Wer wird sich im 3. Weltkrieg durchsetzen? Erkundung der 7 wichtigsten Schlachtfelder

Von Nick Giambruno

Der totale Krieg zwischen den größten Mächten der Welt, der die internationale Ordnung umgestaltet hat, hat die vorherigen Weltkriege bestimmt.

Ein totaler Krieg zwischen den größten Mächten heute – Russland, China und den USA – bedeutet ein nukleares Armageddon, bei dem es keine Gewinner und nur Verlierer gibt.

Das könnte immer noch passieren, auch wenn es niemand will, aber es ist nicht das wahrscheinlichste Ergebnis.

Es ist unwahrscheinlich, dass der 3. Weltkrieg ein direkter kinetischer Krieg zwischen den USA, Russland und China sein wird.

Stattdessen wird sich der Konflikt auf verschiedenen Ebenen abspielen – Stellvertreterkriege, Wirtschaftskriege, Finanzkriege, Cyberkriege, biologische Kriege, verdeckte Sabotage und Informationskriege.

In diesem Sinne ist der 3. Weltkrieg bereits in vollem Gange, auch wenn die meisten ihn nicht erkennen.

Im Folgenden gehe ich auf die sieben Bereiche ein, in denen sich der Dritte Weltkrieg abspielt, und analysiere, welche Seite im Vorteil ist.

Bereich #1: Finanzielle Kriegsführung

Finanzielle Kriegsführung bezieht sich auf den Einsatz finanzieller Methoden als Strategie zur Erreichung militärischer oder politischer Ziele.

Ein gängiges Mittel der finanziellen Kriegsführung ist die Verhängung von Sanktionen oder Embargos. Dies kann das Einfrieren von Vermögenswerten, Handelsbeschränkungen oder die Beschränkung des Zugangs zu internationalen Finanzsystemen beinhalten. Ziel ist es, die Wirtschaft des Ziellandes zu schädigen und seine Fähigkeit zu schwächen, bestimmte politische Maßnahmen oder Aktionen durchzuführen.

Die Auferlegung von Kontrollen des Kapital- und Investitionsverkehrs kann ebenfalls als Waffe in der finanziellen Kriegsführung dienen. Dazu könnte die Beschränkung ausländischer Investitionen in bestimmten Sektoren oder die Einschränkung der Möglichkeiten ausländischer Investoren, ihre Gelder abzuziehen, gehören.

Ein Beispiel dafür ist das Vorgehen der US-Regierung nach der russischen Invasion in der Ukraine im Jahr 2022.

Die US-Regierung startete ihre bisher aggressivste Kampagne zur finanziellen Kriegsführung.

Noch vor dem Iran und Nordkorea ist Russland nun die am meisten sanktionierte Nation der Welt.

„Dies ist ein finanzieller Atomkrieg und die größte Sanktionsaktion der Geschichte“, sagte ein ehemaliger Beamter des Finanzministeriums.

Er fuhr fort: „Russland wurde in weniger als zwei Wochen von einem Teil der Weltwirtschaft zum größten Einzelziel globaler Sanktionen und zu einem finanziellen Paria“.

Hier ein kurzer Überblick über die Geschehnisse.

Die Regierungen der USA und Europas froren die russischen Dollar- und Euro-Reserven – die angesammelten Ersparnisse des Landes – im Wert von rund 300 Milliarden Dollar ein.

Sie schlossen die russischen Banken aus SWIFT aus, dem System für internationale Überweisungen.

Viele westliche Unternehmen verließen Russland und untersagten russischen Bürgern die Nutzung ihrer Plattformen.

Die beliebte Kryptowährungsbörse Coinbase sperrte über 25.000 Konten mit Russlandbezug.

Visa, MasterCard und American Express haben Russland aus ihren Netzwerken entfernt.

Dies sind nur einige Beispiele dafür, wie die NATO und ihre Freunde Russland von dem von den USA dominierten globalen Finanzsystem abschneiden.

Die BRICS+-Länder versuchen zwar, ein paralleles internationales Finanzsystem aufzubauen, aber es ist noch nicht reif für die erste Stunde.

In der finanziellen Kriegsführung haben die NATO und ihre Freunde heute einen klaren Vorteil, der jedoch durch BRICS+ immer mehr ausgehöhlt wird.

Ergebnis: Vorteil NATO & Freunde

Bereich #2: Wirtschaftliche Kriegsführung

Länder können einen Wirtschaftskrieg führen, indem sie den Zugang zu strategischen Rohstoffen wie Öl, Gas, Seltene Erden (REEs) und wichtigen Handelsrouten kontrollieren. Ein Land kann wirtschaftlichen Druck auf andere ausüben, indem es den Zugang zu diesen Ressourcen einschränkt oder deren Preise beeinflusst.

BRICS+ dominiert strategische Rohstoffe.

Nehmen Sie zum Beispiel Russland.

Politiker und Medien in den USA machen Russland oft als „Tankstelle mit Atomwaffen“ lächerlich – eine unzutreffende karikaturhafte Darstellung.

Russland ist der weltweit größte Exporteur von Erdgas, Holz, Weizen, Düngemitteln und Palladium (einem wichtigen Autozubehörteil).

Es ist der zweitgrößte Exporteur von Öl und Aluminium und der drittgrößte Exporteur von Nickel und Kohle.

Russland ist ein wichtiger Produzent und Verarbeiter von Uran für Kernkraftwerke. Angereichertes Uran aus Russland und seinen Verbündeten liefert Strom für 20 % der Haushalte in den USA.

Abgesehen von China produziert Russland mehr Gold als jedes andere Land, nämlich mehr als 10 % der weltweiten Produktion.

Dies sind nur eine Handvoll Beispiele. Es gibt viele strategische Rohstoffe, die Russland beherrscht.

Kurz gesagt, Russland ist nicht nur ein Öl- und Gasproduzent, sondern auch ein Rohstoffproduzent.

Und dann sind da noch die REEs.

Viele sind mit den REEs, einer Sammlung von 17 obskuren Elementen im Periodensystem, nicht vertraut, obwohl sie für das moderne Leben unverzichtbar sind.

Kurz gesagt, das US-Militär und die amerikanischen Verbraucher sind völlig abhängig von diesen obskuren Elementen.

China kontrolliert etwa 60 % der REE-Produktion und 95 % der REE-Verarbeitung. Außerdem verbraucht Peking etwa 67 % des weltweiten REE-Angebots.

Niemand kann Chinas REE-Monopol ernsthaft in Frage stellen, da es die Preise länger niedrig halten kann als jeder Wettbewerber zahlungsfähig bleiben kann.

Und dann ist da noch der Iran, der die Straße von Hormuz, den wichtigsten Energiekorridor der Welt, beherrscht.

Nach Angaben der US Energy Information Administration passieren täglich mehr als 40 % der weltweiten Ölexporte (rund 21 Millionen Barrel) die Straße von Hormuz.

Dank seiner beherrschenden geografischen Lage und seiner Erfahrung mit unkonventioneller und asymmetrischer Kriegsführung kann der Iran die Meerenge blockieren, ohne dass jemand etwas dagegen tun kann.

Die Idee ist, das Spielfeld gegen einen überlegenen Feind mit Schwärmen von mit Sprengstoff beladenen Selbstmordschnellbooten, tief fliegenden Flugzeugen, die Anti-Schiffs-Raketen tragen, Seeminen und landgestützten ballistischen Anti-Schiffs-Raketen sowie anderen kostengünstigen, aber äußerst effektiven Maßnahmen zu ebnen.

Analysten gehen davon aus, dass es Wochen dauern würde, bis das US-Militär ihn wieder öffnen könnte, aber niemand weiß, ob dies gelingen würde.

Militärstrategen wissen seit Jahrzehnten um diese Situation. Aber niemand hat einen realistischen Weg gefunden, um die Macht des Irans über die Meerenge zu neutralisieren. Sie ist der geopolitische Trumpf des Iran.

Im Roten Meer haben Irans Verbündete in der Houthi-Bewegung im Jemen vor kurzem den Schiffsverkehr in diesem wichtigen Wirtschaftskorridor für alle israelischen, amerikanischen und britischen Schiffe gesperrt.

Wenn man alles zusammennimmt, ist BRICS+ in der wirtschaftlichen Kriegsführung im Vorteil.

Ergebnis: Vorteil BRICS+

Bereich #3: Cyber-Kriegsführung

Unter Cyber-Kriegsführung versteht man den Einsatz digitaler Angriffe durch eine Nation, um die Computersysteme einer anderen zu stören, oft mit dem Ziel, Schaden, Störungen oder Angst zu verursachen.

Diese Angriffe können sich gegen verschiedene Sektoren richten, darunter Regierungsnetzwerke, Finanzsysteme und Versorgungsdienste wie Strom- und Wasserversorgung. Ein erfolgreicher Cyberangriff auf ein Stromnetz könnte beispielsweise dazu führen, dass Millionen Menschen ohne Strom oder sauberes Wasser sind.

Eine weitere Form der Cyber-Kriegsführung ist der Angriff auf die Finanzinfrastruktur eines Landes, z. B. auf Banken oder Börsen, mit Cyber-Mitteln. Solche Angriffe können die wirtschaftliche Stabilität stören, Unsicherheit schaffen und möglicherweise zu erheblichen finanziellen Verlusten führen.

Die Ziele der Cyber-Kriegsführung reichen vom Diebstahl vertraulicher Informationen über die Verursachung wirtschaftlicher Schäden und die Unterbrechung wichtiger Dienste bis hin zur Schaffung von Chaos und Panik in der Bevölkerung.

Cyber-Kriegsführung kann genauso viel Schaden anrichten wie traditionelle Kriegsführung, ist aber oft billiger und weniger riskant und kann anonym und aus der Ferne durchgeführt werden. Dies macht sie zu einer attraktiven Option für Nationen, die Schaden anrichten und gleichzeitig das Risiko einer direkten Konfrontation minimieren wollen.

Ich gehe davon aus, dass die Cyber-Kriegsführung bei der Entwicklung des Dritten Weltkriegs eine wichtige Rolle spielen wird.

Die NATO und ihre Freunde sowie die BRICS+ sind in der Cyber-Kriegsführung erfahren. Ich glaube jedoch nicht, dass eine der beiden Seiten einen entscheidenden Vorteil hat.

Ergebnis: Ungewiss

Bereich #4: Informationskriegsführung

Die Informationskriegsführung umfasst eine Reihe von Taktiken, die darauf abzielen, die Informationslandschaft zu beeinflussen, zu stören oder zu korrumpieren, um den Entscheidungsprozess des Gegners zu beeinflussen, das Vertrauen in Institutionen zu untergraben oder die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Sie zielt darauf ab, die Ergebnisse sowohl auf dem Schlachtfeld als auch in der öffentlichen Meinung zu beeinflussen.

Diese Art der Kriegsführung nutzt die Verbreitung falscher und irreführender Erzählungen, Propaganda und psychologische Operationen, um Verwirrung zu stiften, Zwietracht zu säen und die Wahrnehmung zu manipulieren.

Informationskriegsführung kann Wahlen beeinflussen, die öffentliche Meinung zu kritischen Themen beeinflussen und sogar zu Gewalt oder sozialen Unruhen anstiften. Das Ziel besteht oft darin, einen Gegner von innen heraus zu destabilisieren.

Mit der zunehmenden Nutzung sozialer Medien und anderer digitaler Plattformen wird die Rolle der Informationskriegsführung bei der Gestaltung sowohl der militärischen als auch der geopolitischen Landschaft wahrscheinlich noch wichtiger werden.

Die USA haben enormen Einfluss auf die globalen Mainstream-Medien, die Unterhaltungsindustrie und die Big-Tech-Plattformen. Dadurch verfügen sie über eine weitreichende weltweite Reichweite, die Russland und China nicht haben.

Infolgedessen sind die NATO und ihre Freunde in der Informationskriegsführung im Vorteil.

Ergebnis: Vorteil NATO & Freunde

Bereich #5: Abstreitbare Sabotage

Unter Sabotage versteht man die vorsätzliche Beschädigung, Zerstörung oder Behinderung lebenswichtiger Güter.

Leugbare Sabotage ist eine feindliche Handlung, die so ausgeführt wird, dass der Täter nicht eindeutig identifiziert oder mit dem Angriff in Verbindung gebracht werden kann. Die Identität des Angreifers bleibt verborgen, oder es besteht eine plausible Bestreitbarkeit.

Das bedeutet, dass es zwar Verdachtsmomente oder sogar Indizien dafür gibt, wer für einen Angriff verantwortlich ist, aber keine konkreten Beweise. Daher kann der mutmaßliche Täter seine Beteiligung glaubhaft abstreiten.

Zu den typischen Sabotagezielen gehören Infrastrukturen wie Brücken und Eisenbahnen, Kommunikationssysteme, Versorgungsdepots, Munitionslager und wichtige Versorgungseinrichtungen wie Strom- und Wasserversorgungssysteme.

Die Zerstörung der russischen Nord-Stream-2-Pipeline und die Durchtrennung von Unterwasser-Glasfaserkabeln um Norwegen sind wahrscheinliche Beispiele für Sabotageakte, die in jüngster Zeit vereitelt wurden.

NATO & Friends und BRICS+ sind geübt in verdeckter Sabotage. Ich glaube jedoch nicht, dass eine der beiden Seiten einen entscheidenden Vorteil hat.

Ergebnis: Ungewiss

Bereich #6: Biologische Kriegsführung

Unter biologischer Kriegsführung versteht man den Einsatz biologischer Toxine oder infektiöser Agenzien wie Bakterien, Viren und Pilze, um Menschen, Tiere oder Pflanzen außer Gefecht zu setzen oder zu töten.

Die Krankheitserreger können über die Luft, das Wasser oder die Nahrung verbreitet werden und sind oft schwer nachzuweisen.

Der Einsatz von biologischen Waffen reicht Jahrhunderte zurück. Im Mittelalter katapultierten belagernde Armeen kranke Leichen über Stadtmauern.

Heute haben die USA, China und Russland das Übereinkommen über biologische Waffen unterzeichnet, das die biologische Kriegsführung verbieten soll. Ich gehe jedoch nicht davon aus, dass dies die biologische Kriegsführung bei der Eskalation des Dritten Weltkriegs verhindern wird.

Die Covid-Hysterie könnte auf einen Akt der biologischen Kriegsführung zurückzuführen sein.

In jedem Fall unterhalten die USA, Russland und China robuste und geheime biologische Waffenprogramme. Ich sehe jedoch keine Seite im entscheidenden Vorteil.

Ergebnis: Ungewiss

Bereich #7: Stellvertreterkriege

Stellvertreterkriege sind eine Methode, bei der Großmächte ihre Kämpfe indirekt austragen, indem sie kleinere Nationen oder Gruppen als Stellvertreter einsetzen, anstatt sich direkt zu bekämpfen.

Großmächte unterstützen, rüsten aus und finanzieren kleinere Gruppen oder Nationen in einem Stellvertreterkrieg, um gegen einen gemeinsamen Gegner zu kämpfen. Diese Unterstützung kann militärische Ausbildung, Waffen, finanzielle Mittel und andere Ressourcen umfassen. Der entscheidende Punkt ist, dass die Großmächte nicht direkt in den Kampf eingreifen.

Ich erwarte, dass Stellvertreterkriege ein entscheidender Faktor dafür sein werden, wer den Dritten Weltkrieg gewinnen wird.

Es gibt zahlreiche laufende Stellvertreterkriege. Es gibt jedoch drei, von denen ich glaube, dass sie entscheidend dafür sein werden, welche Seite den Gesamtvorteil hat.

Stellvertreterkrieg #1: Ukraine

Die Ukraine ist der bevorzugte Schauplatz für die Konfrontation der NATO und ihrer Freunde mit Russland.

Zu Beginn des Jahres 2024, in dem ich diese Zeilen schreibe, scheint sich der Konflikt in der Ukraine zu entspannen.

Die Ukraine hat schwere Rückschläge auf dem Schlachtfeld erlitten, da ihre viel gepriesene Gegenoffensive 2023 völlig gescheitert ist.

Weitere Waffenlieferungen der NATO-Staaten werden der Ukraine nicht zum Sieg verhelfen. Im besten Fall wird der Konflikt dadurch nur verlängert, ohne dass sich das Endergebnis ändert, während die NATO-Bestände aufgebraucht werden.

Auch die Finanzmittel der USA werden immer knapper. Die amerikanischen und europäischen Wähler werden des Krieges immer müder.

Nimmt man alles zusammen, so vermute ich, dass wir in diesem Jahr eine ernsthafte Bewegung in Richtung auf eine Lösung sehen werden, die für Russland weitgehend vorteilhaft sein wird.

Ergebnis: Vorteil BRICS +

Stellvertreterkrieg #2: Der Nahe Osten

Der Nahe Osten steht am Rande des größten regionalen Krieges seit über 50 Jahren.

Die Region ist grob in zwei verschiedene geopolitische Gruppen unterteilt.

Die erste sind die USA und ihre Verbündeten – Israel, die Türkei, Jordanien, Ägypten, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Bahrain und andere.

Die zweite Gruppe bezeichnet sich selbst als die Achse des Widerstands. Sie besteht aus dem Iran, Syrien, den Houthis im Jemen, der Hisbollah im Libanon, mehreren palästinensischen Gruppen, einschließlich der Hamas, und einer Reihe von Milizen im Irak. Russland und China stehen hinter der Achse des Widerstands.

Im Kontext des Dritten Weltkriegs und der globalen geopolitischen Lage vertreten die USA und ihre Verbündeten die Interessen der NATO und ihrer Freunde, und die Achse des Widerstands steht für BRICS+.

Wenn es zu einem regionalen Krieg im Nahen Osten kommt, wird er zweifellos zwischen diesen beiden Gruppen stattfinden.

Wenn es nicht zu einem regionalen Krieg kommt, wird es im Nahen Osten wahrscheinlich weiterhin geopolitischen Wettbewerb und Konflikte niedriger Intensität geben.

Wenn man einen Schritt zurücktritt und alles zusammennimmt, scheint es klar, dass das geopolitische Momentum bei der Achse des Widerstands im Nahen Osten liegt.

Ein großer regionaler Krieg könnte jedoch die Dinge für die USA, Israel und seine Verbündeten umkehren. Die NATO und ihre Freunde könnten einen umfassenden Krieg mit dem Iran als letzten Versuch unternehmen, die Entstehung einer multipolaren Weltordnung zu verhindern.

Wahrscheinlicher ist jedoch, dass ein umfassender Krieg mit dem Iran und der Achse des Widerstands in einer Katastrophe für die USA und ihre Verbündeten enden würde. Das ist wahrscheinlich ein wichtiger Grund dafür, dass es noch nicht dazu gekommen ist, obwohl es an feindlichen Absichten nicht mangelt.

In der Zwischenzeit liegt der Vorteil im Nahen Osten bei den BRICS+.

Ergebnis: Vorteil BRICS+

Stellvertreterkrieg #3: Taiwan

China betrachtet Taiwan als eine abtrünnige Provinz und hat geschworen, sie notfalls mit Gewalt mit dem Festland zu vereinen.

Kürzlich warnte Xi Biden unter vier Augen, dass China Taiwan wiedervereinigen werde, der Zeitpunkt dafür aber noch nicht feststehe.

Die USA haben sich zwar nicht ausdrücklich zur Verteidigung Taiwans verpflichtet, sind aber ein bedeutender Lieferant von militärischer Ausrüstung für Taiwan. Eine chinesische Invasion könnte eine Reaktion der USA auslösen, wobei Umfang und Art dieser Reaktion ungewiss sind.

China verfügt über eines der größten und zunehmend modernen Militärs der Welt. Taiwan verfügt über ein gut ausgebildetes Militär, das allerdings kleiner und weniger gut ausgerüstet ist als das chinesische.

Meines Erachtens ist die Zeit auf Chinas Seite. Peking muss nur abwarten; irgendwann wird es in der Lage sein, Taiwan zu einer friedlichen Wiedervereinigung zu zwingen.

Im Falle eines militärischen Konflikts ist China meines Erachtens im Vorteil. Taiwan hätte nur dann eine Chance, wenn sich die USA direkt in den Konflikt einschalten würden. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass die USA aufgrund des MAD-Systems einen umfassenden Krieg mit China riskieren würden.

Wenn man alles zusammennimmt, scheint China im Vorteil zu sein.

Ergebnis: Vorteil BRICS+

Es wird wahrscheinlich weitere Stellvertreterkriege geben, wenn der Dritte Weltkrieg fortschreitet, aber ich glaube, dass die Kriege in der Ukraine, im Nahen Osten und in Taiwan entscheidend sein werden. Die anderen Stellvertreterkriege sind im Vergleich dazu nebensächlich.

Alle drei entscheidenden Stellvertreterkriege tendieren zu einer Niederlage für die NATO und ihre Freunde. Daher liegt der Vorteil im gesamten Bereich der Stellvertreterkriege – der meiner Meinung nach der entscheidendste Bereich im dritten Weltkrieg sein wird – bei BRICS+.

Ergebnis: Vorteil BRICS+

