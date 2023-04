Der Dalai Lama ist ein gruseliges Arschloch

Caitlin Johnstone

(Leser, die empfindlich auf Diskussionen über unangemessenes Verhalten von Erwachsenen gegenüber Kindern reagieren, sollten dieses Thema vielleicht auslassen).

Es kursiert ein wirklich ekelhaftes Video, in dem der Dalai Lama einen kleinen Jungen auf die Lippen küsst und ihm sagt, er solle an seiner Zunge lutschen, während ein erwachsenes Publikum zustimmend zuschaut. Ein Tweet von Tibet.net vom letzten Monat zeigt einen Videoclip des tibetischen geistlichen Oberhauptes mit dem Kind und sagt, dass die Begegnung während seines „Treffens mit Studenten und Mitgliedern der M3M-Stiftung“ stattfand, obwohl der Clip von Tibet.net den sexuell unangemessenen Teil der Begegnung herausschneidet.

Hier ist ein Hyperlink zu einem Video der Begegnung. Für diejenigen, die so etwas verständlicherweise nicht sehen wollen, aber mit einer Textbeschreibung zufrieden sind, gibt es einen neuen Bericht von News.com.au:

Der Dalai Lama hat für Aufsehen gesorgt, nachdem er bei einer Veranstaltung einen indischen Jungen auf die Lippen geküsst und ihn aufgefordert hatte, seine Zunge zu „lutschen“. Die Aufnahmen der bizarren Interaktion, die sich letzten Monat während einer Veranstaltung für die indische M3M-Stiftung ereignete, haben sich in den sozialen Medien verbreitet.

Der Führer des tibetischen Buddhismus, Tenzin Gyatso, empfing Studenten und Mitglieder der Stiftung in seinem Tempel in Dharamshala, Indien, wo er im Exil lebt. In dem Video nähert sich der Junge dem Mikrofon und fragt: „Darf ich dich umarmen?“

Der 87-Jährige sagt „OK, komm“ und bittet ihn auf die Bühne. Der Dalai Lama deutet auf seine Wange und sagt „zuerst hier“, woraufhin der Junge ihn umarmt und küsst.

Er hält den Arm des Jungen, dreht sich zu ihm um und sagt: „Dann denke ich, ist es hier auch gut“, während er auf seine Lippen zeigt. Dann packt der geistliche Führer das Kinn des Jungen und küsst ihn auf den Mund, während das Publikum lacht.

„Und leck meine Zunge“, sagt der Dalai Lama zu dem Jungen und streckt ihm die Zunge heraus. Sie drücken ihre Stirnen aneinander und der Junge streckt kurz seine Zunge heraus, bevor er sich zurückzieht, während der Dalai Lama ihm einen spielerischen Klaps auf die Brust gibt und lacht.

Was hat es eigentlich mit machtbesessenen Geistlichen und Kindesmissbrauch auf sich? Wie Michael Parenti 2003 feststellte, war sexueller Missbrauch im tyrannischen Umfeld des feudalen Tibets, dem der 14. Dalai Lama noch immer vorstehen würde, wenn es nicht in den 1950er-Jahren von der VR China gewaltsam annektiert worden wäre, an der Tagesordnung. Während der Slogan „Freies Tibet“ vom Westen seit Langem als Propagandaschlagstock gegen China im Besonderen und gegen den Kommunismus im Allgemeinen eingesetzt wird, ist die Wahrheit, dass Tibet zu der Zeit, als es angeblich „frei“ war, ein weitaus tyrannischerer und unterdrückenderer Ort zum Leben war.

Ich habe den Dalai Lama vor langer Zeit gesehen, als er in Melbourne sprach, und ich erinnere mich, dass mir am meisten auffiel, wie sehr es ihm an Tiefe und Tiefgang fehlte. Als jemand, der sich sehr für Spiritualität und Erleuchtung interessiert, hielt ich es für immer verwirrend, dass jemand, der in den Kreisen, in denen ich mich bewegte, so hoch angesehen war, zu solchen Themen nichts zu sagen hatte außer oberflächlichen Bemerkungen auf Sesamstraßen-Niveau darüber, dass man nett sein und die Welt zu einem besseren Ort machen sollte. Wahrscheinlich gibt es heute niemanden, der im westlichen Bewusstsein mehr mit Buddhismus und spirituellem Erwachen assoziiert wird als der Dalai Lama, doch alles, was ich je von ihm gelesen oder gehört habe, erschien mir im Vergleich zu den Worten anderer spiritueller Lehrer als ungeschickt, wenig hilfreich und fade.

Diese verwirrende Diskrepanz löste sich auf, nachdem ich mich mit politischer Analyse befasst und gelernt hatte, dass der Dalai Lama wahrscheinlich niemand ist, den man um spirituelle Führung bitten sollte, und dass er innerlich viel zu verkorkst ist, als dass er als Mensch eine große innere Entwicklung vollzogen hätte.

Nehmen wir ein Interview, das er im September 2003 gab, ein gutes halbes Jahr nach der Invasion des Irak. Der Dalai Lama sagte der Nachrichtenagentur AP, er glaube, dass die US-Invasion in Afghanistan „vielleicht eine Art Befreiung“ gewesen sei, die „den Rest der Zivilisation schützen“ könne, ebenso wie die brutale Intervention der USA in Korea, und dass die US-Invasion in den Irak „kompliziert“ gewesen sei und mehr Zeit in Anspruch nehmen würde, bevor ihre Moralität bestimmt werden könne. Im Jahr 2005, Jahre nach der Invasion, nachdem die normale Öffentlichkeit erkannt hatte, dass der Krieg eine Katastrophe war, sagte der Dalai Lama immer noch: „Der Irak-Krieg – es ist zu früh, um zu sagen, ob er richtig oder falsch ist.“

Das ist eindeutig jemand mit einem kaputten moralischen Kompass. Dies sind grundlegende, minimale Einschätzungen, die jeder normale Mensch mit einem gewissen Maß an psychologischer und emotionaler Gesundheit schnell für sich selbst herausfinden kann, und dennoch steht er in diesen Fragen im Grunde auf derselben Seite wie einige der weltweit schlimmsten Menschen.

Aber das ist wohl das Beste, was man von einem buchstäblichen CIA-Mitarbeiter erwarten kann. Seine Regierung erhielt bis in die 1960er-Jahre jährlich 1,7 Millionen Dollar von der Central Intelligence Agency, und es wird berichtet, dass er selbst jahrzehntelang 180.000 Dollar pro Jahr von der CIA erhielt.

Aus The New York Review of Books:

Viele Freunde Tibets und Bewunderer des Dalai Lama, der immer für Gewaltlosigkeit eingetreten ist, glauben, dass er nichts von dem CIA-Programm wusste. Aber Gyalo Thondup, einer der Brüder des Dalai Lama, war eng in die Operationen eingebunden, und [CIA-Veteran John Kenneth] Knaus, der an der Operation teilnahm, schreibt, dass „Gyalo Thondup seinen Bruder, den Dalai Lama, über die allgemeinen Bedingungen der CIA-Unterstützung auf dem Laufenden hielt.“ Laut Knaus zahlte die CIA dem Dalai Lama ab den späten 1950er-Jahren 15.000 Dollar pro Monat. Diese Zahlungen liefen 1974 aus.

Die CIA ist heute mit Abstand die verkommenste Institution der Welt, sodass man davon ausgehen kann, dass die moralische Entwicklung von jemandem, der so eng mit ihr verbunden ist, ein wenig zurückgeblieben ist. Vor zehn oder fünfzehn Jahren hätte es mich überrascht, zu erfahren, dass ich eines Tages diese Worte schreiben würde, aber es stellt sich heraus, dass der Dalai Lama ein echtes Arschloch ist.

Es ist selten, einen spirituellen Lehrer zu finden, der sein Bewusstsein innerlich genug erweitert hat, um nützliche Dinge über die Erleuchtung zu sagen, und von denen, die es tun, ist es extrem selten, einen zu finden, der sein Bewusstsein auch äußerlich genug erweitert hat, um das Weltgeschehen auch von einem Ort der Weisheit und des Verständnisses aus zu diskutieren. Der Dalai Lama ist so weit davon entfernt, wie man nur sein kann: Er hat sein Leben in Zusammenarbeit mit den unklügsten Institutionen der Welt gelebt, und er ist innerlich weniger entwickelt als die meisten Menschen, die man auf der Straße trifft.

Die Menschen sollten aufhören, zu diesem Freak aufzuschauen.