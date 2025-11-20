Schwerer Verlust für das US-Imperium: Ecuador stimmt gegen ausländische Militärbasen

Der von Trump unterstützte rechtsgerichtete Oligarchenpräsident Daniel Noboa versuchte, die Verfassung Ecuadors zu ändern, um US-Militärbasen auf dem Staatsgebiet zu ermöglichen. 61 % der Ecuadorianer stimmten dagegen.

Die Regierung von Donald Trump versucht, die Präsenz des US-Militärs in ganz Lateinamerika auszuweiten, um Washingtons Hegemonie in der Region gewaltsam durchzusetzen .

Das ecuadorianische Volk hat Trumps aggressiver Lateinamerika-Strategie einen schweren Schlag versetzt.

Mehr als drei Fünftel der Ecuadorianer stimmten gegen eine Änderung ihrer fortschrittlichen Verfassung, die es dem Pentagon erlaubt hätte, US-Militärbasen auf ihrem Territorium zu errichten.

Ecuadors von Trump unterstützter rechtsgerichteter Oligarch Präsident Daniel Noboa

Ecuador wird derzeit von dem rechtsgerichteten Präsidenten Daniel Noboa regiert, der ein wichtiger regionaler Verbündeter Trumps ist.

Noboa ist der Sohn von Álvaro Noboa, dem reichsten Milliardär und Oligarchen Ecuadors, der bei fünf verschiedenen Wahlen als Präsidentschaftskandidat mit einem rechtsextremen Programm antrat, aber jedes Mal verlor (1998, 2002, 2006, 2009 und 2013).

Daniel Noboas Großvater, Luis Noboa, war im 20. Jahrhundert ebenfalls der reichste Mann Ecuadors. Der Familienpatriarch arbeitete für die Standard Fruit Company, die heute unter dem Namen Dole bekannt ist, und gründete ein riesiges Exportimperium, das sich auf den Export von Bananen spezialisierte.

Die Familie Noboa ist berüchtigt für ihre Korruption und ihre engen Verbindungen zum Drogenhandel und zum organisierten Verbrechen .

Daniel Noboa ist das dritte Mitglied der Noboa-Dynastie, das als Präsident von Ecuador amtiert.

Noboa besitzt außerdem die doppelte Staatsbürgerschaft der Vereinigten Staaten – und seine ecuadorianischen Kritiker sagen, dass dort seine wahre Loyalität liegt.

Daniel Noboa und seine Frau, die Instagram-Influencerin Lavinia Valbonesi, mit Donald Trump

Noboa wurde in Miami, Florida, geboren und in den USA ausgebildet. Tatsächlich kehrte er nur zwei Monate nach seiner Amtseinführung als Präsident von Ecuador nach Miami zurück, damit seine Frau, eine Instagram-Influencerin, ihr Kind auf amerikanischem Boden zur Welt bringen und ihm so die US-Staatsbürgerschaft sichern konnte.

Als Präsident wurde Noboa immer wieder diktatorischer Tendenzen beschuldigt . Er hat sich öffentlich über linke politische Gefangene lustig gemacht und gedroht, weitere politische Rivalen einzusperren.

Die Ecuadorianer lehnen Daniel Noboas Versuch ab, die Verfassung zu ändern.

Eines der Hauptziele von Noboa war die Änderung der ecuadorianischen Verfassung, die zu den fortschrittlichsten der Welt zählt.

Die ecuadorianische Verfassung verbietet es ausländischen Staaten, Militärstützpunkte auf ecuadorianischem Territorium zu errichten.

Noboa hielt am 16. November ein Referendum ab, um die Verfassung so zu ändern, dass die USA Militärbasen in Ecuador eröffnen dürfen.

Die Maßnahme wurde mit überwältigender Mehrheit abgelehnt; laut den offiziellen Ergebnissen des Nationalen Wahlrats (CNE) stimmten 61 % der Ecuadorianer dagegen .

Im Referendum schlug Noboa vier Maßnahmen vor. Die Wähler lehnten sie alle ab.

Der zweite Gesetzesentwurf zielte darauf ab, die staatliche Finanzierung politischer Parteien bei den Wahlen in Ecuador zu beenden, was wohlhabenden rechten Kräften wie der oligarchischen Noboa-Dynastie noch mehr Macht verliehen hätte. Dieser Entwurf wurde mit 58 % der Gegenstimmen abgelehnt.

Ein weiterer Gesetzesvorschlag sah die Einberufung einer verfassungsgebenden Versammlung zur Überarbeitung der gesamten Verfassung vor. Dieser Vorschlag wurde mit 62 % der Gegenstimmen abgelehnt.

Der Krieg gegen Ecuadors linken Ex-Präsidenten Rafael Correa

Die aktuelle, progressive Verfassung Ecuadors wurde während der Amtszeit des sozialistischen Ex-Präsidenten Rafael Correa entworfen, der von 2007 bis 2017 im Amt war.

Als Correa im Wahlkampf 2006 um das Präsidentenamt kandidierte, war ein zentraler Bestandteil seines linken Programms die Forderung nach einer verfassungsgebenden Versammlung zur Ausarbeitung einer neuen Verfassung.

Eine neue, progressive Verfassung wurde in einem Referendum im Jahr 2008 angenommen, wobei 64 % der Stimmen dafür und nur 28 % dagegen stimmten.

Im Jahr 2009 wies Correa die US-Truppen aus Ecuador aus und schloss die US-Militärbasen auf dem Territorium seines Landes.

Washington unterstützte 2010 einen gescheiterten rechtsgerichteten Putschversuch gegen Correa .

Einer von Correas rechtsgerichteten Gegnern bei den Wahlen 2006, 2009 und 2013 – die er allesamt mit großem Vorsprung gewann – war Álvaro Noboa, Ecuadors reichster Milliardär und Oligarch sowie Vater des heutigen Präsidenten Daniel Noboa.

Correa, der einen Doktortitel in Wirtschaftswissenschaften besitzt, lehnte den Neoliberalismus ab und verwarf Ecuadors Tradition, Schulden beim US-dominierten Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank aufzunehmen.

Correa reduzierte Armut, Ungleichheit und Gewalt deutlich. Er rief eine „Bürgerrevolution“ aus, die auf dem basierte, was er als „Sozialismus des 21. Jahrhunderts“ bezeichnete.

Während Correas drei Amtszeiten knüpfte Ecuador enge Beziehungen zu China. Es förderte auch die lateinamerikanische Integration und beherbergte den Hauptsitz der UNASUR, der Union Südamerikanischer Nationen.

Unter Correa trat Ecuador der Bolivarischen Allianz für die Völker Unseres Amerikas (ALBA) bei, die die Entdollarisierung vorantrieb. Die ALBA schuf sogar eine neue Währung für den regionalen Handel, den Sucre, um die Vorherrschaft des US-Dollars herauszufordern .

Heute lebt Correa im Exil als Opfer politischer Verfolgung, weil ihn die rechtsgerichteten, von den USA unterstützten Behörden in Ecuador formell des „Verbrechens“ der sogenannten „ psychischen Beeinflussung “ seiner linken Anhänger beschuldigten.

Die Trump-Regierung lässt die koloniale Monroe-Doktrin wieder aufleben – und unterstützt Drogenhändler-Oligarchen.

Während alle US-Präsidenten in Lateinamerika interveniert und die Souveränität der Länder in der Region verletzt haben, hat Donald Trump dies zu einer zentralen Priorität seiner aggressiven Außenpolitik gemacht.

Die Trump-Administration hat mit Stolz versucht, die 202 Jahre alte Monroe-Doktrin wiederzubeleben , die Lateinamerika als den kolonialen „Hinterhof“ des US-Imperiums betrachtet.

Trump hat Venezuela den Krieg erklärt , um Präsident Nicolás Maduro zu stürzen. Die Trump-Regierung verhängte außerdem Sanktionen gegen Kolumbiens linken Präsidenten Gustavo Petro und belegte Nicaraguas revolutionäre sandinistische Regierung mit weiteren einseitigen Sanktionen.

Washington hat Druck auf die Regierungen Lateinamerikas ausgeübt, damit diese den US-Streitkräften die Eröffnung von Stützpunkten auf ihrem Territorium gestatten.

Argentiniens rechtsgerichteter, sich selbst als „libertär“ bezeichnender Präsident Javier Milei – einer der engsten Verbündeten Trumps in der Region – hat Exekutivverordnungen durchgesetzt, die eine verfassungsrechtliche Ausnahme festlegen, um dem US-Militär Zugang zu argentinischem Territorium zu gewähren .

Um ihre neokolonialen Angriffe auf Lateinamerika und ihre Einmischung in die inneren Angelegenheiten der Region zu rechtfertigen, behauptete die Trump-Regierung, sie bekämpfe angeblich den Drogenhandel.

Allerdings ist die US-Regierung mit einigen der schlimmsten Drogenhändler der Region verbündet.

Einer der treuesten Verbündeten der USA in Lateinamerika ist Kolumbiens ehemaliger rechtsgerichteter Präsident Álvaro Uribe. Der US-Geheimdienst hat eingeräumt, dass er zu den wichtigsten kolumbianischen Drogenhändlern zählt , doch er blieb stets ohne Konsequenzen, da Washington ihn immer unterstützt hat.

Tatsächlich hat Trumps Außenminister und Nationaler Sicherheitsberater Marco Rubio Uribe angesichts weit verbreiteter Korruptionsvorwürfe öffentlich verteidigt .

Ecuador ist ein noch deutlicheres Beispiel für die extremen Doppelstandards der US-Regierung im Umgang mit Drogenhandel.