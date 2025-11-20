Wem gehört Amerika wirklich? Den Banken, den Milliardären und dem Deep State

Von John W. und Nisha Whitehead

„Die Politiker sind dazu da, Ihnen das Gefühl zu geben, dass Sie die freie Wahl haben. Das haben Sie aber nicht. Sie haben keine Wahl. Sie haben Besitzer. Sie gehören ihnen. Ihnen gehört alles … Man nennt das den amerikanischen Traum, denn man muss schlafen, um daran zu glauben.“ – George Carlin

Während Präsident Trump die Idee von Hypotheken mit einer Laufzeit von 50 Jahren ins Spiel bringt, wird den Amerikanern eine neue Version des amerikanischen Traums verkauft – einer, der niemals wirklich in ihrem Besitz sein kann, sondern nur von Banken, Milliardären und Private-Equity-Vermietern gepachtet werden kann, die von unserem permanenten Schuldenstand profitieren.

Das wirft die Frage auf: Wem gehört Amerika?

Ist es die Regierung? Die Politiker? Die Unternehmen? Die ausländischen Investoren? Das amerikanische Volk?

Während der Deep State die Nation durch Zirkuspolitik gespalten und abgelenkt hält, wird Amerika buchstäblich unter unseren Augen gekauft und verkauft.

Betrachten wir die Fakten.

Wohneigentum – der Grundstein für die Stabilität der Mittelschicht – wird zu einem lebenslangen Mietvertrag. Autos, Häuser und sogar Hochschulabschlüsse sind in einer schuldengetriebenen Wirtschaft, in der die durchschnittliche amerikanische Familie als Sicherheit für die Gewinne der Wall Street dient, zu vertraglich gebundenen Gütern geworden.

Das ist kein Zufall.

Es ist die natürliche Entwicklung einer Wirtschaft, die darauf ausgelegt ist, wenige auf Kosten vieler zu bereichern.

Der amerikanische Traum wurde zu einem Abonnementdienst umgestaltet – einer Illusion von Eigentum, die durch 0 % Anzahlung, räuberische Zinssätze und Kleingedrucktes, das ein Leben lang gilt, aufrechterhalten wird.

Was früher als „Kaufen” bezeichnet wurde, ist heute einfach nur noch Mieten aus der Zukunft.

Wir verlieren jedes Jahr mehr und mehr Land an Unternehmen und ausländische Interessen. Während einzelne Amerikaner darum kämpfen, ihre Miete zu bezahlen, kaufen Unternehmen und ausländische Investoren still und leise das Land Stück für Stück auf. Der Anteil ausländischer Eigentümer von US-Agrarflächen ist auf über 43 Millionen Acres gestiegen – Millionen davon sind erst in den letzten Jahren hinzugekommen. Unterdessen haben große institutionelle Vermieter und Betreiber von Einfamilienhäusern Hunderttausende von Häusern im ganzen Land angehäuft. Unternehmen verfügen mittlerweile über riesige Portfolios und machen potenzielle Erstkäufer zu dauerhaften Mietern. Das Ergebnis ist eine Nation, in der ein immer größerer Teil unseres Bodens und unserer Wohnräume von Unternehmen kontrolliert wird, deren Loyalität in erster Linie den Aktionären gilt – und nicht den Gemeinden.

Die gleiche Dynamik ist in allen Branchen zu beobachten.

Wir verlieren jedes Jahr mehr und mehr unserer Unternehmen an ausländische Konzerne und Interessen. Marken, die einst das amerikanische Unternehmertum prägten – U.S. Steel, Budweiser, Jeep und Chrysler, Burger King, 7-Eleven – fahren heute internationale Flaggen. Globale Konzerne haben die Namen aufgekauft, mit denen wir aufgewachsen sind: U.S. Steel (jetzt in japanischem Besitz); General Electric (in chinesischem Besitz); Budweiser (Belgien); Burger King (Kanada); 7-Eleven (Japan); Jeep, Chrysler und Dodge (Niederlande); und IBM (China). Die amerikanische Wirtschaft ist zu einem Franchise-Unternehmen der Oligarchen dieser Welt geworden.

Wir verschulden uns immer mehr, sowohl als Nation als auch als Bevölkerung. Schulden sind zum profitabelsten Exportgut Amerikas geworden. Washington leiht sich Billionen, die es nicht zurückzahlen kann; die Wall Street verpackt unsere Zukunft in Produkte, die sie verkaufen kann; und die Haushalte schultern Rekordschulden. Die Staatsverschuldung (der Betrag, den die Bundesregierung im Laufe der Jahre geliehen hat und zurückzahlen muss) ist unter Präsident Trump auf über 38 Billionen Dollar angestiegen, „die schnellste Anhäufung von einer Billion Dollar Schulden außerhalb der COVID-19-Pandemie”. In dieser Wirtschaft hat die Verschuldung die Freiheit als unsere nationale Währung ersetzt.

Die vierte Gewalt – die vermeintliche Kontrollinstanz der Macht – ist weitgehend mit dem Unternehmensstaat verschmolzen. Unabhängige Nachrichtenagenturen, die eigentlich als Bollwerk gegen Regierungspropaganda fungieren sollten, sind durch eine globale Unternehmensübernahme von Zeitungen, Fernsehen und Radio subsumiert worden. Eine Handvoll Unternehmen kontrolliert nun den größten Teil der Medienbranche und damit auch die Informationen, die an die Öffentlichkeit gelangen. Da sich Facebook und Google selbst zu Schiedsrichtern in Sachen Desinformation ernannt haben, sehen wir uns nun mit einer neuen Dimension der Unternehmenszensur konfrontiert, die von Unternehmen ausgeht, die in der Vergangenheit mit der Regierung zusammengearbeitet haben, um die Bürger unkritisch, mundtot und im Dunkeln zu halten.

Am kritischsten ist jedoch, dass die US-Regierung, die längst an den Meistbietenden verkauft wurde, nun als Briefkastenfirma für Unternehmensinteressen fungiert. Nirgendwo ist dieser Zustand offensichtlicher als in dem inszenierten Spektakel, das die Politik darstellt. Wahlen verändern die Gesichter, nicht das System. Die Mitglieder des Kongresses hören viel mehr auf ihre Spender als auf die Bürger, so sehr, dass sie zwei Drittel ihrer Amtszeit damit verbringen, Geld zu sammeln. Wie Reuters berichtet, „bedeutet dies auch, dass Gesetzgeber oft mehr Zeit damit verbringen, den Anliegen der Reichen zuzuhören als denen anderer Menschen.“

In der Oligarchie, die der amerikanische Polizeistaat darstellt, spielt es offensichtlich keine Rolle, wer das Weiße Haus gewinnt, wenn alle denselben Unternehmensaktionären Rechenschaft schuldig sind.

So viel zum amerikanischen Traum.

„Wir, das Volk“ sind zur neuen, permanenten Unterschicht in Amerika geworden.

Wir werden gezwungen, Geld für endlose Kriege auszugeben, die uns ausbluten lassen; Geld für Überwachungssysteme, die unsere Bewegungen verfolgen; Geld für die weitere Militarisierung unserer bereits militarisierten Polizei; Geld, damit die Regierung unsere Häuser und Bankkonten durchsuchen kann; Geld für Schulen, in denen unsere Kinder nichts über Freiheit lernen, sondern nur, wie man sich fügt; und so weiter und so fort.

Das ist keine Lebensweise.

Es ist verlockend zu sagen, dass wir wenig dagegen tun können, aber das ist nicht ganz richtig.

Es gibt ein paar Dinge, die wir tun können – Transparenz fordern, Vetternwirtschaft und Korruption ablehnen, auf faire Preise und ehrliche Rechnungslegungsmethoden bestehen, incentivengesteuerte Regierungsprogramme stoppen, die Profite über Menschen stellen –, aber dafür müssen „wir, das Volk” aufhören, Politik zu spielen, und uns gemeinsam gegen die Politiker und Unternehmensinteressen stellen, die unsere Regierung und Wirtschaft in ein faschistisches Pay-to-Play-System verwandelt haben.

Leider haben wir uns so sehr auf Identitätspolitik eingelassen, die uns aufgrund unserer politischen Neigungen mit Etiketten versieht, dass wir das einzige Etikett aus den Augen verloren haben, das uns verbindet: Wir sind alle Amerikaner.

Die Machthaber wollen, dass wir eine „Wir gegen die anderen”-Mentalität annehmen, die uns machtlos und gespalten hält. Doch wie ich in meinem Buch Battlefield America: The War on the American People und in seinem fiktionalen Pendant The Erik Blair Diaries deutlich mache, ist das einzige „Wir gegen die anderen”, das zählt, „wir, das Volk” gegen den Deep State.

Der amerikanische Traum sollte Chancen versprechen, nicht Knechtschaft.

Doch im amerikanischen Polizeistaat ist die Freiheit selbst nur geliehen – mit Zinsen.

Wir können unser Leben weiterhin von den wenigen Mächtigen mieten, die von unserer Unterwürfigkeit profitieren, oder wir können unser wahres Eigentumsrecht zurückfordern – an unserer Person, unserer Arbeit, unserer Regierung und unserer Zukunft.

Solange wir noch eine haben, liegt die Entscheidung bei uns.

Nachdruck mit freundlicher Genehmigung des Rutherford Institute.