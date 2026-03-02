Mehr Lehren über Israel als Opfer

Philip Giraldi

Das texanische Bildungsministerium hat kürzlich einen Gesetzesentwurf geprüft, der die erste landesweite K-12-Pflichtlektüreliste für öffentliche Schulen des Landes schaffen würde.

Unvermeidlicherweise ist jüdisches Material unter den Texten auf der Liste prominent vertreten, darunter Elie Wiesels Holocaust-Memoiren „Night“ und Anne Franks Tagebuch. Es scheint, dass die Gesetzgebung genehmigt wird und, wenn dies der Fall ist, würde jedes der ausgewählten Werke für die 5,5 Millionen Schulkinder in Texas bereits ab dem Schuljahr 2030-31 zur Pflichtlektüre werden.

Texas hat bereits ein sogenanntes Holocaust-Gedenkwochen-Bildungsmandat, das zu diesem Prozess beigetragen hat, was bedeutet, dass Juden eine der wenigen nicht-hispanischen ethnischen Gruppen sind, deren Geschichten auf der Leseliste des Staates voraussichtlich gut vertreten sein werden. Es hat auch ein Gremium namens Texas Holocaust, Genocide, and Antisemitism Advisory Commission, das in die Diskussionen einbezogen war. Die jüdischen Titel wurden auch mit zusätzlicher Unterstützung von Experten des Holocaust-Museums in Houston, lokalen Rabbinern und Administratoren jüdischer Tagesschulen im Bundesstaat ausgewählt. Man sollte beachten, dass alle Beteiligten wahrscheinlich der Förderung des Staates Israel und der zionistischen Bewegung verpflichtet wären.

Das Problem mit dem für die Schulen ausgewählten Material ist, dass es das standardmäßige Holocaust- und Antisemitismus-Narrativ widerspiegelt, das heute in Amerika und der anglophonen Welt sowie in weiten Teilen Europas vorherrscht. Dies ist weitgehend durch die bewusste jüdische Bestrebung entstanden, sowohl die Nachrichten- als auch die Unterhaltungsindustrie zu dominieren, um dieses Ziel zu erreichen, wie die Erklärungen des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu bezüglich eines „8. Krieges“ zur Beeinflussung der US-amerikanischen Meinung und die jüngsten Medienkäufe von Leuten wie dem Erz-Zionisten-Milliardär Larry Ellison belegen. Es ist eine politische Erfindung, die darauf abzielt, jüdischen Nationalismus und Überlegenheit, auch bekannt als Zionismus, zu unterstützen, und vieles davon ist leicht als falsch nachweisbar.

Niemand sollte leugnen, dass viele Juden infolge der politischen Erschütterungen, die den Zweiten Weltkrieg begleiteten, starben, aber das Ausmaß und die Methodik des jüdischen Leidens, im Unterschied zu den vielen anderen, die im Krieg starben, wurden sowohl in Bezug auf Zahlen als auch auf Details bewusst aufgebauscht. Eine ehemalige israelische Regierungsministerin, Shulamit Aloni, die beschrieb, wie der Vorwurf des „Antisemitismus“ insbesondere zum Nutzen ihres Landes ausgebeutet wurde, behauptete einmal, dass die Kennzeichnung jeglicher Kritiker Israels als „Antisemiten“ in einer Diskussion mit Ausländern ein bewusster Weg sei, einzuschüchtern und Wahrnehmungen zu verschieben. Sie sagte: „Das ist ein Trick. Den wenden wir immer an.“

Um es deutlicher zu sagen: Wenn man etwas über die Schrecken des Zweiten Weltkriegs erfahren möchte, wären Elie Wiesel und Anne Frank kaum die ersten Texte, da sie keine wirklichkeitsgetreuen Darstellungen dessen sind, was erlebt wurde. Elie Wiesels Buch „Night“ erhebt den Anspruch, eine ehrliche Darstellung seiner Erfahrungen in den Gefangenenlagern Auschwitz und Buchenwald zu sein, aber es ist voller erfundener Inhalte, einschließlich des angeblichen Mordes an seiner Mutter und seiner Schwester, um die Geschichte fesselnder zu machen. Als das Lager Buchenwald 1945 schließlich von der Dritten US-Armee befreit wurde, befand sich Wiesel Berichten zufolge im Lagerkrankenhaus, wo er sich von einer Krankheit erholte. Lagerkrankenhaus? In einem angeblichen Vernichtungslager? Jedenfalls profitierte Wiesel, der selbst nach dem Krieg ein Terrorist der Irgun war, enorm von seiner Hochstapelei und dem Verkauf seiner Fiktion. In der Tat machte er eine Karriere daraus und war ein leidenschaftlicher Verteidiger Israels und all seiner Verbrechen gegen die Palästinenser. Ich werde nie vergessen, wie ich ihn vor vielen Jahren neben niemand Geringerem als der Schwindlerin Hillary Clinton auf der Galerie des Kongresses für die Rede zur Lage der Nation saß, die von ihrem Ehemann Billy Boy gehalten wurde.

Anne Frank ist ein echtes Opfer des Krieges, obwohl sie in Amsterdam untertauchte, oft auf Dachböden und in Hinterzimmern von Nachbarn, und schließlich kurz vor Kriegsende im Gefangenenlager Bergen-Belsen an Typhus starb. Die Deutschen hatten sie und ihre Familie gefasst und inhaftiert, aber sie nicht getötet. Ihr berühmtes Tagebuch enthält einige Texte, die tatsächlich auf Beobachtungen und Kommentaren basieren, die sie aufzeichnete und in einem Notizbuch, einer Art Tagebuch, festhielt, aber es wurde auch von ihrem Vater Otto nach dem Krieg zusammengestellt, stark bearbeitet und gewissermaßen zu Ende geschrieben, um erfundene Erzählungen einzubeziehen. Er produzierte das Tagebuch in der Hoffnung, dass es sowohl ein Kriegsmemoir als auch profitabel sein würde, was ihm auch gelang.

Texas, ein Staat, der mit christlich-zionistischem Abschaum überladen ist, was ich aus fünfjährigem Aufenthalt in Houston bezeugen kann, wird zweifellos das akzeptierte Narrativ jüdischen Leidens seinen armen öffentlichen Schulkindern ohne Widerstand einprügeln. Wenn es einen Trost gibt, so werden viele der zu Hause unterrichteten Schüler des Staates eine noch schlimmere Dosis Israelophilie erhalten, da ihre Eltern sich dafür entscheiden, sie zu Hause zu unterrichten, damit sie mehr Bibelunterricht in einem Lehrplan erhalten, der wirklich schwerpunktmäßig das Alte Testament behandelt.

Missouri ist auch mit an Bord für ein bisschen dieser altmodischen Religion im jüdischen Stil. Ein Gesetzentwurf, der sich derzeit durch die Legislative von Missouri bewegt, wird öffentliche Schullehrpläne zensieren, Bestrafung und Entlassung von Lehrern aufgrund von Inhaltsfragen legalisieren und allgemein die Rede nach dem Ersten Verfassungszusatz unterdrücken, wenn es um Diskussionen über israelisches oder jüdisches Gruppenverhalten geht.

Der Mechanismus für die Unterdrückung wird darin bestehen, diejenigen zu kriminalisieren oder institutionell zu bestrafen, die einer gesetzlich anerkannten Definition von Antisemitismus trotzen. Wenn HB 2061 verabschoben wird, würde es die Arbeitsdefinition von Antisemitismus der International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) in die Verhaltenskodizes für Missouris öffentliche Schulen und Universitäten übernehmen, sowohl in Bezug auf Lehrpläne als auch auf Positionen von Lehrern. Die IHRA-Definition, die jede Kritik an Israel als „Antisemitismus“ bezeichnet, wurde seit ihrer Einführung ab 2016 durch die Bundesregierung sowie auf staatlicher Ebene von Dutzenden von Bürger- und Menschenrechtsgruppen sowie von Pädagogen weitgehend und zu Recht kritisiert. Es wurde erhebliche, berechtigte Besorgnis geäußert, weil historisch gesehen pro-israelische Aktivistengruppen die IHRA-Definition und ihre Liste sogenannter „zeitgenössischer Beispiele von Antisemitismus“ genutzt haben, um jegliche Kritik an Israels Behandlung der Palästinenser zu zensieren. Wenn das Gesetz verabschiedet wird, werden sowohl „die Behauptung, dass die Existenz eines Staates Israel ein rassistisches Unterfangen ist“ (was sie ist) als auch „Vergleiche der gegenwärtigen israelischen Politik mit der der Nazis“ (was ebenfalls zutrifft) verurteilt werden, egal wie sie für die akademische Betrachtung kontextualisiert werden.

Man könnte meinen, dass es in Washington und in den neununddreißig Bundesstaaten, die Strafgesetze entworfen haben, um solches Verhalten zu unterdrücken und zu bestrafen, als eine Art Spaß angesehen wird, gegen Kritiker Israels und der zionistischen Bewegung vorzugehen. Die US-Regierung hat sogar einen hochrangigen Beamten des Außenministeriums im Botschafterrang als Sondergesandten zur Überwachung und Bekämpfung von Antisemitismus. Die Aufgabe von Rabbi Yehuda Kaploun ist es, Antisemitismus weltweit zu identifizieren und zu bekämpfen. Die US-Regierung unter Donald Trump glaubt auch einzigartigerweise daran, Botschafter zu ernennen, deren Aufgabe es zu sein scheint, ihre Gastgeberländer der „Antisemiten“ zu beschuldigen. Dies geschah kürzlich mit den Botschaftern Bill White in Belgien und Charles Kushner, einem verurteilten Straftäter und Vater von Trumps geschätztem Schwiegersohn Jared, in Frankreich.

In diesem Licht wurde das intrinsische Problem der Kriminalisierung der Meinungsfreiheit über den „jüdischen Staat“ Israel, der einen Völkermord an christlichen und muslimischen Palästinensern verübt, kürzlich bei einem Treffen zur „Bekämpfung von Antisemitismus und Wahrung der Religionsfreiheit“ im Museum der Bibel in Washington deutlich. Beachten Sie, wie „Antisemitismus“ und „Religionsfreiheit“ thematisch verknüpft waren. Das Treffen wurde von Donald Trumps Religious Liberty Commission einberufen, die im Mai per Exekutivverordnung gegründet wurde, um „Bundesgesetze zu unterstützen, die die volle Teilhabe aller Bürger an einer pluralistischen Demokratie schützen und die freie Ausübung der Religion schützen“.

Die Versammlung wurde gestört, als ein Vorstandsmitglied, Carrie Prejean Boller, eine Katholikin, die eine palästinensische Fahnenbrosche trug, in angespannte Auseinandersetzungen mit anderen Teilnehmern geriet. Sie widersprach der Bündelung von Zionismus mit Judentum als geschützte religiöse Überzeugung, wenn es sich in Wirklichkeit um ein politisches System handelt, das darauf ausgelegt ist, nur eine Glaubensrichtung zu bevorzugen und andere Gläubige als entbehrlich zu betrachten. Sie widersprach besonders der „Freifahrt“, die dem Staat Israel trotz seines grauenvollen Verhaltens gewährt wird.

Sie drückte es in ihrer auf X geposteten Verurteilung Israels und dessen, was es repräsentiert, so aus: „Christen wurden manipuliert zu glauben, dass Gott Bombardierungen, Hunger und Massenmord segnet. Das ist das Gegenteil von Christus, der kam, um mit den Leidenden zu stehen und der Macht entgegenzutreten. Ich lehne diese Lüge vollkommen ab. Ich bin nicht im Besitz von Geld, Spendern oder Zugang. Ich gehöre allein Christus, der der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Ich würde eher sterben, als mich vor Israel zu beugen.“ In einer späteren Erklärung führte sie aus: „Als Katholikin habe ich sowohl ein verfassungsmäßiges Recht als auch eine von Gott gegebene Religions- und Gewissensfreiheit, keine politische Ideologie zu unterstützen.“

Danke, Carrie, dass du die Wahrheit so präzise ausgesprochen hast, und vorhersehbar, wie ich sehe, hat Trump dich wegen deiner Kommentare aus der Kommission entlassen. Jetzt müssen wir nur noch den Kongress davon überzeugen, dass das Töten Tausender von Menschen nicht irgendwie eine freie Ausübung der Religion ist und daher von jeglicher Kritik ausgenommen ist. Wir könnten sogar versuchen, sie davon zu überzeugen, dass es auch nicht genau Teil von Gottes Plan für die Menschheit ist, dass Amerika im Namen eines Staates, der sich vor allem durch seine Brutalität auszeichnet, mit dem Iran in den Krieg zieht!

Philip M. Giraldi, Ph.D., ist Exekutivdirektor des Council for the National Interest, einer steuerlich absetzbaren Bildungsstiftung nach 501(c)3 (Bundesidentifikationsnummer #52-1739023), die eine stärker interessenbasierte US-Außenpolitik im Nahen Osten anstrebt. Die Website ist https://councilforthenationalinterest.org, die Adresse ist P.O. Box 2157, Purcellville VA 20134 und die E-Mail lautet inform@cnionline.org.