Google zensierte Impfstoffinformationen schon lange vor COVID – könnte das etwas mit den engen Verbindungen der Muttergesellschaft Alphabet zur Pharmaindustrie zu tun haben?

Von Jeremy R. Hammond

Die Muttergesellschaft von Google, Alphabet, gab vor dem Kongress zu, dass die Biden-Regierung YouTube, das zu Google gehört, unter Druck gesetzt hat, Videos zu entfernen, die nicht einmal gegen die Inhaltsrichtlinien verstießen. Alphabet – das enge Verbindungen zur Pharmaindustrie hat – bezeichnete diese Praxis als „inakzeptabel und falsch”. Aber sie findet immer noch statt.

Während der gesamten COVID-19-Pandemie haben sich die großen Tech-Unternehmen mit der Regierung abgesprochen, um abweichende Meinungen und Kritik an den Lockdowns und einer zwanghaften Massenimpfkampagne zum Schweigen zu bringen, indem sie wahrheitsgemäße Informationen zensierten, die nicht mit der politischen Agenda übereinstimmten.

Die Rolle der Biden-Regierung in diesem Zensurregime war Gegenstand eines Kongressberichts vom Mai 2024 mit dem Titel „The Censorship-Industrial Complex” (Der Zensur-Industriekomplex).

Drei Monate nach Veröffentlichung dieses Berichts gab Meta-CEO Mark Zuckerberg in einem Brief an den Kongress zu, dass Facebook unter dem Druck des Weißen Hauses sachliche Informationen zensiert hatte.

Im September reagierte die Muttergesellschaft von Google, Alphabet, auf eine Vorladung des Kongresses mit einem Brief, in dem ebenfalls offenbart wurde, wie die Biden-Regierung YouTube, das zu Google gehört, unter Druck gesetzt hatte, Videos zu entfernen, die nicht einmal gegen die Inhaltsrichtlinien verstießen.

Alphabet bezeichnete diese Praxis als „inakzeptabel und falsch“ und betonte, dass es dem Druck standgehalten und nur seine eigenen Richtlinien gegen „Fehlinformationen“ durchgesetzt habe.

Diese Verteidigung umgeht jedoch die Tatsache, dass diese Inhaltsrichtlinien in Absprache mit denselben „Gesundheitsbehörden“ erstellt wurden, die die autoritäre Regierungsführung vorantreiben – wie die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) und die Weltgesundheitsorganisation (WHO).

Das Ergebnis war, dass echte Informationen zensiert wurden, während von der Regierung sanktionierte Desinformation ungehindert verbreitet werden durfte.

Wie ein Vertreter der Vereinten Nationen auf einer Tagung des Weltwirtschaftsforums (WEF) im September 2022 zugab, half Google den Regierungsbehörden dabei, in seinen Internet-Suchergebnissen „die Wissenschaft zu kontrollieren”.

In seinem Brief an den Kongress wies Alphabet darauf hin, dass sich die Inhaltsrichtlinien von YouTube seitdem weiterentwickelt hätten. Alphabet räumte stillschweigend ein, dass Content-Ersteller für das Verbreiten der Wahrheit zum Schweigen gebracht worden waren, und versprach, YouTube-Kanäle wieder freizuschalten, die wegen Inhalten gesperrt worden waren, die nun nicht mehr als irreführend gelten.

Alphabet räumte also die Zensur ein, versuchte sich jedoch selbst zu entlasten, indem es die Schuld dem Weißen Haus und den Gesundheitsbehörden zuschob.

Tatsächlich zensiert Google gesundheitsbezogene Inhalte, darunter auch unbequeme Fakten über Impfstoffe, schon seit langem, lange vor COVID-19, und tut dies bis heute. Könnte das daran liegen, dass Alphabet selbst enge finanzielle Verbindungen zur Pharma- und Biotech-Industrie hat?

Alphabet unterhält über zahlreiche Tochtergesellschaften, darunter Calico, DeepMind, Isomorphic Labs und Verily Life Sciences, Verbindungen zu den großen Pharmaunternehmen. In diesem Artikel konzentrieren wir uns auf die letztgenannte Schwesterfirma von Google.

Google Ventures investiert massiv in Pharma und Biotechnologie

Im Jahr 2009 gründete Google Google Ventures (jetzt offiziell bekannt als GV), eine Risikokapitalgesellschaft, die sofort begann, in Pharma- und Biotechnologieunternehmen zu investieren.

Ein Beispiel für Googles Vorstöße in die Medizinbranche war die Investition in Flatiron Health, ein Start-up-Unternehmen, das eine Softwareplattform zur Verbesserung der onkologischen Versorgung durch den Einsatz künstlicher Intelligenz (KI) zur Analyse von Patientendaten aufbauen wollte.

Die Gründer von Flatiron waren zuvor Eigentümer von Invite Media, einem Unternehmen für Display-Werbung, das Google 2010 übernommen hatte. Sie hatten keinen Hintergrund im Gesundheitswesen, wurden jedoch von Krishna Yeshwant, einem Arzt und geschäftsführenden Gesellschafter bei Google Ventures, beraten.

Im Jahr 2013 sammelten sie 8 Millionen US-Dollar für Flatiron, wobei GV als Hauptinvestor fungierte, gefolgt von weiteren 130 Millionen US-Dollar im folgenden Jahr, ebenfalls unter der Führung von GV. Als Teil der letztgenannten Vereinbarung wurde Andrew Conrad, Direktor für Technologieforschung und -entwicklung bei Google X, einer Forschungs- und Entwicklungsabteilung des Technologieriesen, in den Vorstand von Flatiron berufen.

Im Jahr 2016 sammelte Flatiron in einer dritten Finanzierungsrunde weitere 175 Millionen Dollar ein, angeführt vom Schweizer multinationalen Unternehmen Roche Pharmaceuticals.

Zwei Jahre später erwarb Roche Flatiron für 1,9 Milliarden Dollar von seinen Gründern.

Weitere Beispiele für frühe Investitionen von GV in Biotech- und Life-Science-Unternehmen waren eine Beteiligung an DNAnexus, einem Unternehmen für DNA-Sequenzierung, SynapDx, das Labortests zur frühzeitigen Erkennung von Autismus durch Ärzte anbietet, und 23andMe, ein Unternehmen, das vor allem für seine DNA-Testkits für zu Hause bekannt ist, aber auch biomedizinische Forschung mit aggregierten Kundendaten betreibt.

Googles „geheimes Labor” arbeitet mit Pharmaunternehmen zusammen, um genetische Daten zu sammeln

Im Jahr 2010 startete Google sein sogenanntes „geheimes Labor”, eine Abteilung namens Google X (jetzt bekannt als X, The Moonshot Factory). Innerhalb von Google X wurde ein „Life Sciences”-Team gebildet, um medizinische Technologien voranzutreiben.

Zu den „Moonshot”-Projekten dieses Teams gehörte eine „Smart Lens”-Technologie, bei der Mikrochips und andere Elektronik in Kontaktlinsen eingebettet werden. Die Linse konnte den Glukosespiegel in der Augenflüssigkeit messen und mit einer Handy-App drahtlos überwacht werden.

Im Jahr 2014 lizenzierte Google X seine Smart-Lens-Technologie an das Schweizer multinationale Pharmaunternehmen Novartis.

Novartis, ehemals ein bedeutender Impfstoffentwickler, verkaufte 2015 sein Grippeimpfstoffgeschäft an CSL (jetzt CSL Seqirus) und seine verbleibenden Impfstoff-Vermögenswerte an GSK.

Nachdem der mRNA-COVID-19-Impfstoff von Pfizer-BioNTech im Dezember 2020 die „Notfallzulassung” (EUA) von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) erhalten hatte, leistete Novartis Unterstützung bei der Herstellung.

Ebenfalls im Jahr 2014 startete Google X die „Baseline Study”, um genetische und molekulare Daten von Tausenden von Freiwilligen zu sammeln. Die Daten sollten analysiert werden, um Biomarker für Krankheiten zu bestimmen, mit dem finanziellen Ziel, die Entwicklung von Medikamenten zu unterstützen.

Kritiker sahen einen Interessenkonflikt in Bezug auf die Datenschutzrichtlinien von Google und das Geschäftsmodell, Nutzerdaten zu sammeln und gewinnbringend zu verkaufen.

Wie das Wall Street Journal bemerkte, warf „die Vorstellung, dass Google die Struktur der Körper Tausender Menschen kennen würde – bis hin zu den Molekülen in ihren Zellen“ – erhebliche Datenschutzbedenken auf.

Das Google Life Sciences-Team entwickelte auch Operationsroboter. Das Projekt kam im März 2015 zum Tragen, als Google eine Partnerschaft mit dem Medizintechnikunternehmen Ethicon – einem Geschäftsbereich des Pharmariesen Johnson & Johnson (J&J) – einging.

Im Februar 2017 erweiterte Google seine Partnerschaft mit J&J durch die Gründung eines neuen Joint Ventures namens Verb Surgical. Nach einer „erfolgreichen strategischen Zusammenarbeit“ kaufte J&J die Anteile von Google auf und machte Verb Surgical zu einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von J&J.

Google Life Sciences will „Mutter Natur besiegen”

Im August 2015 kündigte Google eine Umstrukturierung des Unternehmens an und stellte eine neue Holdinggesellschaft namens Alphabet vor, unter der Google zu einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft wurde.

Das erste neue Unternehmen, das unter Alphabet gegründet wurde, war eine Abspaltung von Google X und hieß Google Life Sciences.

Wie Business Insider bemerkte, deutete die Umstrukturierung darauf hin, dass „Google verstärkt auf Biotechnologie setzt”. Investor’s Business Daily berichtete: „Google formiert sich neu und stürmt in die Gesundheitstechnologie.”

Einige Monate nach der Unternehmensumstrukturierung wurde Google Life Sciences von der Marke Google getrennt und in Verily Life Sciences umbenannt.

Mitbegründer und CEO von Verily war Conrad, der bereits die technologische Forschung und Entwicklung geleitet hatte, als es noch die „Life Sciences”-Abteilung von Google X war. Verily setzte die Bemühungen von Google fort, neue Wege zur Erfassung biometrischer Daten von Menschen zu entwickeln, um diese innovativ aufzubereiten und an biopharmazeutische Unternehmen zu verkaufen.

In Bezug auf die Namensänderung zu einem Synonym für „wahrhaftig“ erklärte Conrad: „Nur durch die Wahrheit werden wir Mutter Natur besiegen.“

Verily entwickelt gemeinsam mit GSK „bioelektronische Medikamente”

GlaxoSmithKline, heute offiziell bekannt als GSK, gehört zu den Herstellern von Impfstoffen, die von der FDA für die Verwendung in den USA zugelassen sind, darunter der Impfstoff Infanrix gegen Diphtherie, Tetanus und azelluläre Pertussis (DTaP) sowie der bivalente Impfstoff Cervarix gegen das humane Papillomavirus (HPV).

Im August 2016 gaben Verily und GSK die Gründung eines neuen Joint Ventures namens Galvani Bioelectronics bekannt, das „bioelektronische Medikamente“ entwickeln soll – implantierbare Geräte, die die elektrischen Signale des Nervensystems modulieren.

Dem Vorstand von Galvani trat Moncef Slaoui, Vorsitzender von GSK Global Vaccines, bei, der später auch Vorstandsmitglied bei Moderna wurde, das in Zusammenarbeit mit den National Institutes of Health (NIH) seinen mRNA-COVID-19-Impfstoff entwickelte.

Im Mai 2020 verließ Slaoui Moderna, um die „Operation Warp Speed” zu leiten, eine Initiative der ersten Trump-Regierung, die biopharmazeutischen Unternehmen massive Steuerzuschüsse für die schnelle Entwicklung von COVID-19-Impfstoffen gewährte.

Verily gründet Joint Venture mit „Marktführer im Bereich Impfstoffe”

Im September 2016 gründete Verily ein Joint Venture mit dem französischen multinationalen Pharmaunternehmen Sanofi, das sich selbst als „seit über 100 Jahren führend im Bereich Impfstoffe” bezeichnet.

Der Zweck des neuen Unternehmens Onduo bestand in der Entwicklung von Geräten, Analysesoftware und Medikamenten für die Behandlung von Diabetes, wobei der Schwerpunkt auf virtueller Versorgung wie Online-Lifestyle-Coaching, Telefon- oder Video-Konsultationen mit Ärzten und Fernverschreibungen lag.

Onduo verfolgt die Gesundheitsdaten von Patienten über tragbare Geräte, die mit einer mobilen App verbunden sind. Die App ist beispielsweise mit einem kontinuierlichen Glukosemonitor zur Überwachung des Blutzuckerspiegels verbunden.

Ende 2019 beendete Sanofi seine operative Rolle bei Onduo, investierte aber weiterhin in das Unternehmen. Onduo ist seitdem offenbar eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Verily geworden, wobei „Verily Onduo“ nun auf seiner Website als „virtuelle Versorgungsmanagementlösung“ für Diabetes- und Bluthochdruckpatienten beworben wird.

Im Jahr 2021 übernahm Google den Hersteller von tragbaren Datenerfassungsgeräten Fitbit. Verily hat seitdem einen Fitbit-Armband-Tracker und ein abonnementbasiertes Fitnesstrainerprogramm in Onduo integriert.

Und während Sanofi sich aus seinem Joint Venture mit Verily zurückzog, ging es im Juni 2019 eine neue Partnerschaft mit Google ein, die als „neues virtuelles Innovationslabor” bezeichnet wurde.

Das Ziel war es, die Analysefunktionen von Google und die Google Cloud Platform zu nutzen, um aus Patientendaten Erkenntnisse für die Arzneimittelentwicklung zu gewinnen.

Wie Fierce Pharma berichtete, hoffte Sanofi auch, die KI-Technologie von Google nutzen zu können, „um Umsatzprognosen zu erstellen und Marketing- und Lieferkettenaktivitäten zu optimieren”.

Die App „Verily Me” von Google fragt Nutzer: „Wann habe ich meine letzte Grippeimpfung erhalten?”

Unter dem Markennamen Verily wurde auch die Baseline Study durchgeführt, eine Initiative von Google X, bei der Gesundheitsdaten von einer großen Gruppe freiwilliger Teilnehmer gesammelt wurden, um die Arzneimittelentwicklung voranzutreiben.

Im April 2016 wurde Andrew Conrad, CEO von Verily, kritisiert, weil er einen Forschungsauftrag für die Baseline Study an das California Health & Longevity Institute vergab, eine Luxusklinik, die ihm größtenteils gehörte.

STAT erklärte, wie Verily von dem Projekt profitieren könnte, „indem es den Schatz an Gesundheitsdaten verkauft, den es zu sammeln plant“. Die Alphabet-Tochtergesellschaft war „bereits in Gesprächen mit Pharmariesen über den Verkauf des Zugangs zu diesen Daten“.

Ein Jahr später wurde die Datenauswertung als „Project Baseline“ neu gestartet. Verily kündigte an, dass das Projekt mit einer ersten Studie beginnen würde, um über einen Zeitraum von mindestens vier Jahren ein breites Spektrum an Gesundheitsdaten von 10.000 Teilnehmern zu sammeln.

Zu den Partnern des Projekts gehörten Stanford Medicine und die Duke University School of Medicine, die Websites zur Rekrutierung von Freiwilligen hosteten. Die American Heart Association (AHA) war ein weiterer Partner von Project Baseline. Die AHA startete eine Kampagne, um Frauen in den gesamten USA davon zu überzeugen, sich als Versuchspersonen zu melden.

Google stellte Analysefunktionen und die Google Cloud Platform zur Verfügung, wo die anonymisierten Daten Wissenschaftlern zur Unterstützung der Arzneimittelentwicklung zur Verfügung gestellt wurden.

Wie MIT Technology berichtete, „weiß Google alles über Ihre Gewohnheiten und Interessen im Internet. Jetzt bittet Verily, das Gesundheits-Spin-off des Suchmaschinenunternehmens, 10.000 Amerikaner um intime Informationen über ihren Körper.“

Im Mai 2019 gab Verily eine strategische Allianz mit den Pharmaunternehmen Novartis, Otsuka, Pfizer und Sanofi bekannt, um Project Baseline für klinische Forschungsprogramme zu nutzen. Ziel war es, die Zulassung ihrer neuen Produkte durch die FDA zu beschleunigen.

In den letzten Monaten hat Google das Projekt Baseline erneut gestartet, diesmal unter dem Namen „Verily Me“ und begleitet von der „Verily Lifelong Health Study“. Die ehemalige Website projectbaseline.com leitet nun zu verilyme.com weiter, wo Besucher eine kostenlose mobile App herunterladen können, um personalisierte Empfehlungen für Behandlungsoptionen zu erhalten, die mit ihrem Gesundheitsdienstleister besprochen werden können.

Die App verfügt auch über eine Funktion zur Erfassung von Mahlzeiten, die Feedback und Vorschläge liefert, sowie über einen KI-Chatbot namens „Violet”, der darauf trainiert ist, Fragen zu Gesundheitsdaten zu beantworten, darunter „Wann habe ich meine letzte Grippeimpfung erhalten?”.

Die App erfordert die Zustimmung der Nutzer, dass ihre Gesundheitsdaten und medizinischen Unterlagen von Verily erfasst und an seine Drittpartner weitergegeben werden dürfen. Die Nutzer werden außerdem dazu ermutigt, an der Verily Lifelong Health Study teilzunehmen, um „neue Behandlungen und Therapien“ auf den Markt zu bringen.

Die Anmeldung ist einfach, wie die Website verspricht, und die Nutzer können jederzeit aus der Studie aussteigen. Die Daten der Nutzer bleiben jedoch, wie auf der FAQ-Seite klargestellt wird, bei Verily.

Wie Alphabet die Lockdowns unterstützte

Die Manipulation der Suchalgorithmen durch Google und die Unterdrückung abweichender Meinungen durch YouTube waren nicht die einzigen Mittel, mit denen Alphabet das Endziel der Lockdowns, nämlich die erzwungene Massenimpfung, unterstützte.

Schon früh befürworteten die Befürworter der Lockdowns die Entwicklung eines „Impfpass“-Systems, bei dem Menschen für Reisen, Arbeit oder den Besuch einer Hochschule einen Impfnachweis vorlegen müssten.

Das WEF unterstützte beispielsweise die Entwicklung einer mobilen App namens „CommonPass”, die als Nachweis für eine COVID-19-Impfung dienen sollte, eine voraussichtliche Voraussetzung für Flugreisen.

Microsoft schloss sich mit anderen Technologieunternehmen und Gesundheitsorganisationen für die „Vaccine Credential Initiative” zusammen. IBM schloss sich mit der WHO zu einer ähnlichen Initiative zusammen. Die Biden-Regierung arbeitete mit privaten Unternehmen zusammen, um ein nationales Impfpasssystem zu schaffen.

Wie die Washington Post im April 2021 erklärte, würden die „Impfausweise“ in Form von mobilen Apps vorliegen, die „Teile Ihrer Gesundheitsdaten – vor allem Ihren Coronavirus-Impfstatus“ enthalten. Die Post bezeichnete es als bedauerlich, dass die Umsetzung des Systems „ein technisches Problem“ darstelle.

STAT berichtete über Widerstand gegen die Idee unter Geschäftsinhabern, die eine negative Reaktion ihrer Kunden befürchteten, sowie über Befürchtungen unter Gesundheitsexperten, dass eine effektive Impfpflicht das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Impfstoffe untergraben würde.

Um die autoritäre Agenda zu unterstützen, hat sich Google mit Apple zusammengetan, um eine „Kontaktverfolgungs“-Software in Smartphones zu integrieren, mit der der selbst gemeldete Infektionsstatus der Nutzer und die Nähe zu anderen Bluetooth-fähigen Geräten von Nutzern, die sich dafür entschieden haben, verfolgt werden kann. Die Nutzer wurden benachrichtigt, wenn sie in engen Kontakt mit einer infizierten Person gekommen waren.

Die Daten wurden auch an „Gesundheitsbehörden“ weitergegeben.

Nachdem Verily Anfang März 2020 von Regierungsbehörden gebeten worden war, einen Beitrag zur Pandemiebekämpfung zu leisten, unterstützte das Unternehmen auch die Agenda für Impfpässe.

Bis vor kurzem war auf der „Über uns”-Seite von Verily das „Healthy at Work Program” angepriesen worden, dessen Schwerpunkt auf der Entwicklung einer Handy-App lag, mit der Arbeitgeber Zugang zu anonymisierten aggregierten Daten für die tägliche Symptomüberprüfung und PCR-Tests ihrer Mitarbeiter erhielten.

Die App wurde in ähnlicher Weise von Universitäten zur Überwachung von Studenten verwendet.

Nach der Einführung der COVID-19-Impfstoffe unter der Notfallzulassung der FDA wurde die App aktualisiert, um auch den Impfstatus von Arbeitnehmern und Studenten zu verfolgen.

Verily erhielt anschließend einen Auftrag im Wert von 38 Millionen US-Dollar zur Unterstützung des National Wastewater Surveillance System der CDC, das Abwässer auf Viren überwacht, um Ausbrüche von Infektionskrankheiten vorherzusagen.

Verily schließt sich auch einer langen Liste von Pharma- und Biotech-Unternehmen an, die mit den NIH und der FDA zusammenarbeiten, um die Entwicklung und Zulassung von Medikamenten und Therapien zu beschleunigen – die sogenannte „Accelerating Medicines Partnership“ (AMP).

Weitere Partner in diesem von Steuerzahlern subventionierten Programm sind die Impfstoffhersteller GSK, Merck, Pfizer und Sanofi.

Google „besitzt“ immer noch die Wissenschaft

Als Alphabet dem Kongress antwortete und zugab, dass während der COVID-19-Pandemie wahrheitsgemäße Informationen zensiert wurden, schob es die Schuld eindeutig dem Weißen Haus zu und stellte das Problem als ein auf die Amtszeit von Joe Biden beschränktes Problem dar.

Das war eine bequeme Erzählung, um die Öffentlichkeit und den von den Republikanern kontrollierten Kongress während der aktuellen zweiten Amtszeit des Ausführenden der „Operation Warp Speed“, Präsident Donald Trump, zu überzeugen.

Die Realität ist, dass die Zensur durch Google bereits vor der Pandemie begann und bis heute andauert.

Mit der Unterstützung von Google „besitzen“ die Befürworter des globalen Autoritarismus immer noch „die Wissenschaft“.

Die YouTube-Konten vieler Creator, die wegen der Verbreitung der Wahrheit gesperrt wurden, darunter Children’s Health Defense, bleiben weiterhin gesperrt.

Der Druck der Biden-Regierung reicht nicht aus und ist auch nicht notwendig, um die Zensur durch Google zu erklären. Sie lässt sich ausreichend durch die Datenauswertungsaktivitäten und technischen Innovationen von Alphabet erklären, die der Biopharmazeutikindustrie und Regierungsbehörden lukrative Dienste leisten.

Wir haben uns hier auf Verily konzentriert, aber die Tentakel von Alphabet reichen noch tiefer, unter anderem durch die Tochtergesellschaften Calico, Isomorphic Labs und DeepMind.