Fördern COVID-Spritzen gefährlichere Mutationen? Der Faktencheck

Wenn Impfstoffe, die keine robuste Immunität bieten, übermäßig eingesetzt werden, ermöglichen sie es Viren, auf potenziell gefährliche Weise zu mutieren. Mitte Dezember 2020, zeitgleich mit der Einführung der ersten COVID-Impfungen, tauchten COVID-Varianten mit messbar anderem Verhalten auf

Die Varianten wurden zwar in verschiedenen Gebieten bereits vor der Einführung der Impfungen in diesen Regionen festgestellt, doch die Impfstoffhersteller führten in diesen Gebieten bereits groß angelegte Versuche mit Tausenden von Menschen durch, lange bevor die Impfungen der Öffentlichkeit zur Verfügung standen und bevor die Varianten entdeckt wurden.

Die COVID-Impfung verhindert weder eine Infektion noch eine Übertragung, sodass sich die in den geimpften Personen entstandenen Varianten ausbreiten werden. Diese Hypothese wurde in einer Studie aus dem Jahr 2015 bestätigt, in der festgestellt wurde, dass „eine unvollständige Impfung die Übertragung hochvirulenter Erreger fördern kann“.

Die Forschung zeigt, dass vollständig geimpfte Personen, die eine Durchbruchsinfektion mit der Delta-Variante entwickeln, die gleiche Viruslast aufweisen wie ungeimpfte Personen, die mit diesem Virus infiziert sind, sodass beide Gruppen die Infektion in gleichem Maße verbreiten können

Daten der U.S. Centers for Disease Control and Prevention zeigen, dass 74 % der COVID-19-Diagnosen in Barnstable County, Massachusetts, zwischen dem 6. und 25. Juli 2021 und 80 % der Krankenhausaufenthalte auf vollständig geimpfte Personen entfielen.

Werden Massenimpfungen gegen COVID-19 die Mutation von gefährlicheren Versionen von SARS-CoV-2 fördern? Im obigen Video stellt WhatsHerFace die Frage, warum die britische Regierung Leichensäcke im Wert von 6 Millionen Pfund oder „temporäre Leichenlagerung“ beschafft, obwohl Regierungsbeamte verkünden, dass die derzeitige Impfrate „einen Schutzwall“ gegen die Infektion geschaffen hat.

Wenn das stimmt, warum erwartet man dann ein „Exzess-Todes-Szenario“, das eine große Anzahl von Leichensäcken erfordert? Die Beschaffungsvereinbarung wird für einen Zeitraum von vier Jahren in Kraft bleiben. Weiß die britische Regierung etwas, das sie nicht mit der Öffentlichkeit teilt?

Haben sie einen Blick auf die aktuelle Wissenschaft geworfen und erkannt, dass Massenimpfungen während einer aktiven Pandemie Mutationen fördern könnten, die sich der impfstoffinduzierten Abwehr entziehen, oder dass die genverändernden Injektionen die Geimpften durch einen Mechanismus, der als Antikörper-abhängiges Enhancement (ADE) oder den anschaulicheren Begriff Paradoxes Immun-Enhancement (PIE) bekannt ist, anfälliger für schwere Krankheiten und Tod machen könnten?

Woher kommen die Varianten, und warum jetzt?

WhatsHerFace hebt einige der Antworten hervor, die von Angehörigen der Gesundheitsberufe in den sozialen Medien auf die Frage gegeben wurden, warum im ersten Jahr, als noch keine COVID-Injektionen zur Verfügung standen, keine problematischen Varianten auftraten und erst nach Beginn der Masseninjektionskampagne auftauchten.

Eine dieser Antworten lautete: „Unsere Überwachung war anfangs mangelhaft, und es dauert seine Zeit, bis Varianten auftauchen, aber sobald sie auftauchen, breiten sie sich aus.“ Interessanterweise tauchten, wie in einem Artikel in The Conversation2 vom 15. Februar 2021 festgestellt wurde, Varianten mit „messbar anderem Verhalten“ erst Mitte Dezember 2020 auf, also genau zu dem Zeitpunkt, an dem die ersten COVID-Spritzen verteilt wurden.

Faktenprüfer haben versucht, jeden Zusammenhang zwischen der Einführung der COVID-Spritzen und dem Auftreten von Varianten zu entkräften, indem sie aufzeigten, dass Varianten in verschiedenen Gebieten identifiziert wurden, bevor die Spritzen in denselben Regionen eingeführt wurden. Wie WhatsHerFace jedoch feststellte, führten die Impfstoffhersteller in diesen Gebieten groß angelegte Studien durch, lange bevor die Impfungen für die Öffentlichkeit verfügbar wurden.

So nahm Pfizer beispielsweise mehr als 46 000 Teilnehmer in den USA, Argentinien, Brasilien, Südafrika, Deutschland und der Türkei auf, und Oxford/AstraZeneca injizierte 23 000 Teilnehmer in Großbritannien, Brasilien und Südafrika.

„Das ist sehr interessant“, sagt WhatsHerFace, „denn Sie werden feststellen, dass die Gebiete, in denen die Varianten zuerst auftraten, zufällig die gleichen Länder sind, in denen die Studien stattfanden.“

Die Vorgeschichte der Delta-Variante

Die Delta-Variante (B.1.617.2) wurde erstmals am 1. und 11. Dezember 2020 in Indien identifiziert. Während die COVID-Impfung in Indien erst Mitte Januar 2021 eingeführt wurde, begannen die Phase-3-Studien für Covaxin von Biotech in Bharat, Indien, am 16. November 2020. Bis zum 22. Dezember 2020 hatten 22.500 Freiwillige die Impfung erhalten.

Nebenbei bemerkt hat die indische Regierung Covaxin für die Öffentlichkeit freigegeben, bevor die Phase-3-Studien abgeschlossen waren und ohne jegliche Sicherheits- oder Wirksamkeitsdaten. Nach Ansicht einiger Impfforscher ist das Auftreten potenziell problematischerer Varianten nach Massenimpfungen während einer aktiven Pandemie genau das, was man erwarten würde.

Dr. Geert Vanden Bosche, der unter anderem für GSK Biologicals, Novartis Vaccines, Solvay Biologicals und die Bill & Melinda Gates Foundation tätig war, veröffentlichte am 6. März 2021 einen offenen Brief an die Weltgesundheitsorganisation.

Darin warnte Bosche, dass die Durchführung einer weltweiten Massenimpfkampagne auf dem Höhepunkt der Pandemie ein „unkontrollierbares Monster“ hervorbringen könnte, bei dem der evolutionäre Druck die Entstehung neuer und potenziell gefährlicherer Mutationen erzwingen wird.

Es besteht kein Zweifel daran, dass fortgesetzte Massenimpfkampagnen dazu führen werden, dass neue, infektiösere Virusvarianten immer dominanter werden und schließlich zu einem dramatischen Anstieg der Neuerkrankungen führen, obwohl die Durchimpfungsraten erhöht wurden. Es kann auch kein Zweifel daran bestehen, dass diese Situation bald zu einer vollständigen Resistenz der zirkulierenden Varianten gegen die derzeitigen Impfstoffe führen wird“, schrieb Bossche.

„Undichte“ Impfstoffe begünstigen Mutationen

Kurz gesagt, wenn Impfstoffe, die keine robuste Immunität bieten, übermäßig eingesetzt werden, ermöglichen sie es Viren, auf potenziell gefährliche Weise zu mutieren. Wenn man ein Antibiotikum übermäßig einsetzt, das die Bakterien nicht abtötet, können antibiotikaresistente Bakterien gedeihen.

Genauso kann der übermäßige Einsatz eines Impfstoffs, der keine Immunität verleiht, dazu führen, dass das Virus innerhalb der geimpften Personen zu Varianten mutiert, die die durch den Impfstoff hervorgerufene Immunität umgehen.

Und wie wir bereits wissen, verhindern die COVID-Impfungen weder eine Infektion noch eine Übertragung, sodass sich die in den geimpften Personen entstandenen Varianten ausbreiten und sowohl geimpfte als auch ungeimpfte Personen befallen können. Diese Hypothese wurde in einer 2015 in PLOS Biology veröffentlichten Studie bestätigt, in der festgestellt wurde, dass „eine unvollständige Impfung die Übertragung hochvirulenter Erreger fördern kann“. Wie die Autoren erklären:

Es besteht die theoretische Erwartung, dass einige Arten von Impfstoffen die Evolution virulenterer (‚heißerer‘) Erreger fördern könnten. Dieser Gedanke ergibt sich aus der Vorstellung, dass die natürliche Auslese Erregerstämme entfernt, die so ‚heiß‘ sind, dass sie ihre Wirte und damit auch sich selbst töten. Impfstoffe, die das Überleben der Wirte ermöglichen, aber die Ausbreitung des Erregers nicht verhindern, lockern diese Selektion, sodass die Evolution heißerer Erreger möglich wird. Diese Art von Impfstoff wird oft als undichter Impfstoff bezeichnet. Wenn Impfstoffe die Übertragung verhindern, wie es bei fast allen beim Menschen verwendeten Impfstoffen der Fall ist, wird diese Art der Evolution hin zu einer erhöhten Virulenz blockiert.

Wenn Impfstoffe jedoch undicht sind und zumindest eine gewisse Übertragung des Erregers zulassen, könnten sie die ökologischen Bedingungen schaffen, die es heißen Stämmen ermöglichen, sich zu entwickeln und zu überleben. Diese Theorie war sehr umstritten, als sie vor mehr als einem Jahrzehnt zum ersten Mal vorgeschlagen wurde, aber hier berichten wir über Experimente mit dem Marek-Virus bei Geflügel, die zeigen, dass moderne kommerzielle undichte Impfstoffe genau diesen Effekt haben können: Sie ermöglichen die Weiterübertragung von Stämmen, die ansonsten zu tödlich wären, um zu überleben.

Die Verwendung von undichten Impfstoffen kann also die Entwicklung von Erregerstämmen begünstigen, die ungeimpfte Wirte einem größeren Risiko einer schweren Erkrankung aussetzen.

Über diese Forschung wurde in einer Reihe von Mainstream-Medien berichtet, darunter Live Science, Newsweek und National Geographic. Auch das Quanta Magazine hat sich im Mai 2018 eingehend damit befasst und den Artikel mit folgender Feststellung abgeschlossen:

… das wichtigste Bedürfnis ist jetzt, dass Impfstoffwissenschaftler die Relevanz der Evolutionsbiologie für ihr Fachgebiet erkennen. Als sich letzten Monat mehr als 1.000 Impfstoffwissenschaftler in Washington, D.C., zum Weltimpfstoffkongress versammelten, stand das Thema der impfstoffinduzierten Evolution in keiner der wissenschaftlichen Sitzungen im Mittelpunkt.

Ein Teil des Problems, sagt [der Krankheitsökologe Andrew] Read, ist, dass die Forscher Angst haben: Sie trauen sich nicht, über mögliche evolutionäre Effekte zu sprechen und darauf aufmerksam zu machen, weil sie befürchten, dass dies in der Öffentlichkeit noch mehr Angst und Misstrauen gegenüber Impfstoffen schüren könnte …“

Die COVID-Impfungen, die nicht gegen das Virus immun machen, sondern nur die Symptome der Infektion lindern, sind ein perfektes Beispiel für undichte Impfstoffe, die es dem Virus ermöglichen, im leicht erkrankten Wirt zu mutieren, der das mutierte Virus dann auf andere überträgt. Auf diese Weise können die Impfungen eine nicht enden wollende Kette von Ausbrüchen anheizen.

NPR hebt hervor, wie Impfstoffe die Evolution von Viren vorantreiben

In einem Artikel vom 9. Februar 202113 wies NPR auf dieses Risiko hin und erklärte, dass „Impfstoffe die Entwicklung weiterer COVID-19-Mutanten vorantreiben könnten“. Laut Richard Harris, Wissenschaftskorrespondent bei NPR, „mutiert das Virus ständig. Und wenn ein Virus zufällig eine Mutation hervorbringt, die es weniger anfällig für den Impfstoff macht, könnte sich dieses Virus einfach in einer geimpften Person vermehren.“

Es ist jedoch nicht unbedingt gefährlich, wenn ein Virus in einem selbst mutiert. Auch die Viruslast spielt eine wichtige Rolle bei der Bestimmung des Gefährdungspotenzials einer geimpften Person, die eine Mutation trägt. Wenn Ihre Viruslast niedrig ist, ist auch das Risiko, dass Sie das mutierte Virus auf andere übertragen, gering. Ist Ihre Viruslast hoch, steigt das Risiko einer Übertragung entsprechend an.

In Bezug auf die Delta-Variante gibt es schlechte Nachrichten für diejenigen, die eine oder mehrere COVID-Impfungen erhalten haben, denn Untersuchungen zeigen, dass vollständig geimpfte Personen, die eine Durchbruchsinfektion mit der Delta-Variante entwickeln, die gleiche Viruslast aufweisen wie ungeimpfte Personen, die sich mit diesem Virus infizieren. Wie Reuters am 2. August 2021 berichtete:

Bei Menschen, die mit der Delta-Variante des Coronavirus infiziert sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass vollständig geimpfte Menschen mit „Durchbruchsinfektionen“ das Virus auf andere übertragen, genauso hoch wie bei ungeimpften Menschen, so neue Forschungsergebnisse. Je höher die Menge des Coronavirus in Nase und Rachen ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass der Patient andere ansteckt. In einem Bezirk in Wisconsin analysierten die Forscher, nachdem Delta zum vorherrschenden Virus geworden war, 16 Viruslasten in Nasen- und Rachenabstrichen, die bei der Erstdiagnose der Patienten entnommen wurden. Sie fanden bei geimpften und ungeimpften Patienten ähnliche Viruslasten, wobei die Werte oft hoch genug waren, um eine Ausscheidung des infektiösen Virus zu ermöglichen.

Eine „Schlüsselannahme“, die den derzeitigen Vorschriften zur Verlangsamung der COVID-19-Übertragung zugrunde liegt, ist die Annahme, dass geimpfte Personen ein sehr geringes Risiko haben, das Virus an andere weiterzugeben, so die Mitautorin der Studie, Katarina Grande von Public Health Madison & Dane County in Madison, Wisconsin. Die Ergebnisse deuten jedoch darauf hin, ‚dass geimpfte Personen Maßnahmen ergreifen sollten, um die Verbreitung des COVID-19-Virus auf andere zu verhindern‘, fügte sie hinzu.

Lambda-Variante zeigt Anzeichen von Impfstoffresistenz

Das neueste Coronavirus ist Lambda, das zuerst in Peru entdeckt wurde. Es breitet sich jetzt in Südamerika aus. Wie die Delta-Variante ist Lambda infektiöser als das ursprüngliche SARS-CoV-2-Virus. Im Gegensatz zu Delta scheint es resistenter gegen impfstoffinduzierte Antikörper zu sein.

Laut Reuters tragen drei Spike-Protein-Mutationen dazu bei, dass das Virus durch impfstoffinduzierte Antikörper nicht neutralisiert werden kann. Während einige behaupten, das Auftauchen von Delta und Lambda rechtfertige eine dritte Auffrischungsimpfung, weisen Forscher der Rockefeller University darauf hin, dass eine dritte Dosis zwar die Anzahl der Antikörper erhöht, aber nicht deren Fähigkeit, Viren zu neutralisieren, verbessert.

Wenn eine dritte Dosis keine der Varianten besser neutralisieren kann als zwei Dosen, dann stehen wir wieder am Anfang dieses Teufelskreises, in dem eine unvollkommene Neutralisierung zu weiteren Mutationen führt.

Die Studie der Rockefeller University unterstreicht auch den überlegenen Schutz, den die natürliche Immunität bietet, d. h. der Schutz, den man erhält, nachdem man sich von einer Infektion erholt hat. Den Autoren zufolge haben „Gedächtnis-Antikörper, die im Laufe der Zeit durch eine natürliche Infektion selektiert werden, eine größere Wirksamkeit und Breite als Antikörper, die durch eine Impfung hervorgerufen werden“.

Die meisten der im Juli in einer Stadt in Barnstable County, Massachusetts, festgestellten Fälle von Covid-19 (74 %) waren bei vollständig geimpften Personen aufgetreten. Die meisten, aber nicht alle, hatten die Delta-Variante. Außerdem waren vier von fünf hospitalisierten Patienten vollständig geimpft. Nur einer war nicht vollständig geimpft. ~ Sharyl Attkisson

Aus Gründen der Transparenz erklärte einer der Coautoren, Michel Nussenzweig, gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters, dass, wenn eine aktualisierte Injektion, die gegen eine oder mehrere spezifische Varianten schützt, verfügbar werden würde, „dies die erste Wahl wäre“.

Ich erwähne das, weil die Erklärung über konkurrierende Interessen in diesem Papier zeigt, dass die Rockefeller University „eine vorläufige Patentanmeldung im Zusammenhang mit dieser Arbeit eingereicht hat … (US-Patent 63/021,387). Das Patent wurde von der Rockefeller University an Bristol Meyers Squib lizenziert“.

Eine identische Erklärung über konkurrierende Interessen findet sich auch in anderen neueren Arbeiten, darunter eine Preprint-Veröffentlichung mit dem Titel „Development of Potency, Breadth and Resilience to Viral Escape Mutations in SARS-CoV-2 Neutralizing Antibodies“.

Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels erhielt ich nur Fehlermeldungen, als ich versuchte, auf das US-Patentamt zuzugreifen, um das US-Patent 63/021,387 zu bestätigen, aber auf der Grundlage der Papiere, die diese Erklärung über konkurrierende Interessen tragen, klingt es so, als ob die Rockefeller University eine neue COVID-Spritze gegen Varianten patentieren könnte.

Erste COVID-Spritzen scheinen gegen neuere Varianten unwirksam zu sein

Während Moderna und Pfizer die Preise für ihre COVID-Spritzen um 10 % bzw. 25 % erhöhen, häufen sich die Hinweise auf deren Unwirksamkeit.

In einem Bericht vom 30. Juli 202122 zitierte Sharyl Attkisson Daten der US-Zentren für Seuchenkontrolle und -prävention, aus denen hervorgeht, dass 74 % der COVID-19-Diagnosen in Barnstable County, Massachusetts, zwischen dem 6. und 25. Juli 2021 und 80 % der Krankenhauseinweisungen auf die vollständig Geimpften entfielen.

Der Bericht widerspricht mehreren Falschmeldungen, in denen behauptet wurde, die Impfstoffe seien bei der Verhinderung von Krankenhausaufenthalten ‚100% wirksam'“, schreibt Attkisson. Er widerspricht auch falschen Berichten, in denen behauptet wurde, geimpfte Menschen würden Covid-19 nicht verbreiten. Laut CDC weisen die vollständig Geimpften eine ebenso hohe ‚Viruslast‘ auf wie ungeimpfte Menschen, die sich infizieren.

Die CDC veröffentlichte in ihrem Wochenbericht neue Daten zu diesem Thema. Darin heißt es, dass die meisten der im Juli in einer Stadt in Barnstable County, Massachusetts, festgestellten Fälle von Covid-19 (74 %) bei vollständig geimpften Personen auftraten.

Die meisten, aber nicht alle, hatten die Delta-Variante. Außerdem waren vier von fünf hospitalisierten Patienten vollständig geimpft. Nur einer war nicht vollständig geimpft. Heute hat die CDC auch eingeräumt, dass die Covid-19-Viruslast bei geimpften und ungeimpften Personen „ähnlich hoch“ ist. Dies sei eine Folge der Delta-Variante, so die Behörden. Die Virologen haben von Anfang an gesagt, dass es natürliche Varianten von Covid-19 geben würde. Sie sagten auch genau voraus, dass die Wirksamkeit der Covid-19-Impfstoffe innerhalb von Monaten und nicht von Jahren nachlassen würde. Jetzt bestätigt die CDC, dass die aktuellen Covid-19-Impfstoffe nicht wirksam gegen Covid-19 wirken.

Im Gegensatz dazu haben die Millionen von Amerikanern, die Covid-19-Infektionen mit oder ohne Symptome überstanden haben, eine stärkere und länger anhaltende Immunität als diejenigen, die geimpft wurden. Auch das wurde von Virologen vorhergesagt.

Den Amerikanern wird nun erzählt, die Delta-Variante sei eine Pandemie unter den Ungeimpften, obwohl die Daten diese Behauptung nicht stützen. Die CDC scheint zu versuchen, dieses Narrativ zu stützen, indem sie Durchbruchsinfektionen bei geimpften Personen nicht meldet, es sei denn, sie werden ins Krankenhaus eingeliefert oder sterben.

Selbst dann werden sie nur anerkannt, wenn ein positiver PCR-Test bei einem Cycle Threshold (CT) von unter 28 durchgeführt wird, während ungeimpfte Personen immer noch bei einem CT von 40 oder darüber getestet werden. Je höher der CT, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit eines falsch positiven Ergebnisses.

Israelische Daten zeigen nachlassende Wirksamkeit der Pfizer-Impfung

Israel empfiehlt jetzt eine dritte Auffrischungsimpfung für Personen über 60 Jahre, da Daten zeigen, dass die Pfizer-Impfung nur noch zu 39 % (relative Risikominderung) gegen die Delta-Variante wirksam ist, während zwei Wochen zuvor noch eine relative Wirksamkeit von 64 % erreicht wurde.

Bis zum 2. August 2021 hatten 66,9 % der Israelis mindestens eine Dosis der Pfizer-Injektion erhalten; 62,2 % hatten zwei Dosen erhalten. Einen Tag zuvor, am 1. August, gab die Direktorin der israelischen Gesundheitsbehörde, Dr. Sharon Alroy-Preis, bekannt, dass die Hälfte aller COVID-19-Infektionen unter den vollständig Geimpften auftrat. Auch bei den vollständig Geimpften gebe es Anzeichen für eine ernstere Erkrankung, insbesondere bei den über 60-Jährigen, sagte sie.

Alternative Behandlungen

Abschließend sei daran erinnert, dass es mehrere verschiedene Behandlungsprotokolle für COVID-19 gibt, die für die Varianten ebenso wirksam zu sein scheinen wie für das ursprüngliche Virus, darunter die folgenden:

I-MASS-Protokoll der Front Line COVID-19 Critical Care Alliance zur Prävention und Behandlung zu Hause

I-MASK+ Protokoll der FLCCC zur Prävention und frühen ambulanten Behandlung

I-RECOVER-Protokoll der FLCCC zur Behandlung des COVID-19-Syndroms bei Langstreckenflügen

Vernebeltes Wasserstoffperoxid zur Vorbeugung und Behandlung des COVID-19-Syndroms, wie in der Fallstudie von Dr. David Brownstein30 und dem kostenlosen E-Book „Rapid Virus Recovery“ von Dr. Thomas Levy beschrieben. Levy ist der Ansicht, dass vernebeltes Wasserstoffperoxid auch eine unschätzbare Strategie zur Bekämpfung der Spike-Protein-Toxizität sein kann, da es nicht nur ein starkes Virostatikum ist, sondern auch die zelluläre Heilung fördert und beschleunigt, unter anderem durch die Verbesserung der Sauerstoffversorgung

