US-Söldnerfirma, die mit einem berüchtigten Hilfsprogramm in Verbindung steht, rekrutiert für neuen Einsatz in Gaza

Von Sharif Abdel Kouddous

UG Solutions, das für die Sicherheit der Gaza Humanitarian Foundation zuständig war, hat ehemalige Soldaten für mögliche „robuste Sicherheitsoperationen“ interviewt.

UG Solutions, ein führender Subunternehmer des US-Militärs, der für die Sicherheit der Gaza Humanitarian Foundation (GHF) zuständig war, verstärkt laut Informationen von Drop Site seine Rekrutierungsbemühungen angesichts möglicher Pläne, bis zum nächsten Monat mehrere Hilfsgüterverteilungsstellen in Gaza einzurichten.

Ein ehemaliger Armeeoffizier, der sich bei UG Solutions für eine Stelle als „International Humanitarian Security Officer” beworben hatte, berichtete Drop Site, dass ihm ein Unternehmensvertreter bei einem Vorstellungsgespräch Ende Oktober mitgeteilt habe, dass 12 bis 15 Standorte in Gaza geplant seien und das Unternehmen „viel mehr Leute brauchen werde”. Der ehemalige Armeeoffizier sprach mit Drop Site unter der Bedingung der Anonymität, da er Sicherheitsbedenken habe.

Die Zukunft Gazas befindet sich an einem kritischen Punkt, nachdem der Sicherheitsrat diese Woche eine von den USA eingebrachte Resolution verabschiedet hat, die eine internationale Stabilisierungstruppe in Gaza genehmigt, die nicht unter dem Kommando der UNO stehen würde, sondern unter dem eines sogenannten Friedensrats unter dem Vorsitz von Präsident Donald Trump. Dieser Ausschuss hätte weitreichende Befugnisse über Gaza, darunter die Überwachung des Wiederaufbaus, der Sicherheit und der wirtschaftlichen Erholung sowie die Koordinierung der Verteilung humanitärer Hilfe.

Der Einsatz privater Militärdienstleister bei der Verteilung von Hilfsgütern in Gaza begann im Mai, als GHF vier Verteilungsstellen in Gaza eröffnete, die von Sicherheitsdienstleistern bewacht wurden, von denen viele US-Militärveteranen waren, die von UG Solutions rekrutiert worden waren. In den viereinhalb Monaten, in denen GHF in Gaza tätig war, wurden mehr als 2.600 Palästinenser, die Lebensmittel suchten, von israelischen Streitkräften oder Sicherheitsdienstleistern an oder in der Nähe von Hilfsgüterverteilungsstellen getötet und über 19.000 verletzt. Die Stationen wurden nach Inkrafttreten eines von den USA vermittelten „Waffenstillstandsabkommens” am 10. Oktober in Gaza aufgelöst.

Der Vertreter von UG Solutions, Joel Reyes, der das Telefoninterview führte, teilte dem ehemaligen Offizier mit, dass der Einsatz in Gaza für Anfang bis Mitte Dezember geplant sei und 90 Tage dauern würde. Dem Offizier wurde mitgeteilt, dass das Gehalt für einen „stationären Wachdienst” 800 Dollar pro Tag und für einen „mobilen Wachdienst” 1.000 Dollar pro Tag betragen würde, zuzüglich einer Tagespauschale von 180 Dollar. Auf die Frage, was die Aufgabe genau beinhalte, antwortete Reyes dem Rekruten, es handele sich um „Sicherheitsaufgaben”.

Auf die Frage, ob die Behauptungen über neue Hilfsstandorte in Gaza mit einem geplanten Einsatz im Dezember zutreffend seien, antwortete Jennifer Counter, Senior Vice President of Government Affairs bei UG Solutions, in einer E-Mail an Drop Site: „UG Solutions bereitet sich auf eine Vielzahl potenzieller Szenarien in Gaza vor, die von einer beratenden Rolle auf der Grundlage unserer Erfahrungen von Januar 2025 bis heute bis hin zu einer robusten Sicherheitspräsenz zur Unterstützung der humanitären Hilfe und möglicher technischer Unterstützung für die Internationale Sicherheitskräfte reichen.”

Es gibt weitere Anzeichen dafür, dass eine verstärkte Präsenz der USA in Gaza geplant ist. Am 25. September, nur einen Tag nach dem offiziellen Ende des 30-Millionen-Dollar-Vertrags mit GHF, wurde ein neuer US-Vertrag mit einem Unternehmen namens Q2IMPACT über 7 Millionen Dollar für fünf Jahre abgeschlossen, um „die Wirksamkeit der humanitären Hilfe in Palästina und im Libanon zu überwachen“. Rob Jenkins, ehemaliger Leiter des Büros für Übergangsinitiativen der USAID, und Sean Jones, ehemaliger Missionsleiter der USAID in Ägypten, sind laut Pressemitteilungen von Q2 als leitende Berater tätig.

Der ehemalige Offizier der Armee reichte seine Bewerbung erstmals im Juni bei UG Solutions ein. Patrick Shoaff, ein früherer Special-Forces-Green-Beret, der als Director of Mission Support and Integration bei UG Solutions tätig ist, antwortete Ende Juli per E-Mail und teilte mit, dass die Bewerbung des ehemaligen Offiziers im Rekrutierungsprozess weitergekommen sei. Danach hörte der frühere Offizier bis zu dem Anruf von Reyes Ende Oktober nichts mehr von UG Solutions. Vier Tage nach diesem Anruf erhielt der Offizier eine E-Mail von UG Solutions, in der ihm mitgeteilt wurde, dass er „für die Berücksichtigung bei einem bevorstehenden Auslandseinsatz“ in „einer Hochrisiko-Umgebung“ „vorausqualifiziert“ sei und dass ein zweites Vorstellungsgespräch geplant werde.

Während des zweiten Vorstellungsgesprächs Anfang November befragte ein anderer Vertreter von UG Solutions den Offizier ausführlicher zu seinem militärischen Hintergrund und seinen Einsätzen und bat ihn, ein Beispiel für ein „ethisches Dilemma“ zu nennen, mit dem er während seines Militärdienstes konfrontiert war, wie sich der Offizier erinnert. Der Vertreter von UG Solutions, dessen Namen der Offizier nicht preisgeben wollte, sagte, dass im Falle einer Einstellung eine drei- bis viertägige Schulung in einer Einrichtung in New Bern, North Carolina, stattfinden würde. Diese würde neben Schießprüfungen und anderen Kursen auch eine Schulung zu „Eskalationsregeln“ und „humanitären Hilfsmaßnahmen“ umfassen. Der Mitarbeiter von UG Solutions fragte den Offizier, ob er bereit wäre, Befehle von jemandem anzunehmen, der einen niedrigeren militärischen Rang hat. Er sagte auch, dass sie nach Bewerbern suchten, die bereit seien, langfristig für das Unternehmen zu arbeiten.

Einige Tage später erhielt der Offizier eine E-Mail von Reyes, in der dieser seine Bewerbung ablehnte und ihm mitteilte, dass das Unternehmen „viele Bewerbungen für diese Stelle erhalten habe und die Auswahl sehr hart gewesen sei”. Reyes lehnte es ab, sich zu äußern, als Drop Site ihn mehrmals kontaktierte.

Die Rolle der GHF und privater Militärdienstleister bei der künftigen Verteilung von Hilfsgütern in Gaza ist höchst umstritten. Ende August, als die Waffenstillstandsverhandlungen im Gange waren und Israels genozidale Militäroffensive in vollem Gange war, erklärte sich die Hamas bereit, Formulierungen zu streichen, die die GHF daran gehindert hätten, nach Inkrafttreten des Abkommens in Gaza zu bleiben, was als eine von mehreren großen Zugeständnissen angesehen wurde.

Auf die Frage, ob UG Solutions Gespräche über die Bewachung von Hilfsstandorten in Gaza in der kommenden Zeit führe, antwortete Counter: „Wir sind bereit, Sicherheitsdienste für humanitäre Hilfsstandorte in Gaza zu leisten, sollte der Friedensrat entscheiden, dass die Verteilungsorte oder Lagerbereiche unsere Fähigkeiten und unser Fachwissen benötigen“, wobei er sich auf das von Trump geleitete Gremium bezog, das Gaza beaufsichtigen soll und diese Woche durch eine Resolution des Sicherheitsrats autorisiert wurde.

„UG Solutions befindet sich in laufenden Gesprächen mit relevanten Interessengruppen über die Lage vor Ort in Gaza, unsere Erfahrungen dort und Möglichkeiten, wie wir das humanitäre Hilfssystem und die Verteilung von Hilfsgütern erneut unterstützen können“, sagte Counter. „Die Verabschiedung der von den USA initiierten Resolution des UN-Sicherheitsrats am 17. November 2025 wird wahrscheinlich dazu beitragen, Klarheit über die nächsten Schritte in Gaza zu schaffen, und UG ist bereit, schnell zu reagieren, falls unsere Dienste angefordert werden.“

Kurz nach Beginn der GHF-Operationen in Gaza im Mai geriet UG Solutions wegen seines Verhaltens schnell ins Rampenlicht. Im Juli enthüllten Videos und Berichte von zwei Wachleuten von UG Solutions, die der Associated Press vorlagen, dass Subunternehmer des Unternehmens bei fast jeder Verteilung in Gaza mit scharfer Munition, Blendgranaten und anderen Waffen schossen, „auch wenn keine Bedrohung bestand“. Später im selben Monat kündigte Anthony Aguilar, ein Subunternehmer von UG Solutions, der in Gaza eingesetzt war, wegen seiner Beschreibung von Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit gegenüber Palästinensern, die an GHF-Hilfsstellen nach Lebensmitteln suchten, die er als „Todesfallen“ bezeichnete. Im August enthüllten mehrere Nachrichtenagenturen, dass UG Solutions Mitglieder einer US-amerikanischen Motorradgang mit einer Geschichte antimuslimischer Hassreden als Sicherheitskräfte in Gaza eingestellt hatte.

Auf die Frage, ob UG Solutions die Rekrutierung in Vorbereitung auf einen weiteren Einsatz in Gaza verstärke, antwortete Counter gegenüber Drop Site: „Unsere Rekrutierung für Gaza und mehrere andere internationale Projekte läuft weiter, wobei für die meisten davon die gleichen Fähigkeiten erforderlich sind, die wir in Gaza eingesetzt haben.” Sie fügte hinzu: „Viele Mitglieder unseres Teams, die den größten Teil des Jahres 2025 in Gaza verbracht haben, möchten gerne in den Gazastreifen zurückkehren, weil sie an die humanitäre Mission dort glauben, Beziehungen zu Mitgliedern der Gemeinschaft aufgebaut haben und denjenigen helfen möchten, die unter den Folgen des Krieges leiden.”

Im vergangenen Monat forderte die nordkarolinische Sektion des Council on American-Islamic Relations (CAIR-NC) zusammen mit anderen lokalen Gruppen den Außenminister und den Generalstaatsanwalt von North Carolina auf, UG Solutions mit Sitz in Davidson, North Carolina, wegen seiner Aktivitäten in Gaza zu untersuchen. „ Unternehmen mit Sitz in North Carolina dürfen sich nicht an Kriegsverbrechen oder Menschenrechtsverletzungen im Ausland mitschuldig machen“, erklärte Al Rieder, der Leiter von CAIR-NC, in einer Stellungnahme. „Die Beweise dafür, dass ein Unternehmen mit Sitz in North Carolina angeblich an Angriffen auf hungernde Zivilisten in Gaza beteiligt war, sind erschreckend. Wir fordern die Spitzenbeamten des Bundesstaates dringend auf, das Gesetz durchzusetzen und sicherzustellen, dass North Carolina nicht als Basis für Operationen genutzt wird, die zum Leiden unschuldiger Menschen beitragen.“

Seit Inkrafttreten des Waffenstillstands am 10. Oktober hat Israel gegen die Vereinbarung verstoßen, indem es seine Angriffe auf Gaza fortgesetzt und mindestens 290 Palästinenser getötet hat und indem es nicht die vereinbarten 600 Hilfslieferungen pro Tag nach Gaza zugelassen hat – was laut den Vereinten Nationen das absolute Minimum ist. Im August erklärte die weltweit führende Expertin für Nahrungsmittelkrisen, die Integrated Food Security Phase Classification, eine Hungersnot in Gaza. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums von Gaza sind zwischen Oktober 2023 und Ende September über 450 Palästinenser, darunter über 150 Kinder, an Hunger und Unterernährung gestorben.