Umfangreiche Studie an Veteranen: COVID- und Grippeimpfstoffe verhindern keine Krankenhauseinweisungen

Schlangenöl würde genauso zuverlässig funktionieren wie diese „Impfstoffe“, wäre aber viel sicherer

ZUSAMMENFASSUNG: Dieser Beitrag wird zeigen, dass sowohl Grippe- als auch Covid-Impfstoffe völlig nutzlos sind, wenn es darum geht, Krankenhausaufenthalte wegen Covid UND Grippe zu verhindern. Diese Schlussfolgerung stützt sich auf eine kürzlich durchgeführte große Studie an US-Veteranen. Deren Gesundheitsdaten stehen den Forschern in der medizinischen Datenbank der Veteranenverwaltung zur Verfügung.

Die gleiche VA-Studie zeigt auch, dass wiederholte COVID-Infektionen bei hospitalisierten Veteranen nicht milder verlaufen.

Grippeimpfstoffe sind nutzlos

Eine faszinierende Studie über US-Veteranen, die mit COVID oder Grippe ins Krankenhaus eingeliefert wurden, liegt vor.

Diese Studie hat mein Interesse geweckt, wie alle früheren VA-Studien, in denen geimpfte und ungeimpfte Patienten verglichen wurden. Es gibt immer etwas, das man in diesen Studien finden kann. Diese Studien umfassen eine große Anzahl von Menschen mit bekannter Gesundheits- und Impfgeschichte.

In dieser JAMA-Studie werden VA-Patienten untersucht, die mit Atemwegserkrankungen (COVID oder Grippe) ins Krankenhaus eingeliefert wurden. Sie zeigt den Anteil der COVID- und Grippe-geimpften Personen sowohl unter den Grippe- als auch unter den Covid-Patienten. Es werden relativ neue Krankenhausaufenthalte untersucht:

Methoden | Wir nutzten die elektronischen Gesundheitsdatenbanken des US Department of Veterans Affairs (VA). Zwischen dem 1. Oktober 2022 und dem 31. Januar 2023 erfassten wir alle Personen mit mindestens einer Krankenhausaufnahme zwischen 2 Tagen vor und 10 Tagen nach einem positiven Testergebnis für SARS-CoV-2 oder Influenza und einer Aufnahmediagnose für COVID-19 oder saisonale Influenza. Wir entfernten 143 Teilnehmer, die mit beiden Infektionen ins Krankenhaus eingeliefert wurden. Die Kohorte wurde bis zum ersten Todesfall, 30 Tage nach der Krankenhauseinweisung oder bis zum 2. März 2023 verfolgt.

Werfen wir einen Blick darauf. Hier ist der Impfstatus der hospitalisierten Veteranen:

Schauen Sie sich die BLAU unterstrichene Zeile an (letzte Zeile). 64% der Patienten, die mit COVID ins Krankenhaus eingeliefert wurden, waren gegen Grippe geimpft. 63 % der Patienten, die mit Grippe ins Krankenhaus kamen, waren gegen Grippe geimpft.

Wir wissen, dass die Grippeimpfung Krankenhausaufenthalte mit Covid nicht verhindert. Wenn der Grippeimpfstoff jedoch Krankenhausaufenthalte wegen Grippe verhindern würde, gäbe es weniger gegen Grippe geimpfte Personen, die wegen Grippe ins Krankenhaus eingeliefert werden, als gegen Grippe geimpfte Personen, die wegen Covid ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Wäre der Grippeimpfstoff zu 100 % wirksam bei der Verhinderung von Krankenhausaufenthalten wegen Influenza, dann hätten wir in der obigen Tabelle NULL Patienten, die gegen Influenza geimpft waren und wegen Influenza ins Krankenhaus eingeliefert wurden. Stattdessen sind 64 % der Personen, die wegen Grippe ins Krankenhaus eingeliefert werden, gegen Grippe geimpft, was dem Prozentsatz der gegen Grippe geimpften Personen unter den Covid-Krankenhauseinweisungen entspricht.

Ich entschuldige mich für die harten Worte oben. Ich war der Meinung, dass es wichtig war, präzise zu sein.

Wissenschaftler bezeichnen den obigen Vergleich als „test-negatives Design“, das zur Bewertung der Wirksamkeit des Grippeimpfstoffs verwendet wird. Dieser in der Zeitschrift Vaccine veröffentlichte Artikel beschreibt testnegative Studiendesigns.

Das testnegative Design wird weiter erläutert:

Das testnegative Design hat eine bemerkenswerte Stärke bei der Kontrolle des oben erwähnten Verhaltens bei der Inanspruchnahme von Gesundheitsleistungen (Abb. 2). In der Regel handelt es sich bei den Studienteilnehmern um Patienten, die während der Grippesaison medizinische Einrichtungen aufgrund einer ILI aufsuchen. Probanden mit positiven Testergebnissen für Influenza werden als Fälle klassifiziert, während Probanden mit negativen Testergebnissen als Kontrollen klassifiziert werden, und dann kann der Impfstatus während der Saison zwischen Fällen und Kontrollen verglichen werden. Da die Probanden wahrscheinlich bald nach Ausbruch der ILI eine medizinische Einrichtung aufsuchen, wird davon ausgegangen, dass Fälle und Kontrollen in ihrem Verhalten bei der Suche nach medizinischer Versorgung ähnlich sind. Daher kann das testnegative Design die Beeinflussung durch das Verhalten bei der Inanspruchnahme von medizinischer Versorgung bei der Bewertung der Influenza-VE minimieren, auch wenn das Ergebnis die im Labor bestätigte Influenza ist, was das Dilemma bei Kohortenstudien auflösen dürfte.

Anhand der Daten in der obigen Tabelle können wir also den Grippeimpfstatus von Grippefällen und Kontrollen (COVID-Fälle) vergleichen. Das Ergebnis ist, dass derselbe Anteil der gegen Grippe geimpften Personen wegen Grippe ins Krankenhaus eingeliefert wird wie der Anteil der gegen Grippe geimpften Personen wegen COVID.

Mit anderen Worten: Die Grippeimpfung trägt NICHT dazu bei, grippebedingte Krankenhausaufenthalte zu verhindern!

Nochmals: Wäre der Grippeimpfstoff zu 100 % wirksam gegen die Grippe, würden NULL – 0 % der gegen Grippe Geimpften wegen Grippe ins Krankenhaus eingeliefert werden.

COVID-Impfstoff ist ähnlich ineffektiv

Wir können dieselbe Logik wie bei den gegen Grippe geimpften Patienten anwenden und die mit Covid geimpften Patienten betrachten. Wir können den Prozentsatz der mit Covid geimpften Patienten, die wegen Covid ins Krankenhaus eingeliefert wurden, mit dem Prozentsatz der mit Covid geimpften Patienten vergleichen, die „nicht wegen Covid“ ins Krankenhaus eingeliefert wurden.

Sehen Sie sich die gleiche Tabelle wie oben an, aber beachten Sie die mit GRÜN unterstrichene Zeile.

55% der Personen, die mit Covid ins Krankenhaus eingeliefert wurden, waren Covid-geboostet. 55% der Personen, die mit Grippe ins Krankenhaus eingeliefert wurden, waren mit Covid geimpft.

Wäre der Covid-Impfstoff bei der Verhinderung von Krankenhausaufenthalten mit Covid zu 100 % wirksam gewesen, wären NULL der mit Covid ins Krankenhaus eingelieferten Patienten mit Covid geimpft worden. Stattdessen ist der Prozentsatz der mit Covid geimpften Patienten unabhängig von der Art der Krankheit (Covid oder Grippe) bei beiden Krankheiten gleich hoch.

Auch hier handelt es sich um einen Test-Negativ-Vergleich: Betrachten Sie den Prozentsatz der mit Covid geboosteten Personen, die wegen Covid ins Krankenhaus eingeliefert wurden, und vergleichen Sie ihn mit dem Prozentsatz der mit Covid geboosteten Personen, die wegen „nicht Covid“ ins Krankenhaus eingeliefert wurden.

Dieser Vergleich zeigt, dass Covid-Booster die Covid-Krankenhausaufenthalte nicht reduzieren.

Huch!

Dieses Ergebnis ähnelt dem, das ich in der eigenen VISION-Netzwerkstudie der CDC gefunden habe, die die Unwirksamkeit von Covid-Impfstoffen bei Patienten mit bekanntem Impfstatus zeigt.

Covid-Reinfektionen sind fast so tödlich wie Erstinfektionen

Ein weiteres interessantes Ergebnis der VA-Studie, das nichts mit dem oben Gesagten zu tun hat, ist die Tatsache, dass wiederholte Covid-Infektionen dazu führen, dass etwa derselbe Anteil der ins Krankenhaus eingewiesenen Reinfektionspatienten dem Tod erliegt wie bei Erstinfektionen. Sehen Sie sich diese Tabelle an:

Sechs von 100 Veteranen, die mit einer Covid-Erstinfektion ins Krankenhaus eingeliefert werden, sterben innerhalb von 30 Tagen nach der Aufnahme.

Vergleichen Sie das mit fünf von 100 Veteranen, die an einer Covid-Reinfektion sterben – eine vergleichbare Zahl.

Also noch einmal: Erwerben wir mit all diesen Impfungen und Reinfektionen eine „robuste hybride mehrschichtige Immunität“? Es sieht nicht so aus!

Sollten Sie oder Ihre Angehörigen also jemals eine Covid-Reinfektion erleiden, nehmen Sie sie genauso ernst wie Ihre erste Infektion und halten Sie einen Vorrat an guten Medikamenten wie Vitaminen und Ivermectin in Ihrer Hausapotheke bereit.

Schützen Covid-Impfstoffe vor dem Tod?

Aber, Covid-Impfstoffe schützen vor dem Tod, wäre die Reaktion der Impfstoffbefürworter, und sie würden auf Folgendes hinweisen:

8,75 % der nicht geimpften Krankenhauspatienten sterben im Vergleich zu 5,18 % der aufgefrischten Patienten im Krankenhaus. Einige würden behaupten, dass Auffrischungsimpfungen einen Schutz von 1-5,18/8,75 = 41 % gegen den Tod bieten.

Eine solche Beobachtung ist interessant; allerdings sollte der „Todesschutz“ für alle Menschen berechnet werden, unabhängig davon, ob sie im Krankenhaus behandelt werden oder nicht. Manche Menschen sterben zu Hause, ohne jemals ins Krankenhaus eingeliefert worden zu sein. Sowohl Bob Saget (ein geimpfter Entertainer) als auch Kelly Ernby (eine nicht geimpfte Anti-Impf-Aktivistin) starben innerhalb von 30 Tagen an ihren Covid-Infektionen, ohne jemals in einem Krankenhaus gewesen zu sein.

Daher ist es nicht möglich, den „Schutz vor Impftod“ zu berechnen, wenn man nur die Sterberaten von Menschen im Krankenhaus betrachtet. Außerdem zeigen die Daten aus dem Vereinigten Königreich einen beunruhigenden Anstieg der „Todesfälle zu Hause“ um 30 % (im Gegensatz zu den Krankenhäusern, in denen die VA-Studie stattfand):

Auf jeden Fall zeigen die Daten über Krankenhausaufenthalte bei Covid- und Grippegeimpften, dass zum Zeitpunkt der Studie (Ende 2022/Anfang 2023) kein „Schutz vor Krankenhausaufenthalten“ für Covid und Grippeimpfstoffe besteht.

Was meinen Sie dazu? Haben Sie oder Ihre Freunde in letzter Zeit Beobachtungen oder Erfahrungen mit COVID gemacht?