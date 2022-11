„Hier gibt es nichts zu sehen“ – Wenn die Behörden verdächtigen Todesfällen nicht nachgehen

John Leake

Teil II einer Serie über vorsätzliche Blindheit.

Mein zweites Buch, Cold a Long Time: An Alpine Mystery, handelte von einem jungen kanadischen Eishockeyspieler namens Duncan MacPherson, der in den österreichischen Alpen in der Nähe von Innsbruck verschwand. Als seine Leiche 14 Jahre später auftauchte, zögerten die örtlichen Behörden seltsamerweise, seinen Tod zu UNTERSUCHEN. Sobald seine Leiche gefunden wurde, boten sie eine Erklärung dafür an – die im Widerspruch zu ihrer Erklärung für sein Verschwinden stand – und zeigten kein Interesse an einer Untersuchung der Angelegenheit. Es wurde keine Untersuchung eingeleitet und keine Autopsie durchgeführt (zumindest nicht offiziell). Zu der Zeit, als ich recherchierte, war dies bei weitem die seltsamste Geschichte, die mir je begegnet war. Das Video des Buchtrailers, das von dem verstorbenen Bill Paxton gesprochen wird, vermittelt einen Eindruck von dem Geheimnis.

Bald nachdem ich begonnen hatte, mich mit der Geschichte zu befassen, wurde mir klar, dass das Zögern der Behörden, einen verdächtigen Todesfall zu untersuchen, selbst ein ziemlich zuverlässiger Indikator dafür ist, dass jemand in einer Position der Macht und des Einflusses die Realität verschleiern will. Kurz gesagt, die Behörden gehen der Sache nicht nach, weil die Leute, von denen sie Anweisungen erhalten, Angst vor dem haben, was sie finden werden.

Im Fall von Duncan MacPherson haben die Einwohner der Gemeinde verstanden, dass die Behörden sein Verschwinden – und später seinen bestätigten Tod – nicht untersuchen wollten, sodass auch sie zu dem Schluss kamen, dass es besser sei, die Augen zu verschließen. Selbst neugierige Menschen, die spürten, dass etwas nicht stimmte, kamen zu dem Schluss, dass es das Beste war, sich aus der Sache herauszuhalten. Die Neugierde tötete die Katze. Ich werde nie vergessen, wie ich ein geheimes Treffen mit einem Informanten hatte, dessen Frau ihre Wut darüber, dass ihr Mann sich bereit erklärt hatte, mit mir zu sprechen, kaum unterdrücken konnte.

Das Problem mit dem Schweigen über den verdächtigen Tod junger Menschen ist, dass keine Gesellschaft dies lange tolerieren kann. Wie Shakespeare es in Der Kaufmann von Venedig ausdrückt.

… die Wahrheit wird ans Licht kommen

ans Licht kommen; Mord kann nicht lange verborgen bleiben; der Sohn eines Mannes

kann, aber am Ende wird die Wahrheit ans Licht kommen.

Daran dachte ich gestern, als ich einen neuen, kurzen Dokumentarfilm mit dem Titel „Until Proven Otherwise“ sah. Das 4-MINUTEN-VIDEO IST EIN MUSS FÜR JEDEN ANSEHEN. Es zeigt, wie Dr. Peter McCullough und der britische Kardiologe Dr. Aseem Malhotra unabhängig voneinander zu der gleichen Schlussfolgerung kamen – nämlich, dass die Gesamtheit der Umstände darauf hindeutet, dass die COVID-19-mRNA-Impfstoffe für die plötzlichen Herzstillstände und den Tod einer alarmierenden Anzahl junger Menschen verantwortlich sind. Wie McCullough und Malhotra es ausdrücken, sollte eine impfstoffinduzierte Myokarditis als Ursache für den Tod dieser Menschen angesehen werden, „bis das Gegenteil bewiesen ist“.

Die Öffentlichkeit sollte zur Kenntnis nehmen, dass unser medizinisches Mainstream-Establishment Dr. McCullough und Dr. Malhotra zwar als „gefährliche Verbreiter von Fehlinformationen“ gebrandmarkt hat, aber offenbar nichts unternimmt, um die Frage zu beantworten: Wenn nicht die experimentellen mRNA-Impfstoffe, die 2021 eingeführt werden, was tötet dann die jungen Menschen?

Die Frage ist umso dringlicher, als es mehrere dokumentierte Fälle gibt, in denen akute Herzmuskelentzündungen in zeitlicher Nähe zu den Impfungen aufgetreten sind, und dass selbst unsere Gesundheitsbehörden das erhöhte Risiko einer Herzmuskelentzündung nach der COVID-19-Impfung, insbesondere bei jungen Männern, anerkannt haben.

Wie ich in My Friends are Dying of Heart Attacks (Meine Freunde sterben an Herzinfarkten) dargelegt habe, verfügen die Gerichtsmediziner heute über die nötige Ausbildung und Ausrüstung, um diese Todesfälle zu analysieren und ihre Ergebnisse in einer Metaanalyse zusammenzufassen. Soweit ich weiß, tun sie dies jedoch nicht. Wenn Autopsien durchgeführt werden, scheinen die Pathologen die Anzeichen einer Herz-Kreislauf-Erkrankung festzustellen, ohne zu versuchen, herauszufinden, warum dieser Krankheitsprozess bei einem ansonsten fitten jungen Menschen, der 25–50 Jahre vor Erreichen der Lebenserwartung starb, so weit fortgeschritten war.

Wenn junge Sportler plötzlich auf dem Spielfeld tot umfallen, berichten die Medien über diese Vorfälle, als wären sie ein Rätsel, und es gibt keine Aufforderungen vonseiten der Behörden, sie zu untersuchen und die Ergebnisse zu veröffentlichen.

Warum werden diese Todesfälle nicht untersucht?