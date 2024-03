Israel missbraucht Gaza-Häftlinge – körperlich und sexuell: UNRWA

Eine neue Untersuchung der UNRWA, der wichtigsten UN-Agentur für palästinensische Angelegenheiten, dokumentiert die Misshandlung Hunderter in Gaza gefangen genommener Palästinenser durch die israelische Armee, berichtete die New York Times am 3. März.

Der Bericht wurde bisher nicht veröffentlicht, aber die New York Times überprüfte eine Kopie und lieferte Einzelheiten zu seinem Inhalt, darunter „Berichte von Häftlingen, die sagten, sie seien geschlagen, ausgezogen, ausgeraubt, mit verbundenen Augen und sexuell missbraucht worden und ihnen sei der Zugang zu Anwälten und Ärzten verweigert worden. oft länger als einen Monat.“ Der Bericht fügte hinzu, dass einige Häftlinge während ihrer Gefangenschaft in Israel gestorben seien.

Israelische Streitkräfte haben rund 4.000 Palästinenser aus Gaza an drei Militärstandorten in Israel festgenommen. Für den Bericht sprach UNRWA mit 100 der bisher rund 1.000 Freigelassenen.

Dem Bericht zufolge handelte es sich bei den Inhaftierten um Männer und Frauen, darunter Kinder im Alter von sechs Jahren und ältere Menschen im Alter von bis zu 82 Jahren.

Der Bericht beschreibt „eine Reihe von Misshandlungen, denen Gaza-Bewohner aller Altersgruppen, Fähigkeiten und Hintergründe in provisorischen Haftanstalten in Israel ausgesetzt sind“.

Einige der von der UNRWA befragten Häftlinge beschrieben, wie israelische Soldaten sie auf offene Wunden schlugen, sie stundenlang in schmerzhaften Stresspositionen festhielten und sie mit Militärhunden angriffen.

Dem Bericht zufolge hätten israelische Soldaten sowohl männliche als auch weibliche Häftlinge sexuell missbraucht. Einige männliche Häftlinge wurden auf ihre Genitalien geschlagen. Einige Frauen gaben an, dass Soldaten sie „bei Durchsuchungen und als eine Form der Belästigung mit verbundenen Augen“ unangemessenen Berührungen ausgesetzt hätten, während andere berichteten, dass sie bei Durchsuchungen gezwungen wurden, sich vor männlichen Soldaten auszuziehen, und daran gehindert wurden, sich zu verhüllen.

Die Misshandlung „diente dazu, Informationen oder Geständnisse zu erpressen, einzuschüchtern und zu demütigen und zu bestrafen“.

Die New York Times sagt, dass die Ergebnisse des Berichts „die Ergebnisse mehrerer israelischer und palästinensischer Menschenrechtsgruppen sowie separate Untersuchungen zweier UN-Sonderberichterstatter widerspiegeln, die alle ähnliche Missbräuche in israelischen Haftanstalten behaupten.“

Die Zeitung interviewte auch Palästinenser, die in Gaza inhaftiert waren und Zeugenaussagen machten, die einige der Ergebnisse des UNRWA-Berichts bestätigten.

Fadi Bakr, ein 25-jähriger Jurastudent, erzählte der New York Times , dass israelische Soldaten ihn während seiner gesamten Haft brutal geschlagen hätten.

Als Folge der Schläge seien „seine Genitalien blau geworden und es sei immer noch Blut in seinem Urin gewesen.“

Seine Wärter zwangen ihn, nackt draußen neben einem Ventilator zu schlafen, der kalte Luft bläst, und spielten so laute Musik, dass sein Ohr zu bluten begann. Bakr sagte, er sei freigelassen worden, nachdem das Militär zu dem Schluss gekommen sei, dass er keine Verbindungen zur Hamas habe.

Zu den Inhaftierten gehörten Personen mit Alzheimer, geistiger Behinderung und Krebs. Das israelische Militär nahm viele im nördlichen Gazastreifen gefangen, als sie in Krankenhäusern und Schulen Zuflucht suchten oder versuchten, auf Verlangen der israelischen Behörden nach Süden zu fliehen. Andere waren Gaza-Bürger, die in Israel arbeiteten und zu Beginn des Krieges im Oktober inhaftiert waren.

Israel hat eine lange Geschichte der Folter von Palästinensern und anderen Arabern, vorwiegend in einem Geheimgefängnis namens Facility 1391.