Fleischpanik: Wird es bald überteuert sein und durch Käfer ersetzt werden? Niederländische Landwirte erheben sich gegen den Great Reset

Die Niederlande wollen ihre Stickstoff- und Ammoniakbelastung bis 2030 halbieren. Um dieses Ziel zu erreichen, will das Finanz- und Landwirtschaftsministerium nun die Zahl der Tiere um 30 % reduzieren. Dadurch werden viele Landwirte aus dem Geschäft gedrängt werden. Wie bei der derzeitigen Energieverknappung sind die daraus resultierenden Einschränkungen in der Landwirtschaft angeblich ein „unvermeidbarer“ Teil der Grünen Agenda zur Verbesserung der Luft-, Boden- und Wasserqualität

Rinder werden mit Stickstoff in Form von Rohprotein gefüttert. Während Eiweiß ein wesentlicher Nährstoff für Kühe ist, wird Stickstoff von Rindern nicht effizient abgebaut, sodass ein großer Teil davon als Harnstoff mit dem Urin und den Fäkalien ausgeschieden wird. Wenn sich Urin und Kot vermischen, wird der Harnstoff in Ammoniak umgewandelt.

Da die Menge des produzierten Ammoniaks mit dem Rohprotein zusammenhängt, das den Tieren gefüttert wird, wird vorgeschlagen, die Menge des Rohproteins in der Ernährung der Tiere zu reduzieren, um den Ammoniakgehalt zu senken. Ein mögliches Problem bei dieser Idee ist, dass Rinder genau wie Menschen einen Proteinbedarf haben. Wenn sie den Rohproteingehalt nicht reduzieren, müssen sie ihre Herden verkleinern, und wenn kleinere Herden finanziell nicht machbar sind, müssen sie ganz aufgeben.

Die Entscheidung, die Rinderzucht im Namen des Umweltschutzes zu dezimieren, klingt angesichts der sich abzeichnenden Nahrungsmittelknappheit und einer möglichen weltweiten Hungersnot hohl. Es scheint, dass sie absichtlich versuchen, Fleisch so knapp und teuer zu machen, dass es sich normale Menschen nicht mehr leisten können. Dann können sie synthetische Fleischalternativen und Insektenproteine einführen, die beide Teil des Ernährungsplans von The Great Reset sind.

Die Vorstellung einer Welt ohne Umweltverschmutzung ist zwar verlockend, aber letztlich geht es bei der Grünen Agenda nicht um die Umwelt – es geht um die Schaffung eines Kontrollsystems, in dem die Ressourcen der Welt den Reichsten der Reichen gehören, während der Rest der Bevölkerung durch die Zuteilung dieser Ressourcen kontrolliert wird, und dazu gehört auch die Zuteilung von Nahrungsmitteln

In den Niederlanden herrscht derzeit große Aufregung über die Entscheidung der Regierung, den Viehbestand um 30 % zu reduzieren, um die Stickstoff- und Ammoniakverschmutzung bis 2030 zu halbieren. Durch diese „grüne“ Politik werden viele Landwirte aus dem Geschäft gedrängt. Wie bei der derzeitigen Energieverknappung sind die daraus resultierenden Reduzierungen in der Landwirtschaft angeblich ein „unvermeidlicher“ Teil der Grünen Agenda zur Verbesserung der Luft-, Boden- und Wasserqualität.

Die niederländische Regierung hat sogar einen neuen Minister für Natur und Stickstoff ernannt, der die Klimaziele überwachen soll. Die Provinzbehörden haben nun ein Jahr Zeit, um herauszufinden, wie sie die Emissionsreduktionsziele erreichen wollen.

In einer öffentlichen Erklärung zu den neuen Emissionszielen räumte die niederländische Regierung ein, dass „die ehrliche Botschaft … ist, dass nicht alle Landwirte ihren Betrieb weiterführen können“. Diejenigen, die ihren Betrieb weiterführen, müssen sich kreative Lösungen einfallen lassen, um die neuen Emissionsbeschränkungen zu erfüllen.

Wie tragen Kühe zur Stickstoff- und Ammoniakverschmutzung bei?

Rinder werden mit Stickstoff in Form von Rohprotein gefüttert. Während Eiweiß ein wichtiger Nährstoff für Kühe ist, wird Stickstoff von Rindern nicht effizient abgebaut, sodass ein großer Teil davon als Harnstoff mit dem Urin und den Fäkalien ausgeschieden wird. Wenn sich Urin und Kot miteinander vermischen, wird der Harnstoff in Ammoniak umgewandelt.

Da die Menge des produzierten Ammoniaks mit dem Rohprotein zusammenhängt, das den Tieren gefüttert wird, besteht eine vorgeschlagene Methode zur Senkung des Ammoniakgehalts darin, die Menge des Rohproteins im Futter der Tiere zu verringern. (Andere Faktoren wie die Jahreszeit wirken sich ebenfalls auf die Ammoniakproduktion aus, aber darauf haben die Landwirte keinen Einfluss).

Ein potenzielles Problem bei dieser Idee ist, dass Rinder genauso wie Menschen einen Proteinbedarf haben. Es ist besonders wichtig für die gesunde Entwicklung, das Muskelwachstum und die Laktation. Wie Jane Parish, Spezialistin für Fleischrinder in Mississippi, in einem Artikel aus dem Jahr 2009 feststellte, ist eine angemessene Eiweißzufuhr in der Rinderfütterung wichtig für die Gesundheit und Produktivität der Tiere sowie für die Rentabilität der Ranch“.

Verantwortungsbewusste Landwirte geben ihren Rindern genau die richtige Menge, sodass eine Reduzierung des Rohproteins sowohl die Gesundheit der Tiere als auch die Produktivität des Betriebs beeinträchtigen könnte. Wenn sie das Rohprotein nicht reduzieren, müssen sie ihre Herden verkleinern, und wenn kleinere Herden finanziell nicht machbar sind, müssen sie ganz aufgeben. Viele sind natürlich empört, da die in die Höhe geschnellten Kosten für Dünger und Futtermittel bereits die Gewinne der Landwirte geschmälert und die Preise für die Verbraucher erhöht haben.

Seltsames Timing

Wie Peter Imanuelsen, ein unabhängiger Journalist in Schweden, in einem Bericht vom 1. Juli 2022 feststellte, ist der Zeitpunkt dieses dreisten Angriffs auf die Viehzüchter merkwürdig und kann eigentlich nur als absichtliche Strategie erklärt werden, um uns durch die Erzeugung einer Nahrungsmittelkrise in den Großen Reset zu zwingen:

Nächstes Jahr werden wir wahrscheinlich noch teurere Lebensmittel sehen, und leider wahrscheinlich Hungersnöte in einigen Teilen der Welt. Und was machen die genialen Politiker in Europa? Sie wollen natürlich die landwirtschaftlichen Betriebe wegen des Klimawandels schließen! Das wird sicher helfen! Die Kühe furzen zu viel! Das ist übrigens kein Scherz. In Neuseeland wollen sie eine Steuer auf Kuhfürze und Rülpser einführen! Ich verstehe das wirklich nicht. Wir stehen vor einer Lebensmittelkrise und sie wollen im Namen des Klimawandels Farmen schließen? Ich denke, sie wollen wirklich, dass man die Käfer isst und glücklich ist. Sie arbeiten daran, Fleisch so teuer zu machen, dass die einfachen Leute es sich nicht mehr leisten können. Genießen Sie den großen Reset?

Als Reaktion auf die neuen Stickstoff- und Ammoniakbeschränkungen haben sich schätzungsweise 40.000 niederländische Landwirte versammelt, um gegen den Angriff auf die Landwirtschaft zu protestieren.

Sie haben eine Reihe von Autobahnen mit Traktoren blockiert und sogar das Rathaus in Lochem mit Gülle besprüht. Berichten zufolge hat die örtliche Polizei daraufhin auf einige der Landwirte geschossen. Jimmy Dore gibt im obigen Video einen Überblick über die Situation.

Was ist mit Stickstoff los?

Wie von Plant Based News erläutert, macht Stickstoff etwa 78 % der Erdatmosphäre aus und ist für das Leben unerlässlich. Im Übermaß und an den falschen Stellen kann er jedoch das Ökosystem schädigen. Stickstoffabflüsse aus Kraftfutterbetrieben (CAFOs) und landwirtschaftlichen Betrieben, die synthetische Pestizide und Düngemittel verwenden, können in die Wasserversorgung sickern und diese verschmutzen.

Stickstoffabflüsse können auch zu Algenblüten führen, wenn sie in Seen oder Meere gelangen. Dadurch wird dem Wasser der Sauerstoff entzogen und es entstehen tote Zonen, in denen kein Wasserleben mehr möglich ist. Aus diesem Grund setze ich mich seit langem gegen CAFOs und konventionelle Industriebetriebe ein, die beim Anbau von Lebensmitteln auf Chemikalien zurückgreifen.

Das bedeutet jedoch nicht, dass die Viehzucht eine Plage für das Ökosystem ist. Ganz im Gegenteil. Vieh, das nach den Prinzipien der regenerativen Landwirtschaft gehalten wird, heilt und verbessert die Bodenqualität massiv und trägt zur Stabilisierung des Klimas bei. Es sind also nicht die Kühe per se, die das Problem sind. Es ist die Industrialisierung der Viehhaltung, die sich negativ auswirkt. Die Antwort ist also nicht, die Fleischproduktion abzuschaffen. Die Antwort liegt in der Umstellung auf ein regeneratives System.

Da die Umstellung einige Jahre dauern kann, in denen die Gewinne nur geringfügig oder gar nicht vorhanden sind, zögern viele Landwirte, diesen Schritt aus eigener Kraft zu tun. Die Regierung könnte den Übergang erleichtern, indem sie die Landwirte, die umstellen, subventioniert, aber keiner hat sich dafür entschieden, dies zu tun. Und warum? Könnte es daran liegen, dass regenerative Landwirtschaft das Gegenteil von dem ist, worum es bei The Great Reset geht?

Niederländische Klimaregeln werden die Verfügbarkeit von Fleisch in der EU einschränken

2019 entschied das höchste Verwaltungsgericht der Niederlande, der Staatsrat, dass die niederländische Regierung gegen EU-Recht verstößt, das eine drastische Senkung der Stickstoffemissionen fordert.

Nach diesem Urteil wurden rund 18.000 Infrastrukturprojekte aufgegeben, um die EU-Beschränkungen zu erfüllen. Außerdem senkte die niederländische Regierung die Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen tagsüber auf 100 km/h (61 mph). All das war jedoch noch nicht genug, und so will das Finanz- und Landwirtschaftsministerium nun den Viehbestand um 30 % reduzieren.

In den Niederlanden gibt es eine große Zahl von Landwirten. Allein 4 Millionen Rinder werden in einem Jahr aufgezogen. Eine Verringerung des Viehbestands um 30 % hat jedoch nicht nur Auswirkungen auf die Niederlande, sondern auf die gesamte EU, denn die Niederlande sind der größte Fleischexporteur in der EU.

Die Vorstellung einer Welt ohne Umweltverschmutzung ist zwar verlockend, aber letztlich geht es bei der Grünen Agenda nicht um die Umwelt – es geht um die Schaffung eines Kontrollsystems, in dem die Ressourcen der Welt den Reichsten der Reichen gehören, während der Rest der Bevölkerung durch die Zuteilung dieser Ressourcen kontrolliert wird, und dazu gehört auch die Zuteilung von Nahrungsmitteln.

Im September 2021 erklärte Rudi Buis, ein Sprecher des niederländischen Landwirtschaftsministeriums, gegenüber The Guardian:

Wir sind ein relativ kleines Land mit vielen Einwohnern, Industrie, Verkehr und Landwirtschaft, so dass wir an die Grenzen dessen stoßen, was die Natur verkraften kann. Wir müssen dringend etwas gegen das Problem der Stickstoffverbindungen unternehmen. Das bedeutet, dass in naher Zukunft Entscheidungen getroffen werden müssen.

Offensichtlich hat man sich für den Hungertod und die Unterversorgung aller Menschen mit Nährstoffen entschieden. Das Traurigste daran ist, dass die Abschaffung der Fleischproduktion nicht die fabelhaften Auswirkungen haben wird, die sie angeblich haben wird. Es ist ein betrügerisches Greenwashing-Unternehmen, das stattdessen die Menschheit zerstören wird.

Die Vorstellung einer Welt ohne Umweltverschmutzung ist zwar verlockend, aber letztlich geht es bei der Grünen Agenda nicht um die Umwelt – es geht darum, ein Kontrollsystem zu schaffen, in dem die Ressourcen der Welt den Reichsten der Reichen gehören, während der Rest der Bevölkerung durch die Zuteilung dieser Ressourcen kontrolliert wird, und dazu gehört auch die Zuteilung von Nahrungsmitteln.

Der von der Rockefeller Foundation vorhergesagte globale Nahrungsmittel-Reset

Während die sich abzeichnende Nahrungsmittelknappheit heute dem Klimawandel und dem Russland-Ukraine-Konflikt zugeschrieben wird, sprach die Rockefeller Foundation bereits im Juli 2020 von einer unvermeidlichen Nahrungsmittelknappheit und forderte eine Umgestaltung des Lebensmittelsystems, um dem entgegenzuwirken. Da wahre Propheten heutzutage rar gesät sind, liegt der Verdacht nahe, dass das Papier einen bekannten, vorsätzlichen Plan darstellte.

Das betreffende Dokument mit dem Titel „Reset the Table: Meeting the Moment to Transform the U.S. Food System , wurde am 28. Juli 2020 veröffentlicht. Darin wird beschrieben, wie die COVID-Pandemie „eine Hunger- und Ernährungskrise“ in den USA ausgelöst hat, „wie sie dieses Land seit Generationen nicht mehr erlebt hat“.

Wohlgemerkt, COVID wurde am 11. März 2020 zur Pandemie erklärt, d. h. zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Rockefeller-Berichts bestand die Pandemie erst seit vier Monaten, und obwohl bestimmte Risikogruppen von Ernährungsunsicherheit betroffen waren, wie z. B. Kinder, deren Hauptmahlzeit ein Schulessen ist, war eine weit verbreitete Lebensmittelknappheit im Sinne leerer Regale in den USA weder weit verbreitet noch besonders schwerwiegend.

Der Titel selbst ist ebenfalls aufschlussreich, da er eine klare Anspielung auf „The Great Reset“ ist, das Anfang Juni 2020 offiziell vom Weltwirtschaftsforum (WEF) und dem Prinzen von Wales angekündigt wurde. Schon der Titel verrät uns, dass die Forderung der Rockefeller Foundation nach einem „Reset“ des Lebensmittelsystems ein wesentlicher Bestandteil des „Great Reset“ des WEF ist. Viele der Autoren des Stiftungspapiers sind WEF-Mitglieder, was diese Verbindung noch verstärkt.

Im Vorwort betont der Präsident der Rockefeller Foundation, Dr. Rajiv Shah, dass „ein umfassendes Regelwerk“ für das Lebensmittelsystem auch andere Themen wie „existenzsichernde Löhne, Wohnen und Verkehr“ ansprechen muss und dass „wir alle“ – also die selbsternannten Gestalter der Zukunft – „dieses Regelwerk im kommenden Jahr gemeinsam schreiben müssen“. Wie kann man die Zukunft besser vorhersagen, als sie selbst zu gestalten?

All diese Dinge – Löhne, Wohnen und Transport – sind Aspekte, die im Rahmen der vierten industriellen Revolution von The Great Reset dramatisch verändert werden, wenn künstliche Intelligenz, Robotik, Überwachung, Sozialtechnik und Transhumanismus (die Verschmelzung von Mensch und Maschine) die Oberhand gewinnen.

Zusammenfassung von ‚Reset the Table‘

Zusammenfassend beschreibt „Reset the Table“, wie sie unter dem Deckmantel der „Gerechtigkeit“, der „Fairness“ und des „Umweltschutzes“ die Kontrolle über die Lebensmittelversorgung und die Lieferkette an sich reißen wollen. Wie von ThreadsIrish auf Substack angemerkt:

Das Dokument ist sehr stark in die Hegelsche Dialektik von Problem, Reaktion und Lösung eingebettet. Hier ist das Problem, das sie geschaffen haben (COVID), und jetzt wollen sie die Lösung umsetzen (Umgestaltung der globalen Nahrungsmittelversorgung). Natürlich ist das alles mit der Zerstörung von Land, dem Klimawandel und dem Versuch, die Menschen wieder in intelligente Städte zu bringen, verbunden (Seite 5). Überraschung, Überraschung.

Ein Schlüssel zu diesem Unternehmen ist die Datenerfassung. Sie wollen Daten über die Ausgaben und Essgewohnheiten aller Menschen sammeln, und um diese Datenerfassung zu erleichtern, wollen sie alles in eine Online-Umgebung verlagern, einschließlich Bildung, Medizin und den Kauf von Lebensmitteln.

Ein weiterer Schlüssel zum Erfolg sind „Änderungen der Politik, der Praktiken und der Normen“. Ziel ist es, die Kontrolle über die Lebensmittelversorgung in einem einzigen Exekutivbüro zu zentralisieren, was der Idee einer „Eine-Welt-Regierung“ sehr entgegenkommt. Wie WEF-Mitglied Henry Kissinger einmal sagte: „Wer die Nahrungsmittelversorgung kontrolliert, kontrolliert die Menschen; wer die Energie kontrolliert, kann ganze Kontinente kontrollieren; wer das Geld kontrolliert, kann die Welt kontrollieren.“

Von Rindfleisch zu den Grillen

Um auf das Problem der Strangulierung der niederländischen Rindfleischproduktion zurückzukommen: Der Grund, warum die führenden Politiker der Welt sich so wenig um die schwindende Fleischproduktion zu kümmern scheinen, ist wahrscheinlich, dass sie nicht wollen, dass wir Fleisch essen. Sie wollen, dass wir im Labor gezüchtetes synthetisches Fleisch essen, das patentiert werden kann, und Insekten, die leicht und kostengünstig in großen Mengen und mit sehr wenig Land produziert werden können.

In einem WEF-Artikel vom Juli 2021 mit dem Titel „Why We Need to Give Insects the Role They Deserve in Our Food Systems“ (Warum wir Insekten die Rolle geben müssen, die sie in unseren Lebensmittelsystemen verdienen) heißt es, Insekten seien „eine glaubwürdige und effiziente alternative Proteinquelle, die weniger Ressourcen benötigt als die konventionelle Zucht“ und „eine gesunde Zutat“, die sehr gut verdaulich und besonders für die Ernährung von Senioren geeignet ist.

Die Insektenzucht benötigt außerdem nur wenige natürliche Ressourcen, wie z. B. Wasser, und könnte die Umweltverschmutzung durch die Landwirtschaft um fast 99 % reduzieren. Der Artikel weist darauf hin, dass das letzte Hindernis für die Durchsetzung von Insektenburgern „vorgefasste Meinungen über Insekten als Nahrungsquelle und die Gesetzgebung in Bezug auf die Verwendung und den Verzehr von aus Insekten gewonnenen Proteinen“ sind.

Es gibt Anzeichen dafür, dass „Reset the Table“ ebenfalls eine Insektenernährung fördert, denn während die Notwendigkeit einer „gesunden Ernährung“ und einer „nachhaltigen Landwirtschaft“ betont wird, tauchen die Worte „Bio“ und „grasgefüttert“ kein einziges Mal auf, und das Wort „natürlich“ wird nur in Bezug auf „Naturkatastrophen“ verwendet.

Mit anderen Worten: Ihre Versionen von „gesunder Ernährung“ und „nachhaltiger Landwirtschaft“ enthalten nicht, was wir als grundlegende Kriterien für eine gesunde, nahrhafte, nachhaltige und regenerative Lebensmittelversorgung kennen. Der Aufruf der Stiftung zur Änderung von „Politiken, Praktiken und Normen“ deutet ebenfalls darauf hin, dass die Ernährung, von der sie sprechen, etwas beinhaltet, das außerhalb der Norm liegt.

Sowohl Fleisch aus dem Labor als auch Insekten liegen außerhalb der Norm dessen, was die meisten Menschen bereit sind, in den Mund zu nehmen, und daher müssen die Richtlinien darüber, was ein „Lebensmittel“ ist, ebenso geändert werden wie die Praktiken der Lebensmittelherstellung und die gesellschaftlichen Normen darüber, was man essen darf und was nicht.

Wissenschaftler bezweifeln die Sicherheit von im Labor gezüchtetem Fleisch

Während Risikokapitalgeber Fleischalternativen aus dem Labor als den Goldesel der Zukunft sehen, sind viele Wissenschaftler skeptisch. Mitte Juni 2022 veranstaltete das Center for Food Safety (CFS) ein Webinar, in dem ein Expertengremium eine Reihe von Fragen zu Fleisch aus dem Labor, einschließlich Sicherheits- und Regulierungsfragen, erörterte.

Einer der Diskussionsteilnehmer war Michael Hansen, Ph.D., ein leitender Wissenschaftler bei Consumer Reports. Er äußerte Bedenken zu zellgezüchtetem Fleisch, bei dem biopsierte Zellen eines Tieres in fötalem Rinderblut (gewonnen aus einem lebenden, abgetriebenen Kälbchen) gezüchtet werden.

Seine Hauptbedenken beziehen sich auf die Verwendung manipulierter DNA-Abschnitte, die unvorhersehbare Folgen haben könnten, aber er wies auch darauf hin, dass wir keine Daten über die Nährstoffzusammensetzung dieser Art von Fleisch haben. Wie The Defender berichtet:

Laut Hansen handelt es sich bei dem dem Tier entnommenen Stück Fleisch um eine undifferenzierte Stammzelle. Bei den Produkten werden biotechnologisch hergestellte Proteine in einer Nährlösung verwendet, um die Zellen zur Differenzierung in Muskeln für Fleisch zu veranlassen. Dies geschieht in Bioreaktorbehältern, ähnlich wie bei der Bierherstellung. In wissenschaftlichen Arbeiten wurden zwar Themen im Zusammenhang mit zellkultiviertem Fleisch behandelt, so Hansen, aber in keiner wurden die ernährungsphysiologischen Eigenschaften des Endprodukts tatsächlich analysiert, und die Wissenschaftler haben keine Proben erhalten. Das deutet auf Probleme hinter den Kulissen hin“, sagte Hansen und fügte hinzu: „Ich bezweifle, dass diese Technologie funktionieren wird.

Tom Neltner, Direktor für Chemikalienpolitik beim Environmental Defense Fund (EDF), nahm ebenfalls an der Diskussionsrunde teil. Neltner merkte an, dass zwar nachhaltige Proteinquellen benötigt werden, dass aber im Labor gezüchtetes Fleisch geschützt ist, was bedeutet, dass die vollständige Liste der Inhaltsstoffe und die Art ihrer Herstellung ein Geschäftsgeheimnis ist, so dass wir nicht wissen, wie sie wirken oder was sie sind. Der Defender fügte hinzu:

Das Konzept der geschützten Lebensmittel … veranlasste die Diskussionsteilnehmer dazu, die Regulierung von zellkultiviertem Fleisch und die Rolle der US-Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde (FDA) anzusprechen, die ein Diskussionsteilnehmer als eine „gefangene“ Behörde bezeichnete. Neltner äußerte die Befürchtung, dass zellkultiviertes Fleisch im Rahmen des „Generally Recognized As Safe“-Programms der FDA in die Lebensmittelversorgung eingeführt werden könnte. Im Rahmen dieses Programms teilt ein Unternehmen der FDA einfach mit, dass sein Produkt sicher ist, und zwar auf der Grundlage der unternehmenseigenen Unterlagen, und umgeht so das öffentliche Stellungnahmeverfahren.

Neltner, dessen Hauptaugenmerk bei der EDF auf der Sicherheit von Lebensmittelzusatzstoffen liegt, sagte, dass er es vorzöge, wenn Unternehmen bei der FDA eine „Petition für Lebensmittelzusatzstoffe“ einreichen müssten, die ein „Recht auf Anfechtung“ beinhaltet. Die Diskussionsteilnehmer äußerten auch Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen neuartiger Inhaltsstoffe auf Aspekte des menschlichen Mikrobioms. Hansen wies darauf hin, dass es vor 10 Jahren noch nicht möglich war, Komponenten des Mikrobioms zu züchten und zu untersuchen. Jetzt aber können wir es, und es ist wichtig, dass wir diese Auswirkungen kennen.

Zum Beispiel, so Hansen, wisse man jetzt, dass das Genom und die Gene selbst durch epigenetische Veränderungen beeinflusst werden können, ohne dass die DNA berührt wird …

Hansen sagte, dass biopsierte Zellen eines Tieres, die für zellkultiviertes Fleisch verwendet werden, nicht die Immunitätsmaßnahmen des Immunsystems des Tieres enthalten, was die Bioreaktorbehälter anfällig für Bakterien wie Salmonellen, Pilze und Schlimmeres machen könnte, wenn keine Antibiotika verwendet werden. Die Hersteller von zellkulturiertem Fleisch behaupten, dass sie möglicherweise keine Antibiotika zugeben müssen, obwohl sogar Alkoholbrenner sie ihren Bottichen zuführen müssen, so Hansen.

Bereiten Sie sich auf Lebensmittelknappheit vor

Alles deutet darauf hin, dass Lebensmittelknappheit und Hungersnöte in vielen Teilen der Welt, auch in den USA und Europa, Realität werden. Noch sind die Vorräte in den Geschäften recht gut gefüllt, aber das wird sich im Winter und bis 2023 ändern. Das bedeutet, dass Sie vielleicht nur noch etwa sechs Monate Zeit haben, um sich einzudecken.

Am vergangenen Montag veröffentlichte ich einen Artikel mit Vorschlägen, wie man sich vorbereiten kann. Dieser Artikel, Get Prepared With Shelf-Stable Foods“ (Bereiten Sie sich mit lagerstabilen Lebensmitteln vor), wird kostenlos auf Substack zur Verfügung gestellt; wenn Sie ihn also verpasst haben, können Sie ihn jetzt nachlesen.

