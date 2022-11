Flämischen Regierung soll ihre WEF-Partnerschaft, die mehr als €175.763,87 pro Jahr kostet, kündigen

In diesem Jahr zahlt die flämische Regierung fast 200.000 € an Mitgliedsbeiträgen an das Weltwirtschaftsforum und etwa 27.000 € als Teilnahmegebühren für das jährliche Treffen des WEF in Davos. Dies geht aus der Antwort von Premierminister Jan Jambon auf eine parlamentarische Anfrage des flämischen Abgeordneten Sam van Rooy hervor.

„Die flämische Regierung legitimiert und subventioniert damit eine globale Lobbyorganisation, die eindeutig eine klar definierte ideologische Agenda verfolgt, nämlich die des Globalismus“, antwortete Van Rooy in einer Presseerklärung.

Bis 2020 zahlte die flämische Regierung einen jährlichen Mitgliedsbeitrag von 55.000 Euro an den WEF. Seit 2022 ist Flandern zum „assoziierten Partner“ des WEF „befördert“ worden, was einen Mitgliedsbeitrag von satten 175.763,87 € pro Jahr erfordert.

Diese „assoziierte Partnerschaft“ habe den Vorteil, dass Flandern an mehr Aktivitäten teilnehmen könne, schreibt Jambon. „Diese bieten zusätzliche Sichtbarkeit und die Möglichkeit, zu lernen und einen politischen Beitrag zu leisten. Die Verflechtung zwischen der flämischen Regierung und dem WEF nimmt also zu, meint Van Rooy.

Jambon bezeichnet die WEF-Mitgliedschaft auch als „ein politisches Instrument der flämischen Regierung, um die Ziele der Koalitionsvereinbarung zu verwirklichen“. Der Premierminister kündigte an, dass er die Zusammenarbeit mit dem WEF in der kommenden Zeit weiter verstärken wolle.

Er räumt ein, dass seine „Teilnahme an der Tagung in Davos zu politischen Initiativen führen kann“.

Van Rooy fordert die flämische Regierung auf, die WEF-Mitgliedschaft zu kündigen. „Der Austausch von Ideen und das Anlocken von Investitionen sind an sich natürlich lobenswerte Ziele, aber sie sollten nicht im Rahmen und unter der Schirmherrschaft des WEF stattfinden, einer Lobbygruppe, die eine globalistische Agenda verfolgt und daher keineswegs als neutrales Forum für diese Themen angesehen werden kann“, sagte Van Rooy.