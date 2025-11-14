FLOP 30: Ist der Klimaschwindel endlich vorbei?

Von James Corbett

Ratet mal, Leute! Der Klimanotstand wurde aufgehoben!

Das ist richtig, wie meine Zuhörer inzwischen wissen, gibt nun sogar der berühmte Klimakämpfer Dr. [sic] Bill Gates zu, dass der Klimawandel doch „nicht zum Untergang der Menschheit führen wird“.

Wie meine treuen Zuhörer inzwischen ebenfalls wissen, hat Gates seine Gründe, warum er seine jahrzehntelange Panikmache in Sachen Klima zurücknimmt. (SPOILER: Es liegt nicht daran, dass er plötzlich erkannt hat, dass die Klimapanik ein Schwindel ist!)

Es überrascht nicht, dass diese sehr öffentliche Kehrtwende in der Clique der Klimapanikmacher für viel Unruhe gesorgt hat. Nehmen wir Michael Mann – ja, genau den Michael Mann. Er hat bereits einen langen Artikel verfasst, in dem er Bill dafür kritisiert, dass er die Klimapanik-Parade ruiniert hat.

Was den alten Billy selbst angeht, so möchte er, dass alle wissen, dass sie ihn völlig falsch verstehen! ManBearPig ist immer noch super ernst, Leute! Tatsächlich steigen Bills Ausgaben für den Klimakreuzzug sogar noch!

Aber unabhängig davon, ob Gates mit seinem Rückzieher seine klimafürchtenden Freunde zurückgewinnen kann oder nicht, war der wichtigste Teil seiner neuen Klimabotschaft vielleicht der Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Sehen Sie, „Drei harte Wahrheiten über das Klima“ – der Blog, in dem er seine veränderte Sichtweise auf die Klimakrise verkündet – trug den Untertitel „Was ich allen Teilnehmern der COP30 mitteilen möchte“ und wurde am Vorabend der COP30, dem jährlichen globalen Klimagipfel der Vereinten Nationen, veröffentlicht.

Was sagt uns diese (anthropogene) Sturm im Wasserglas über die Zukunft des Klimaschwindels? Finden wir es heraus.

COP30

Falls Sie es noch nicht gehört haben: In Brasilien findet gerade eine Party statt!…

Aber freuen Sie sich nicht zu früh, es handelt sich nicht um diese Art von Party. Und wenn Sie nicht zum globalistischen Jetset gehören, sind Sie definitiv nicht eingeladen.

Nein, die Party, die derzeit stattfindet, ist die #COP30, auch bekannt als „Konferenz der Vertragsparteien” oder die jährliche globale Klimakonferenz der Vereinten Nationen. Wenn Sie wirklich wissen wollen, was die COP ist und welche Rolle sie in der entstehenden globalen Regierungsstruktur spielt, sollten Sie meinen Leitartikel vom letzten November lesen: „So funktioniert die globale Regierung (und was als Nächstes kommt …)”.

Kurz gesagt: Die „Konferenz der Vertragsparteien“ ist die jährliche Versammlung der Vertragsparteien der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen (UNFCCC). Sie wurde in Artikel 7 der UNFCCC als „oberstes Organ“ der Konvention eingerichtet und hat die Aufgabe, „die Verpflichtungen der Vertragsparteien“ des Vertrags „regelmäßig zu überprüfen“. Außerdem bewertet sie die Maßnahmen und Strategien der Vertragsparteien zur Eindämmung des Klimawandels und „mobilisiert finanzielle Ressourcen“, um die Taschen der UN-Kleptokraten zu füllen … ähm, ich meine natürlich, um die zornigen Wettergötter zu besänftigen.

Wie ich in meinem Leitartikel im letzten Jahr dargelegt habe, konnten die Klimatechnokraten, da niemand jemals das Kleingedruckte in bürokratischen Dokumenten liest, alle möglichen Leckerbissen direkt in die Geschäftsordnung der UNFCCC-COP einbauen, wie zum Beispiel Regel 30:

Die Sitzungen der Konferenz der Vertragsparteien sind öffentlich, sofern die Konferenz der Vertragsparteien nichts anderes beschließt.

Und Regel 32:

Niemand darf auf einer Tagung der Konferenz der Vertragsparteien sprechen, ohne zuvor die Erlaubnis des Präsidenten eingeholt zu haben.

Und Regel 42:

Entscheidungen über wesentliche Angelegenheiten werden im Konsens getroffen, mit Ausnahme von Entscheidungen über finanzielle Angelegenheiten, die mit einer Zweidrittelmehrheit getroffen werden.

Noch vor ein oder zwei Jahrzehnten, als die große Mehrheit der Öffentlichkeit noch glaubte, dass der Klimaschwindel „gesicherte wissenschaftliche Erkenntnis“ sei und dass Wissenschaftler niemals lügen oder die Wahrheit für politische Zwecke verdrehen würden (oh, wie naiv!), war die jährliche COP eine wirklich nervenaufreibende Angelegenheit. Jedes Jahr drohte dieses globalistische Spektakel, einen weiteren Nagel in den Sarg der nationalen (geschweige denn individuellen) Souveränität zu schlagen und brachte die Welt einen weiteren Schritt näher an eine von der UNO geführte Weltregierung.

Tatsächlich gaben die COP-Teilnehmer dies mit ihren eigenen Worten zu. Erinnern Sie sich beispielsweise daran, dass EU-Präsident (und Bilderberg-Lakai) Herman von Rompuy am Vorabend der COP 15-Konferenz in Kopenhagen das Jahr 2009 zum „ersten Jahr der globalen Governance” erklärte und betonte, dass die COP in Kopenhagen „ein weiterer Schritt in Richtung einer globalen Verwaltung unseres Planeten” sei?

Damals, als die Religion des Klimawandels auf dem Vormarsch war, schien nichts die Globalisten und ihr Bestreben, auf der Grundlage der vorgetäuschten „Klimakrise” eine globale Regierung zu schaffen, aufhalten zu können.

Interessanterweise hat sich die kulturelle Stimmung in den letzten Jahren jedoch gewandelt, und die COP30 scheint für die Klimakonfabulisten bereits jetzt ein Flop zu werden.

FLOP30

Es ist nicht nur Bill Gates, der die COP30-Party verdirbt. Die US-Regierung hat bereits beschlossen, keine hochrangigen Vertreter zu der diesjährigen Klimakonferenz zu entsenden.

Selbst die Klimaverschwörer – die vielleicht die Richtung erkennen, in die der politische Wind weht – zeigen sich zurückhaltend, weiter mitzuspielen. Bis zum letzten Monat hatten nur 64 der 198 Vertragsparteien der UNFCCC ihre nationalen Pläne zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen vorgelegt – Pläne, die von jeder Vertragspartei des Pariser Abkommens von 2015 verlangt werden. Und laut den Klimapessimisten und Unternehmens-Fake-News-Verbreitern, die sich bei The Guardian als „Journalisten“ ausgeben, bleiben diese eingereichten Pläne „weit hinter dem zurück, was notwendig ist, um die schlimmsten Auswirkungen des Klimawandels abzuwenden“.

Natürlich ist das alles erfundener Unsinn. Die COP-Teilnehmer könnten sich genauso gut darüber den Kopf zerbrechen, wie viele Engel auf einer Nadelspitze tanzen oder wie viele Einhornfurze genau nötig sind, um ihren Billionen-Dollar-Betrug mit grüner Energie anzutreiben. Wie Corbett Reporteers inzwischen wissen, gibt es Dutzende von Fragen, die gestellt (und beantwortet) werden müssen, bevor wir überhaupt feststellen können, was „globale Durchschnittstemperatur“ überhaupt bedeutet. Ganz zu schweigen von der Frage nach der Gültigkeit der Temperaturaufzeichnungen, auf denen solche Bewertungen basieren, oder der Zuverlässigkeit der Modelle, die zur Extrapolation dieser zweifelhaften Daten verwendet werden.

Wöchentlich erscheinende neue Berichte werfen immer mehr Licht darauf, wie der Klimanotstand-Schwindel begangen wurde. Die unbequeme Wahrheit dieser Woche für die Klimabetrüger? Eine neue Studie, die zeigt, dass die Verringerung der Luftverschmutzung die globale Erwärmung tatsächlich verschlimmert.

Man könnte erwarten, dass die Betrüger sich schämen würden, die Öffentlichkeit weiterhin so dreist zu belügen. . . . Aber wenn Sie erwarten, dass diese machthungrigen Pathokraten Scham über ihre Taten empfinden, dann haben Sie „Dissent Into Madness“ offensichtlich noch nicht gesehen. Anstatt Reue zu zeigen, verdoppeln die psychopathischen Betrüger ihre Betrügereien und fliegen nach Brasilien, um dort eine weitere Farce im Namen der „Rettung der Erde“ aufzuführen.

Die erste Analyse – und leider auch der Punkt, an dem viele Kritiker der UNFCCC und ihrer „Konferenz der Vertragsparteien” in der Regel aufhören – besteht darin, einfach auf die Heuchelei der Teilnehmer des Gipfels hinzuweisen.

Die VIPs fliegen mit Privatjets ein und entspannen sich in Resorts für 1.000 Dollar pro Nacht, während sie uns kleinen Leuten Vorträge darüber halten, wie wir unseren vergleichsweise winzigen CO2-Fußabdruck reduzieren können.

Zur Vorbereitung auf das Ereignis zur Rettung der Erde hat die brasilianische Regierung Zehntausende Hektar Amazonas-Regenwald abgeholzt und ein lebenswichtiges Ökosystem zerstört, um eine neue Autobahn vom lokalen Flughafen zum Veranstaltungsort des Gipfels zu bauen.

Tatsächlich ist die Heuchelei, die bei diesen jährlichen Soireen zur Schau gestellt wird, so groß, dass sogar Klimaaktivisten begonnen haben, darauf hinzuweisen.

Aber eigentlich geht es hier nicht um „Heuchelei“. Um es mit meinen Worten über Matt Hancock zu sagen – den autoritären Covidioten, der Großbritannien Lockdowns auferlegte, während er selbst gegen seine eigenen Regeln verstieß, um eine heimliche Affäre zu führen: Die Leute, die die Öffentlichkeit dazu auffordern, ihren CO2-Fußabdruck zu verringern, sind nicht motiviert, ihren eigenen Fußabdruck zu vergrößern, weil sie eine freche „Regeln für euch, nicht für mich“-Mentalität haben. Nein, sie tun es, weil sie wissen, dass die ganze „Klimanotstand“-Erzählung Unsinn ist.

In Wahrheit geht es hier nicht um Wissenschaft. Das war es nie. Deshalb wurden lästige Fakten, die der Religion des zornigen Wettergottes widersprechen, ignoriert und aus dem Gedächtnis gelöscht.

Glücklicherweise ist sich endlich mehr Menschen als je zuvor bewusst, dass „die Wissenschaft“ noch nicht endgültig entschieden ist. Sie werden sich der Tatsache bewusst, dass sie in den letzten 40 Jahren von einer Gruppe von Panikmachern getäuscht wurden, die nicht daran interessiert sind, die Erde zu retten, sondern die Menschen zu verängstigen, damit sie ihre Macht an globale Technokraten abgeben.

Deshalb hat Bill Gates seine Erzählung angepasst. Plötzlich geht es nicht mehr um die Temperatur. Jetzt geht es um die Gesundheit! Sie mögen Gesundheit, oder?

Angesichts der Tatsache, dass die COP30 kurz vor dem Scheitern steht und niemand erwartet, dass dabei etwas Wichtiges herauskommt, könnten wir versucht sein, einfach den Sieg zu verkünden, den Klimaschwindel für beendet zu erklären und zur nächsten Nachricht der Woche überzugehen.

Aber vielleicht sollten wir uns genauer ansehen, was hier wirklich vor sich geht, bevor wir Klimarealisten unsere eigene Party feiern.

STOP30

Zunächst einmal ist anzumerken, dass Berichte über das Ende des Klimaschwindels möglicherweise völlig verfrüht sind. Diejenigen armen, verblendeten Seelen, die immer noch glauben, dass die neue multipolare Weltordnung der BRICS-Staaten uns vor den heimtückischen westlichen Technokraten retten wird, sollten sich darüber informieren, wie die BRICS-Staaten derzeit „multipolare“ Kohlenstoffmärkte einführen, um die Agenda 2030 auf Kurs zu halten.

Aber was halten wir dann von prominenten Klimatechnokraten wie Bill Gates, die offenbar ihre Erzählung über das Klimakatastrophenszenario ändern?

Ja, Gates dreht das Drehbuch des zornigen Wettergottes um. Er hat erkannt, dass die Öffentlichkeit die absurde Theorie, CO₂ sei eine Art magischer Thermostat, mit dem wir die „globale Durchschnittstemperatur” nach Belieben hoch- und runterdrehen können, nicht mehr glaubt. Deshalb möchte er uns plötzlich wissen lassen, dass die Temperatur nicht der beste Maßstab für die Auswirkungen des Klimawandels ist. Jetzt möchte er, dass wir uns auf einen anderen Maßstab konzentrieren: die Verbesserung der Lebensqualität.

Dies ist eine Chance, sich wieder auf den Maßstab zu konzentrieren, der noch wichtiger sein sollte als Emissionen und Temperaturänderungen: die Verbesserung der Lebensbedingungen. Unser oberstes Ziel sollte es sein, Leid zu verhindern, insbesondere für diejenigen, die unter den härtesten Bedingungen in den ärmsten Ländern der Welt leben.

Und wissen Sie was? Wenn Gates es dabei belassen würde, hätte er sogar (mehr oder weniger) Recht. Unabhängig von den Zehntelgrad (Zehntelgrad, wohlgemerkt!) der Veränderung der „globalen Durchschnittstemperatur”, die in der postindustriellen Ära stattgefunden haben mag (oder auch nicht), geht es in Wirklichkeit darum, die Lebensqualität der Menschen in einer sich erwärmenden (oder abkühlenden) Welt zu verbessern. Hinzu kommt, dass die Qualität der Umwelt und das Wohlergehen der Tierwelt ein weiterer relevanter Faktor sind, aber ansonsten ist dies ein viel vernünftigerer Ansatz als der der Klimaapokalyptiker, die darauf bestehen, dass wir die industrielle Zivilisation beenden, Insekten (oder Impossible Burger) essen und in abgeschotteten 15-Minuten-Städten leben müssen, um einen seit langem vorhergesagten, aber nie eintretenden Temperaturanstieg zu verhindern.

Natürlich hat Gates, wie ich kürzlich in der Jimmy Dore Show erläutert habe, seine eigenen finanziellen und sonstigen Beweggründe für diesen Sinneswandel.

Wie sich herausstellt, ist Gates nicht am echten Wohlergehen der Menschen interessiert. Er ist daran interessiert, alle Hindernisse für den Bau von machtgierigen KI-Rechenzentren aus dem Weg zu räumen, und er ist auch daran interessiert, die Klimaagenda unter einem anderen Deckmantel fortzusetzen: One Health.

Sehen Sie, bei der Klimaagenda ging es nie wirklich um Temperaturen oder Treibhausgase oder die Verhinderung einer Klimakatastrophe. Das war nur der Unsinn, der der Öffentlichkeit aufgedrängt wurde, um eine Gruppe von wahren Gläubigen (auch bekannt als nützliche Idioten) zu schaffen, die bereit wären, die wahre Agenda voranzutreiben.

Bei der wahren Agenda ging es immer um Kontrolle. Es ging darum, die Menschen in ihren zugewiesenen Öko-Ghettos einzusperren, während die wahren Herrscher des Planeten über ihnen herumfliegen und die natürlichen Ressourcen der Erde monopolisieren. Es ging darum, uns neo-feudale Bauern in unseren Klimahütten einzusperren, um uns mit den Kohlenstoffrationen, die uns im Rahmen des Universal Basic Enslavement-Programms der neuen Weltregierung zugeteilt wurden, ein Existenzminimum zu sichern.

Das ist die Vision, auf die die Klimatechnokraten (und ihre armen, verblendeten wahren Gläubigen) hingearbeitet haben.

Selbst wenn Gates also eine neue Metrik zur Messung des Fortschritts in Richtung dieses technokratischen Ziels einführt, ändert er nichts an dem Ziel selbst. Jetzt wird er (und zweifellos auch einige seiner globalistischen Mitstreiter) sich auf die nächste Stufe dieses Betrugs konzentrieren: die malthusianische, menschenfeindliche „One Health”-Agenda.

Kurz gesagt: Ja, die COP30 wird zur FLOP30. Die globale Regierung wird nicht im frisch gerodeten Amazonas-Regenwald verkündet werden. Tatsächlich wird kaum jemand etwas von dem beachten, was aus der diesjährigen Klimakonferenz hervorgeht.

Das bedeutet jedoch nicht, dass der Kampf gegen die globalistischen Technokraten vorbei ist. Im Gegenteil, wir treten gerade in eine neue Phase dieses Konflikts ein.

Denken Sie daran: Hier geht es nicht um „Gleichgewichtsklimasensitivität“ oder die Ungenauigkeit von Klimamodellen oder die Nicht-Existenz von Wetterstationen. Es geht um den Versuch, eine Ein-Welt-Regierung zu schaffen. Und wenn das Märchen vom Klimawandel für die Technokraten nicht mehr funktioniert, werden sie uns einfach ein neues Märchen erzählen, bis wir ihnen gar nicht mehr zuhören.

Dies ist nicht der Zeitpunkt, uns selbst auf die Schulter zu klopfen. Wir können uns noch nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen. Vielmehr müssen wir jetzt unsere Anstrengungen verdoppeln, um die Menschen vor diesem neuen Betrug zu warnen und sie darüber zu informieren, dass er (im Grunde) derselbe ist wie der alte Betrug.