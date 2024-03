Jüdische Bevölkerung Irans widerlegt Behauptungen über Teherans Völkermordabsichten

Von Brian McGlinchey

Wie im Vorfeld der Irak-Invasion übertreiben Israel und seine Verbündeten die Bedrohung durch den Iran

Seit Jahrzehnten beschuldigen israelische Regierungsvertreter – allen voran Premierminister Benjamin Netanjahu – den Iran, einen neuen Holocaust gegen die Millionen von Juden zu planen, die den zionistischen Staat ihr Zuhause nennen. Netanjahu hat gesagt, der Iran plane „einen weiteren Völkermord an unserem Volk“ und wolle „weitere sechs Millionen Juden vernichten“.

Westliche Journalisten zitieren diese Behauptungen schnell, veröffentlichen aber nur langsam widersprüchliche Beweise – wie etwa die Tatsache, dass der Iran die zweitgrößte jüdische Bevölkerung im Nahen Osten beherbergt, die ihren Glauben frei praktiziert, in der islamischen Republik friedlich koexistiert und sogar einen Sitz in der Legislative hat.

Man sagt, dass „Nächstenliebe zu Hause beginnt“. Wenn wir Netanjahu und seinen Verbündeten in Amerika Glauben schenken sollen, würde dann nicht auch dort ein iranischer Völkermord an den Juden beginnen?

Der Durchschnittsamerikaner, der seit langem dem Narrativ vom Völkermord im Iran ausgesetzt ist, nimmt wahrscheinlich an, dass es so etwas wie iranische Juden nicht gibt. Nach unterschiedlichen Schätzungen gibt es jedoch 9.000 bis 20.000 von ihnen in einem Land, in dem die jüdische Präsenz fast 3.000 Jahre zurückreicht.

Das ist deutlich weniger als die 100.000 oder mehr Juden, die in den Jahren vor der Revolution von 1979 im Iran lebten. Die Ungewissheit, wie das Leben in einer islamischen Republik aussehen würde – kulturell, wirtschaftlich und in Bezug auf die persönliche Sicherheit – veranlasste Zehntausende, nach Israel, in die Vereinigten Staaten und in andere Länder zu gehen.

Viele von ihnen waren beunruhigt, als Habib Elghanian, ein prominenter iranisch-jüdischer Industrieller mit Verbindungen zum gestürzten Schah, nur wenige Wochen nach der Revolution verhaftet und der Korruption und Spionage für Israel beschuldigt wurde. Die Staatsanwaltschaft warf ihm auch vor, Geld für die israelischen Verteidigungsstreitkräfte erbeten zu haben und damit „an mörderischen Luftangriffen gegen unschuldige Palästinenser“ beteiligt gewesen zu sein. Im Mai 1979 wurde er durch ein Erschießungskommando hingerichtet.

Obwohl die Hinrichtung Elghanians die iranischen Juden erschütterte, löste sie auch eine entscheidende Entwicklung aus, die seither dazu beigetragen hat, ihre Ängste zu lindern.

Am Tag nach der Hinrichtung arrangierten zwei Rabbiner und vier jüngere intellektuelle Juden einen Besuch bei Ayatollah Khomeini. Indem sie erklärten, dass die iranischen Juden sich in erster Linie als Iraner betrachteten und die Wahl eines neuen Regierungssystems durch ihre Mitbürger unterstützen würden, hofften sie, eine Garantie gegen die Verfolgung von Juden zu erlangen.

Zu ihrer Überraschung wurden sie von Khomeini als VIPs empfangen. Nach einem buchstäblichen Patt, bei dem sowohl die jüdische Delegation als auch der Ayatollah respektvoll darauf warteten, dass der andere zuerst Platz nahm, setzten sich alle im Kreis auf den Boden.

Khomeini lobte Moses als einen der drei Propheten, die von Gott gesandt wurden, um die Menschheit zu führen. Dann machte er zur großen Erleichterung seiner Gäste einen scharfen Unterschied zwischen der israelischen Regierung und den iranischen Juden und erklärte:

„Moses hätte nichts mit diesen pharaonenhaften Zionisten zu tun, die Israel regieren. Und unsere Juden, die Nachfahren von Moses, haben auch nichts mit ihnen zu tun. Wir erkennen unsere Juden als getrennt von diesen gottlosen, blutsaugenden Zionisten an.“

Khomeini erließ daraufhin eine Fatwa – ein formelles Dekret eines islamischen Religionsführers -, in der er erklärte, dass Juden eine geschützte Minderheit seien und Gewalt gegen sie verboten sei.

Juden haben jedoch keinen völlig gleichberechtigten Platz in der iranischen Gesellschaft. Vor allem dürfen sie keine hohen Regierungsämter bekleiden oder Richter werden. Juden dienen im iranischen Militär, können dies aber nicht als Offiziere tun. Sie können keinen Besitz von Muslimen erben, aber wenn ein Mitglied einer jüdischen Familie zum Islam konvertiert, erbt diese Person alles.

Im Großen und Ganzen leben die Juden im Iran jedoch wie alle anderen Menschen im Land, eine Realität, die in krassem Widerspruch zu westlichen Annahmen steht.

Während die Förderung des Zionismus oder der israelischen Regierung für jeden illegal ist, zeigen Juden offen ihre Identität und praktizieren ihren Glauben. Iranische Juden tragen in der Öffentlichkeit Kippa und Gebetsschal. Muslime gehen daran vorbei, ohne sie eines Blickes zu würdigen – schließlich gibt es Juden seit fast drei Jahrtausenden im Iran und in Persien, und das Land beherbergt viele wichtige jüdische religiöse Stätten.

Iranische Würdenträger bei der Einweihung eines Denkmals für jüdische Soldaten, die für den Iran in dessen achtjährigem Krieg zur Abwehr einer Invasion durch den von den USA unterstützten Irak 1980 gefallen sind (IRNA)

Allein in Teheran gibt es 13 Synagogen. Touristen sind überrascht, dass diese, anders als in Europa und anderswo, keine verschlossenen Türen, Metalldetektoren oder Sicherheitspersonal haben. Teheran verfügt auch über ein jüdisches Seminar und ein rituelles Mikwe-Bad.

Im Jahr 2015 erkannte Präsident Hassan Rouhani den Samstag offiziell als jüdischen Feiertag an, so dass die Juden ihren Sabbat halten können (die typische iranische Arbeits- und Schulwoche geht von Samstag bis Mittwoch mit einem halben Tag am Donnerstag).

Juden schicken ihre Kinder auf jüdische Schulen, besuchen koschere Restaurants und betreiben das älteste Wohltätigkeitskrankenhaus in Teheran, in dem 96 % der Patienten Muslime sind. „Wenn ich krank bin, gehe ich auf die andere Straßenseite [in das jüdisch geführte Krankenhaus]“, sagte ein muslimischer Seminarstudent der New York Times. „Sie mögen eine andere Religion haben, aber sie sind iranische Mitbürger“.

Dieses Gefühl ist im Iran weit verbreitet. Laut dem jüngsten globalen Antisemitismus-Index der Anti-Defamation League von 2014 sind die Iraner die am wenigsten antisemitische Bevölkerung im Nahen Osten.

Einigen Angaben zufolge werden iranische Juden von den Muslimen im Iran eher akzeptiert als von den Juden in Israel. Ein Iraner-Israeli der dritten Generation erklärte gegenüber Radio Free Europe: „In Israel gibt es Rassismus gegenüber Menschen, die aus islamischen Staaten stammen. Als Kind habe ich sehr gelitten, weil ich Perser bin.

Als wohlhabende jüdische Auswanderer im Jahr 2007 Geldprämien von 60.000 Dollar pro Familie anboten, um iranische Juden zur Auswanderung nach Israel zu bewegen, meldeten sich nur wenige. Die Gesellschaft iranischer Juden spottete: „Die Identität iranischer Juden ist nicht für irgendeinen Geldbetrag zu haben.

Den Juden ist einer von fünf Sitzen im iranischen Parlament garantiert, die für religiöse Minderheiten reserviert sind; drei weitere Sitze sind für die Hunderttausende von assyrisch-chaldäischen und armenischen Christen im Iran reserviert.

Die Regierung hat öffentliche Vorwürfe seitens des jüdischen Vertreters und anderer Juden toleriert. So kritisierten der jüdische Abgeordnete Maurice Motamed und andere jüdische Führer 2006 Präsident Mahmud Ahmadinedschad, weil er gesagt hatte, die Juden „haben im Namen des Holocaust einen Mythos geschaffen und betrachten ihn als über Gott, der Religion und den Propheten stehend“.

Andererseits stimmen die politischen Positionen der iranischen Juden häufig mit denen der Regierung überein. Als im Jahr 2022 regierungsfeindliche Proteste ausbrachen, gab das Jüdische Komitee Teheran, ein Dachverband von Organisationen, eine Erklärung ab, in der es diese verurteilte und hinzufügte, dass seine Mitglieder „wie unsere Landsleute immer die Position des Obersten Führers befolgt haben“.

Iranische Juden nahmen im Oktober an einer Kundgebung gegen Israels Angriff auf Gaza teil

Im Oktober nahmen Juden in fünf Städten an Kundgebungen gegen den brutalen Angriff Israels auf Gaza teil. Einige trugen ein Schild mit der Aufschrift „Begehen Sie keine Verbrechen im Namen des Judentums“.

Außenstehende fragen sich zu Recht, ob Juden sich zu solchen Aktionen gezwungen sehen, um ihren sicheren Platz in der Gesellschaft zu behalten. Die israelische und die US-amerikanische Regierung gehen noch einen Schritt weiter und beschuldigen den Iran, derartige Äußerungen aktiv zu erzwingen, aber sie bieten nichts, um diese Anschuldigungen zu belegen.

Eine neue politische Ordnung, nicht ein neuer Holocaust

Die Existenz einer unbehelligten jüdischen Bevölkerung im Iran widerlegt zwar die Behauptung, die iranische Regierung wolle die Juden ausrotten, aber eine gründliche Bewertung dieser Behauptungen muss sich auch mit den scharf formulierten Äußerungen Teherans gegen den Staat Israel auseinandersetzen.

Der Iran erkennt Israel nicht als Staat an, und seit 1979 haben iranische Ayatollahs, Präsidenten und Generäle dazu aufgerufen, Israel zu „zerstören“, „von der Landkarte zu tilgen“ oder „zu eliminieren“.

Auch wenn diese Formulierungen wie Drohungen mit physischer Zerstörung klingen können, bestätigt eine genauere Betrachtung der vollständigen Zitate fast immer, dass die Sprecher die Beseitigung des Staates Israel als politische Einheit meinen. Westliche Nachrichtenagenturen, Politiker und Propagandisten lassen jedoch oft den Kontext weg, der diese Unterscheidung deutlich macht – oder zitieren den Sprecher sogar völlig falsch.

Das Lieblingszitat der Anti-Iran-Propagandisten stammt aus einer Rede des damaligen Präsidenten Ahmadinedschad aus dem Jahr 2005, der erklärt haben soll, dass „Israel von der Landkarte getilgt werden muss“.

Das Zitat wurde zu einer festen Größe in der Rhetorik der iranischen Falken, die mehr als 18 Jahre später immer noch verwendet wird – obwohl er eigentlich etwas ganz anderes gesagt hat: „[Ayatollah Khomeini] sagte, dass dieses Regime, das Jerusalem besetzt hält, von der Landkarte der Zeit verschwinden muss“.

In derselben Rede mit dem Titel „Die Welt ohne Zionismus“ zählte Ahmadinedschad drei andere Regime auf, die aufgehört haben zu existieren – die iranische Monarchie, die Sowjetunion und die irakische Regierung von Saddam Hussein. Wie ich bereits 2012 schrieb:

Er rief nicht zur Vernichtung einer Bevölkerung auf, sondern zur Zerschlagung einer Regierungseinheit. Das ist zwar eine höchst antagonistische Sprache, aber sie ist nicht völkermörderisch – genauso wenig wie Ronald Reagans Behauptung, dass „Freiheit und Demokratie den Marxismus und Leninismus auf dem Aschehaufen der Geschichte zurücklassen werden“ ein Versprechen war, das sowjetische, chinesische oder kubanische Volk zu verbrennen.

Selbst wenn in aktuellen Nachrichtenberichten zutreffende Zitate über iranisches Getöse zu finden sind, werden in den Überschriften und Leitartikeln häufig verkürzte Zitate verwendet, die einen falschen Eindruck erwecken, wie im Fall eines Artikels der Associated Press mit dem Titel „Iranischer Führer sagt, Israel sei ein ‚Krebstumor‘, der zerstört werden müsse“.

Viele, die nur die Überschrift oder die ersten paar Absätze überfliegen, könnten denken, dass Ayatollah Ali Khamenei damit droht, das ganze Land in die Luft zu sprengen. Nur wer tiefer in den Artikel eintaucht, wird feststellen, dass Khamenei tatsächlich sagte: „Das zionistische Regime ist ein tödliches, krebsartiges Wachstum und ein Schaden für diese Region. Es wird zweifelsohne entwurzelt und zerstört werden.

Wenn die iranische Regierung ausdrücklich mit einem physischen Angriff gedroht hat, kann man bei genauerem Hinsehen mit ziemlicher Sicherheit feststellen, dass die Drohung nicht darin bestand, einen Krieg zu beginnen, sondern Vergeltung zu üben, falls Israel zuerst zuschlägt. Nehmen wir zum Beispiel einen Artikel der Times of Israel aus dem Jahr 2022 mit der Überschrift: „Iranischer General droht, Tel Aviv und Haifa dem Erdboden gleichzumachen“.

Man sieht es der Überschrift nicht an, aber der Befehlshaber der iranischen Bodentruppen, Kiumars Heydari, warnte vor einer israelischen Aggression. Er sagte: „Für jeden Fehler des Feindes werden wir Tel Aviv und Haifa auf Befehl des Obersten Führers dem Erdboden gleichmachen.“ Die Times nahm dieses Zitat auf, ließ aber ein anderes weg, das den bedingten Charakter von Heydaris Drohung unterstreicht. Unter Bezugnahme auf die Aufrüstung des iranischen Waffenarsenals sagte er: „All diese Ausrüstung dient dazu, auf die dummen Aggressionen der Feinde der islamischen Revolution zu reagieren.“

Heydari äußerte sich wenige Tage, nachdem ein Oberst des Korps der Iranischen Revolutionsgarden in seinem Auto vor seinem Haus in Teheran erschossen worden war. Israel teilte US-Beamten mit, es habe ihn ermordet, so eine von der New York Times zitierte Geheimdienstquelle.

Eliminierung Israels: Khamenei wird konkret

In einer 2014 in den sozialen Medien geposteten Frage und Antwort erläuterte Ayatollah Khamenei seine Vision von der Beseitigung des Staates Israel. Hier sind einige wichtige Auszüge:

„Das einzige Mittel, um den israelischen Verbrechen ein Ende zu setzen, ist die Beseitigung dieses Regimes. Und natürlich bedeutet die Beseitigung Israels nicht das Massaker an der jüdischen Bevölkerung in dieser Region.“

„Der richtige Weg zur Beseitigung Israels: Die ursprüngliche Bevölkerung Palästinas, einschließlich der Muslime, Christen und Juden, wo auch immer sie sich befinden…nehmen an einem öffentlichen und organisierten Referendum teil…Jüdische Einwanderer, die zur Auswanderung nach Palästina überredet wurden, haben nicht das Recht, daran teilzunehmen.“

„Die nachfolgende Regierung…wird entscheiden, ob nicht-palästinensische Auswanderer…weiterhin in Palästina leben können oder in ihre Heimatländer zurückkehren sollen.“

Bis zum Referendum ruft Khamenei zum „entschlossenen und bewaffneten Widerstand“ auf, der unter anderem durch die Bewaffnung des von Israel besetzten Westjordanlandes „wie des Gazastreifens“ erleichtert werden soll.

Zu den „inakzeptablen“ Lösungen gehören „ein klassischer Krieg durch die Armee der muslimischen Länder“ oder das „Werfen der ausgewanderten Juden ins Meer“.

Khameneis Agenda ist zweifellos feindselig gegenüber Israel als regierende Einheit, enthält einen Aufruf zu revolutionärer Gewalt und lässt das Schreckgespenst einer möglichen Massenvertreibung von Juden aufkommen, die nach einem unbestimmten Datum nach Israel eingewandert sind. Es ist jedoch nicht im Entferntesten ein Plan für die Ermordung „weiterer 6 Millionen“ Juden, wie Netanjahu und andere glauben machen wollen.

Es sei darauf hingewiesen, dass viele Juden in der Welt – die wie die iranische Regierung behaupten, dass die Schaffung eines jüdischen Ethnostaates die Palästinenser zum Opfer gemacht hat – auch eine völlig neue politische Ordnung in dem Land fordern, das derzeit vom Staat Israel kontrolliert wird.

Befürworter des Status quo in Groß-Israel behaupten, eine friedliche Koexistenz von Muslimen und Juden sei in einem Nachfolgestaat Israels unmöglich. Die dauerhafte, friedliche Koexistenz von Juden und Muslimen im Iran entkräftet nicht nur die Behauptung, der Iran sei ein Völkermörder, sondern ist auch für diese Darstellung problematisch – was vielleicht erklärt, warum wohlhabende Israelis versucht haben, iranische Juden zu bestechen, damit sie das Land verlassen.

„Tod für Israel“ und „Tod für den Verkehr“

Auf iranischen Demonstrationen und sogar im Parlament hört man häufig Rufe wie „Tod für Israel“ und „Tod für Amerika“, wobei letzterer Satz aus der Zeit der Revolution von 1979 stammt. Diese Slogans werden von iranfeindlichen Falken aufgegriffen, die sagen, es wäre dumm, die Iraner nicht beim Wort zu nehmen – was bedeutet, dass die Iraner den Tod aller Israelis und Amerikaner wollen.

Wenn man jedoch kulturelle Grenzen überschreitet, ist es nicht immer so einfach, die Bedeutung zu erkennen.

Reiseguru Rick Steves erfuhr dies aus erster Hand, als er am Ende eines 12-tägigen Aufenthalts zum Teheraner Flughafen gefahren wurde. Als sein Auto in den dichten Verkehr geriet, rief sein Fahrer spontan: „Tod dem Verkehr!“

Der verblüffte Steves sagte: „Was? Ich dachte, es heißt ‚Tod für Amerika‘.“ Sein Fahrer erklärte: „Wenn uns hier im Iran etwas frustriert und sich unserer Kontrolle entzieht, sagen wir ‚Tod‘ dazu.“ Bei näherem Nachdenken verglich Steves dies mit einem Amerikaner, der „verdammt seien diese Teenager“ sagt, ohne wirklich zu wollen, dass sie im ewigen Höllenfeuer brennen.

Das erklärt das scheinbare Paradoxon, dass Iraner „Tod den Amerikanern“ skandieren, während sie im Ruf stehen, amerikanische Touristen außerordentlich freundlich und gastfreundlich zu empfangen, oder „Tod den Israelis“, während sie friedlich mit den Juden koexistieren.

„Einmal umarmte und küsste eine Gruppe [iranischer] Frauen meinen amerikanischen Kollegen auf beide Wangen und verkündete stolz ‚wir lieben die Amerikaner‘, bevor sie sich umdrehte und ‚Tod für Amerika‘ skandierte“, schreibt Nazila Fathi.

„Wenn wir diesen Ausdruck verwenden, bezieht er sich ausschließlich auf Regierungen, nicht auf Menschen“, erklärt Pontia in My Persian Corner. „Die Iraner sind viel besser darin, zwischen Menschen und ihren Regierungen zu unterscheiden… es ist für uns ganz klar, dass wir, wenn wir ‚Tod für Amerika‘ oder ‚Nieder mit Amerika‘ (oder sonst wo) sagen, ausschließlich die Regierung meinen.“

Khamenei hat seine eigene Klarstellung angeboten: „Natürlich meinen wir mit ‚Tod für Amerika‘ nicht den Tod des amerikanischen Volkes… es bedeutet den Tod der US-Politik und ihrer Arroganz.“

In den offiziellen englischsprachigen Erklärungen des Irans wird „Tod den“ häufig mit „Nieder mit“ übersetzt. Der iranische Ausdruck ist jedoch das Geschenk, das den Iran-Falken von Tel Aviv bis Washington, DC, immer wieder gemacht wird.

Damit soll nicht gesagt werden, dass die iranische Regierung tugendhaft ist oder dass sie nicht ein Hauptgegner Israels ist. Der Iran ruft zum gewaltsamen Sturz des Staates Israel auf. Er unterstützt die Hamas und andere Organisationen, die dieses Ziel verfolgen. Er hat gewalttätige Angriffe auf israelische Soldaten und Zivilisten gelobt, von Schießereien im Westjordanland bis hin zum Einmarsch der Hamas am 7. Oktober.

Die Behauptung, die iranische Regierung habe völkermörderische Absichten, wird jedoch durch die Behandlung der eigenen Juden im Land und durch eine genaue Prüfung der angeblich völkermörderischen Rhetorik des Iran widerlegt.

Wie bei anderen geopolitischen Mythen – Saddams Massenvernichtungswaffen, irakische Soldaten, die kuwaitische Säuglinge aus Brutkästen entfernen, Gaddafi, der Vergewaltigungsdrogen an Soldaten verteilt – wird der Mythos einer völkermordenden iranischen Regierung gezielt kultiviert: Amerikaner, die glauben, dass 6 Millionen israelische Juden von einem iranischen Völkermord bedroht sind, sind eher bereit, die laufende Umverteilung von Milliarden Dollar an amerikanischem Reichtum und Waffen an Israel zu unterstützen – trotz der kaum bekannten Unrechtmäßigkeit dieser Hilfe nach US-Recht.

Amerikaner, die davon überzeugt sind, das Schlimmste über den Iran zu glauben, sind auch eher bereit, eine feindliche Politik gegenüber dem Land zu unterstützen, einschließlich Wirtschaftssanktionen, die, wie der Terrorismus, absichtlich Unschuldigen Leid zufügen.

Diejenigen, die dazu neigen, die Behauptungen der israelischen Regierung und von Premierminister Benjamin Netanjahu für bare Münze zu nehmen, sollten bedenken, dass es Netanjahu war, der vor 32 Jahren erstmals behauptete, der Iran sei „drei bis fünf Jahre“ von einer Atomwaffe entfernt.

Es war Netanjahu, der 2002 vor dem US-Kongress aussagte und mit Nachdruck erklärte: „Es steht außer Frage, dass Saddam … Fortschritte bei der Entwicklung von Atomwaffen macht – ganz ohne Frage.“

Es war Netanjahu, der demselben Kongresspublikum „garantierte“, dass ein Einmarsch in den Irak mit einem Regimewechsel „enorme, positive Auswirkungen auf die Region haben“ würde.

Und es war Netanjahu, der vor Siedlern im Westjordanland damit prahlte, dass „Amerika eine Sache ist, die man sehr leicht bewegen kann.“

Nachdem er dazu beigetragen hat, Amerika dazu zu bewegen, das Leben von mehr als 4.500 Soldaten in einer Invasion des Irak wegzuwerfen, die die Region destabilisiert und Hunderttausende von Toten verursacht hat, haben Netanjahu, seine Regierung und Israels Mitläufer in den Vereinigten Staaten lange versucht, Amerika auch in einen Krieg mit dem Iran zu treiben.

Wenn wir eine weitere, unter falschem Vorwand ausgelöste Katastrophe vermeiden wollen, sollten wir darauf achten, dass unsere Wahrnehmung der iranischen Bedrohung nicht zu leichtfertig verändert wird.