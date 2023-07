Neues von den Globalisten: „Finanzschock“ und Klimakontrolle, um ihren großen Reset einzuleiten

Ende Juni trafen sich Staats- und Regierungschefs und Think-Tank-Machthaber aus aller Welt zum Gipfel für einen neuen globalen Finanzierungspakt in Paris. Zu den Teilnehmern gehörten der Generalsekretär der Vereinten Nationen Antonio Guterres, die US-Finanzministerin Janet Yellen, die geschäftsführende Direktorin des IWF Kristalina Georgieva und der Präsident der Weltbank Ajay Banga.

Ziel des Gipfels war es, finanzielle Lösungen für das Ziel der Armutsbekämpfung bei gleichzeitiger Eindämmung der den Planeten erhitzenden Emissionen“ zu finden. Wie bei allen Veranstaltungen im Kontext des Klimawandels drehte sich die Diskussion in Paris unweigerlich um die internationale Zentralisierung der Macht und die Bildung eines globalen Konsortiums, das die Probleme lösen soll, die die souveränen Nationen angeblich nicht lösen können oder wollen.

Was ich jedoch in den vergangenen Jahren immer häufiger beobachte, ist eine Konvergenz der Narrative – Zentralbanken und internationale Banken machen sich plötzlich mehr Sorgen um die Kohlenstoffbesteuerung und die globale Erwärmung als um Stagflation und wirtschaftlichen Zusammenbruch. Wahrscheinlich, weil dies die ganze Zeit das Ziel war und der wirtschaftliche Zusammenbruch Teil des Plans ist.

Die Globalisten verbinden jetzt das Thema Klimawandel mit der internationalen Finanz- und Währungsbehörde. Mit anderen Worten, sie verbergen nicht mehr die Tatsache, dass die Klimawandel-Agenda Teil der „Great Reset“-Agenda ist. Sie schlagen sogar vor, die Bedrohung durch den Klimawandel als Sprungbrett zu nutzen, um den globalen Banken mehr Macht zu geben, um die Zirkulation des Reichtums zu diktieren und das bestehende System zu entmachten, damit es durch etwas anderes ersetzt werden kann.

Der französische Präsident Emmanuel Macron sagte den Delegierten des Pariser Gipfels, dass „die Welt einen öffentlichen Finanzschock“ benötige, um die globale Erwärmung zu bekämpfen und gleichzeitig „Gerechtigkeit“ für weniger wohlhabende Länder zu schaffen. Er argumentierte auch, dass das derzeitige System nicht geeignet sei, um die Herausforderungen der Welt zu bewältigen.

Die Redner auf der Veranstaltung wiesen darauf hin, dass der internationale Wirtschaftsrahmen durch eine Reihe von Krisen, darunter die Pandemie und der Krieg in der Ukraine, in Mitleidenschaft gezogen worden sei, konzentrierten sich aber auf „die steigenden Kosten von Wetterkatastrophen, die durch die globale Erwärmung noch verstärkt werden“, als Grund für die anhaltende Destabilisierung der Finanzsysteme.

Das ist natürlich Unsinn, aber es passt zu dem Narrativ, das die Globalisten zu erzeugen versuchen, indem sie den wirtschaftlichen Niedergang mit dem Klimawandel in Verbindung bringen. In Wirklichkeit gibt es NULL Beweise dafür, dass die globalen Wetterereignisse heute schlimmer sind als vor über hundert Jahren, als die kohlenstoffproduzierende Industrie noch nicht so weitverbreitet war. Es gibt keinen nachgewiesenen Zusammenhang zwischen Kohlenstoffemissionen und einem bestimmten Wetterphänomen. Die Behauptung ist ein Betrug. Es gibt keine vom Menschen verursachte Klimakrise, wie ich in früheren Artikeln dargelegt und bewiesen habe.

Aber wie viele Menschen lassen sich täuschen und glauben, dass es eine Klimakrise gibt, und wozu kann diese hysterische Angst ausgenutzt werden?

Die Premierministerin von Barbados, Mia Mottley, sprach sich (wie viele Globalisten) dafür aus, die Rolle der Weltbank und des Internationalen Währungsfonds in einer Ära der Klimagefahren neu zu definieren. Sie argumentiert: „Was jetzt von uns verlangt wird, ist eine absolute Transformation und keine Reform unserer Institutionen…“

UN-Chef Antonio Guterres sagte, das globale Finanzsystem, das am Ende des Zweiten Weltkriegs im Rahmen des Bretton-Woods-Abkommens konzipiert wurde, sei den modernen Herausforderungen nicht gewachsen und „verewigt und verschlimmert sogar Ungleichheiten“. Mit anderen Worten, er plädiert für ein neues, waches Bretton Woods.

„Wir können jetzt Maßnahmen ergreifen und einen großen Schritt in Richtung globaler Gerechtigkeit machen“, sagte er und fügte hinzu, dass er einen Anreiz von 500 Milliarden Dollar pro Jahr für Investitionen in nachhaltige Entwicklung und Klimaschutzmaßnahmen vorgeschlagen habe. Es wurde auch ein Plan vorgestellt, den Korb der Sonderziehungsrechte des IWF als Mechanismus zur Ankurbelung der weltweiten Liquidität zu nutzen.

Denken Sie daran, dass die fiat-Stimulierungsmaßnahmen der Zentralbanken und die Zinspolitik der globalen Banker die derzeitige Wirtschaftskrise überhaupt erst verursacht haben. Es war nicht Covid, es war nicht der Krieg in der Ukraine und es war sicherlich nicht der Klimawandel. Es waren die Banken und ihre geldpolitischen Manipulationen, die eine seit 40 Jahren anhaltende hohe Inflation auslösten, die dazu führte, dass die Zentralbanken die Zinssätze bis zur wirtschaftlichen Schwäche erhöhten. Diese Strategie hat in der Vergangenheit immer wieder zu Schuldenimplosionen und Börsenkatastrophen geführt. Die Banker und die Globalisten sind die Ursache des Problems, sie sollten nicht mit der Lösung des Problems betraut werden.

Und doch sind sie hier und versuchen, die Kontrolle zu übernehmen und einen weitreichenden Reset-Plan für das von ihnen verursachte Unglück einzuführen. Doch wohin soll das alles führen?

Vergangenes Jahr schlug die UNO vor, dass Industrie- und Schwellenländer wie die USA und China eine Art Vermögens-/Emissionssteuer in Höhe von mindestens 2,4 Billionen Dollar pro Jahr in einen Fonds für die Entwicklung des Klimawandels einzahlen müssten, und dieser Reichtum würde an ärmere Länder umverteilt werden. Umverteilt von wem? Nun, von den Globalisten, natürlich.

Andere Ideen, die auf dem Tisch liegen, beinhalten die Besteuerung von Gewinnen aus fossilen Brennstoffen und Finanztransaktionen, um Klimagelder zu beschaffen. Das heißt, sie planen, Öl und Gas so lange zu besteuern, bis die Preise so hoch sind, dass die Allgemeinheit sie sich nicht mehr leisten kann.

Macron befürwortete insbesondere die Idee einer internationalen Steuer auf Kohlenstoffemissionen aus der Schifffahrt, die angeblich dazu dienen soll, Überseefrachten zu verteuern, um die Nachfrage der Industrie zu senken. Dies ist eine Erweiterung der strengen Kohlenstoffvorschriften, die bereits für die europäische Landwirtschaft gelten.

All diese Pläne scheinen unzusammenhängend zu sein, um einfach die Preise durch verschiedene Formen der Besteuerung in die Höhe zu treiben und die Öffentlichkeit zu zwingen, weniger Waren zu konsumieren, aber hier ist ein viel größerer Plan im Spiel. Es ist wichtig zu verstehen, dass der Klimawandel nichts anderes als ein Vehikel ist, um ein vollständig zentralisiertes globales Wirtschaftssystem zu schaffen, wahrscheinlich unter der Kontrolle des IWF, der BIZ, der Weltbank und der UNO.

Die jährlichen Zahlungen der wohlhabenderen Nationen in die Kassen der globalen Institutionen sind ein Akt des Tributs, ein Zeichen der Loyalität. Es ist auch ein Weg für Gruppen wie den IWF, ein System größerer gegenseitiger Abhängigkeiten zu schaffen. Wenn riesige Geldsummen durch globalistische Institutionen fließen und sie die Schiedsrichter darüber sind, wie dieser Reichtum umverteilt wird, können sie auch ein System von Belohnungen und Bestrafungen aufbauen. Sie können Länder bestrafen, die sich nicht an ihr Diktat halten, und sie können Ländern, die sich an die Regeln halten, Vorteile verschaffen.

Was ein neues Bretton Woods angeht, so vermute ich, dass dies alles in einer Währungskrise gipfelt, die die Globalisten als Gelegenheit nutzen werden, um endlich ihr CBDC-Modell (Central Bank Digital Currency) einzuführen. Und wenn die CBDCs erst einmal eingeführt sind, wird ihre Fähigkeit, die Bevölkerung zu beherrschen, vollkommen sein. Ein bargeldloses System ohne Privatsphäre bei Transaktionen und mit der Möglichkeit, die Kaufkraft von Einzelpersonen und Gruppen nach Belieben auszuschalten? Das ist das Traumszenario eines Totalitaristen.

Es ist kein Fehler, dass die Öffentlichkeit heutzutage ständig mit Propaganda zur globalen Erwärmung bombardiert wird – die Mächtigen benötigen eine existenzielle Krise als Angstmacher. Wenn Menschen Angst haben, denken sie nicht rational und wenden sich oft an die schlimmstmöglichen Führer, um sich zu helfen. Und eine globale Bedrohung erfordert eine globale Antwort, nicht wahr?

Das Narrativ der Klimakatastrophe (wenn die Öffentlichkeit die Propaganda annimmt) wird eine breite Palette von Systemänderungen ermöglichen, die nichts mit der Umwelt und alles mit finanzieller Dominanz zu tun haben.

Besteuerung und Umverteilung von Volksvermögen. Die Auferlegung des IWF und der Weltbank als Vermittler für globale Gelder. Die Verwendung des SZR-Korbs des IWF als defakto globaler Währungsschirm. Die Einführung von CBDCs und einer bargeldlosen Gesellschaft. Nichts von alledem hätte eine Auswirkung auf den Klimawandel, auch wenn dieser eine legitime Bedrohung darstellen würde.

Aber was ist mit dem Modell der verbrannten Erde? Wenn das ultimative Ziel darin besteht, die Wirtschaft so weit zu zerstören, dass der größte Teil der Industrie stirbt, der Handel sich zurückzieht und die Bevölkerungszahl sinkt, weil das Überleben unhaltbar wird, dann könnte man argumentieren, dass die Globalisten den Planeten „retten“, indem sie die Menschen loswerden. Ich nehme an, wenn Sie glauben, dass die Bevölkerung in einem ständigen Dritte-Welt-Status gehalten wird, um uns vor der globalen Erwärmung zu retten, dann könnten Sie eine solche Agenda unterstützen.

Ob das Ziel nun einfach wirtschaftliches Mikromanagement oder die Zwangsliquidierung der Produktion ist, das Ergebnis wäre mehr Macht für die Internationalisten und weniger Freiheit und Wohlstand für alle anderen.

Sie können es drehen und wenden, wie sie wollen, aber wenn die Eliten einen „Finanzschock“ fordern, dann fordern sie in Wirklichkeit eine dramatische Drosselung des Systems, sodass es die bestehende Bevölkerung nicht mehr ernähren kann. Wenn sie im Namen der „Gleichheit“ eine globale Besteuerung und Tribut fordern, wollen sie nicht, dass alle gleich reich werden, sondern dass alle gleich arm sind. Und wenn sie zur Rettung des Planeten die zentrale Überwachung der Nationen fordern, wollen sie in Wirklichkeit eine globale Governance.