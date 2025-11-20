FOIA-Dokumente zeigen: DARPA-Geheimprojekt enthüllt: US-Militär entwickelte 60-Tage-Pipeline zur Virussynthese und schnellen mRNA-Gegenmaßnahmen

DARPA’s geheime 60-Tage-Pandemie-Pipeline: FOIA-Dokumente enthüllen US-Militärprogramm zur Synthese von Viren aus digitalen Sequenzen und zur Massenproduktion von mRNA-Gegenmaßnahmen

Von Jon Fleetwood

Neu veröffentlichte DARPA-Dateien zeigen ein vom Pentagon unterstütztes System, das darauf ausgelegt ist, rohen genetischen Code in echte Viren umzuwandeln, Antikörper zu isolieren und in nur zwei Monaten 20.000 Dosen mRNA-Impfstoffe herzustellen.

Dieser Bericht untersucht eine im Oktober 2025 gemäß FOIA veröffentlichte Information von U.S. Right to Know bezüglich des Forschungsbeschreibungsdokuments (RDD) „Pandemic Prevention Platform (P3)” der DARPA von der Duke University, Revision 3 (Januar 2020) – ein Programm, das bereits vor Beginn der COVID-19-Pandemie in Betrieb war.

Die eigenen Worte der DARPA zeichnen das bislang klarste Bild eines vollständig integrierten US-Militärsystems aus der Zeit vor der COVID-Pandemie, das in der Lage ist

nur eine digitale Sequenz eines Virus zu nehmen

eines Virus zu nehmen einen infektiösen Klon zu synthetisieren

diesen in einem „Thaw-and-Infect”-Panel aus menschlichen und tierischen Zelllinien zu züchten

Antikörper aus infiziertem Blut zu isolieren

diese Antikörper mithilfe von computergestützten Mutationsmaschinen weiterzuentwickeln

diese Antikörper in modifizierte mRNA zu kodieren

zu kodieren sie in Lipid-Nanopartikel zu verpacken

zu verpacken und 20.000 Dosen innerhalb von 60 Tagen herzustellen

Das Programm ist offen für den Aufbau einer Plattform, die auch dann funktioniert, wenn kein physischer Virus existiert, sondern nur eine Computerdatei.

Dieses neu veröffentlichte Dokument bestätigt direkt meine eigenen Forschungsergebnisse – es zeigt, dass das Wuhan-Hu-1-Spike-Protein (COVID-19-Spike-Protein), das vollständig in silico zusammengesetzt wurde und ein nicht aus dem Coronavirus stammendes Mosaik enthält, genau in die digitale, synthetisch konstruierte Pandemie-Pipeline passt, die DARPA bereits vor dem Auftreten von COVID-19 aufgebaut hatte.

Und genau diese computergestützte Sequenz – erstmals veröffentlicht von Wu et al. in Nature (Februar 2020) ohne gereinigtes Virusisolat oder plaqueverifiziertes Spike-Protein – wurde zum offiziellen weltweiten „Referenz”-Antigen, das für Diagnostik, Modellierung, mRNA-Impfstoffdesign und alle nachfolgenden COVID-19-Gegenmaßnahmen verwendet wurde.

Das DARPA-Dokument deutet auf die beunruhigende Möglichkeit hin, dass die COVID-19-„Pandemie” möglicherweise nicht von einem natürlich zirkulierenden Virus stammt, sondern von einer computergenerierten Sequenz, die anschließend als echter Krankheitserreger behandelt und in internationalen medizinischen Gegenmaßnahmen („Impfstoffen”) massenhaft hergestellt wurde.

Und da dieses digital zusammengesetzte Spike-Protein das einzige Antigen war, das von Pfizer und Moderna verwendet wurde, könnten die weltweit ersten massenhaft verteilten mRNA-Impfstoffe Milliarden von menschlichen Körpern effektiv darauf programmiert haben, dasselbe künstliche, domänenmodulare Konstrukt herzustellen, das die Biodefense-Pipeline der DARPA, die Antikörper-Engineering-Plattform der UPenn und das von Baric entwickelte, vom NIH finanzierte chimäre Coronavirus-System bereits lange vor der Ausrufung der COVID-Pandemie optimiert hatten.

Mit anderen Worten: Milliarden von Menschen könnten Anweisungen injiziert worden sein, ein synthetisches, digital entworfenes Spike-Protein herzustellen, das nicht aus der Natur stammt, sondern aus einer Engineering-Pipeline des Pentagon und der NIH.

Alle folgenden Zitate stammen wörtlich aus dem FOIA-Dokument (HROO11-17-2-0069).

„Nur elektronische Virussequenz“ verfügbar: DARPA plant ausschließlich digitale Ausbrüche

Die DARPA weist ihre Auftragnehmer ausdrücklich an, sich auf Pandemien vorzubereiten, bei denen kein echtes Virus bereitgestellt wird:

„Da wir uns bewusst sind, dass während einer Pandemie möglicherweise nur elektronische Virussequenzinformationen verfügbar sind, werden wir mit Synthetic Genomics Vaccine, Inc. zusammenarbeiten, um deren Protokolle für die Synthese fehlerfreier viraler infektiöser Klongene für die direkte Transfektion zu optimieren.“

Einfach ausgedrückt erwartete die DARPA Ausbrüche, bei denen Regierungen Genomdateien anstelle von biologischen Wirkstoffen bereitstellen, sodass US-Labore den Infektionserreger selbst herstellen müssen.

Meine eigenen Originalforschungsarbeiten aus dem Jahr 2025 (The SARS-CoV-2 Reference Spike und A 32% Human-Derived Mosaic in the In Silico-Assembled SARS-CoV-2 Spike Protein) zeigen, dass der Wuhan-Hu-1 (COVID-19-Spike-Protein) digital konstruiert wurde, zusammengesetzt aus bronchoalveolärer Lavage-RNA über nicht verblindete metagenomische Pipelines ohne Ausschluss menschlicher Sequenzen.

Die Beharrlichkeit der DARPA, dass eine vollständige Pandemiebekämpfung auch dann funktionieren muss, wenn „nur elektronische Virussequenzinformationen” vorliegen, bestätigt direkt die Kernprämisse von Fleetwoods Erkenntnissen: Moderne Biowaffenschutzsysteme behandeln digitalen Code als Virus und wandeln rechnerische Konstrukte in physische biologische Einheiten um.

Das FOIA-Dokument enthüllt, dass die DARPA Arbeitsabläufe finanzierte, bei denen ein Virus als Daten entsteht und erst danach in einen infektiösen Klon umgewandelt wird – derselbe konzeptionelle Weg, auf dem auch das zu 32 % aus menschlichen Sequenzen bestehende Mosaik-Spike-Protein entstanden ist.

Eine permanente „Auftauen-und-Infizieren“-Zellbank für unbekannte Viren

Die DARPA verlangte von Duke, eine gefrorene Bibliothek mit hochdichten menschlichen, tierischen und immortalisierten Zelllinien zu unterhalten, die in der Lage sind, fast jedes Virus sofort zu züchten – selbst solche mit unbekannter Identität:

„Wir schlagen daher vor, in TAI ein „Thaw-and-Infect“-Array für eukaryotische Zellkulturen zu entwickeln, das aus Zelllinien besteht, die für die Isolierung und das Wachstum einer Vielzahl bekannter und unbekannter Virusisolate mit hohem Titer geeignet sind.“

Und:

Das Dokument schlägt vor, „optimale Bedingungen für die Erzeugung von gefrorenen Zellbeständen mit hoher Dichte (bis zu 10* Zellen/ml) zu ermitteln, die die Virusvermehrung (bis zu 500 ml Kulturvolumen) 24 bis 48 Stunden nach der Wiederherstellung aus der Kryostase unterstützen können“.

Dies ist eine Plug-and-Play-Fabrik zur Virusvermehrung – ein universelles Vermehrungssystem für natürliche und künstlich hergestellte Krankheitserreger.

Viren von Grund auf neu bauen mit überlappenden Oligos

Die DARPA beauftragte Synthetic Genomics (SGI) – heute Teil von Codex DNA – mit der Assemblierung von Influenza- und anderen Viren durch das Aneinanderfügen von DNA-Fragmenten:

„Überlappende Oligonukleotide … werden gepoolt, ligiert und amplifiziert … fehlerkorrigiert … zu einem linearisierten Plasmid zusammengesetzt … und für die Virusrettung bereitgestellt.“

Ein Oligonukleotid ist ein kurzes, synthetisch hergestelltes Stück DNA oder RNA.

Dies entspricht den modernen synthetischen Rekonstruktionsabläufen zur Funktionsgewinnung.

In meinem Artikel „A 32% Human-Derived Mosaic” (Ein zu 32 % aus menschlichem Material bestehendes Mosaik) wird argumentiert, dass das Wuhan-Hu-1-Spike-Protein genau dem Molekültyp entspricht, der durch das patentierte „modular domain substitution”-Verfahren (modulare Domänenersetzung) in Ralph Barics Patent „Methods and compositions for chimeric coronavirus spike proteins” (Verfahren und Zusammensetzungen für chimäre Coronavirus-Spike-Proteine) US9884895B2 hergestellt wird.

Die Beschreibung der DARPA zur fehlerkorrigierten Assemblierung mittels überlappender Oligos zeigt, dass US-Programme routinemäßig fehlerfreie synthetische Virusgenome erzeugten, die der Präzision und modularen Organisation meines vorgeschlagenen zu 32 % aus menschlichem Material bestehenden Mosaik-Spikes entsprachen.

Die hochgradig geordnete Anordnung menschlicher Motive über jede vorgefertigte Domäne hinweg im Wuhan-Hu-1-Spike wird in einem System, in dem infektiöse Klone gebaut und nicht isoliert werden, weitaus plausibler.

DARPA plante „bewaffnete, hochpathogene” Influenzastämme

Die DARPA verweist offen auf künstlich hergestellte Grippestämme als realistische Szenarien:

„Saisonale oder als Waffe eingesetzte, hochpathogene Influenzastämme stellen weiterhin eine erhebliche globale Herausforderung dar …“

Dies erscheint unter „Begründung für Krankheitserreger“.

Meine ursprünglichen Forschungsarbeiten zeigen, dass die funktionellen Domänen des Spike-Proteins mit den synthetischen Verfahren übereinstimmen, die im Rahmen der vom NIH finanzierten Coronavirus-Forschung entwickelt wurden.

Der ausdrückliche Verweis der DARPA auf als Waffen eingesetzte Stämme zeigt, dass die US-amerikanischen Biodefense-Behörden von der Existenz künstlich hergestellter Krankheitserreger ausgehen, die eine schnelle Rekonstruktion und Gegenmaßnahmen erfordern.

Das Wuhan-Hu-1-Spike-Protein – laut meinen Analysen ein modulares Chimär, das aus menschlichen und Coronavirus-Segmenten aufgebaut ist – entspricht genau dem von der DARPA vorgesehenen Designraum.

BioNTech & Acuitas waren bereits vor COVID eingebunden

Die DARPA bestätigt, dass ihr mRNA-Gegenmaßnahmen-System (Impfstoff) in Zusammenarbeit mit BioNTech und Acuitas entwickelt wurde, denselben Unternehmen, die auch hinter dem COVID-19-Impfstoff von Pfizer stehen:

„Wir treiben unsere RNA-Plattform für eine Reihe klinischer Anwendungen voran, darunter Therapeutika und Impfstoffe. In Zusammenarbeit mit BioNTech GmbH und Acuitas Therapeutics wurden skalierbare GMP-Prozesse für die Herstellung von mRNA und Lipidnanopartikeln etabliert.“

Das war im Januar 2020.

Vor den ersten öffentlichen COVID-Impfstoffkonzepten.

Meine Unterlagen belegen, dass das in silico erzeugte Spike-Protein – das nie gereinigt oder isoliert wurde – zum globalen mRNA-Impfstoffantigen wurde.

Die Bestätigung der DARPA, dass BioNTech und Acuitas bereits vor der Pandemie in die mRNA-Produktionspipelines integriert waren, zeigt, dass eine Infrastruktur existierte, in der jede hochgeladene Gensequenz schnell zu einem LNP-mRNA-Produkt werden konnte.

Genau das ist auch geschehen: Der computergestützt zusammengesetzte Wuhan-Hu-1-Spike wurde sofort zum weltweiten Impfstoffantigen, da das Pandemie-Reaktionssystem darauf ausgelegt war, digitale Sequenzen in mRNA-Gegenmaßnahmen umzuwandeln.

Die Verwendung von selbstverstärkender RNA (SMART-RNA-Replikonen) durch die DARPA vor der Pandemie

Das Programm der DARPA umfasst saRNA-Replikone:

„Zusätzlich zu den Verbesserungen bei modifizierter mRNA werden wir auch untersuchen, ob RNA-Replikons den maximalen Antikörpertiter erhöhen und die Antikörperexpression in vivo verlängern können. SGVI hat einen selbstverstärkenden RNA-Vektor entwickelt, der auf einem Alphavirus basiert, das aus dem abgeschwächten TC-83-Stamm des venezolanischen Pferdeenzephalitis-Virus gewonnen wurde und die Abschaltung der angeborenen Immunantwort überwinden kann (Vektor mit der Bezeichnung SMART: Synthetically Modified Alpha Replicon Technology). Die Ganzkörper-IVIS-Bildgebung von Mäusen, denen entweder SMART- oder TC-83-Replikon-RNA injiziert wurde, die das Luciferase-Protein exprimiert, zeigte, dass die SMART-RNA an den Tagen 1, 3 und 7 nach der Injektion signifikant mehr Luciferase exprimierte und bis zum Tag 14 höher blieb als das TC-83-Replikon. Darüber hinaus wurde Luciferase bis zu 28 Tage nach der SMART-RNA-Injektion nachgewiesen, was eine signifikante Expressionsdauer belegt.“

Dies geht dem öffentlichen Bewusstsein für saRNA-Plattformen voraus.

DARPA’s 60-Tage-Produktionspipeline für 20.000 Dosen

DARPA beschreibt seinen End-to-End-Plan:

„Im Rahmen des 30-monatigen Programms werden wir eine vollständig integrierte End-to-End-Plattform entwickeln, die mit unbekannten Proben aus einem Virusausbruch beginnen und innerhalb von 60 Tagen eine wirksame und sichere CGMP-medizinische Gegenmaßnahme produzieren kann, die auf 20.000 Dosen skalierbar ist.“

Die zentrale These meiner ursprünglichen Forschung lautet, dass das SARS-CoV-2-Spike-Protein nicht aus der Natur gewonnen, sondern mithilfe einer In-silico-zu-synthetischer-Biologie-Pipeline hergestellt wurde.

Das 60-Tage-Fertigungskonzept der DARPA basiert genau auf solchen digitalen mRNA-Transformations-Workflows.

Die Tatsache, dass die DARPA ein System benötigte, das in der Lage war, Zehntausende von Dosen aus nur Sequenzdaten herzustellen, bestätigt die Umgebung, in der das Wuhan-Hu-1-Spike-Protein entstanden ist: Eine digitale Sequenz wurde als fertiges Antigen behandelt.

Innerhalb weniger Tage, nachdem Wu et al. ihren computergenerierten Spike in öffentliche Datenbanken hochgeladen hatten, hatten Moderna und Pfizer dieses digitale Konstrukt bereits in mRNA-Impfstoffdesigns umgewandelt – wobei sie eine ungesäuberte In-silico-Sequenz so behandelten, als wäre sie ein vollständig charakterisiertes biologisches Antigen.

Fazit

Dieses FOIA-Dokument enthüllt ein Programm des US-Militärs, das darauf abzielt

eine digitale Datei

zu nehmen einen infektiösen Klon

zu synthetisieren ihn in universellen Zellarrays

zu vermehren, Antikörper zu extrahieren und rechnerisch weiterzuentwickeln

sie in synthetischer RNA

zu codieren sie in LNPs

zu verpacken und innerhalb weniger Wochen mRNA-Gegenmaßnahmen

in Massenproduktion herzustellen

Im Vergleich zu den Forschungsergebnissen von Fleetwood kontextualisiert das DARPA-P3-Dokument nicht nur den Mosaik-Spike, sondern bestätigt auch dessen Plausibilität und liefert den operativen Rahmen, in dem ein zu 32 % aus Menschen stammender chimärer Spike, der aus einer digitalen Assemblierung besteht, nicht nur möglich, sondern sogar zu erwarten ist.

Zusammengenommen deuten die Beweise darauf hin, dass die Welt möglicherweise keine natürliche Viruspandemie erlebt hat, sondern eine globale biologische Einführung, die auf einem digital zusammengesetzten Spike-Protein basiert, das zur Grundlage für Diagnostik, Modellierung und die Massenimpfkampagne selbst wurde.