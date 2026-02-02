Finanzieller ZUSAMMENBRUCH der UN „unmittelbar bevorstehend“

Warnungen, dass die UN vor großen wirtschaftlichen Problemen steht

Peter Imanuelsen

Die Vereinten Nationen haben soeben eine düstere Warnung herausgegeben, dass sie sich in erheblichen finanziellen Schwierigkeiten befinden, und vor einem „unmittelbar bevorstehenden finanziellen Zusammenbruch“ gewarnt.

Erst vor wenigen Wochen sind die USA offiziell aus der Weltgesundheitsorganisation ausgetreten, die Teil der UN ist.

Die USA haben außerdem angekündigt, sich aus 31 weiteren UN-Organisationen zurückzuziehen, da viele von ihnen „radikale Klimapolitiken, globale Governance und ideologische Programme“ förderten, die mit der US-Souveränität und wirtschaftlichen Stärke unvereinbar seien.

Die USA sind unter anderem aus dem UN-Rahmenübereinkommen über Klimaänderungen, dem Zwischenstaatlichen Ausschuss für Klimaänderungen sowie der UN-Organisation für Gleichstellung der Geschlechter und die Stärkung der Frauen (UN Women) ausgetreten.

„Diese Austritte werden die Finanzierung durch amerikanische Steuerzahler und die Beteiligung an Einrichtungen beenden, die globalistische Agenden über US-Prioritäten stellen“, erklärte das Weiße Haus.

UN-Generalsekretär António Guterres hat einen Brief geschrieben, in dem er die Mitgliedstaaten auffordert, ihre Beiträge zu zahlen, um einen finanziellen Zusammenbruch zu verhindern.

Die Lage ist so verzweifelt, dass nun berichtet wird, im UN-Hauptquartier in Genf würden Rolltreppen abgeschaltet und die Heizung heruntergedreht, um Geld zu sparen.

Die USA sind der größte Geldgeber der UN, haben jedoch ihren Beitrag zum regulären UN-Haushalt im vergangenen Jahr nicht gezahlt.

Es scheint also, dass die UN derzeit eine schwere Zeit durchmacht und mit einer wirtschaftlichen Krise konfrontiert ist.