriffe schnell zu beenden.

Netter Versuch, Donald… Du hast jegliche Glaubwürdigkeit verspielt. Der Iran hat den USA gesagt, sie sollen sich verpissen. Die US-amerikanisch-israelische Ermordung von Ayatollah Khomeini war für den Iran der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Meiner Meinung nach haben sie keinerlei Interesse an einem Waffenstillstand. Die Iraner wissen, dass sie in einer stärkeren Position sind, um den USA und Israel knappe Waffensysteme abzunehmen und die USA zu einem demütigenden Rückzug zu zwingen.

Wenn die USA tatsächlich kurz vor einer entscheidenden Niederlage Irans stünden, die einen Regimewechsel in Teheran zur Folge hätte, glauben Sie, dass Donald Trump auch nur im Entferntesten an einen Waffenstillstand und eine Wiederaufnahme von Verhandlungen denken würde? Wohl kaum. Trump hat einen schweren strategischen Fehler begangen, indem er sich Israel angeschlossen und versucht hat, einen Regimewechsel zu erzwingen, indem er Irans spirituellen Führer und über 100 Schulmädchen töten ließ.

Obwohl der Iran erhebliche Verluste erleidet, fügt er Israel und den USA ebenso großen, wenn nicht sogar größeren Schaden zu. Neben der Zerstörung der US-Militärinfrastruktur in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Katar, Kuwait, Bahrain und Saudi-Arabien wird die iranische Blockade der Straße von Hormus der westlichen Finanzordnung erheblichen wirtschaftlichen Schaden zufügen. Ich bin überzeugt, dass der Iran über ein enormes Arsenal an ballistischen Raketen und Marschflugkörpern verfügt und mindestens zwei Monate lang einen Abnutzungskrieg gegen Israel und die USA führen kann. Deshalb versucht Trump nun verzweifelt, einen Waffenstillstand zu erreichen und die Situation zu beruhigen. Doch der Iran lehnt dies entschieden ab.

Ich glaube, dass die USA und Israel bis zum 15. März – zumindest hinter vorgehaltener Hand – um ein Ende der iranischen Raketenangriffe bitten werden. Mit Khameneis Tod ist ein gemäßigter Führer aus der iranischen Befehlskette verschwunden. Das Abkommen, das die iranischen Behörden am 25. Juni 2025 zur Beendigung der Raketenangriffe auf Israel schlossen, hatte den Segen des Ayatollahs. Viele in der Führung der Revolutionsgarden lehnten diese Entscheidung zwar ab, folgten aber Khameneis Anweisung. Nun haben sie Recht behalten. Die USA sind kein vertrauenswürdiger und verlässlicher Verhandlungspartner. Ich glaube, der Krieg wird erst enden, wenn Israel zustimmt, seine Truppen aus dem Gazastreifen und dem Westjordanland abzuziehen. Andernfalls wird der Iran Israels wirtschaftliche, wissenschaftliche und militärische Infrastruktur weiterhin massiv angreifen und zerstören. Und noch etwas: Alle Wirtschaftssanktionen gegen den Iran müssen aufgehoben werden.

Trumps Wahlversprechen von 2024 zur Sicherung des Friedens werden ihn den Rest seiner Amtszeit verfolgen… Viele seiner MAGA-Anhänger werden ihm seinen Verrat nicht verzeihen. Während seines Präsidentschaftswahlkampfs 2024 betonte Donald Trump wiederholt seine Ablehnung von „endlosen Kriegen“ (auch „ewige Kriege“ oder „nie endende Kriege“ genannt) und positionierte sich als der Kandidat, der neue militärische Verwicklungen im Ausland vermeiden und sich stattdessen auf die Prioritäten von „America First“ und Frieden durch Stärke konzentrieren würde.

Im Wahlkampf 2024 stellte sich Trump immer wieder seiner demokratischen Konkurrentin Kamala Harris gegenüber und bezeichnete sie als „Kandidatin der endlosen Kriege“, während er sich selbst als „Kandidat des Friedens“ inszenierte. Er rühmte sich, in seiner ersten Amtszeit „der erste Präsident der Neuzeit gewesen zu sein, der keinen neuen Krieg begonnen hat“ – eine Aussage, die er prominent auf dem Republikanischen Nationalkonvent (RNC) im Juli 2024 verwendete, wo er erklärte, seine Außenpolitik werde „der Welt Stabilität bringen“. Bei verschiedenen Wahlkampfveranstaltungen (z. B. im Vorfeld der Vorwahlen in Iowa im Januar 2024) versprach er, „diese törichten, sinnlosen Zeiten endloser Kriege endgültig hinter sich zu lassen“ und kritisierte frühere Regierungen für die langwierigen Konflikte, die die Ressourcen der USA erschöpften. Ein von ihm wiederholter, charakteristischer Satz lautete: „Ich werde keinen Krieg beginnen. Ich werde Kriege beenden.“ Dieser Satz tauchte in verschiedenen Kontexten auf, darunter in Siegesreden und Angriffen auf seine Gegner. In seiner Rede zum Wahlsieg im November 2024 bekräftigte er: „Ich werde keinen Krieg beginnen. Ich werde Kriege beenden“, und brachte dies mit der Umverteilung von Ressourcen hin zu innenpolitischen Problemen anstatt zu ausländischen Konflikten in Verbindung.

Trump hat all jene verraten, die – genau wie ich – seinen Lügen geglaubt haben. Er hat einen Krieg begonnen, den die USA nicht gewinnen können, und während die Leichen der in diesem sinnlosen, illegalen Krieg gefallenen Amerikaner in Dover, Delaware, eintreffen, wird Trumps Popularität rapide sinken. Ich bin fest davon überzeugt, dass er noch vor Ablauf seiner Amtszeit angeklagt und verurteilt wird. Er wird niemandem außer sich selbst die Schuld geben können. Er hätte ein Abkommen mit dem Iran aushandeln können, das garantiert hätte, dass der Iran keine Atomwaffen erwirbt. Stattdessen hat er sich für den Krieg entschieden und wird diese schwere Last für den Rest seiner jämmerlichen Amtszeit mit sich herumtragen.