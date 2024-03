„Food Transition“ ist ein Krieg gegen Lebensmittel, Landwirte und die Öffentlichkeit

Colin Todhunter

Dieser Artikel beginnt mit einem kurzen Video (in englischer Sprache > Farming Crisis KEY POINTS from Sandi Adams interview), das auf einem Interview mit der Forscherin Sandi Adams basiert, die die Pläne für die Landwirtschaft in der ländlichen Grafschaft Somerset im Südwesten Englands und im Vereinigten Königreich im Allgemeinen beschreibt. Was sie beschreibt, scheint Teil einer umfassenderen Agenda der Vereinten Nationen zu sein, die von einer extrem reichen, nicht rechenschaftspflichtigen und nicht gewählten Elite vorgegeben wird.

Diese Elite glaubt, dass sie es besser machen kann als die Natur, indem sie das Wesen der Lebensmittel und den genetischen Kern der Lebensmittelversorgung verändert (durch synthetische Biologie und Gentechnik). Der Plan sieht auch vor, die Landwirte vom Land zu vertreiben (KI-gesteuerte bauernlose Betriebe) und große Teile der Landschaft mit Windkraftanlagen und Solarzellen zu füllen. Obwohl das Lebensmittelsystem Probleme hat, die angegangen werden müssen, ist diese fehlgeleitete Agenda ein Rezept für Ernährungsunsicherheit, für das niemand gestimmt hat.

Überall auf der Welt, von den Niederlanden bis Indien, protestieren die Landwirte. Die Proteste scheinen wenig miteinander zu tun zu haben. Aber sie haben es. Die Landwirte haben zunehmend Schwierigkeiten, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten, sei es aufgrund einer neoliberalen Handelspolitik, die zu Importen von Erzeugnissen führt, die die heimische Produktion untergraben und die Preise drücken, sei es aufgrund der Streichung staatlicher Beihilfen oder aufgrund der Umsetzung einer Politik der Netto-Null-Emissionen, die unrealistische Ziele setzt.

Die Gemeinsamkeit besteht darin, dass die Landwirtschaft auf die eine oder andere Weise absichtlich unmöglich gemacht oder finanziell unrentabel gemacht wird. Das Ziel besteht darin, die meisten Landwirte vom Land zu vertreiben und eine Agenda durchzusetzen, die naturgemäß zu Engpässen führen und die Ernährungssicherheit untergraben wird.

Eine globale Agenda für eine „Eine-Welt-Landwirtschaft“ wird von Organisationen wie der Gates-Stiftung und dem Weltwirtschaftsforum gefördert. Sie beinhaltet eine Vision von Lebensmitteln und Landwirtschaft, in der Unternehmen wie Bayer, Corteva, Syngenta und Cargill mit Microsoft, Google und den Big-Tech-Giganten zusammenarbeiten, um KI-gesteuerte Farmen ohne Landwirte, im Labor hergestellte „Lebensmittel“ und einen von Amazon und Walmart dominierten Einzelhandel zu ermöglichen. Ein Kartell von Dateneigentümern, proprietären Input-Lieferanten und E-Commerce-Plattformen an den Schaltstellen der Wirtschaft.

Die Agenda ist das Geistesprodukt eines digital-unternehmerisch-finanziellen Komplexes, der alle Aspekte des Lebens und des menschlichen Verhaltens verändern und kontrollieren will. Dieser Komplex ist Teil einer autoritären globalen Elite, die in der Lage ist, ihre Agenda über die Vereinten Nationen, das Weltwirtschaftsforum, die Welthandelsorganisation, die Weltbank, den Internationalen Währungsfonds und andere supranationale Organisationen, einschließlich einflussreicher Denkfabriken und Stiftungen (Gates, Rockefeller usw.) global zu koordinieren.

Ihre Agenda für Ernährung und Landwirtschaft wird euphemistisch als „Ernährungswende“ bezeichnet. Die große Agrarindustrie und die „philanthropischen“ Stiftungen positionieren sich als die Retter der Menschheit mit ihren viel beworbenen Plänen, die Welt mit Hightech-„Präzisionslandwirtschaft“, „datengesteuerter“ Landwirtschaft und „grüner“ (Netto-Null-)Produktion zu „ernähren“ – wobei „Nachhaltigkeit“ das Mantra ist.

Ein wesentlicher Bestandteil dieser „Ernährungsumstellung“ ist das Narrativ des „Klimanotstands“, ein Kommentar, der sorgfältig konstruiert und gefördert wurde (siehe die Arbeit des Enthüllungsjournalisten Cory Morningstar), sowie die Netto-Null-Ideologie, die mit Kohlenstoffanbau und Kohlenstoffhandel verbunden ist.

Die „Ernährungswende“ bedeutet, dass die Landwirte (zumindest diejenigen, die in der Landwirtschaft verbleiben) weiter in eine von Unternehmen kontrollierte Landwirtschaft eingespannt werden, die den Reichtum abschöpft und die Marktbedürfnisse globaler Konzerne, Ponzi-Schemata für den Kohlenstoffhandel sowie institutioneller Investoren und Spekulanten bedient, die keine Verbindung zur Landwirtschaft haben und die Landwirtschaft, Lebensmittel und landwirtschaftliche Flächen als reine Finanzanlagen betrachten. Diese Landwirte werden zu gewinnorientierten Unternehmensvertretern degradiert, die alle Risiken tragen.

Diese räuberische Kommerzialisierung des ländlichen Raums nutzt fehlerhafte Prämissen und Klimaalarmismus, um die Einführung von Technologien zu legitimieren, die uns angeblich alle vor dem Klimazusammenbruch und der malthusianischen Katastrophe bewahren sollen.

Auch in der Gesellschaft im Allgemeinen wird das Infragestellen offizieller Erzählungen entmutigt, zensiert und marginalisiert. Wir haben dies bei den politischen Maßnahmen und der „Wissenschaft“ gesehen, die zur Legitimierung der COVID-bezogenen staatlichen Maßnahmen verwendet wurden. Eine wohlhabende Elite finanziert zunehmend die Wissenschaft und bestimmt, was untersucht werden soll, wie es untersucht werden soll, wie die Ergebnisse verbreitet werden und wie die produzierte Technologie genutzt werden soll.

Diese Elite hat die Macht, echte Debatten zu unterbinden und andere, die das vorherrschende Narrativ in Frage stellen, zu verleumden und zu zensieren. Die vorherrschende Denkweise ist, dass die Probleme der Menschheit alle durch technische Innovationen zu lösen sind, die von Plutokraten und zentralisierter Macht bestimmt werden.

Diese hochmütige Denkweise (oder regelrechte Arroganz) führt zu einem Autoritarismus und ist symptomatisch für diesen, der versucht, der Menschheit eine Reihe von Technologien ohne demokratische Kontrolle aufzuzwingen. Dazu gehören selbstübertragende Impfstoffe, die gentechnische Veränderung von Pflanzen und Menschen, synthetische Lebensmittel, Geoengineering und Transhumanismus.

Wir haben es hier mit einem fehlgeleiteten Paradigma der Ökomoderne zu tun, das Macht konzentriert und technowissenschaftliches Fachwissen privilegiert (eine Form des technokratischen Exzeptionalismus). Gleichzeitig werden historische Machtverhältnisse (die oft in der Landwirtschaft und im Kolonialismus wurzeln) und ihre Hinterlassenschaften in und zwischen Gesellschaften auf der ganzen Welt bequemerweise ignoriert und entpolitisiert. Technologie ist kein Allheilmittel gegen die zerstörerischen Auswirkungen von Armut, Ungleichheit, Enteignung, Imperialismus oder Klassenausbeutung.

Wenn es um die Technologien und Maßnahmen geht, die im Agrarsektor eingeführt werden, werden diese Phänomene verstärkt und weiter verfestigt – und dazu gehören auch Krankheiten und schlechte Gesundheit, die durch die modernen Lebensmittel, die wir essen, und die Agrochemikalien und Praktiken, die von den Konzernen, die die „Ernährungsumstellung“ vorantreiben, bereits eingesetzt werden, deutlich zugenommen haben. Für Investoren wie BlackRock, die sowohl in die Landwirtschaft als auch in die Pharmaindustrie investieren, eröffnen sich dadurch jedoch weitere geldbringende Möglichkeiten im Bereich der Biowissenschaften.

Aber in einer neoliberalen, privatisierten Wirtschaft, die oft den Aufstieg von Mitgliedern der kontrollierenden, wohlhabenden Elite begünstigt hat, kann man davon ausgehen, dass ihre Mitglieder bestimmte Vorstellungen darüber haben, wie die Welt funktioniert und weiterhin funktionieren sollte: eine Welt, die auf Deregulierung mit begrenzter Aufsicht und der Hegemonie des Privatkapitals basiert, und eine Welt, die von Privatpersonen wie Bill Gates angeführt wird, die glauben, es am besten zu wissen.

Ob beispielsweise durch die Patentierung von Lebensformen, den Kohlenstoffhandel, die Verfestigung der Marktabhängigkeit (von Unternehmen) oder Landinvestitionen – ihre ökologisch-moderne Politik dient als Deckmantel für die Erzeugung und Anhäufung von weiterem Reichtum und für die Festigung ihrer Kontrolle.

Es sollte daher nicht überraschen, dass mächtige Menschen, die demokratische Prinzipien (und damit auch die einfachen Menschen) verachten, glauben, sie hätten ein göttliches Recht, die Ernährungssicherheit zu untergraben, Debatten zu unterbinden, sich mit Hilfe ihrer Technologien und Politiken weiter zu bereichern und die Zukunft der Menschheit aufs Spiel zu setzen.