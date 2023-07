Florida County erklärt COVID-19 und mRNA-COVID-Impfstoffe zur „Biowaffe“!

Das Exekutivkomitee der Republikaner von Brevard County (BREC) hat in einer erdrutschartigen Abstimmung eine Resolution zum Verbot des mRNA-Impfstoffs COVID-19 verabschiedet, in der dieser und das Virus als „biologische und technologische Waffe“ bezeichnet werden.

Das Komitee wirbt nun um Unterstützung bei den registrierten Republikanern im Bezirk, den Gesetzgebern des Bundesstaates, der Delegation des Kongresses von Florida und Gouverneur Ron DeSantis.

CBS12 News hat eine Kopie eines Briefes erhalten, der an Hunderte registrierte Republikaner im Brevard County geschickt wurde, mit der Bitte, diesen zu berücksichtigen. Das Komitee beabsichtigt, den Brief an alle Abgeordneten des Bundesstaates zu senden, die die Region vertreten, einschließlich der Senatoren Marco Rubio und Rick Scott, sowie an die Delegation des Kongresses von Brevard, die Generalstaatsanwältin von Florida, Ashley Moody, und Gouverneur DeSantis, sofern ausreichend Zustimmung erzielt wird.

Der Brief des Komitees enthält eine Liste schockierender Enthüllungen gegen die Impfstoffe COVID und COVID-19, die als „biologische und technologische Waffen“ bezeichnet werden und für die es „starke und glaubwürdige Beweise“ gibt, dass sie „die menschliche DNA verändern“.

In dem Brief wird behauptet, dass die COVID-19-Pandemie und die anschließende Impfkampagne von Regierungsbehörden, Fake-News-Medien und Technologieunternehmen manipuliert und falsch dargestellt wurden. Er kritisiert die von der Biden-Administration erlassenen Auflagen und Beschränkungen und argumentiert gegen die Sicherheit und Wirksamkeit der Impfstoffe, wobei er auf einen Verstoß gegen den Nürnberger Kodex anspielt.

Der Brief enthält Behauptungen über die klinischen Daten des Pfizer-Impfstoffs, die darauf hindeuten, dass er Tausende von unerwünschten Zwischenfällen und Todesfällen verursacht hat.

Laut CBS12 haben andere GOP-Gemeinden in Seminole, Lake, St. John’s, Santa Rosa, Hillsborough und Lee Counties ähnliche Resolutionen verabschiedet“.

Nachfolgend das Schreiben:

Uns, der Bevölkerung des Staates Florida, wurde gesagt, dass COVID-19 eine große Gefahr für uns, unsere Familien und unsere Gemeinden darstellt. Dann wurde uns gesagt, dass wir die experimentellen COVID-19-Injektionen nehmen sollen, und in vielen Fällen wurde dies auch angeordnet, und zwar aus den folgenden Gründen: Sie würden die Übertragung verhindern und damit die Ausbreitung von COVID-19 stoppen. Dass dies unsere Familien, uns selbst und die Öffentlichkeit schützen würde. Dadurch könnten wir unsere Arbeitsplätze und/oder Sozialleistungen behalten, um unsere Familien zu unterstützen. Wir taten damit unsere patriotische Pflicht für unser Land, unseren Staat und unsere Gemeinden. Aufgrund der COVID-19-Impfvorschriften von Präsident Biden hatten wir keine andere Wahl.

Kürzlich wurden starke und glaubwürdige Beweise dafür vorgelegt, dass COVID-19 und COVID-19-Injektionen biologische und technologische Waffen sind. Die klinischen Daten von Pfizer ergaben 1.223 Todesfälle, 42.000 unerwünschte Fälle, 158.000 unerwünschte Zwischenfälle und etwa 1.000 Nebenwirkungen. Eine enorme Anzahl von Menschen ist gestorben oder dauerhaft behindert worden. Es gibt stichhaltige und glaubwürdige Beweise dafür, dass COVID-19 mRNA-Spritzen die menschliche DNA verändern. Regierungsbehörden, Medien, Technologieunternehmen und andere Firmen haben enormen Betrug begangen, indem sie behaupteten, COVID-19-Injektionen seien sicher und wirksam. Eine landesweite Grand Jury untersucht die Verbrechen der COVID-19-Impfung. Die fortgesetzten Experimente an Menschen und die Verweigerung der informierten Zustimmung sind Verstöße gegen den Nürnberger Kodex und stellen daher Verbrechen gegen die Menschlichkeit dar.