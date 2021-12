Filmmaterial aus dem „Corona-Camp“ in Kanada aufgetaucht

Aufnahmen aus einem Corona-Lager in Kanada zeigen, wie das Personal versucht, einen Mann zu beruhigen, der dort seit mehreren Tagen festgehalten wird. Es scheint sich um ein Hotel zu handeln, das in ein Isolationszentrum umgewandelt wurde.

„Ich weiß nicht, wann mein Flug geht. Ich habe noch nie ein verdammtes Verbrechen begangen“, sagt der Mann zu den Mitarbeitern, die Schürzen, Kapuzen und Gesichtsschutz tragen.

Covid detention camp in Canada 🇨🇦 pic.twitter.com/CzvXPqwbRO — Walton De sousa🇨🇦 (@WaltonDesousa) December 9, 2021

„Nein, Sie sind kein Krimineller, das ist es nicht“, sagt ein Angestellter zu dem wütenden Mann. „Was um alles in der Welt ist dann hier los? Ich habe mich dreimal testen lassen. Ich möchte wissen, wann meine Testergebnisse vorliegen. „Es ist nun der dritte Tag!“, sagte der Mann.

Der verärgerte Mann beschwert sich auch über die Qualität des Essens in der Quarantänestation. „Ich bekomme Schrott. Heute Nachmittag habe ich ein schmutziges Sandwich bekommen, von dem mir übel wird.“

Darüber hinaus beschwert sich der Mann über die Art und Weise, wie er behandelt wird. „Ihr behandelt mich schlecht. Ihr behandelt uns alle sehr schlecht.“

Zuvor waren die Kanadierin Tiffany Gaura und ihre beiden Töchter nach einer Reise nach Ägypten in einem Quarantänezimmer des Westin Calgary Airport eingesperrt worden. Sie sagte, dass sie von Mitarbeitern des Roten Kreuzes in Schutzanzügen empfangen wurden. „Wir dürfen nicht raus“, schrieb Tiffany auf Facebook.

„Wir bekommen nur die Mahlzeiten, die sie uns geben (es ist jetzt 18.30 Uhr und wir haben seit unserer Landung um 15 Uhr nichts mehr gegessen oder getrunken)“, sagte sie. „Das ist es, was gerade in Kanada passiert“, sagte sie. Es gibt keine Becher für Wasser im Zimmer. Ich habe um welche gebeten, aber ohne Erfolg. Sobald wir unsere Testergebnisse erhalten haben (die vermutlich negativ sind und bis zu 72 Stunden dauern können), müssen wir uns mit dem Roten Kreuz in Verbindung setzen, das unsere Freilassung mit den Quarantänebeamten koordinieren wird, was 48 Stunden dauern kann (sagt man). Sie werden uns einen speziellen Transport zu unserem Quarantäneort (unserem Zuhause) bereitstellen, wo wir unsere 14 Tage in Isolation verbringen müssen. Außerdem müssen wir an Tag 8 einen weiteren Test machen. Zusätzlich wurde ihr mitgeteilt, dass die Strafe für die Unterbrechung der Quarantäne bis zu 750.000 Dollar betragen kann.