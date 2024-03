Globetrotter für den Völkermord: Ausländische Kämpfer aus den USA, Frankreich und Indien kämpfen in Israels Krieg in Gaza

Von Jessica Buxbaum

Israelis sind nicht die einzige Bevölkerungsgruppe unter den IDF-Kräften in Gaza. Ausländische Kämpfer aus so weit entfernten Ländern wie den Vereinigten Staaten, Frankreich, Spanien, den Niederlanden und sogar Indien nehmen aktiv an den Kampfhandlungen teil. Die genaue Zahl der in Gaza kämpfenden Ausländer ist zwar nicht bekannt, aber man weiß, dass Staatsbürger aus zahlreichen Ländern an dem, was als Völkermord bezeichnet wurde, zumindest mitschuldig zu sein scheinen.

Nach dem israelischen Rückkehrgesetz kann jede Person mit mindestens einem jüdischen Großelternteil oder Ehepartner die israelische Staatsbürgerschaft erhalten. So können viele im Ausland Geborene im israelischen Militär dienen und gleichzeitig die Staatsangehörigkeit ihres Geburtsortes behalten. Oft wandern sie aus und dienen dann in der Armee.

Derzeit sind 45 % der „einsamen Soldaten“ der israelischen Armee, d. h. derjenigen, die dienen, aber keine Familie in Israel haben, Neueinwanderer. Das derzeitige Programm für „einsame Soldaten“ umfasst Truppen aus über 60 Ländern, von denen etwa 35 % aus den USA stammen. Es ist jedoch wichtig, darauf hinzuweisen, dass Personen, die am israelischen Programm für „einsame Soldaten“ teilnehmen, nicht als Söldner gelten, d. h. als Fachleute, die von der Regierung eines Landes angeheuert werden, um in dessen Krieg zu kämpfen, und die nicht die Staatsbürger dieses Landes sind.

Um den Rekrutierungspool zu erweitern, lässt das israelische Militär jetzt auch Urenkel von Juden zu. Obwohl sie nach dem Rückkehrgesetz nicht die israelische Staatsbürgerschaft erwerben können, dürfen sie in der israelischen Armee dienen.

Ein weiterer Weg ist die freiwillige Teilnahme am israelischen Mahal-Programm, das es jüdischen Jugendlichen aus anderen Ländern ermöglicht, der Armee beizutreten, ohne die israelische Staatsbürgerschaft zu erwerben. Derzeit gibt es 500 Mahal-Freiwillige in Israels Militär.

„Die meisten Söldner, die jetzt für Israel kämpfen, werden aufgrund ihrer religiösen Zugehörigkeit und ihrer doppelten Staatsbürgerschaft aufgenommen, was ihre Verantwortlichkeit ziemlich kompliziert macht“, so Mustafa Fetouri, ein libyscher Journalist und Analyst, gegenüber MintPress News. „Viele Länder, deren Bürger für Israel kämpfen, einschließlich der USA, haben Gesetze, die solche Handlungen unter Strafe stellen, aber es ist keine einfache Angelegenheit, wenn man die doppelte Staatsbürgerschaft einbezieht.“

Fetouri führte dies weiter aus und schrieb im Middle East Monitor, dass „Amerikas Neutralitätsgesetz, das auf die Gründungstage der USA zurückgeht, es jedem amerikanischen Bürger verbietet, sich an einem fremden Krieg zu beteiligen oder zu diesem Zweck eine Miliz zu gründen.“ Er merkte an, dass die Gesetzgebung in letzter Zeit nicht verstärkt wurde, „da Hunderte Amerikaner an Kriegen in der Ukraine, in Libyen im Jahr 2011 und jetzt in Gaza teilgenommen haben“.

Das israelische Militär rekrutiert auch ganz offen Staatsangehörige anderer Länder. So hat unter anderem das israelische Konsulat in Toronto Termine mit seinem Militärvertreter für diejenigen ausgeschrieben, die dem Militär beitreten möchten.

From November 11-14, the Israeli consulate in Toronto will be recruiting Canadians to serve in Israel’s terrorist military.



It is obscene that @justintrudeau’s government allows this terrorist recruitment to occur on Canadian soil.#Palestine #Israel #terrorism @CanadaFP pic.twitter.com/pOXyrQHLRJ — Dimitri Lascaris (@dimitrilascaris) November 3, 2019

Auf der Website des Konsulats heißt es: „Junge Leute, die sich in die IDF einschreiben wollen, oder alle, die ihre Verpflichtungen gemäß dem israelischen Verteidigungsdienstgesetz nicht erfüllt haben, sind eingeladen, sich mit ihm zu treffen.“

Organisationen wie Nefesh B’Nefesh, die die jüdische Einwanderung nach Israel aus Nordamerika fördern, haben Veranstaltungen zum Eintritt in das israelische Militär durchgeführt. Sar-El (National Project for Volunteers for Israel) rekrutiert jüdische und nichtjüdische Ausländer, die das israelische Militär auf Armeestützpunkten unterstützen, z. B. beim Verpacken von Lebensmitteln und medizinischem Material.

Die Nationalitäten im Dienst

Im November enthüllte die spanische Zeitung El Mundo, dass der spanische Söldner Pedro Diaz Flores jetzt für Israel kämpft, nachdem er zuvor in der Ukraine für die neonazistische Asow-Brigade gekämpft hatte.

„Ich bin also wegen der Wirtschaft gekommen, wegen des Geldes. Sie zahlen hervorragend, sie bieten gute Ausrüstung, und die Arbeit ist ruhig. Es sind 3.900 Euro [4.187 Dollar] pro Woche, abgesehen von den zusätzlichen Einsätzen“, sagte Flores gegenüber El Mundo.

Während er neben einem Grenzkontrollpunkt zum Gazastreifen abgebildet ist, sagte er der Zeitung, dass er auf den besetzten syrischen Golanhöhen arbeitet: „Wir unterstützen nur Waffenkonvois oder die Truppen der israelischen Streitkräfte, die sich im Gazastreifen aufhalten, wir kämpfen nicht direkt gegen die Hamas und sind auch nicht an Angriffsoperationen beteiligt.“

„Wir sind für die Sicherheit der Kontrollpunkte und die Zugangskontrolle an den Grenzen von Gaza und Jordanien zuständig. Es gibt hier viele PMCs [private Militärfirmen], und sie teilen sich die Arbeit. Traditionell haben sie die Grenzübergänge zwischen Eilat und Akaba bewacht“, fügte er hinzu.

Er sagte der Zeitung, dass er von Raven und Global CST rekrutiert wurde. Informationen über Raven sind online nicht verfügbar. MintPress News hat sich an Global CST gewandt, um den Vertrag von Flores zu überprüfen. Global CST sagte, dass es Flores nicht kennt und „Global CST keine Sicherheits- oder Militäraktivitäten jeglicher Art oder Form durchführt, weder in Israel, noch im Gazastreifen, noch in einem anderen Gebiet weltweit.“

Global CST erklärte gegenüber MintPress News, dass es sich um ein Unternehmen für erneuerbare Energien handelt und dementierte Berichte, dass es Verteidigungs- und Sicherheitsdienste für Regierungen und andere Organisationen anbietet. Auf LinkedIn wird Global CST als Anbieter von „strategischer Beratung und Projektintegrationsmanagement“ beschrieben. Die auf der LinkedIn-Seite von Global-CST angegebene Website ist derzeit nicht erreichbar. Auf die Frage nach einer Website verwies Global CST MintPress auf die Website der Global Group, die weltweit landwirtschaftliche Projekte bewirbt.

Das LinkedIn-Profil des Firmengründers Israel Ziv, eines israelischen Generals im Ruhestand, beschreibt Global CST als „in Israel ansässige Sicherheitsberatungsgruppe… die eine umfangreiche und einzigartige Erfolgsbilanz auf verschiedenen Kontinenten rund um den Globus, wie Südamerika, Osteuropa und Afrika, aufgebaut hat.“ Global CST bestätigte gegenüber MintPress News, dass Ziv ihr Gründer ist. Das Unternehmen, das auch unter dem Namen Global N.T.M. firmiert, wurde 2006 gegründet und ist weiterhin aktiv.

Im Jahr 2018 verhängte die US-Regierung Sanktionen gegen Global CST und Ziv wegen angeblicher Waffenlieferungen an den Südsudan. Das US-Finanzministerium erklärte, Ziv habe ein landwirtschaftliches Unternehmen „als Deckmantel für den Verkauf von Waffen im Wert von rund 150 Millionen US-Dollar an die Regierung genutzt, darunter Gewehre, Granatwerfer und Schulterraketen“.

Die USA sagten auch, dass Ziv „plante, Angriffe von Söldnern auf südsudanesische Ölfelder und Infrastrukturen zu organisieren, um ein Problem zu schaffen, das nur sein Unternehmen und seine Partner lösen konnten“. Die USA hoben ihre Sanktionen gegen Ziv und sein Unternehmen im Jahr 2020 ohne Angabe von Gründen auf.

Seit der Veröffentlichung von El Mundo sind auch Berichte über andere Nationalitäten aufgetaucht, die in direkterer Weise an Israels Angriff auf Gaza beteiligt sind. Es ist Filmmaterial aufgetaucht, das israelische Soldaten zeigt, die mit amerikanischem Akzent sprechen oder Aufnäher mit der amerikanischen Flagge auf ihren Uniformen tragen.

A soldier with a Southern US accent has reportedly called for Gaza to burn to the ground. In the video, he compares the people of Gaza to rats and tells Israeli soldiers "It's hunting season".



US officials said that 6 American citizens serving in Israel have died since October 7 pic.twitter.com/7KsV5aTYIK — Middle East Eye (@MiddleEastEye) November 22, 2023

Bisan herself said she saw American troops months back.

There were also reports of mercenaries from the Azov battalion in Gaza https://t.co/sEqJvmvfRF — Najat Abdi (@theafroaussie) March 1, 2024

Nach Angaben des US-Außenministeriums sind seit Beginn des Krieges 21 amerikanische Staatsbürger, die dem israelischen Militär angehörten, in Gaza getötet worden. Kanadische Medien berichteten, dass ihre eigenen Staatsangehörigen sich freiwillig bei der israelischen Armee melden und motiviert sind, in Gaza zu dienen. Und die britische Zeitung The Guardian berichtet, dass britische Staatsangehörige im Gazastreifen getötet wurden, während sie für Israel kämpften. Auch die Briten kommen in Scharen, um sich als Freiwillige beim Militär zu melden, wie Ärzte und Universitätsseelsorger. Derzeit sind rund 100 britische Staatsbürger Teil des israelischen Militärs.

Im Dezember berichtete Al Jazeera, dass sieben ukrainische Söldner in der Nähe von Gaza-Stadt getötet worden seien, als sie an der Seite der israelischen Streitkräfte kämpften. Diese Nachricht kam, als Bilder von israelischen Soldaten, die Ukrainisch sprachen, in den sozialen Medien kursierten. Die ukrainische Regierung bestreitet jedoch, dass ihre Bürger in Gaza kämpfen.

Ukrainian mercenaries in Gaza… pic.twitter.com/CFjR6aCs7B — S p r i n t e r (@Sprinter99800) December 20, 2023

„Wir haben keine Soldaten in den Gazastreifen oder eine andere Region der Welt geschickt“, sagte ein Sprecher des ukrainischen Außenministeriums gegenüber Al Jazeera.

„Die Aufnahmen, die Menschen zeigen, die im Gazastreifen Ukrainisch sprechen, könnten Israelis ukrainischer oder slawischer Herkunft sein, die keine Verbindung zu diesem Staat haben“, fügte der Sprecher hinzu.

Laut dem australischen Journalisten CJ Werleman kämpfen im Gazastreifen auch israelische Soldaten indischer Herkunft. Das indische Außenministerium antwortete nicht auf Anfragen, ob seine Staatsbürger in Gaza kämpfen.

Im Dezember enthüllte Eekad, eine arabische Open-Source-Plattform, die Forward Observations Group als amerikanische Söldnerfirma, die an der Seite der israelischen Streitkräfte im Gazastreifen kämpft.

📍Our inquiry unveiled reports from the Dutch open-source investigative journalism group Bellingcat. These reports categorized the Azov Battalion as Nazi and far-right, accusing it of perpetrating crimes of ethnic genocide in Ukraine.



📍Additionally, the reports exposed its ties… pic.twitter.com/sVyAfnnRwi — EekadFacts | إيكاد (@EekadFacts) February 1, 2024

Eine nähere Betrachtung des Instagram-Accounts der Forward Observation Group lässt darauf schließen, dass die Gruppe seit Oktober mit der israelischen Armee zusammenarbeitet – zunächst an der Grenze zum Gazastreifen und dann bis Ende November innerhalb der Enklave. Das letzte Bild aus dem Gazastreifen auf dem Konto ist vom 16. Januar. Ein weiterer Beitrag vom 11. Januar zeigt Kameraaufnahmen von israelischen Soldaten, die in Gaza kämpfen. Die Bildunterschrift lautet: „Helmkameraaufnahmen eines LOTAR-Spezialeinsatzleiters, den wir kurz nach dem Angriff am 7. Oktober begleitet haben.“ Eine aktuelle Instagram-Story von Forward Observations zeigt einen Soldaten in einem Krankenhausbett, das mit der Flagge von Forward Observations behängt ist. An der Wand neben ihm hängt eine israelische Flagge.

📍Fast forward to November 26, 2023, when the FOG account shared yet another image of a fully geared-up fighter accompanied by a caption disclosing that the photo was captured within the confines of the Gaza Strip. pic.twitter.com/0HDLaSKLmW — EekadFacts | إيكاد (@EekadFacts) February 1, 2024

Eekad fand heraus, dass das Unternehmen im Oktober 2018 gegründet wurde. Obwohl es sich selbst als Geschäft für militärische Ausrüstung bezeichnet, hat es derzeit nur einen Artikel auf Lager – eine Erste-Hilfe-Tasche. Forward Observations wurde am 15. Oktober 2020 als ausländische Gesellschaft mit beschränkter Haftung in Nevada registriert und ist weiterhin aktiv. Derrick Bales, ein ehemaliger US-Infanteriesoldat, der in Afghanistan gekämpft hat, gründete das Unternehmen. Ein Instagram-Post von Forward Observations vom 9. November 2023 bestätigte Bales als ehemaligen Direktor des Unternehmens und enthüllte, dass sein offizieller Instagram-Account unter dem Namen „Raoul Duke“ läuft. Im Februar reagierte Bales auf die Untersuchung von Eekad mit einem Foto aus Gaza auf seinem Instagram-Account und schrieb: „@eekadfacts, hier sind noch ein paar Bilder für Ihren Artikel.“

📍An extensive search through publicly available sources revealed that the company was registered as a foreign limited company in Nevada. The registration, dated October 15, 2020, lists the company under the name “Forward Observations Group, LLC,” bearing the registration number… pic.twitter.com/6eJKQ3Rdf4 — EekadFacts | إيكاد (@EekadFacts) February 1, 2024

Nach Angaben von Foreign Policy reiste Forward Observations in die Ukraine, um medizinisches Material, Ausrüstung und Geld für ukrainische Soldaten zu beschaffen. Bales wurde kritisiert, weil er mit Vadim Lapaev, einem Mitglied des rechtsextremen Asow-Bataillons, in Verbindung steht. Er entschuldigte sich für seine Verbindungen zu Lapaev, sagte aber, die Brigade sei nicht so radikal wie behauptet.

Doch Eekad fand das Gegenteil heraus. So fand Eakad bei seiner gründlichen Untersuchung von Lapaevs Konten in den sozialen Medien Fotos, auf denen Lapaev den Nazigruß zeigt, ein Schild mit einem Hakenkreuz in der Hand hält und eine Halskette mit dem berüchtigten Nazisymbol trägt.

📍In May 2016, Vadim shared a series of controversial photos: one depicted him performing the Nazi salute, while another showed him holding a sign emblazoned with a swastika, the infamous Nazi emblem. He also posted images of himself wearing a necklace adorned with the same… pic.twitter.com/iTJoAjizjK — EekadFacts | إيكاد (@EekadFacts) February 1, 2024

Forward Observations reagierte nicht auf Anfragen von MintPress, um zu überprüfen, ob ihre Mitarbeiter tatsächlich in Gaza sind und was sie dort tun.

Mitschuldig an Kriegsverbrechen

Angesichts der Enthüllungen, dass Bürger anderer Länder möglicherweise an Israels Völkermord in Gaza beteiligt sind, beziehen einige Regierungen und Aktivisten Stellung.

Im Dezember kündigte Südafrika an, dass es südafrikanische Staatsangehörige, die sich der israelischen Armee angeschlossen haben und in Gaza kämpfen, strafrechtlich verfolgen oder ihnen sogar die Staatsbürgerschaft entziehen könnte.

„Die südafrikanische Regierung ist sehr besorgt über Berichte, wonach einige südafrikanische Staatsbürger und Personen mit ständigem Wohnsitz in Südafrika sich den israelischen Verteidigungskräften (IDF) im Krieg in Gaza und den anderen besetzten palästinensischen Gebieten angeschlossen haben oder in Erwägung ziehen, sich ihnen anzuschließen“, so die Abteilung für internationale Beziehungen und Zusammenarbeit des Landes.

Im Dezember hat das französische Parlamentsmitglied Thomas Portes einen Brief an den französischen Justizminister Eric Dupond-Moretti geschickt, in dem er ihn auffordert, eine Untersuchung über die rund 4.000 französischen Staatsbürger durchzuführen, die mit den israelischen Streitkräften an der Front in Gaza kämpfen.

Die Bewegung 30. März, eine im November gegründete europäische Pro-Palästina-Gruppe, hat bereits sieben Beschwerden gegen niederländische Israelis eingereicht, die derzeit in der israelischen Armee in Gaza dienen. Sie hat auch Beschwerden gegen israelische Soldaten eingereicht, die in die Niederlande gereist waren, um gegen das Verfahren des Internationalen Gerichtshofs zu protestieren, sowie gegen einen französisch-israelischen Soldaten, der sich ebenfalls in den Niederlanden aufhielt. Obwohl diese Soldaten nicht die niederländische Staatsangehörigkeit besitzen, kann gegen sie ermittelt werden, da sie sich auf niederländischem Boden befanden, erklärte die Bewegung 30. März gegenüber MintPress News. Die Gruppe reicht auch einen Fall in Belgien und andere Fälle gegen französische Staatsangehörige ein.

„Sie haben sich selbst auf Instagram oder TikTok gepostet, wie sie auf den Trümmern eines Hauses in Gaza stehen und sagen: ‚Wir wollen Amalek auslöschen, und wir werden sie alle töten'“, sagte Dyab Abou Jahjah, Vorsitzender der Bewegung 30. März, gegenüber MintPress News. Amalek bezeichnet in der hebräischen Bibel den Rivalen der Israeliten und wurde vom israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu bei seinem Aufruf zum Angriff auf Gaza angeführt.

Abou Jahjah fügte hinzu: „Sie denken, dass sie sich außerhalb der Reichweite der Justiz befinden. Vielleicht, wenn sie nur Israelis sind, aber wenn sie Belgier sind, werden wir sicherstellen, dass wir sie vor Gericht bringen.“