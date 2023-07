Profitorientierte Systeme treiben uns ins Verderben

Caitlin Johnstone

Ich habe gerade einen beunruhigenden Absatz in einem New Yorker Artikel über den Instant Pot gelesen, einen beliebten elektronischen Schnellkochtopf, dessen Muttergesellschaft vor Kurzem Insolvenz nach Kapitel 11 angemeldet hat:

„Was war der Grund für den Untergang des Instant Pot? Wie konnte etwas, das so beliebt war, stottern? Ist der Bogen der Küchengeräte lang, aber er neigt sich zur Veralterung? Die Wirtschaftswissenschaften könnten eines Tages eine Fallstudie über eine der Schwachstellen des Instant Pot erstellen, nämlich dass er einfach zu gut gemacht war. Sobald Sie Ihre neunzig Dollar für den Instant Pot Duo 7-in-1 hingelegt hatten, waren Sie für immer versorgt: Er ging nicht kaputt, er nutzte sich nicht ab, und das Unternehmen hat keine größeren Innovationen eingeführt, die Sie dazu gebracht hätten, aufzusteigen. Als Kunde waren Sie einmalig, was Sie vielleicht zu einem glücklichen Kunden macht, aber für die Gewinn- und Wachstumskennzahlen die Hölle ist.“

Denken Sie einmal kurz darüber nach. Im Rahmen unseres derzeitigen Systems der Gewinnerzielung, das die Hauptantriebskraft für menschliches Verhalten auf diesem Planeten ist, wird die Herstellung eines Qualitätsprodukts, das lange hält, anstatt schnell zu veralten oder auf der Mülldeponie zu landen, Sie tatsächlich in den Bankrott treiben.

Ein Artikel in The Atlantic über die Konkursanmeldung hat diesen Punkt letzten Monat in ähnlicher Weise illustriert:

„Aus Sicht des Verbrauchers ist der Instant Pot damit ein Traumprodukt: Er hält, was er verspricht, und er kostet nach dem ersten Kauf nicht viel oder gar kein zusätzliches Geld. Es scheint keine geplante Obsoleszenz eingebaut zu sein, die Sie dazu veranlassen würde, ihn regelmäßig zu ersetzen. Aber aus der Sicht von Eigentümern und Investoren, die versuchen, den Wert zu maximieren, wird der Instant Pot dadurch zu einem Problem. Ein Unternehmen kann nicht ewig vor sich hin dümpeln, neue Produkte in dem Tempo auf den Markt bringen, in dem sich seine guten Ideen durchsetzen, und ansonsten ein paar Versionen eines langlebigen, beliebten Geräts und seines Zubehörs herstellen und verkaufen, die alle paar Jahre mit neuen Funktionen aktualisiert werden. Ein Unternehmen muss wachsen.“

Das sagt so viel darüber aus, warum sich unser Planet in einer existenziellen Krise befindet, wie wir sie jetzt erleben. Unternehmen werden sterben, wenn sie nicht ständig wachsen, und sie können nicht wachsen ohne Dinge wie eingebaute geplante Obsoleszenz oder fortgesetzte Zusatzkäufe, die in einer gesunden Gesellschaft einfach als schlampige Handwerkskunst angesehen würden. Unsere gesamte Zivilisation wird durch das Streben nach Profit angetrieben, und um weiterhin große Gewinne zu erzielen, muss ein Unternehmen ständig wachsen, und ein Unternehmen kann nicht ständig wachsen, wenn es nicht ein miserables Produkt herstellt, das ständig ersetzt oder ergänzt werden muss, und diese Ersatz- und Ergänzungsprodukte kann man nicht herstellen, ohne sie aus dem Fleisch einer sterbenden Welt zu ernten.

Wie der Schriftsteller Robert Moor kürzlich auf Twitter bemerkte: „Die Tatsache, dass der Instant Pot bereits als abschreckendes Beispiel für ein Unternehmen dargestellt wird – das Unternehmen, das in Konkurs ging, weil es ein Produkt herstellte, das so langlebig und vielseitig war, dass seine Kunden kaum einen weiteren kaufen mussten – anstatt als Kritik am Kapitalismus, ist zutiefst deprimierend.“

The fact that Instant Pot is already being framed as a corporate cautionary tale—the company that went bankrupt bc they made a product so durable & versatile that its customers had little need to buy another one—instead of as a critique of capitalism is deeply, deeply depressing. pic.twitter.com/GXwyVFauii — 𝐑𝐨𝐛𝐞𝐫𝐭 𝐌𝐨𝐨𝐫 (@robertmoor_) July 12, 2023

Es bricht einem wirklich das Herz, wenn man darüber nachdenkt, auf welche Weise das menschliche Potenzial durch diese lächerlichen Beschränkungen, die wir unserem kollektiven Handeln auferlegt haben, ausgehungert und eingeengt wird. Die Zuteilung von Ressourcen auf der Grundlage ihrer Rentabilität hemmt die technologische Innovation, denn das rentabelste Modell wird sich immer gegen weniger rentable Modelle durchsetzen, die für die Menschen und unsere Umwelt vorteilhafter sind. Jemand könnte eine kostenlose Energiemaschine erfinden, die ewig hält und so gut wie nichts kostet, und obwohl sie die Welt retten würde, kann man sicher sein, dass sie in unserem derzeitigen System nie das Licht der Welt erblicken würde, weil sie keine riesigen und kontinuierlichen Gewinne abwerfen könnte und viele der derzeitigen Mittel zur Gewinnerzielung zerstören würde.

Die Wissenschaft sollte das gemeinschaftlichste Unterfangen der Welt sein; jeder Wissenschaftler auf der Welt sollte zusammenarbeiten und kommunizieren. Stattdessen ist es aufgrund unserer wettbewerbsbasierten Modelle genau das Gegenteil: Die wissenschaftliche Forschung ist aufgeteilt in Innovatoren, die mit anderen Innovatoren konkurrieren, Unternehmen, die mit anderen Unternehmen konkurrieren, Nationen, die mit anderen Nationen konkurrieren.

Wenn wir sehen könnten, wie viel wir durch diese wettbewerbsbasierten Modelle verlieren, wie viel Innovation unrealisiert bleibt, wie viel menschliches Gedeihen geopfert wird, wie wir fast unser gesamtes Potenzial an Intelligenz an diese Modelle verlieren, würden wir auf die Knie fallen und vor Wut schreien. Wäre die Wissenschaft ein vollständig kollaboratives, weltweites Bienenstockunternehmen, anstatt gespalten und gegen sich selbst gerichtet zu sein, um Profit und militärische Macht zu erlangen, wäre unsere Zivilisation unvorstellbar viel weiter fortgeschritten als sie es ist.

Daran besteht kein Zweifel. Wir haben das Paradies aufgegeben, um ein paar Bastarde reich zu machen.

Thinking that corporations are faceless and amoral seems like a mean thing to think about them, but it is actually great for their profits. It lets the people who work there put their morality aside and make decisions that no human would ever otherwise make. — Hank Green (@hankgreen) July 11, 2023

Unsere wettbewerbsorientierten, gewinnorientierten Systeme schränken die wissenschaftliche Innovation ein, und sie schränken auch die Bandbreite der Lösungen, die uns zur Verfügung stehen, stark ein. Es gibt ein ganzes Spektrum möglicher Lösungen für die Probleme, mit denen wir als Spezies konfrontiert sind, und wir beschränken uns auf einen geringen, sehr minderwertigen Teil davon. Indem wir uns auf Lösungen beschränken, die profitabel sind, lassen wir alle Lösungen außer Acht, bei denen weniger verbraucht wird, die Ressourcen im Boden bleiben und die Natur in Ruhe gelassen wird. Wir verringern auch den Anreiz, Krankheiten zu heilen und Probleme zu beseitigen, anstatt teure, ständige Behandlungen und Dienstleistungen dafür anzubieten.

Oder auch ein für unser Überleben so grundlegendes Projekt wie die Beseitigung der Verschmutzung unserer Meere. Das Profitmotiv bietet keine Lösung für dieses Problem, denn es gibt keine Möglichkeit, damit einen Überschuss zu erzielen, und es wäre sogar sehr kostspielig. Also bleibt die Verschmutzung in unseren Meeren, Jahr für Jahr. Die Menschen haben viele Lösungen für die Beseitigung der Verschmutzung aus dem Meer gefunden, aber sie werden nie in dem erforderlichen Umfang umgesetzt, weil es keine Möglichkeit gibt, sie rentabel zu machen. Und die Menschen würden viel mehr Lösungen finden, wenn sie wüssten, dass diese Lösungen umgesetzt werden können.

Wie oft hatten Sie schon eine geniale Idee und waren begeistert davon, nur um dann festzustellen, dass sie nicht realisierbar ist, weil sie sich nicht rentiert? Das ist eine sehr häufige Erfahrung, und es passiert jeden Tag mit Ideen für mögliche Lösungen für unsere Probleme.

Das System des Gewinnstrebens geht von der umweltzerstörerischen Prämisse des unendlichen Wachstums auf einer endlichen Welt aus. Ohne diese Voraussetzung bricht das gesamte System zusammen. Es gibt also keine Lösungen, die darin bestehen, nicht zu wachsen, weniger zu produzieren, weniger zu konsumieren, die Nachfrage nicht durch Werbung künstlich in die Höhe zu treiben, usw.

Es ist schwer, die Bedeutung dieser künstlichen Begrenzung zu begreifen, wenn man sich in ihr befindet und sein ganzes Leben nach ihren Regeln lebt. Es ist, als ob wir nur noch Dinge aus Holz herstellen dürften; wenn unsere gesamte Zivilisation das gesamte Spektrum der nicht-holzbezogenen Innovationen verbieten würde. Sicherlich würde eine solche Zivilisation hervorragend darin werden, hölzerne Dinge herzustellen, und sie hätte wahrscheinlich einige Holz verarbeitende Innovationen, die unsere Zivilisation nicht hat. Aber sie wäre auch in ihrer Entwicklung stark gehemmt. Das zeigt, wie sehr wir uns mit dem Modell des Profitmotivs selbst von der Suche nach praktikablen Lösungen abhalten.

🧵Since it is becoming hard to track, here is a thread of the simply astounding weather records planet Earth has started shattering in recent weeks:



1. Dramatic flood events have begun striking various countries around the world simultaneously this week. https://t.co/BLiyOyxHHp — Edgar McGregor (@edgarrmcgregor) July 11, 2023

Und ein paar Lösungen wären gerade jetzt wirklich toll. Unser Planet hatte gerade die wärmste Woche in der Geschichte der Aufzeichnungen, und das antarktische Meereis bildet sich nicht mehr, obwohl auf der Südhalbkugel gerade Winter ist. Auch wenn Sie immer noch so machen wollen, als gäbe es die globale Erwärmung nicht, gibt es in der Biosphäre dieses Planeten zahlreiche andere Anzeichen für einen drohenden Kollaps, z. B. den drastischen Rückgang der Insektenpopulationen, den Verlust von zwei Dritteln der Tierwelt der Erde in den vergangenen 50 Jahren, das Absterben von Ökosystemen, das Verschwinden von Wäldern, die rapide abnehmende Fruchtbarkeit der Böden, Massenaussterben und Ozeane, die nach Sauerstoff ringen und zu leblosen Wüsten werden, während sich in ihren Gewässern Kontinente aus Plastik bilden. Dass wir sofortige Lösungen für unsere Umweltkrise brauchen, steht also nicht ernsthaft zur Debatte.

Aber wir bekommen keine Lösungen, sondern eine Welt, die von Konzernen regiert wird, deren Führer das Wachstum über alle anderen Belange stellen müssen, selbst über die Frage, ob es in der Zukunft ein Ökosystem geben wird, in dem Konzerne existieren können, oder eine menschliche Spezies, an die sie Waren und Dienstleistungen verkaufen können. Unternehmen funktionieren als riesige, die Welt verschlingende Soziopathen, weil unsere derzeitigen Modelle es ihren Führern und Anwälten erlauben, ihre Hände in Unschuld zu waschen, wenn es um die Folgen des Schadens geht, den ihre Monster im Namen des Wachstums und der Pflicht zur Maximierung der Aktionärsgewinne anrichten.

Die Menschen machen sich Sorgen darüber, dass die Welt von Maschinen zerstört wird, die von einer herzlosen künstlichen Intelligenz gesteuert werden, aber wir könnten sie am Ende mit einer Art künstlichem Verstand zerstören, den wir lange vor den Mikrochips erfunden haben: den Unternehmen. Ein Großteil der Dysfunktionalität der Menschheit lässt sich durch die Tatsache erklären, dass Unternehmen (A) so ziemlich die Welt regieren und (B) wie Soziopathen handeln müssen, indem sie den Profit über alle anderen Belange stellen.

A $150 million fine for a company with over $3 trillion in assets is ultimately just a fee to do whatever they want. pic.twitter.com/2Tf8JWfmZc — jordan (@JordanUhl) July 11, 2023

Solange menschliches Verhalten von Profit getrieben ist, wird der Ökozid weitergehen, denn Ökozid ist profitabel.

Solange menschliches Verhalten von Profit getrieben wird, werden Kriege weitergehen, weil Krieg profitabel ist.

Solange menschliches Verhalten von Profit getrieben ist, wird die Ausbeutung weitergehen, denn Ausbeutung ist profitabel.

Solange menschliches Verhalten von Profit getrieben ist, wird Korruption fortbestehen, denn Korruption ist profitabel.

Es gibt kein „gutes“ Modell, in dem menschliches Verhalten weiterhin vom Profit getrieben sein kann, ohne dass diese destruktiven Verhaltensweisen fortbestehen, denn so viele Arten von destruktivem Verhalten werden zwangsläufig immer profitabel sein. Keiner der Befürworter irgendeiner Variante des Kapitalismus war jemals in der Lage, hierauf eine zufriedenstellende Antwort zu geben.

Die Forderung lautet also, von wettbewerbsbasierten, profitorientierten Systemen zu Systemen überzugehen, die auf Zusammenarbeit zum Wohle aller beruhen. Davon sind wir noch weit entfernt, aber unter den richtigen Bedingungen kann in kurzer Zeit ein langer Weg zurückgelegt werden. Für unsere Spezies ist es an der Zeit, sich anzupassen oder zu sterben, und die Anpassung, die vorgenommen werden muss, ist klar.