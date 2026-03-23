Von Dr. Joseph Sansone

Zur sofortigen Veröffentlichung – Bonita Springs, Florida – Der Psychotherapeut Dr. Joseph Sansone hat Material aus den „Epstein-Akten“ zu ethnisch gezielten Biowaffen als ergänzende Beweismittel im Fall „Sansone gegen DeSantis und Uthmeir“ – dem Fall um mRNA-Biowaffen – eingereicht.

Ein Screenshot der Einreichung ist unten zu sehen; die vollständige Einreichung steht ebenfalls unten als PDF-Download zur Verfügung.

In der heutigen Einreichung legte Sansone E-Mails aus den „Epstein-Akten“ vor, die eine Diskussion über ethnisch gezielte Biowaffen zeigen. Frühere ergänzende Beweismittel aus den „Epstein-Akten“ enthüllten eine Verbindung zwischen Epstein und DARPA-Waffen sowie eine Verbindung zu Bill Gates. Dieses Material wurde im Zusammenhang mit der Notwendigkeit der Beweisaufnahme in dem Fall eingereicht, die durch eine unzulässige Abweisung von Amts wegen durch das erstinstanzliche Gericht verhindert wurde.

Sansone weist darauf hin, dass Gouverneur Ron DeSantis weiterhin Produkte fördert und vertreibt, die teilweise von einem verurteilten Sexualstraftäter koordiniert wurden, der Berichten zufolge in Abstimmung mit Geheimdiensten eine Erpressungsoperation gegen Pädophile betrieb, die sich gegen Politiker und Geschäftsleute richtete. Sansone macht zudem geltend, dass die fortgesetzte Förderung biologischer und technologischer Massenvernichtungswaffen als Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu werten sei.

Am 1. Dezember 2024 reichte Sansone Klage ein, um eine einstweilige Verfügung zu erwirken, die es dem Gouverneur und dem Generalstaatsanwalt des Bundesstaates Florida untersagt, die Verbreitung von mRNA-Nanopartikel-Injektionen weiter zu ermöglichen, da es sich dabei um biologische und technologische Massenvernichtungswaffen handelt. Der Fall wurde 9 Tage später abgewiesen und ging vor das Berufungsgericht.

Sansone gewann die Berufung im November 2025, doch das erstinstanzliche Gericht wies den Fall im Dezember 2025 erneut ab.

Vor der zweiten Abweisung hatte Sansone in einem Eilantrag auf eine einstweilige Verfügung seine Absicht bekundet, den Gesundheitsminister von Florida, Dr. Joseph Ladapo, vorzuladen, der in seiner offiziellen Funktion erklärt hatte, dass mRNA Gift sei.

Sansone legte am 18. Dezember erneut Berufung ein und reichte seinen Berufungsschriftsatz am 28. Dezember 2025 ein. Gouverneur DeSantis und Generalstaatsanwalt James Uthmeier wurde eine Verlängerung um 60 Tage bis zum 30. März 2026 gewährt, um ihren Antwortschriftsatz einzureichen. Damit hatten sie insgesamt 90 Tage Zeit, einen Antwortschriftsatz einzureichen.

Dieser Fall liegt beim Berufungsgericht. Eine detaillierte Zusammenfassung der aktuellen Berufung finden Sie hier. Die aktuelle Berufungsschrift finden Sie hier.

Screenshot der Einreichung unten, die vollständige Einreichung steht ebenfalls unten als PDF-Download zur Verfügung.

Das File „244173604 Notice Of Supplemental Authority 3 19 2026“ kann man hier downloaden.