USA bauen geheimes Netz aus Massen-Haftlagern

Grey State: Trumps DHS kauft Industrie-Lagerhallen in mindestens acht Bundesstaaten, um ein groß angelegtes Massen-Internierungsnetzwerk aufzubauen

DHS-Pläne, 80.000 Einwanderer in Lagerhallen unterzubringen, unter Berufung auf ein Entwurfs-Ausschreibungsdokument, das später an eine Reihe privater Haftunternehmen verschickt wurde.

Die Trump-Regierung und die Einwanderungs- und Zollbehörde (Immigration and Customs Enforcement, ICE) unter dem Heimatschutzministerium (Department of Homeland Security, DHS) haben begonnen, still und leise eine Reihe riesiger Lagerhallen in mindestens acht Bundesstaaten zu kaufen, um ein groß angelegtes Massen-Internierungsnetzwerk zu schaffen, angeblich zur Unterbringung illegaler Einwanderer und gewalttätiger Krimineller.

Im Dezember berichtete die Washington Post erstmals über die Pläne des DHS, 80.000 Einwanderer in Lagerhallen festzuhalten, und berief sich dabei auf ein Entwurfs-Ausschreibungsdokument, das später an eine Reihe privater Haftunternehmen verschickt wurde. Der Entwurf forderte Auftragnehmer auf, diese Einrichtungen so umzubauen, dass sie bis zu 10.000 von ICE aufgegriffene Personen aufnehmen können.

Diese Lagerhallen würden laut Entwurf so umgebaut, dass sie getrennte Wohneinheiten mit Sanitärräumen, Speisesälen, medizinischen Einrichtungen, Freizeitbereichen, Poststellen, Rechtsbibliotheken und mehr umfassen. Sie sollen „die Effizienz maximieren, die Kosten minimieren, die Bearbeitungszeiten verkürzen, die Aufenthaltsdauer begrenzen, den Abschiebeprozess beschleunigen sowie Sicherheit, Würde und Respekt für alle Personen in ICE-Gewahrsam fördern“, heißt es in der Ausschreibung.

Truthout fügte hinzu: „ICE und andere Bundesbehörden haben in diesem Jahr Häftlinge im ganzen Land zu denjenigen Haftanstalten transportiert, die noch Platz haben. Nach dem neuen Plan jedoch sollen sieben große Lagerhallen in Louisiana, Virginia, Texas, Arizona, Georgia und Missouri als Abschiebe-‚Sammelstellen‘ für jeweils 5.000 bis 10.000 Personen genutzt werden.

‚Sechzehn kleinere Lagerhallen würden jeweils bis zu 1.500 Personen aufnehmen, sodass die Regierung insgesamt 80.000 Menschen gleichzeitig in Einwanderungshaft halten könnte — gegenüber etwa 68.000, die sich Anfang Dezember in Haft befanden.‘“

Die Washington Post griff diese Geschichte kürzlich erneut auf und berichtete über einige der Einrichtungen, die gekauft werden oder die die Regierung zu erwerben versucht.

Bislang nimmt das DHS 23 verschiedene Standorte in den gesamten USA ins Visier.

„ICE rechnet damit, in jeder dieser 23 Lagerhallen jeweils zwischen 1.500 und 10.000 Häftlinge unterzubringen, wie aus Dokumenten und Interviews hervorgeht“, berichtete die Washington Post. „Einige Experten warnten jedoch, dass es schwierig sein werde, die Industriegebäude in der kurzen Zeit, bevor ICE plant, dort Menschen unterzubringen, auf den bundesrechtlich vorgeschriebenen Standard für Haftanstalten zu bringen.“

Tricia McLaughlin, eine Staatssekretärin im Heimatschutzministerium, beantwortete keine Fragen, erklärte jedoch, die Behörde „verfüge über neue Mittel zur Erweiterung der Haftkapazitäten, um diese Kriminellen von den amerikanischen Straßen fernzuhalten, bevor sie endgültig aus unseren Gemeinschaften entfernt werden“. Sie fügte hinzu: „Es sollte keine Überraschung sein, dass ICE in Bundesstaaten in den gesamten USA Festnahmen vornimmt und aktiv daran arbeitet, die Haftkapazitäten auszubauen.“

Zu den in Betracht gezogenen Standorten gehören eine 85.000 Quadratmeter große Lagerhalle in Kansas City, Missouri; ein 10,8 Hektar Grundstück in Oklahoma City, Oklahoma; eine 51.000 Quadratmeter große Anlage in Ashland, Virginia; sowie ein ehemaliges Autoersatzteil-Verteilzentrum in Chester, New York. ICE hat Interesse bekundet oder Standorte besichtigt in Roxbury, New Jersey; Social Circle, Georgia; Orlando, Florida; und im Hanover County, Virginia.

Ein Lagerhaus, das die Bundesregierung in Oklahoma City zu einem Internierungslager für Einwanderer umbauen wollte. Der Bürgermeister der Stadt sagt, dass der Deal geplatzt ist. Mit freundlicher Genehmigung: © Erhalten von The Post/Erhalten von The Post

Die Washington Post fügte hinzu (Auszüge):

„Ich bin mir nicht sicher, ob dies eine Form der Haft ist, die human ist“, sagte Quinton Lucas, der Bürgermeister von Kansas City, Missouri, in einem Interview zu den Plänen, dort eine Lagerhalle in eine ICE-Einrichtung umzuwandeln, die bis zu 7.500 Menschen aufnehmen könnte. Am 15. Januar, am selben Tag, an dem lokale Pressefotografen ICE-Beamte bei der Inspektion des Gebäudes dokumentierten, verabschiedete der Stadtrat ein fünfjähriges Verbot für alle neuen nicht-kommunalen Haftanstalten.

Ein Mann fotografiert am 15. Januar eine Lagerhalle, während Bundesbeamte die Einrichtung besichtigen, um sie als ICE-Haftanstalt in Kansas City, Missouri, umzunutzen. (Charlie Riedel/Associated Press)

Das DHS kaufte in diesem Monat zwei Lagerhallen, eine in Williamsport, Maryland, für 102 Millionen Dollar und eine weitere in Surprise, Arizona, für 70 Millionen Dollar, wie Grundbuchunterlagen zeigen. In den vergangenen Wochen haben ICE-Beamte außerdem begonnen, Lagerhallenbesitzer und lokale Behörden in mehreren weiteren Städten über ihr Interesse an bestimmten Immobilien zu informieren.

Die meisten der in Betracht gezogenen Gebäude liegen in für industrielle Nutzung ausgewiesenen Gebieten nahe Autobahnen und Flughäfen und sind derzeit leere Hüllen — kaum mehr als Wände, ein dicker Betonboden und eine von Dutzenden inneren Trägern gestützte Decke, wie aus Werbematerialien und Datenbanken für Gewerbeimmobilien hervorgeht.

Lokale Beamte in Roxbury erklärten, das DHS habe sie über Pläne informiert, dort ein Gebäude zu kaufen, und ein ICE-Beamter nahm laut der Analyse von Fotos der Washington Post an einer kürzlichen Lagerhallen-Besichtigung in Social Circle, Georgia, teil. Die Washington Post erhielt eine Tabelle, die fast zwei Dutzend Immobilien auflistet, die ICE-Beamte in diesem Monat offenbar besichtigen wollten, konnte deren Echtheit jedoch nicht verifizieren. Das DHS antwortete nicht auf Fragen dazu. Die Washington Post bestätigte jedoch ICE-Interesse an acht dieser Einrichtungen, und mehrere Besichtigungen fanden zu den in dem Dokument angegebenen Zeiten und Orten statt.

In mindestens 15 Gemeinden haben Anwohner Proteste organisiert oder Gemeinderatssitzungen überfüllt und lokale gewählte Vertreter mit Fragen zu den geplanten Einrichtungen überhäuft. Einwohner erschienen an Standorten, die auf der unbestätigten ICE-Liste genannt sind, die in sozialen Medien kursierte, mit Kameras, um Besichtigungen zu dokumentieren.

1 Könige 22,27: „Und sprich: So spricht der König: Setzt diesen Mann ins Gefängnis und gebt ihm Brot der Drangsal und Wasser der Drangsal, bis ich in Frieden wiederkomme.“

Gehen wir zurück ins letzte Jahr, als ich über die Schaffung von „Alligator Alcatraz“ in Florida berichtete — einer angeblichen großen Gefängnisstadt, abgeschieden in den Everglades, zur Unterbringung gewalttätiger Krimineller und Illegaler. Ich warnte damals, dass hier etwas sehr viel Dunkleres im Gange ist.

Das klingt unheimlich vertraut mit dem, was Nazi-Deutschland im Vorfeld des Zweiten Weltkriegs tat.

Dachau wurde 1933 gegründet und entstand aus einem ausgedienten Militärstützpunkt. Es basierte auf einem ähnlichen Modell aus Großbritannien, bei dem die NSDAP begann, politische Gegner, Andersdenkende und Dissidenten wegzusperren. Es entwickelte sich schließlich zu einem jüdischen Vernichtungslager.

Nach Angaben des National WWII Museum:

Die ersten nationalsozialistischen Lager wurden geschaffen, um diejenigen festzuhalten, die als „Feinde“ oder „subversiv“ galten. Anfangs waren die Insassen dieser Konzentrationslager in der Regel keine Juden, sondern Kommunisten, Sozialisten, Roma und Sinti, Zeugen Jehovas, homosexuelle Männer sowie „asoziale“ Elemente (Alkoholiker, Kriminelle, Menschen mit geistigen Behinderungen, Arme). Solche Lager unterschieden sich von normalen Gefängnissen durch die harten Bedingungen und operierten „ohne Rücksicht auf rechtliche Normen von Verhaftung und Inhaftierung, wie sie in einer verfassungsmäßigen Demokratie akzeptabel sind“.

Zusätzlich zum Fehlen eines ordnungsgemäßen Verfahrens oder auch nur eines Anscheins eines Prozesses, der der Inhaftierung vorausging, verschwanden innerhalb der Tore alle Sicherungen, Kontrollen und Ausgleichsmechanismen in Bezug auf eine „zivile und humane“ Behandlung der Gefangenen. Im Wesentlichen wurde das Konzentrationslager zu einem Raum, der von der Außenwelt abgekoppelt war, in dem „Gerechtigkeit“ nach dem Gutdünken des Kommandanten oder, noch häufiger, einzelner Lagerwachen vollstreckt wurde.

Das ist wichtig, insbesondere angesichts der Rhetorik, die wir weiterhin von dieser Regierung hören, und der nützlichen Idioten im Internet, die unablässig vom Ende des „woken liberalen Gedankenvirus“ und der „radikalen Demokraten“ skandieren. Im Grunde wird jeder, der es wagt, MAGA zu hinterfragen oder faire Kritik an Überzeugungen der „Rechten“ zu äußern, sofort als „woker Weichei-Libtard“ und als heimlicher Hillary-Biden-Harris-Wähler abgestempelt. Einiges davon beginnt mit Trumps ständigem Zurückrudern und Wortbrüchen sowie mit der Blamage rund um die Epstein-Sache abzuflauen, doch diese parteiische Stimmung besteht fort.

Dann sehen wir Trumps und der Einheitspartei offene und unverhohlene Unterwürfigkeit gegenüber Israel und radikalen talmudischen, kabbalistischen Zionisten, und jeder, der — Gott bewahre — eine ausländische Regierung oder das Judentum in irgendeiner Form kritisiert, wird als „antisemitisch“ gebrandmarkt; bis zu dem Punkt, an dem Trump Exekutivanordnungen erlässt, die das Predigen des Evangeliums Jesu Christi als Hassverbrechen und als antisemitisch einstufen. Was geschieht, wenn — und wahrscheinlich wann — die irrsinnigen Noachidischen Gesetze vorgeschrieben werden? Was geschieht mit den „Dissidenten“, die sich weigern, das Evangelium und das Wort Gottes zu verleugnen?

Und erinnern Sie sich auch an die Covid-Quarantänelager, die weltweit eingerichtet wurden, in denen Menschen in Lager gebracht, von der Außenwelt abgeschnitten und täglich überwacht wurden? Erinnern Sie sich auch an die „grünen Zonen“ der CDC zur Isolation?