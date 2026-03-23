Andrew Korybko

Aus der Perspektive des Globalen Südens hat der Westen sich durch seine doppelten Standards im Ukraine-Konflikt und im Gaza-Krieg diskreditiert, verfolgt weiterhin kontraproduktive, ideologisch getriebene Politiken und weigert sich nach wie vor arrogant, sinnvolle Reformen der globalen Governance umzusetzen.

Der erfahrene singapurische Diplomat Kishore Mahbubani veröffentlichte im vergangenen Monat eine ausführliche Antwort auf den jüngsten Artikel des finnischen Präsidenten Alexander Stubb in Foreign Affairs mit dem Titel „Die letzte Chance des Westens: Wie eine neue globale Ordnung aufgebaut werden kann, bevor es zu spät ist“. Stubb argumentiert, dass der Westen „wertebasierten Realismus“ praktizieren könne, um den Globalen Süden davon zu überzeugen, sich von China und Russland zu distanzieren. Mahbubani glaubt jedoch, dass dies nicht möglich ist, da „der Westen nicht bereit zu sein scheint, dem Globalen Süden zuzuhören“.

Er führt weiter aus, dass der Globale Süden weder China noch Russland fürchtet, noch dazu Anlass haben sollte, und fügt hinzu, dass „der Rest der Welt in der jüngeren Geschichte ebenso viel, wenn nicht mehr, Grund hatte, den Westen zu fürchten, wie dessen autoritäre Konkurrenten“. Was den Ukraine-Konflikt betrifft, so betrachten viele die NATO-Erweiterung als Auslöser und sind zudem der Ansicht, dass sich der Westen durch seine doppelten Standards in diesem Konflikt und im Gaza-Krieg, der deutlich mehr Zivilisten das Leben kostete, selbst diskreditiert hat.

Ebenso problematisch ist, dass der Westen gegen seine eigenen multilateralen Prinzipien verstößt, indem er offen die Beschlagnahmung eingefrorener russischer Vermögenswerte plant, was den Globalen Süden zusätzlich davon abhält, ein oberflächlich reformiertes westliches Modell anzunehmen – insbesondere auf Kosten der Partnerschaften dieser Länder mit China und Russland. Insgesamt ist Mahbubani der Ansicht, dass „die EU sich effektiv sowohl vom Globalen Süden als auch von Trumps Vereinigten Staaten isoliert hat“, Letzteres insbesondere im Hinblick auf den Versuch, seine Friedensbemühungen aktiv zu untergraben.

Anschließend geht er zu einer Kritik der EU-Politik gegenüber China über. Wie er es formulierte: „Im Jahr 2000 war das kombinierte BIP der EU-Staaten etwa siebenmal so groß wie das Chinas. Heute sind beide ungefähr gleich groß. Bis 2050 wird das BIP der EU etwa halb so groß sein wie das Chinas. Und dennoch sprechen die EU-Staaten herablassend über China und haben Vereinbarungen blockiert, die die Beziehungen produktiv hätten stärken können.“ Der Grund dafür sei, so Mahbubani, die ideologische Ablehnung der „autoritären“ Politik Chinas.

Er schlägt daher vor, dass die EU Stubbs Rat folgen sollte, „ihren Glauben an Demokratie und Märkte aufrechtzuerhalten, ohne darauf zu bestehen, dass diese universell anwendbar sind“, doch angesichts der starken Ideologisierung der EU in den vergangenen vier Jahren seit Beginn der militärischen Sonderoperation sei dies unwahrscheinlich. Gleiches gilt für seinen Vorschlag, den UN-Sicherheitsrat und den IWF zu reformieren, um den Globalen Süden allgemein anzusprechen. Ohne die Korrektur dieser Ungleichgewichte werde der Westen Schwierigkeiten haben, seine Ziele zu erreichen, so Mahbubani.

Die Bedeutung seiner Antwort auf Stubbs Artikel liegt darin, dass sie scharfe Kritik an der westlichen Politik gegenüber dem Nicht-Westen in den westlichen Elitendiskurs einbringt, was erfrischend ist, da dies bislang selten und praktisch tabu war. Es ist daher möglich, dass solche Beiträge zu einer gewissen Selbstreflexion führen könnten. Dennoch erschwert die unbeabsichtigte Selbstisolierung der EU von Russland, China und sogar von Trumps USA infolge ihrer kontraproduktiven Politik genau dies, sodass dies wahrscheinlich nicht geschehen wird.

Die Realität ist, dass „die USA russophobe Paranoia und Energiegeopolitik instrumentalisiert haben, um die Kontrolle über Europa zu übernehmen“, das nun der größte Vasallenstaat der USA ist, den es je gab. Die USA sprechen inzwischen offen darüber, wie sie die europäische Gesellschaft und Politik weiter umgestalten wollen, um ihre eigenen Interessen voranzubringen. Noch nie zuvor hat Europa so wenig Souveränität besessen wie heute, was bedeutet, dass die einzigen wahrscheinlichen Reformen jene sind, die von den USA gebilligt werden – sodass die Ratschläge von Stubb und Mahbubani letztlich wirkungslos bleiben könnten.