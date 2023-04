Fluorgehalt im Wasser ist unsicher: Gesundheitsbeamte verzögern Bericht über den Zusammenhang zwischen Fluorid und Hirnschäden

Das ist der Konsens dieser systematischen Überprüfung, die jedoch von Regierungsvertretern blockiert und seit Mai 2022 vor der Öffentlichkeit verborgen wurde.

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

Die Veröffentlichung der systematischen Überprüfung der Neurotoxizität von Fluorid durch das National Toxicology Program (NTP) wurde von Regierungsbeamten blockiert und der Öffentlichkeit seit Mai 2022 vorenthalten

Die Klage des Fluoride Action Network gegen die U.S. Environmental Protection Agency (EPA) zum Verbot der absichtlichen Zugabe von fluoridierenden Chemikalien in das US-Trinkwasser wurde bis zur Veröffentlichung des NTP-Berichts auf Eis gelegt

Vor der für Mai 2022 geplanten Veröffentlichung des NTP-Berichts wurde dieser an Mitglieder von Zahnärzteverbänden wie der American Dental Association weitergeleitet, die die Behörden aufforderten, den Bericht zu ändern

Nach einer gerichtlichen Anordnung wurde der NTP-Bericht veröffentlicht, aus dem hervorging, dass 52 der 55 einbezogenen Studien einen Zusammenhang zwischen erhöhter Fluoridbelastung und einer Verringerung des IQ von Kindern aufzeigten

In der Meta-Analyse wurde festgestellt, dass kein sicheres Expositionsniveau bestätigt werden konnte, einschließlich der Exposition gegenüber Fluoridwerten, die in künstlich fluoridiertem Wasser vorkommen

2015 bezeichneten die U.S. Centers for Disease Control and Prevention die kommunale Wasserfluoridierung als eine der zehn größten Errungenschaften des 20. Jahrhunderts im Bereich der öffentlichen Gesundheit. Bis heute sind sich relativ wenige Verbraucher der schmutzigen Geschichte der Wasserfluoridierung oder des Kampfes bewusst, der hinter den Kulissen geführt wird, um dieses Gift aus dem US-Trinkwasser zu verbannen.

Ich warne seit mehr als einem Jahrzehnt vor den Risiken und wurde daraufhin verspottet. Ein Beispiel aus dem Jahr 2013: In einem Artikel des Mainstream-Medienmagazins Slate wurde die Idee, dass Fluorid ein Neurotoxin ist, verhöhnt und ich wurde dabei direkt beleidigt.

Die gerichtlich angeordnete Veröffentlichung der systematischen Überprüfung der Neurotoxizität von Fluorid durch das National Toxicology Program (NTP), die von Regierungsvertretern blockiert und der Öffentlichkeit seit Mai 2022 vorenthalten wurde, gibt uns nun jedoch Recht.

Fluorid-Klage seit Jahren verzögert, Warten auf NTP-Bericht

Dr. Paul Connett, Exekutivdirektor des Fluoride Action Network (FAN), hat maßgeblich dazu beigetragen, die Bewegung zur Entfernung von Fluorid aus der Wasserversorgung in den USA und auch international voranzutreiben. FAN reichte eine historische Klage gegen die US-Umweltschutzbehörde (EPA) vor einem Bundesgericht ein.

Im Jahr 2016 reichten FAN und Koalitionspartner eine Petition ein, in der sie die EPA aufforderten, die absichtliche Zugabe von fluoridierenden Chemikalien zum US-Trinkwasser gemäß Abschnitt 21 des Toxic Substances Control Act (TSCA) zu verbieten.

Die EPA lehnte die Petition von FAN ab, woraufhin die Klage gegen die Ablehnung durch die EPA eingereicht wurde. Obwohl die EPA einen Antrag auf Abweisung des Falls stellte, wurde dieser Antrag 2017 vom Gericht abgelehnt. Die Verhandlung fand im Juni 2020 statt, aber der Richter war nicht in der Lage, eine endgültige Entscheidung zu treffen.

Damals forderte er weitere Informationen an, darunter die systematische Überprüfung der Neurotoxizität von Fluorid durch das NTP sowie die Benchmark-Dosisanalyse der Neurotoxizität von Fluorid. Die Anhörungen zum Stand des Verfahrens haben sich seitdem verzögert. Im Dezember 2021 erklärte die FAN in einem Update:

„Das Dokument, das der Gerichtshof wollte, war die systematische Überprüfung der Neurotoxizität von Fluorid durch das National Toxicology Program (NTP). Das NTP hat 4-5 Jahre und mindestens eine Million Dollar für die Erstellung von zwei Entwürfen systematischer Übersichten über die Neurotoxizität von Fluorid zu erstellen. In beiden Entwürfen heißt es: „Das NTP kommt zu dem Schluss, dass Fluorid vermutlich eine Gefahr für die kognitive Neuroentwicklung des Menschen darstellt“. Am 9. Februar 2021, sieben Monate nach Beendigung der Studie, gab das NTP jedoch eine private Erklärung ab, die weder an die Presse noch an die Öffentlichkeit weitergegeben wurde und in der es mitteilte, dass es seine systematische Überprüfung nicht abschließen werde. Stattdessen schrieb das NTP, dass es einen „Stand der Wissenschaft“ über die Neurotoxizität von Fluorid erstellen würde. Die Öffentlichkeit erfuhr von der privaten Erklärung des NTP, nachdem die Anwälte, die das US-EPA im TSCA-Verfahren vertraten, sie am 22. Februar 2021 zu den Akten legten … Das Nationale Toxikologieprogramm ist sich sehr wohl bewusst, dass das Gericht auf sein Dokument wartet. Es wird vermutet, dass mächtige Kräfte innerhalb der National Institutes of Health hinter der Beendigung der systematischen Überprüfung des NTP stehen und dass sie möglicherweise auch in den Bericht zum Stand der Wissenschaft involviert sind.“

Es folgten mehrere Verzögerungen, einschließlich Absagen und Verschiebungen, wobei die EPA weiterhin darum bat, das Verfahren auf unbestimmte Zeit zu verschieben, bis das NTP den Bericht veröffentlicht.

Bei einer Anhörung im Januar 2023, so berichtet FAN, „erkannte der Richter schließlich an, dass „aufgeschobene Gerechtigkeit verweigerte Gerechtigkeit ist“, und entschied letztlich gegen sie. Das Gericht wies die Kläger und die Beklagten an, mit der Entscheidung darüber zu beginnen, ob der endgültige NTP-Bericht und die begleitenden Kommentare der Behörde in Vorbereitung auf die letzte Phase des Prozesses veröffentlicht werden sollten.

Zahnärztliche Gruppen drängten Beamte, den NTP-Fluoridbericht zu ändern

Berichten zufolge wurde der NTP-Bericht vor der für Mai 2022 geplanten Veröffentlichung mit Mitgliedern von Zahnärzteverbänden wie der American Dental Association geteilt. Linda Birnbaum, die bis 2019 NTP-Direktorin war, sagte, dass der Bericht veröffentlicht werden sollte, bis „sie blockiert wurden“. Capital & Main berichtete über einen klaren Konflikt, da zahnmedizinische Gruppen den NTP-Bericht in die Finger bekamen und befürchteten, dass seine Ergebnisse die Zukunft der Wasserfluoridierung gefährden könnten:

„Im Vorfeld der geplanten Veröffentlichung des Berichts untersuchten Einzelpersonen aus zahnmedizinischen Organisationen wie der American Dental Association (ADA) die wissenschaftliche Glaubwürdigkeit des Berichts in Gesprächen mit Mitarbeitern anderer zahnmedizinischer Gruppen und Gesundheitsbehörden wie den National Institutes of Health und dem NTP, Abteilungen des HHS, wie aus den Unterlagen hervorgeht. Im Januar dieses Jahres gab Birnbaum im Rahmen der Klage eine vernichtende juristische Erklärung ab, in der er schrieb: „Die Entscheidung, die Ergebnisse eines externen Peer-Review-Prozesses aufgrund von Bedenken, die von Behörden mit starken politischen Interessen in Bezug auf Fluorid geäußert wurden, beiseite zu schieben, deutet auf eine politische Einmischung in etwas hin, das ein rein wissenschaftliches Unterfangen sein sollte. … Wenn Bundesgesundheitsbehörden den Bericht an externe Organisationen weitergeben, ‚war das völlig unangemessen‘, sagte Birnbaum. Entweder bekommt jeder die Chance, den Bericht einzusehen, oder nur sehr eingeschränkte Regierungsstellen“, fügte Birnbaum hinzu. Ich würde sagen, dass dieses Vertrauen gebrochen wurde. In einer E-Mail vom Februar 2022 an verschiedene hochrangige Gesundheitsbeamte, darunter die stellvertretende HHS-Sekretärin für Gesundheit, Rachel Levine, forderte der ADA-Senior-Manager für strategische Interessenvertretung und öffentliche Politik, Robert Burns, das NTP auf, „alle verbleibenden Neurotoxin-Behauptungen“ aus dem kommenden Bericht auszuschließen oder sorgfältig zu prüfen, wie sie zu charakterisieren seien. Er schrieb, dass „solche Behauptungen oft aus dem Zusammenhang gerissen werden“ und „die nationalen, staatlichen und lokalen Bemühungen zur Ausweitung der kommunalen Wasserfluoridierung“ auf die von der CDC empfohlenen Werte untergraben könnten.“

NTP-Bericht – 52 von 55 Studien bringen Fluorid mit niedrigerem IQ in Verbindung

Was hat also der NTP-Bericht über die Neurotoxizität von Fluorid aufgedeckt? Von den 55 Studien, die in die Überprüfung einbezogen wurden, ergaben 52, dass eine erhöhte Fluoridexposition mit einer Verringerung des IQ von Kindern verbunden war.

„Unsere Meta-Analyse bestätigt die Ergebnisse früherer Meta-Analysen und erweitert sie durch die Einbeziehung neuerer, genauerer Studien … Die Daten belegen einen konsistenten umgekehrten Zusammenhang zwischen Fluoridexposition und dem IQ von Kindern“, heißt es in dem Bericht. Während einige behauptet haben, dass die Daten nur für Fluoridkonzentrationen gelten, die über den im US-Trinkwasser üblichen Werten liegen, stimmt das NTP dem nicht zu und stellt fest:

„Wir stimmen mit diesem Kommentar nicht überein … Unsere Bewertung berücksichtigt die Fluoridexposition aus allen Quellen, nicht nur aus dem Wasser … weil Fluorid auch in bestimmten Lebensmitteln, Zahnpflegeprodukten, einigen Arzneimitteln und anderen Quellen vorkommt … Selbst in den optimal fluoridierten Städten … deuten die individuellen Expositionswerte … auf eine sehr unterschiedliche Gesamtexposition durch Wasser in Kombination mit Fluorid aus anderen Quellen hin. … Wir haben keine Grundlage für die Behauptung, dass unsere Ergebnisse für einige Kinder oder Schwangere in den Vereinigten Staaten nicht relevant sind … Mehrere der qualitativ hochwertigsten Studien, die einen niedrigeren IQ bei Kindern zeigen, wurden in optimal fluoridierten (0,7 mg/L) Gebieten durchgeführt … viele Fluoridmessungen im Urin übersteigen die Werte, die beim Konsum von Wasser mit einem Fluoridgehalt von 1,5 mg/L zu erwarten wären.“

Kein sicherer Wert für Fluorid im Wasser

Der Bericht stellte auch einen Rückgang von etwa sieben IQ-Punkten in einem Fluoridbereich von 0,2 bis 1,5 mg/L fest, was ein Gutachter als „erheblich … Das ist eine große Sache“ bezeichnete. In der Meta-Analyse wurde festgestellt, dass kein sicheres Expositionsniveau bestätigt werden konnte, einschließlich der Exposition gegenüber Fluoridwerten, die in künstlich fluoridiertem Wasser vorkommen. Die nächste Anhörung im Rahmen der Klage von FAN gegen die EPA ist für den 11. April 2023 angesetzt.

FAN hat über den Freedom of Information Act Dokumente erhalten, die die Versuche der Zahnärzteverbände, den Bericht zu verwässern, weiter belegen. FAN erklärte:

„Als das NTP hartnäckig blieb, brachten diese Agenturen die stellvertretende HHS-Administratorin Rachel Levine dazu, die Veröffentlichung des Berichts zu blockieren. Es gibt nur ein historisches Beispiel dafür, dass die Veröffentlichung eines NTP-Berichts blockiert wurde, nämlich eines Berichts über die Karzinogenität von asbestverseuchtem Talk. Gruppen der Talkindustrie führten eine aggressive Lobbying-Kampagne durch und warben befreundete Kongressabgeordnete an, um zu intervenieren. FAN war in der Lage, die heutige Veröffentlichung des NTP-Berichts zu erzwingen, indem es Druckmittel aus dem laufenden Rechtsstreit gegen die EPA einsetzte. Die Befürworter der Fluoridierung haben fälschlicherweise behauptet, Entwürfe des Berichts seien von einem Ausschuss der Nationalen Akademien „abgelehnt“ worden. Tatsächlich empfahl der Ausschuss dem NTP, seine Methoden und Begründungen für seine Schlussfolgerungen zu klären, weil das Thema als so umstritten galt. Das NTP hat dies in seinem Bericht getan … Es besteht nun kaum noch ein Zweifel daran, dass eine große Anzahl wissenschaftlicher Beweise die Schlussfolgerung stützt, dass Fluorid den IQ von Kindern senken kann, auch bei einer Exposition durch fluoridiertes Wasser … Mit der Veröffentlichung dieses Berichts müssen die zahnmedizinischen Interessen möglicherweise ihre Leugnung der Beweise, dass Fluoridierung den IQ von Kindern senken kann, überdenken.“

97% der westeuropäischen Länder lehnen die Fluoridierung von Wasser ab

Wenn sich die USA bei der Wasserfluoridierung geirrt haben, nachdem sie sie zu einer der wichtigsten Errungenschaften im Bereich der öffentlichen Gesundheit erklärt hatten, muss man sich fragen, was sie sonst noch falsch machen. Und es ist wichtig zu verstehen, dass die Fluoridierung von Wasser weltweit nicht die Norm ist. Tatsächlich trinken 97 % der Menschen in Westeuropa nicht fluoridiertes Wasser, einschließlich der Menschen in:

Österreich

Belgien

Dänemark

Finnland

Frankreich

Deutschland

Griechenland

Island

Italien

Luxemburg

Niederlande

Nordirland

Norwegen

Portugal

Schottland

Schweden

Schweiz

Fluorid im Trinkwasser ist ein industrielles Abfallprodukt aus der Phosphatdüngerindustrie. Mehr als 300 Studien haben die toxische Wirkung von Fluorid auf das Gehirn nachgewiesen, darunter ein Bericht des Nationalen Forschungsrats aus dem Jahr 2006, der nahelegt, dass Fluoridexposition mit Hirnschäden, Störungen des Hormonsystems und Knochenkrebs in Verbindung gebracht werden kann.

Im Jahr 2012 stellten Harvard-Forscher außerdem fest, dass Kinder, die in Gebieten mit hohem Fluoridgehalt lebten, einen deutlich niedrigeren IQ aufwiesen als Kinder in Gebieten mit niedrigem Fluoridgehalt, was darauf hindeutet, dass sich eine hohe Fluoridbelastung negativ auf die neurologische Entwicklung von Kindern auswirken kann.

Besorgniserregend ist auch eine Studie mit mexikanischen Frauen und Kindern, die zeigt, dass eine höhere Fluoridbelastung im Mutterleib mit schlechteren Ergebnissen bei Tests der kognitiven Funktionen in der Kindheit verbunden ist, sowohl im Alter von 4 als auch von 6 bis 12 Jahren.

Jede Erhöhung des Fluoridspiegels bei schwangeren Frauen um 0,5 Milligramm pro Liter war mit einer Verringerung der Punktzahl der Kinder auf dem allgemeinen kognitiven Index (GCI) der McCarthy Scales of Children’s Abilities und der Wechsler Abbreviated Scale of Intelligence (WASI) um 3,15 bzw. 2,5 Punkte verbunden.

Fluorkieselsäure, die dem Trinkwasser zugesetzte Fluoridchemikalie, kann auch mit weiteren schädlichen Verbindungen wie Blei und Arsen kontaminiert sein. Vor allem Kinder sind durch die Aufnahme von Fluorid gefährdet, aber sie sind im Trinkwasser den gleichen Mengen ausgesetzt wie Erwachsene. Laut Dr. Steven Gilbert, Gründer und Direktor des Instituts für Neurotoxikologie und neurologische Störungen, sind Kinder besonders gefährdet:

„Seit den 1950er Jahren liegt die Empfehlung des PHS [Public Health Service] für die Konzentration von fluoridiertem Wasser für den größten Teil der USA bei 1,0 mg/L (Milligramm pro Liter oder ppm), mit einem Bereich von 0,7 bis 1,2 mg/L. Im Jahr 2015 wurde diese Empfehlung auf 0,7 mg/L gesenkt, um die toxischen Nebenwirkungen der Fluoridaufnahme zu verringern und gleichzeitig die positiven Wirkungen zu erhalten. Für die toxikologische Bewertung werden die aufgenommenen Dosen in der Regel an das Körpergewicht angepasst. Kinder essen, atmen und trinken gemessen am Körpergewicht mehr als Erwachsene, so dass sie höhere Fluoriddosen aufnehmen als Erwachsene. Außerdem befinden sich die Organsysteme von Kindern, wie das Gehirn und die Knochen, noch in der Entwicklung, was sie anfälliger für die toxischen Wirkungen von Fluorid macht.“

Es bleibt zu hoffen, dass nach der Veröffentlichung des NTP-Berichts die Wahrheit über die Giftigkeit der Wasserfluoridierung ans Licht kommt und diese archaische Praxis in den USA und weltweit beendet werden kann.

