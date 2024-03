Wurde Nuland wegen ihrer Rolle im Ukraine-Debakel gefeuert?

Von Mike Whitney

Der Rücktritt von Victoria Nuland ist das Eingeständnis, dass Washingtons wichtigstes außenpolitisches Projekt gescheitert ist. Kein Regierungsbeamter wird mehr mit dem Ukraine-Fiasko in Verbindung gebracht als Nuland. Sie war während des Staatsstreichs von 2014 vor Ort und hat die schmutzige Verwicklung des Außenministeriums seit Beginn des Krieges beaufsichtigt. Ihr Karriereweg ist untrennbar mit dem unseligen, von der NATO unterstützten Desaster verbunden, das zum unnötigen Tod Hunderttausender ukrainischer Bürger und zur Auslöschung eines Großteils des Landes geführt hat. Wir müssen uns also die Frage stellen, ob Nulands hartnäckige Machenschaften, die NATO in einen nicht zu gewinnenden Krieg mit Russland hineinzuziehen, der Grund dafür sind, dass sie „die Axt an den Nagel gehängt“, äh, ihren Rücktritt angekündigt hat? Hier ist ein Auszug aus der offiziellen Presseerklärung des Außenministeriums:

Aber es ist Torias (Nulands) Führung in der Ukraine, die Diplomaten und Studenten der Außenpolitik in den kommenden Jahren studieren werden. Ihre Bemühungen waren unverzichtbar, um Putins großangelegte Invasion in der Ukraine zu verhindern und eine globale Koalition zu bilden, die sein strategisches Scheitern sicherstellt und der Ukraine dabei hilft, auf den Tag hinzuarbeiten, an dem sie in der Lage sein wird, fest auf eigenen Füßen zu stehen – demokratisch, wirtschaftlich und militärisch. Zum Rücktritt der Unterstaatssekretärin für politische Angelegenheiten, Victoria Nuland, US-Außenministerium

Dies ist ein außergewöhnlicher Absatz, der die Schuld für das ukrainische Debakel direkt auf Nulands Schultern abwälzt. Ja, sie war „unverzichtbar“, um die Konfrontation mit Putin anzuführen, ebenso wie sie eine entscheidende Rolle bei der „Zusammenstellung einer globalen Koalition“ spielte, um einen Stellvertreterkrieg gegen Russland zu führen. Aus dieser Aussage geht hervor, dass Nuland eine der Hauptverantwortlichen für den anhaltenden Konflikt war, was bedeutet, dass sie weitgehend für die wachsende Kluft zwischen den NATO-Führern, das zunehmende Blutbad auf dem Schlachtfeld und die strategische Niederlage Amerikas gegen seinen wichtigsten geopolitischen Rivalen, Russland, verantwortlich ist. Kurz gesagt, kein anderer Regierungsvertreter ist mehr für den ukrainischen Sumpf verantwortlich als Victoria Nuland.

Außerdem hinterlässt Nuland eine gigantische Katastrophe, für die es keine offensichtliche Lösung und keinen einfachen Ausweg gibt. Wir können nicht erwarten, dass die Regierung Biden in einer Situation, die als direkte Konfrontation mit Moskau empfunden wird, einfach „abhaut“. Biden wird zweifellos ohne Rücksicht auf die Kosten das Gesicht wahren und die Beziehungen zu den Verbündeten weiter belasten, während er große Teile der Ostukraine der russischen Armee überlässt. Dies ist eindeutig eine Situation, in der Washington nicht gewinnen kann, weshalb Nuland, die diesen Schlamassel angerichtet hat, ihren „rosa Slip“ bekommen hat (denken wir). Hier ist mehr aus der Erklärung des Außenministeriums:

(Nulands) Amtszeit krönt dreieinhalb Jahrzehnte bemerkenswerter öffentlicher Dienste unter sechs Präsidenten und zehn Außenministern. Angefangen mit ihrer allerersten Stationierung als Konsularbeamtin in Guangzhou, China, hat Toria die meisten Aufgaben in diesem Ministerium wahrgenommen. Politische Referentin und Wirtschaftsreferentin. Pressesprecherin und Stabschefin. Stellvertretende und stellvertretende Staatssekretärin. Sondergesandter und Botschafter. Dank dieser Erfahrungen verfügt Toria über ein enzyklopädisches Wissen über eine breite Palette von Themen und Regionen sowie über eine unübertroffene Fähigkeit, das gesamte Instrumentarium der amerikanischen Diplomatie zur Förderung unserer Interessen und Werte einzusetzen. (US State Dept)

Mit anderen Worten: Victoria Nuland ist eine der kenntnisreichsten und erfahrensten Diplomatinnen im gesamten Außenministerium, aber trotzdem wirft man sie in einer Zeit extremer Krisen vor den Bus, weil sie bei der größten und wichtigsten Aufgabe ihrer 35-jährigen Karriere versagt hat. Ist es nicht das, was sie sagen?

Das ist es. Sie können sich zu 100 % sicher sein, dass eine kämpferische Straßenkämpferin wie Nuland niemals das Handtuch werfen würde, wenn sie nicht ausdrücklich zum Gehen aufgefordert würde. Und vielleicht hätte sie ihren Job behalten, wenn es Anzeichen für Fortschritte im Krieg gegeben hätte, aber es gibt keine Anzeichen für Fortschritte. Die Lage ist so hoffnungslos und schlimm, wie wir sie noch nie erlebt haben. Selbst in diesem Moment brechen die ukrainischen Frontlinien zusammen, während die Zahl der Toten weiter steigt. Die Ukraine ist waffentechnisch, personell und führungstechnisch unterlegen. Es ist ein totales Missverhältnis, und das ist so, seit Putin vor über einem Jahr die Reservisten einberufen hat. Junge Männer werden derzeit in Scharen abgeschlachtet und in schlammgefüllten Schützengräben verrotten gelassen, die nach Schießpulver und Tod stinken. All dies deutet darauf hin, dass das Ende nahe ist. Und wenn das Ende nahe ist, dann muss jemand dafür verantwortlich gemacht werden. Hier kommt Nuland mit einer Zielscheibe auf dem Rücken.

Nuland verdient, was auch immer sie bekommt. Als eingefleischte Warhawk hat sie immer mit den Tatsachen gehadert und die Argumente für den Krieg auf Halbwahrheiten und völligen Fälschungen aufgebaut, alles in der Absicht, das Land in einen weiteren sinnlosen Aderlass zu stürzen, der unweigerlich in einer weiteren demütigenden Niederlage enden würde. Ihr Wunsch wurde erfüllt, und jetzt bekommt sie die Quittung dafür. Hier ein kurzer Ausschnitt aus einem Artikel der Autorin Karen Kwiatkowski, die ebenso neugierig auf Nulands vorgetäuschten Ruhestand ist:

Steht ihr Rücktritt im Zusammenhang mit dem anhaltenden Zusammenbruch der Ukraine als Nationalstaat oder dem bevorstehenden Sturz von Zelensky durch einen weiteren Staatsstreich oder Schlimmeres? Vielleicht plant jemand bald einen weiteren Staatsstreich in Kiew, um zu versuchen, das Ausbluten zu stoppen, und dieses Mal wurde die alte Vic nicht eingeladen. Vielleicht beschließt die CIA endlich, ihre Verluste in der Ukraine zu begrenzen, und sie war ein Kollateralschaden. Ihr Nachfolger ist der ehemalige Botschafter John Bass, der vor einigen Sommern den ausgezeichneten und gut geplanten Abzug aus Afghanistan leitete. Es könnten einfach Ratten sein, die von sinkenden Schiffen abspringen. Tori war eine Schlüsselfigur im blutigen und korrupten Ukraine-Biden-Nexus; man kann nur hoffen, dass ihr plötzlicher Abgang mehr bedeutet als nur eine große, böse, mörderische Ratte, die in die Tiefe springt – möge sie den Weg für den Rest des Neocon-Unfugs weisen. Tschüss, Tschüss, Victoria! Karen Kwiatkowski, Lew Rockwell

Nuland und ihre früheren Kollegen John Brennan und Hillary Clinton haben unsere Politik vergiftet, indem sie die Russophobie zur Staatsreligion erhoben und das Ansehen der Nation auf Schritt und Tritt in den Dreck gezogen haben. In einem Interview mit dem Time Magazine verkündete Nuland kühn:

Wir werden die Ukraine so lange unterstützen, wie es nötig ist. Die Ukraine kämpft für die Rückgabe ihres gesamten Landes innerhalb ihrer internationalen Grenzen. Wir unterstützen sie, auch bei der Vorbereitung eines nächsten harten Vorstoßes zur Rückgewinnung ihres Territoriums… Die Krim muss – zumindest – entmilitarisiert werden.“ Time Magazine

Unfug. Gibt es jemanden, der diesen Schwachsinn noch glaubt?

„So lange es dauert“ bedeutet wahrscheinlich noch 10 bis 12 Monate, höchstens. Bis dahin wird Washington seine Unterstützung zurückgezogen und seine Aufmerksamkeit auf Taiwan gerichtet haben. Darauf können Sie wetten.

In jedem Fall glauben wir, dass Nulands Rücktritt alles andere als freiwillig ist. Wir glauben, dass sie von den außenpolitischen Eliten entlassen wird, die nicht mehr an ihre hochtrabende Rhetorik und ihre leeren Versprechen, Putin zu schlagen, glauben. Indem sie Nuland entlassen, erkennen sie an, dass der Stellvertreterkrieg gescheitert ist und dass eine andere Strategie erforderlich ist. Und auch wenn wir bisher nicht wissen, wie dieser Politikwechsel aussehen wird, so wissen wir doch, dass Nuland an seiner Umsetzung nicht beteiligt sein wird.

Eine letzte Bemerkung: In einem Interview vom 22. Februar 2024 im renommierten Center for Strategic and International Studies wurde Nuland die folgende Frage gestellt:

„… wenn der Kongress nicht handelt (um zusätzliche Mittel für die Ukraine bereitzustellen)… gibt es einen Plan B? Denkt die Regierung darüber nach, wie sie Hilfe für die Ukraine bekommen könnte? Besteht eine Möglichkeit, der Ukraine Hilfe zukommen zu lassen, ohne dass der Kongress die Mittel dafür bereitstellt? Nuland: Max, wir arbeiten an Plan A. Wir arbeiten an Plan A. Und offen gesagt, wissen Sie, dass der US-Senat diesen Gesetzentwurf gerade mit 70 Stimmen verabschiedet hat. Das zeigt Ihnen, dass das amerikanische Volk die Fortsetzung der Hilfe für die Ukraine nachdrücklich unterstützt, im Interesse der Ukraine, aber auch in unserem eigenen Interesse. Ich denke, die Frage, die sich stellt, wenn das Repräsentantenhaus in seine Bezirke geht, ist: Welche Botschaft geben die Wähler ihren Kongressmitgliedern? Und wie verstehen die Mitglieder des Kongresses, wie die Welt aussieht, und wie sie sich verantworten müssen, wenn sie diese Finanzierung nicht unterstützen? Ich bin in dieser Hinsicht also ein Optimist. Ich glaube, wir werden es schaffen. Aber ich denke, das amerikanische Volk muss seinen Abgeordneten gegenüber eine deutliche Sprache sprechen. Unterstaatssekretärin Victoria Nuland: Der zweijährige Jahrestag der russischen Invasion in der Ukraine, CSIS Center for Strategic and International Studies

Haben Sie gehört, was sie gesagt hat? Es gibt keinen Plan B. Entweder die USA setzen sich in ihrem Stellvertreterkrieg mit Russland durch oder was? Chaos? Eine russische Übernahme der gesamten Ukraine? Die Auflösung der NATO? Was dann?

Das ist nicht die Art von Antwort, die die mächtigen außenpolitischen Eliten (die bei dem Interview anwesend waren) hören wollen. Sie wissen, dass die Ukraine den Krieg nicht gewinnen kann, und sie wissen auch, dass die Erfolgschancen der Ukraine äußerst gering sind, wenn sie nicht mehr Geld, mehr Truppen und mehr Feuerkraft erhält, was jetzt ernsthaft infrage steht. Sie wissen auch, dass das Außenministerium keine Hinterzimmerverhandlungen mit Russland einberufen hat, so dass es auch keine Möglichkeit für eine überraschende Einigung gibt. Und jetzt sagt Nuland, dass weder sie noch ihre Kollegen einen Plan B für den Fall haben, dass der Krieg nicht so ausgeht, wie sie es erwartet haben. Kein Plan B.

Das ist unfassbar. Nuland ist entweder hochgradig arrogant oder kriminell fahrlässig, das eine oder das andere. Wie auch immer, wir können verstehen, warum die Machtelite beschlossen hat, dass es an der Zeit ist, die jähzornige Frau Nuland in den Ruhestand zu schicken.

Bedauerlicherweise glauben wir nicht, dass der „Wechsel des Boten“ unbedingt ein grundlegendes Überdenken der Politik bedeutet. Dennoch ist es ein Schritt in die richtige Richtung. In dem Maße, in dem Amerikas „Hauch der Unbesiegbarkeit“ weiter erodiert und seine moralische Autorität zusammenbricht (Gaza), wird Washington gezwungen sein, die Hörner einzuziehen und mit seinen Nachbarn „nett zu spielen“. Dieser Tag rückt schnell näher.

Schließlich ist die Entlassung von Nuland, egal wie man es betrachtet, eine positive Entwicklung. Genießen Sie den Moment.