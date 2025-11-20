Finian Cunningham

Die Militarisierung Europas und seine „NATO-isierung“ beinhaltet eine beispiellose und unfassbare Verschiebung öffentlicher Gelder hin zu Militärkonzernen

Die Europäische Kommission schlägt vor, die Europäische Union der 27 Nationen zu einem nahtlosen Territorium für NATO-Transporte über nationale Grenzen hinweg zu machen. Das Konzept besteht darin, ein „militärisches Schengen“ zu schaffen – in Analogie zur freien Bewegung von Zivilisten im Block.

Die umstrittene Idee wird von pro-NATO-Führungspersönlichkeiten Europas stark befürwortet. Der Stellvertreterkrieg in der Ukraine gegen Russland und die eskalierenden Spannungen eines größeren Krieges haben dazu beigetragen, die weitreichende Militarisierung der EU als einheitlicher Block voranzutreiben.

In dieser Woche, als EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ihre Werbung für eine EU-weite militärische Schengen-Zone macht, kam es zu verdächtigen Sabotageangriffen auf Polens Eisenbahnnetz.

Von der Leyen führt die Rufe nach Koordinierung der Streitkräfte an, damit diese freien Zugang zu den Transportverbindungen der EU haben. Die Idee einer militärischen Schengen-Regelung für die EU gibt es seit mehreren Jahren, aber sie stieß auf Widerstand von Ländern, die die Kontrolle über ihre Grenzen abgeben müssten. Das letzte Mal, als von der Leyens deutsche Landsleute durch Europa marschierten, kam das bekanntlich nicht gut an.

Was die Befürworter des Konzepts möchten, ist, dass Militärkräfte aus einem Land mehrere andere mit minimaler Kontrolle durchqueren können. Die Idee bringt die Bildung einer „EU-Armee“ näher an die Realität. Sie verwischt außerdem die Unterschiede zwischen NATO und EU so weit, dass alle 27 EU-Mitglieder de facto Mitglieder des Militärbündnisses werden.

Der polnische Premierminister Donald Tusk und von der Leyen gaben Russland schnell die Schuld für die „schockierende Sabotage“ der polnischen Eisenbahn, nachdem Züge durch einen Sprengstoffanschlag am Sonntag gestört wurden. Niemand wurde verletzt. Und wie üblich wurden keine Beweise vorgelegt. Russland wurde nicht offen namentlich beschuldigt, aber die Medienberichte deuteten auf eine russische Beteiligung hin. Moskau hat zuvor Anschuldigungen zurückgewiesen, hybride Angriffe auf Transport- und Kommunikationsinfrastruktur in Europa durchzuführen, einschließlich des Einsatzes von Drohnen zur Störung des Luftverkehrs.

Fragen ergeben sich über die jüngsten Eisenbahnvorfälle in Polen. Die betroffene Bahnlinie führte von Warschau nach Lublin und weiter in die Ukraine. Tusk bezeichnete die Bahnverbindung als „entscheidend wichtig für Hilfe an die Ukraine“. Tatsächlich ist die Bahnlinie ein wichtiger Vektor für Munition, die in die Ukraine fließt. Wenn dies eine so lebenswichtige Versorgungsroute für NATO-Militärausrüstung ist, fragt man sich, warum die Strecke nicht besser bewacht war.

Der Eisenbahnschaden wurde am Sonntagmorgen von einem Lokführer gemeldet, doch die Regierung und die Sicherheitsbehörden handelten erst am Montag. Die Verzögerung in der Reaktion verursachte Ärger bei polnischen Bürgern, die bei öffentlichen Veranstaltungen mit Beamten stritten. Wurden die Behörden absichtlich nachlässig, um die Strecke nicht rechtzeitig zu sichern, um einen Unfall zu provozieren?

Die BBC berichtete, dass Anwohner behaupteten, sie hätten eine massive Explosion gehört, deren Erschütterung noch mehrere Kilometer entfernt spürbar gewesen sei. Das Merkwürdige ist, dass der gemeldete Schaden an den Bahngleisen nicht umfangreich zu sein schien. Man hätte bei einer so starken Explosion erwartet, dass ganze Abschnitte der Gleise zerstört worden wären und die Strecke unpassierbar wäre. Dennoch wurde berichtet, dass mehrere Züge am Montag die beschädigte Stelle durchfahren konnten, bevor die Behörden eingriffen. Die durchfahrenden Züge hätten zersprungene Fenster erlitten. Aber wenn sie durchfahren konnten, konnten die Gleise nicht völlig zerstört gewesen sein.

Wir könnten daher vernünftigerweise spekulieren, dass die Explosion nicht die tatsächliche Ursache des relativ begrenzten Bahnschadens war. Vielleicht wurde die Explosion gezündet, um die öffentliche Aufmerksamkeit auf einen separaten Sabotageakt zu lenken, der Züge entgleisen lassen sollte (ohne eine katastrophale Zahl von Todesopfern). Der Zweck bestand darin, die Wahrnehmung von Explosion und Bahnsabotage miteinander zu vermengen. Und da Tusk, von der Leyen und die Medien alle brav mitgezogen haben, ist das bequeme Ergebnis, Anschuldigungen zu erheben, die auf russische hybride Kriegsführung hinweisen.

Polens Generalstabschef, General Wieslaw Kukula, formulierte das Narrativ laut Euronews so:

„Der Gegner hat mit den Vorbereitungen für den Krieg begonnen. Sie schaffen hier ein bestimmtes Umfeld, um das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Regierung und Institutionen wie die Streitkräfte und die Polizei zu unterminieren… [sie schaffen] Bedingungen, die günstig für eine mögliche Durchführung von Aggression auf polnischem Territorium sind.“

Woche für Woche behaupten europäische Politiker, Militärs, Sicherheitsbeamte und Bürokraten mit schriller Rhetorik, dass Russland kurz davor stehe, Mitgliedsstaaten anzugreifen. Anfang dieses Jahres beschuldigte Polens Tusk Russland sogar, zivile Frachtflugzeuge in die Luft sprengen zu wollen. Wie leicht es doch ist, Brandsätze zu platzieren, jemand anderem die Schuld zu geben und „Verdächtige“ festnehmen zu lassen – ohne Gerichtsverfahren. Die europäische Öffentlichkeit wird eingeschüchtert und dazu gebracht, höheren Militärbudgets, Luftabwehrsystemen, Anti-Drohnen-Mauern und zig Milliarden Euro zur Unterstützung des korrupten Kiewer Regimes zuzustimmen. Alles, um Europa gegen einen bösen Aggressor zu „verteidigen“.

Moskau hat wiederholt zurückgewiesen, dass es beabsichtige, europäische Staaten anzugreifen. Doch die Kriegspropaganda setzt unerbittlich fort, Russland als sabbernden Barbaren darzustellen.

Eine grausame Ironie ist, dass in jüngsten Monaten in Russland Passagierzüge sabotiert wurden – mit Todesopfern –, und diese Akte wurden verdeckten Operationen der NATO und der Ukraine zugeschrieben. Die westlichen Medien berichten kaum über diese Gräueltaten.

Aber ein offenbar inszenierter False-Flag-Anschlag in Polen erhält maximale mediale Aufmerksamkeit im Westen mit dem choreografierten Narrativ, dass Russland der Bösewicht sei. Ähnlich wie bei der Flut mysteriöser Drohnen, die plötzlich in europäischen Lufträumen auftauchen.

Der Vorschlag für ein europäisches militärisches Schengen zielt stark darauf ab, Eisenbahnnetze in Europa unter ein nahtloses Kommando zu stellen, um die rasche Massenbewegung von NATO-Truppen über nationale Grenzen hinweg zu ermöglichen. Keine Fragen. Einfach durchziehen.

Eine False-Flag-Sabotage auf polnischen Eisenbahnen verstärkt die Botschaft, dass Europas Transportnetz für militärische logistische Kontrolle übergeben werden müsse.

Die Militarisierung Europas und seine „NATO-isierung“ beinhaltet eine beispiellose und unfassbare Verschiebung öffentlicher Gelder zu Militärkonzernen, zur finanziellen Elite und deren politischen Marionetten. Die Korruption im Kiewer Regime ist ein Mikrokosmos des größeren Kriegsprofit-Systems, zu dem Europa geworden ist. False-Flags, um europäische Bürger in passive Akzeptanz des Raubzugs zu erschrecken, laufen wie ein Uhrwerk.

Früher witzelte man über Mussolini und Hitler, dass zumindest die alten Faschisten die Züge pünktlich fahren ließen. Die neuen Faschisten lassen die Züge pünktlich entgleisen.

