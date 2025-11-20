Die Instrumentalisierung der Wissenschaft

Von Maryanne Demasi

Gestern nahm ich in Washington, D.C., an einer Podiumsdiskussion zum Thema „Waffeneinsatz in der Wissenschaft” teil – insbesondere darüber, wie Interessenkonflikte, Einfluss der Industrie und wissenschaftliche Täuschung die moderne Medizin verändert haben.

Es war eine wichtige Diskussion darüber, wie der wissenschaftliche Prozess durch finanzielle Anreize, regulatorische Vereinnahmung und institutionelle Feigheit ausgehöhlt wurde.

Für mich ist dies keine abstrakte Debatte. Ich habe einen Großteil meiner Karriere damit verbracht, zu untersuchen, wie Wissenschaft verzerrt wird – nicht durch einige wenige skrupellose Akteure, sondern durch ein ganzes System, das auf kommerzieller Abhängigkeit basiert.

Wenn man einmal anfängt, die Fäden zu ziehen, wie Beweise erzeugt werden, wer sie finanziert, wer die Daten kontrolliert und wer die Ergebnisse überwacht, wird schnell klar, dass die Korruption der Wissenschaft strukturell und systemisch ist.

Der Statin-Krieg: Eine Fallstudie zur Täuschung

Das wurde mir zum ersten Mal klar, als ich mich mit cholesterinsenkenden Medikamenten befasste. Meine Catalyst-Dokumentation aus dem Jahr 2013 stellte die Frage, ob Statine übermäßig verschrieben werden, und löste einen Medienaufruhr aus.

Die Folge wurde nach Empörung der Industrie zurückgezogen, und ich wurde öffentlich angegriffen. Keiner der Kritiker setzte sich mit den Beweisen auseinander – sie versuchten lediglich, sie zum Schweigen zu bringen.

Im Jahr 2018 veröffentlichte ich eine narrative Übersicht mit dem Titel „Statin Wars: Haben uns die Beweise in die Irre geführt?”

Der Artikel enthüllte, dass die Rohdaten, auf denen die Statin-Studien basieren, ausschließlich von der in Oxford ansässigen Cholesterol Treatment Trialists (CTT) Collaboration verwahrt wurden und nie veröffentlicht worden waren.

Die CTT-Gruppe hatte Vertraulichkeitsvereinbarungen mit pharmazeutischen Sponsoren unterzeichnet, wodurch der unabhängige Zugang zu den Rohdaten blockiert und eine Überprüfung verhindert wurde.

Dennoch haben genau diese Metaanalysen die Verschreibungsrichtlinien weltweit geprägt – erstellt von einer Gruppe, die der Clinical Trial Service Unit in Oxford angehört, die Millionenbeträge von Statinherstellern erhält.

In meinen öffentlichen Vorträgen habe ich die Statin-Geschichte als Fallstudie für Voreingenommenheit und Zensur beschrieben. In den Studien wurden altbewährte Techniken eingesetzt, um die Vorteile zu verstärken und die Schäden zu minimieren.

Beispielsweise wurden „Run-in-Phasen” vor der Studie genutzt, um Personen auszusortieren, die das Medikament nicht vertragen konnten, wodurch die während der Studie festgestellten unerwünschten Ereignisse künstlich reduziert wurden.

Häufig wurden die Ergebnisse in relativen und nicht in absoluten Zahlen angegeben, wodurch die Vorteile, die für den einzelnen Patienten in Wirklichkeit minimal waren, effektiv übertrieben wurden.

Die überwiegende Mehrheit der Statin-Studien wird von den Herstellern finanziert, und fast alle zeigen einen Nutzen – mit Ausnahme einer öffentlich finanzierten Studie, die das Gegenteil bewies.

Es ist also wichtig, wer die Studie finanziert. Das System ist ganz einfach gekapert worden.

Regulatorische Vereinnahmung und die Illusion der Aufsicht

Die gleiche Dynamik durchzieht auch die Arzneimittelregulierung. In einer Untersuchung des BMJ aus dem Jahr 2022 habe ich gezeigt, wie stark die Arzneimittelaufsichtsbehörden von der Finanzierung durch genau die Branchen abhängig sind, die sie beaufsichtigen.

In Australien stammen 96 % des Betriebsbudgets der Therapeutic Goods Administration aus Industriegebühren.

In den USA besteht derselbe Konflikt durch den Prescription Drug User Fee Act (PDUFA), der es der FDA erlaubt, Milliarden von Arzneimittelherstellern einzunehmen.

Diese „Nutzungsgebühren” finanzieren mittlerweile etwa zwei Drittel des Budgets der Behörde für die Arzneimittelprüfung – ein struktureller Interessenkonflikt, der von einem Wissenschaftler als „institutionelle Korruption” bezeichnet wird.

Und das ist wahr.

Das Geld der Industrie treibt die Nachfrage nach schnelleren Zulassungen durch „beschleunigte Verfahren” an, was oft schwächere Beweise, kürzere Studien und lockerere Verpflichtungen nach der Markteinführung bedeutet.

Die Regulierungsbehörden verteidigen dies als „Innovation”, doch die unter diesen Verfahren zugelassenen Medikamente erhalten später mit weitaus höherer Wahrscheinlichkeit Black-Box-Warnungen oder werden aufgrund von Sicherheitsproblemen vom Markt genommen.

Das Ergebnis ist ein System, das Geschwindigkeit und Umsatz über Sicherheit und Substanz stellt.

Die Illusion wirksamer Medikamente ist dank einer bahnbrechenden Untersuchung von Jeanne Lenzer und Shannon Brownlee in diesem Jahr noch deutlicher geworden.

Sie überprüften mehr als 400 FDA-Zulassungen für Medikamente zwischen 2013 und 2022 und stellten fest, dass 73 % der Medikamente vier grundlegende wissenschaftliche Kriterien für den Nachweis ihrer Wirksamkeit nicht erfüllten.

Krebsmedikamente waren besonders problematisch: Nur 3 von 123 erfüllten alle wissenschaftlichen Standards, die meisten wurden aufgrund von Ersatzendpunkten zugelassen, ohne dass es Belege dafür gab, dass sie die Überlebensrate verbesserten.

Dies ist ein perfektes Beispiel für regulatorische Vereinnahmung – eine Behörde, die aus Industriegebühren finanziert wird und unter politischem Druck steht, genehmigt Medikamente mit ungewissem Nutzen und bezeichnet sich selbst als „Goldstandard“.

Betrug mit Antidepressiva

Das gleiche Szenario hat sich in der Psychiatrie abgespielt – angefangen bei der Konzeption und Berichterstattung klinischer Studien.

Die Studie 329 ist eines der bekanntesten Beispiele. Sie behauptete, dass Paroxetin (Paxil) für Jugendliche im Alter von 12 bis 18 Jahren sicher und wirksam sei.

Als Forscher jedoch die ursprünglichen Zulassungsunterlagen erneut analysierten, stellten sie fest, dass Selbstmorde und Selbstmordversuche unter irreführenden Begriffen wie „emotionale Labilität” oder „verschlimmernde Depression” kodiert worden waren, wodurch sie praktisch aus dem Blickfeld verschwanden.

Ein ähnliches Muster zeigte sich, als die Zulassungsunterlagen für zwei Fluoxetin (Prozac)-Studien bei Kindern und Jugendlichen erneut geprüft wurden. Selbstmordversuche wurden ausgelassen oder falsch klassifiziert, wodurch das Medikament sicherer erschien, als es tatsächlich war.

Beide Reanalysen wurden im Rahmen der Initiative „Restoring Invisible and Abandoned Trials (RIAT)“ durchgeführt, einem Projekt, das sich der „Wiederherstellung“ aufgegebener oder falsch gemeldeter Studien widmet, indem es genaue Versionen der bei den Aufsichtsbehörden eingereichten Daten veröffentlicht.

Selektive Veröffentlichungen verschärfen das Problem.

Die FDA verlangt vor der Zulassung eines Medikaments nur zwei Studien, die belegen, dass es besser als ein Placebo ist – was bedeutet, dass mehrere fehlgeschlagene Studien unter den Tisch fallen.

Der Psychologe Irving Kirsch hat mithilfe von Anfragen nach dem Informationsfreiheitsgesetz Dutzende unveröffentlichte SSRI-Studien aufgedeckt, die aus der medizinischen Literatur zurückgehalten worden waren.

Als diese fehlenden Studien einbezogen wurden, verschwand der offensichtliche Vorteil von Antidepressiva gegenüber Placebos fast vollständig – ein durchschnittlicher Gewinn von weniger als zwei Punkten auf der Hamilton-Depressionsskala, weit unterhalb der Schwelle für einen bedeutenden klinischen Nutzen.

Mit anderen Worten: Ein Großteil dessen, was als „Wirkung des Medikaments” erscheint, ist in Wirklichkeit ein Placebo.

Seit Jahren wird Patienten auch der Marketing-Mythos verkauft, dass Depressionen auf ein „chemisches Ungleichgewicht” im Gehirn zurückzuführen sind – eine widerlegte Theorie, aber eine außerordentlich wirksame Verkaufskampagne.

Im Jahr 2020 haben wir beliebte Gesundheitswebsites in zehn Ländern analysiert und festgestellt, dass etwa 74 % fälschlicherweise behaupteten, Depressionen würden durch ein chemisches Ungleichgewicht verursacht, und implizierten, dass Antidepressiva dies korrigieren könnten.

Das mag wie eine harmlose Botschaft klingen, aber ihr Einfluss ist tiefgreifend.

Eine australische Studie zeigte, dass 83 % der Menschen, denen gesagt wurde, sie hätten ein chemisches Ungleichgewicht, eher dazu neigten, ein Antidepressivum einzunehmen, weil sie glaubten, es würde ihre Gehirnchemie „reparieren”.

Eine aktuellere Übersichtsarbeit in Molecular Psychiatry fasste die besten verfügbaren Erkenntnisse zusammen und fand keinen konsistenten Zusammenhang zwischen Depressionen und niedrigen Serotoninwerten oder -aktivitäten.

Zusammen zeigen diese Ergebnisse, wie die moderne Erzählung der Psychiatrie konstruiert wurde – durch verzerrte Studien und irreführende Vermarktung –, wodurch Unsicherheit zu Gewissheit und Spekulation zu „Wissenschaft” wurde.

Betrug durch Unterlassung

Kürzlich habe ich darüber berichtet, wie Fachzeitschriften Wissenschaft als Waffe einsetzen können.

Peter Doshi vom BMJ äußerte ernsthafte Bedenken hinsichtlich der entscheidenden PLATO-Studie zum Gerinnungshemmer Ticagrelor – darunter Datenunregelmäßigkeiten und ungeklärte Todesfälle. Die Fachzeitschrift Circulation, die die Studie veröffentlichte, weigerte sich jedoch, dies zu untersuchen.

Diese selektive Wachsamkeit ist bezeichnend. Zeitschriften ziehen zurück kleine Hypothesenpapiere, die die Orthodoxie in Frage stellen, aber milliardenschwere Medikamente mit fragwürdigen Daten bleiben unantastbar.

Im Bereich der Impfstoffe haben wir eine noch aggressivere Form der Unterdrückung erlebt.

Der jüngste Fall von Covaxin hat offenbart, wie weit Hersteller gehen, um unbequeme Erkenntnisse zu unterdrücken.

Nachdem indische Forscher eine von Fachkollegen begutachtete Post-Marketing-Studie veröffentlicht hatten, die darauf hindeutete, dass schwerwiegende unerwünschte Ereignisse „möglicherweise nicht selten sind”, reichte Bharat Biotech – der Hersteller des Impfstoffs – eine Verleumdungsklage gegen die 11 Autoren und den Herausgeber der Fachzeitschrift ein und forderte eine Rücknahme sowie Schadenersatz in Millionenhöhe.

Innerhalb weniger Wochen gab die Zeitschrift nach und kündigte ihre Absicht an, den Artikel zurückzuziehen, obwohl sie keinen wissenschaftlichen Betrug oder keine Fälschung festgestellt hatte. Das einzige „Vergehen” bestand darin, dass weitere Sicherheitsforschungen für notwendig erachtet wurden.

Dies ist ein erschreckendes Beispiel dafür, wie unternehmerische und politische Macht mittlerweile die normalen Mechanismen der wissenschaftlichen Debatte außer Kraft setzen – eine neue Form der Zensur, die als Qualitätskontrolle getarnt ist.

Bestrafung von Wissenschaftlern

Die Instrumentalisierung der Wissenschaft dient nicht nur dazu, unbequeme Ideen oder Studien zu unterdrücken – sie erstreckt sich auch auf die Wissenschaftler selbst.

Während des Vioxx-Skandals wurde Merck dabei erwischt, eine regelrechte „Hitliste“ von Ärzten und Wissenschaftlern zu führen, die die kardiovaskulären Risiken des Medikaments kritisiert hatten.

Interne E-Mails enthüllten, dass Führungskräfte Pläne diskutierten, „sie aufzuspüren und dort zu vernichten, wo sie leben”. So weit geht die Industrie, um abweichende Meinungen zum Schweigen zu bringen.

Führungskräfte sind nicht mehr so dumm, solche Drohungen schriftlich festzuhalten, aber das Verhalten hält an – jetzt ausgelagert an Lobbygruppen und Frontorganisationen, die still und leise Reputationen zerstören.

Ich habe so etwas selbst erlebt, nachdem ich meine ABC-Dokumentationen über Statine und Zucker gedreht hatte.

Wie Merck hat auch das Australian Breakfast Cereal Manufacturers Forum – eine Frontgruppe der Industrie – einen „aktiven Verteidigungsplan“ ausgearbeitet, um mich für meine Kritik an der Darstellung der Industrie unschädlich zu machen.

Und wir haben es kürzlich wieder gesehen, als ein BIO-Memo durchgesickert ist, in dem ein koordinierter Plan zur Untergrabung von Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. detailliert beschrieben wurde – durch die Kooptierung von Medien-Influencern, Partnerschaften mit Thinktanks und die Beeinflussung der öffentlichen Wahrnehmung.

Unterschiedliche Branchen, gleiche Vorgehensweise: Wenn Milliarden auf dem Spiel stehen, ist Dissens gefährlich und Wissenschaft wird zur Waffe.

Faktische Überprüfer als Waffe

Betrachten Sie den Aufstieg der Faktenprüfung als Waffe.

Im Jahr 2024 beispielsweise wurde eine in Fachkreisen begutachtete japanische Studie, die in der Fachzeitschrift Cureus veröffentlicht wurde und einen statistischen Anstieg bestimmter Krebsarten nach der Einführung des Covid-19-mRNA-Impfstoffs meldete, nach einer „Faktenprüfung” durch Reuters zurückgezogen.

Die Autoren unter der Leitung von Dr. Miki Gibo hatten keine Kausalität behauptet und ausdrücklich weitere Untersuchungen gefordert, doch die Zeitschrift zog den Artikel nach der Kontroverse in den Medien zurück und verwies dabei auf Bedenken hinsichtlich der Überprüfung durch Faktenprüfer.

Wenn Fachzeitschriften beginnen, redaktionelle Entscheidungen an Medienorganisationen mit kommerziellen oder institutionellen Konflikten auszulagern, bricht das Peer-Review-Verfahren selbst unter dem Gewicht der narrativen Kontrolle zusammen.

Das meine ich mit der Instrumentalisierung der Wissenschaft.

Betrug bedeutet heute nicht mehr nur die Fälschung von Daten – es geht darum, was Institutionen zu unterdrücken beschließen. Es handelt sich um selektive Durchsetzung, die unter dem Deckmantel der Integrität darauf abzielt, Gewinne zu schützen.

Können wir die wissenschaftliche Ehrlichkeit wiederherstellen?

Ich werde nicht so tun, als hätte ich alle Antworten. Ob es nun um Cholesterin oder Serotonin geht, die Wissenschaft neigt allzu oft dazu, sich eher dem Profit als der Wahrheit zu verschreiben.

Regulierungsbehörden, Fachzeitschriften und akademische Einrichtungen sind finanziell so stark mit der Industrie verflochten, dass wirklich unabhängige Wissenschaft heute die Ausnahme und nicht die Regel ist.

Rücknahmen, Faktenchecks und redaktionelle Verbote werden selektiv eingesetzt – nicht um Betrug zu korrigieren, sondern um Debatten unter dem Banner des „wissenschaftlichen Konsenses” zu unterbinden.

Wir haben versucht, dies mit Transparenzmaßnahmen wie Open-Data-Richtlinien und dem Sunshine Act zu beheben, der Zahlungen von Pharmaunternehmen an Ärzte offenlegt.

Aber die Offenlegung ist zu einer reinen Pflichtübung geworden, und Rohdaten sind nach wie vor schwer zu bekommen. Unterdessen läuft die Einflussmaschinerie weiter.

Das tiefere Problem ist das Fehlen von Rechenschaftspflicht. Ohne Rechenschaftspflicht kann es kein Vertrauen geben.

Als das Schmerzmittel Vioxx von Merck nach dem Zusammenhang mit Zehntausenden von Todesfällen vom Markt genommen wurde, musste kein einziger Manager ins Gefängnis. Das Unternehmen zahlte Geldstrafen, gab Erklärungen ab und machte weiter wie bisher.

Menschen verloren ihr Leben, und niemand wurde persönlich zur Verantwortung gezogen. Das ist keine Gerechtigkeit – es sind die „Geschäftskosten“, und schlimmer noch, die Menschen, die für diese Katastrophen verantwortlich sind, werden oft dafür belohnt.

Es werden Boni gezahlt, Aktienoptionen steigen in die Höhe und scheidende CEOs erhalten Abfindungen in Millionenhöhe – während die Familien ihre Toten begraben müssen.

Wenn wir es mit der Wiederherstellung des Vertrauens ernst meinen, muss sich das ändern. CEOs und Führungskräfte, die wissentlich Daten zurückhalten oder gefährliche Medikamente auf den Markt bringen, sollten mit strafrechtlichen Sanktionen rechnen müssen, nicht mit Unternehmensvergleichen.

Ein paar Gefängnisstrafen für die Spitzenkräfte würden mehr zur Wiederherstellung des Vertrauens in die Medizin beitragen als tausend Pressemitteilungen über ein erneutes Bekenntnis zur Sicherheit.

Die Rechenschaftspflicht muss auch auf die Regierung ausgedehnt werden.

Die FDA und andere Aufsichtsbehörden sind strukturell von Geldern der Industrie abhängig. Das ist fest im System verankert, und die einzige wirkliche Lösung besteht darin, diese Behörden neu aufzubauen – sie öffentlich zu finanzieren, die Nutzungsgebühren abzuschaffen und sie wieder unabhängig zu machen.

Das Hindernis ist nicht das Geld – es ist der politische Wille, der durch dieselben Unternehmenslobbys und Wahlkampfspenden beeinträchtigt wird, die die Wissenschaft verzerren.

Eine echte Reform erfordert den Mut, sich dem finanziellen Einfluss der Pharmaindustrie auf beide großen Parteien zu stellen, die politischen Spenden zu beenden, die Schweigen kaufen, und echte Unabhängigkeit in Wissenschaft und Medizin gesetzlich zu verankern.

Vielleicht ist Minister Kennedy jetzt am besten in der Lage, damit zu beginnen, den Einfluss der Industrie auf die Wissenschaft abzubauen. Systemische Korruption ist nicht über Nacht entstanden und wird auch nicht über Nacht beseitigt werden können.

Kommerzielle Interessenkonflikte sind zur Normalität geworden – sie durchziehen unsere Institutionen, Universitäten, Fachzeitschriften und die politische Kultur. Solange dies nicht direkt angegangen wird, wird sich nichts ändern.

Offenlegung ist notwendig, aber nicht ausreichend. Das Gegenmittel sind offene Debatten, öffentliche Finanzierung und echte Rechenschaftspflicht.

In der Wissenschaft sollte es nie um Konsens gehen, sondern um Kontroversität. Wenn wir Behauptungen nicht überprüfen, Daten nicht hinterfragen oder unbequeme Fragen nicht stellen können, ohne Vergeltungsmaßnahmen befürchten zu müssen, dann haben wir keine Wissenschaft mehr – dann haben wir Marketing.

Die Instrumentalisierung der Wissenschaft endet erst, wenn die Wahrheit wertvoller wird als Profit.