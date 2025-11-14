Die Medien konzentrieren sich auf Epsteins Verbindungen zu Trump und ignorieren seine Verbindungen zu Israel

Die Art und Weise, wie die Presse über Jeffrey Epsteins Verbindungen zu Trump berichtet hat, während sie die weitaus bedeutenderen Enthüllungen über Epsteins Verbindungen zum israelischen Geheimdienst völlig ignoriert hat, ist ein perfektes Beispiel dafür, wie westliche Medien alles ignorieren, was nicht in das Weltbild der beiden Parteien passt.

Caitlin Johnstone

Die Art und Weise, wie die Presse über Jeffrey Jeffrey Epsteins Verbindungen zu Trump berichtet hat, während sie die weitaus bedeutenderen Enthüllungen über Epsteins Verbindungen zum israelischen Geheimdienst komplett ignoriert hat, ist ein perfektes Beispiel dafür, wie westliche Medien alles ignorieren, was nicht in das Weltbild der zwei Parteien passt. Wenn es nicht irgendeinen parteipolitischen Aspekt gibt, den die Demokraten nutzen können, um die Republikaner anzugreifen, oder die Republikaner, um die Demokraten anzugreifen, dann wird es auffällig oft übersehen.

Was sich zufällig mit den Zielen des US-Imperiums deckt.

Das Imperium will nicht, dass die Menschen die bösen Dinge, die die USA und Israel gemeinsam getan haben, zu genau betrachten, egal wer im Amt ist, daher neigt die westliche Presse dazu, diese Dinge so weit wie möglich zu ignorieren.

Das Imperium will nicht, dass die Menschen den Überblick darüber behalten, welche Länder die US-Kriegsmaschinerie von einer Regierung zur nächsten bombardiert. Deshalb verschweigt die westliche Presse diese Informationen so sehr, dass ich alle paar Monate einen viralen Tweet von einem Amerikaner sehe, der sagt: „Moment mal, wir haben die ganze Zeit Somalia bombardiert?“ oder „Wir haben Truppen in Kenia?“

In was für einer seltsamen Welt leben wir: Es ist weniger tabu, über Epsteins Sexualverbrechen zu berichten als über seine Verbindungen zum israelischen Geheimdienst.

What a weird world we live in: It's less taboo to cover Epstein's sex crimes than his relationship to Israeli intelligence. https://t.co/vjZA0dlhqd — Briahna Joy Gray (@briebriejoy) November 13, 2025

Die überwältigende Mehrheit der Missbräuche des Imperiums bleibt bestehen, unabhängig davon, welche politische Partei gerade an der Macht ist oder was das Wahlprogramm des aktuellen US-Präsidenten war. Krieg. Völkermord. Militarismus. Imperialistische Ausbeutung. Umweltzerstörender Kapitalismus. Zunehmende Ungleichheit. Verarmung. Obdachlosigkeit. Militarisierung der Polizei. Das sich ständig ausweitende Überwachungsnetz. Zensur. Propaganda. Regierungslügen und Undurchsichtigkeit. Die Verbrechen der imperialen Geheimdienstallianz.

All die schlimmsten Dinge über unsere dystopische Zivilisation hier in der weltumspannenden Machtstruktur, die lose um die Vereinigten Staaten herum zentralisiert ist, marschieren völlig ununterbrochen von Präsident zu Präsident weiter, während die Massenmedien sie ignorieren und die Öffentlichkeit auf irrelevante Fehden zwischen Amerikas zwei politischen Mainstream-Fraktionen fixieren.

Das liegt daran, dass die Massenmedien der westlichen Welt nicht dazu da sind, über die wichtigsten Nachrichten unserer Zeit zu berichten. Sie existieren, um zu indoktrinieren, abzulenken und zu manipulieren. Sie sind keine Nachrichtendienste, sie sind Propagandadienste.

Ein paar weitere Details über Trumps bereits gut–dokumentierte Epstein-Verbindungen zum Informations-Ökosystem hinzuzufügen, wird viel Interesse und Aufmerksamkeit wecken und den politischen Diskurs für ein oder zwei Tage monopolisieren, aber es wird nichts ändern. Wenn die amerikanische Öffentlichkeit jedoch eine universelle Abscheu gegen Israel und seine Einmischung in die Angelegenheiten ihres eigenen Landes entwickelt, hätte das weitreichende Folgen, die das Gesicht der Welt verändern könnten. Deshalb konzentrieren sich die Propagandadienste des Imperiums eher auf das Erste als auf das Zweite.