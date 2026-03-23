Larry C. Johnson

Donald Trumps Position gegenüber dem Iran zu definieren, ist wie der Versuch, eine Wetterfahne in einem Hurrikan zu beobachten … sie dreht sich wild in alle Richtungen. Betrachten wir die folgenden Aussagen von Präsident Trump:

— Freitag: „Wir können einen Dialog führen, aber ich will keinen Waffenstillstand.“

— Später am Freitag: Die USA „erwägen eine schrittweise Beendigung“ des Krieges mit dem Iran.

— Am Samstagvormittag berichtete Axios, Trump plane „mögliche Friedensgespräche mit dem Iran“.

— Nun: „Wenn der Iran die Straße von Hormus nicht innerhalb von 48 Stunden öffnet, werden die USA seine verschiedenen Kraftwerke zerstören.“

Axios berichtete am Samstag , dass das Trump-Team fieberhaft daran arbeitet, direkte Verhandlungen wiederzubeleben:

Präsident Trump erklärte am Freitag, er erwäge eine schrittweise Beendigung des Krieges , obwohl US-Beamte davon ausgingen, dass die Kämpfe noch zwei bis drei Wochen andauern würden. Unterdessen wollen Trumps Berater die Weichen für eine diplomatische Wiederaufnahme des Betriebs stellen.

Hinter den Kulissen: Trumps Gesandte Jared Kushner und Steve Witkoff sind laut Quellen in die Gespräche über mögliche diplomatische Maßnahmen eingebunden.

Jede Vereinbarung zur Beendigung des Krieges müsste die Wiedereröffnung der Straße von Hormus, die Behandlung des iranischen Vorrats an hochangereichertem Uran sowie eine langfristige Vereinbarung über das iranische Atomprogramm, ballistische Raketen und die Unterstützung von Stellvertretern in der Region beinhalten.

In den letzten Tagen gab es keinen direkten Kontakt zwischen den USA und dem Iran. Ägypten, Katar und Großbritannien hätten jedoch Botschaften zwischen den beiden Seiten übermittelt, so ein US-Beamter und zwei weitere informierte Quellen. Ägypten und Katar hätten den USA und Israel mitgeteilt, dass der Iran zwar an Verhandlungen interessiert sei, diese aber sehr harte Bedingungen vorsähen.

Trump verfällt weiterhin dem Irrglauben, er habe Einfluss auf den Iran und dieser sei an einem Kriegsende interessiert. Nichts könnte der Wahrheit ferner liegen. Nach den gestrigen Angriffen Israels und der USA auf iranische Nuklearanlagen schlug der Iran in Dimona, dem Hauptsitz des israelischen Atomprogramms, mit voller Wucht zurück. In den folgenden Videos ist zu sehen, wie das israelische Luftverteidigungssystem eine iranische Rakete nicht zerstören konnte:

Der Iran behält die Kontrolle über die Straße von Hormus und feuert weiterhin Wellen von Raketen ab – mindestens drei Wellen pro Tag – auf Ziele im Persischen Golf und in Israel.

Trumps Krieg gegen den Iran hat laut Politico den geplanten Gipfel mit China zum Scheitern gebracht. Die Vorbereitungen für das Treffen hatten bereits begonnen, wurden nun aber vollständig eingestellt, und es wurden keine neuen Termine festgelegt.

Netanjahu trägt nicht zur Beruhigung der Lage bei. Während einer Pressekonferenz zum Militäreinsatz gegen den Iran sagte er: „ Jesus Christus hat keinen Vorteil gegenüber Dschingis Khan. Denn wenn man stark, rücksichtslos und mächtig genug ist, dann siegt das Böse über das Gute. “ (EADaily)

Seine Äußerungen lösten in den sozialen Medien eine Welle der Kritik aus, insbesondere von Christen, die über den Vergleich zwischen Jesus – den sie als die Inkarnation Gottes und den „Fürsten des Friedens“ verehren – und Dschingis Khan, dem Gründer des Mongolischen Reiches im 13. Jahrhundert, dessen Armeen Asien von China bis zum Mittelmeer verwüsteten, verärgert waren. CP24

Netanjahu wies die Kritik umgehend zurück. Er erklärte, er habe den großen amerikanischen Historiker Will Durant zitiert, der sagte: „ Eine moralisch überlegene Zivilisation kann dennoch einem skrupellosen Feind zum Opfer fallen, wenn sie sich nicht verteidigen kann. Es war nicht als Beleidigung gemeint. “ (South China Morning Post)

Die Kritiker waren nicht zufrieden. Der palästinensische lutherische Pastor Munther Isaac aus Bethlehem sagte auf X , die Aussage sei „in mehrfacher Hinsicht beleidigend“ – sie vergleiche Jesus nicht nur mit Dschingis Khan, sondern suggeriere auch, dass Jesu Weg naiv sei, während ein rücksichtsloser, nach dem Motto „Recht des Stärkeren“ betriebener Ansatz letztendlich den Sieg des Guten über das Böse ermögliche. CP24. Er fügte hinzu: „Netanjahu und seine christlich-zionistischen Unterstützer verhöhnen die Ethik Jesu. “

Der Jerusalemer Erzbischof meldete sich ebenfalls zu Wort und sagte, Netanjahus „aufhetzende Worte spiegeln Narzissmus, Arroganz und ein Gefühl der Dominanz wider“ und seine provokanten Äußerungen „erfordern Reaktionen von Kirchen auf der ganzen Welt“.

Für die Nichtchristen unter den Lesern ist es wichtig, sich an Jesu Worte zum Umgang mit Leuten wie Netanjahu und Dschingis Khan zu erinnern… Jesus lehrte in der Bergpredigt (Matthäus 5,38-39), die andere Wange hinzuhalten. Er sagte:

„Ihr habt gehört, dass gesagt wurde: ‚Auge um Auge, Zahn um Zahn.‘ Ich aber sage euch: Leistet dem Bösen keinen Widerstand. Wenn dich jemand auf die rechte Wange schlägt, dann halte ihm auch die andere hin.“

Die Dummheit Netanjahus wird im folgenden Bild veranschaulicht:

Trumps unlauteres Vorgehen im Persischen Golf hat die Hoffnungen auf verbesserte Beziehungen zwischen Russland und den USA weiter untergraben. Der russische Außenminister Sergej Lawrow kritisierte in mehreren Stellungnahmen die US-Außenpolitik und die Beziehungen zu Russland. Seine Äußerungen unterstreichen Skepsis gegenüber den Absichten der USA, werfen ihnen Unilateralismus vor und kritisieren mangelnden Respekt vor russischen Interessen.

In einem Interviewausschnitt vom 21. März 2026 für die Fernsehsendung „Looking Back“ (moderiert von Leonid Mlechin) äußerte Lawrow tiefen Pessimismus hinsichtlich der bilateralen Beziehungen. Er warf den USA vor, ihre eigene Dominanz auf den globalen Energiemärkten zu priorisieren und Russland von diesen zu verdrängen. Als Beispiele nannte er das Vorgehen in Venezuela und im Iran, wo Washington angeblich durch Putsche oder Aggression Ressourcen anstrebe, und erklärte, die USA machten aus ihrer Doktrin der Energiedominanz kein Geheimnis. Er beschrieb die gegenwärtige Welt als auf dem Weg zu einer Welt ohne Völkerrecht, in der die USA offen erklärten, sich nur um ihre eigenen Interessen und ihr eigenes Wohlergehen zu kümmern, ohne Rücksicht auf andere – eine Rückkehr zu einer „Alles-oder-Nichts“-Logik.

Während eines Botschaftergesprächs am 5. März 2026 zur Ukraine-Krise und zu digitalen Bedrohungen (laut Protokollen des russischen Außenministeriums) forderte Lawrow einen eingehenden Dialog über die US-amerikanische Weltsicht und ihre Rolle und hinterfragte, inwieweit die aktuellen Ereignisse mit bisher etablierten Normen vereinbar seien. Er merkte an, dass die USA zwar auf die Beendigung von Konflikten wie dem in der Ukraine drängten, aber gleichzeitig die Sanktionen und Eskalationsmaßnahmen aus der Biden-Ära fortsetzten (z. B. gegen russische Tanker) und unter Trump keine wirkliche Kursänderung zeigten.

Am 3. März 2026 erklärte Lawrow, es herrsche „keine Klarheit“ über die Ziele der USA im Iran. Er bezeichnete die gemeinsamen Angriffe der USA und Israels als Aggression und forderte einen sofortigen Stopp der Kampfhandlungen. Er betonte, dass eine sinnvolle Vermittlung das Verständnis der jeweiligen Ziele der Parteien voraussetze, welches seiner Ansicht nach in Washington fehle.

Anfang März (z. B. Kommentare vom 8. März zu „Moskau. Kreml. Putin“) bekräftigte er die Notwendigkeit, dass die USA ihre Pläne erläutern und internationale Normen respektieren, und schlug ein Treffen der ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrates zur Behandlung globaler Probleme vor.

Lawrow betont, Russland sei zu einer Zusammenarbeit bereit, sofern diese auf gegenseitigem Respekt und nationalen Interessen beruhe. Aufgrund der anhaltenden Sanktionen, der Feindseligkeit gegenüber den BRICS-Staaten und des wahrgenommenen US-amerikanischen Dominanzstrebens sehe er jedoch wenig Aussicht auf Verbesserung, insbesondere im wirtschaftlichen Bereich. Diese Aussagen spiegeln die konsequente russische Linie wider: Ein vorsichtiger Dialog sei möglich (z. B. in begrenzten Arbeitsgruppen zur Wirtschaftspolitik), doch das Vertrauen bleibe gering, und ohne grundlegende Kursänderungen der USA bestehe keine „rosige Zukunft“.

Trumps Chancen auf den Friedensnobelpreis scheinen mit jedem Tag zu sinken. Anstatt die Spannungen am Persischen Golf abzubauen, hat Trump seine dumme und rücksichtslose Politik nur noch verschärft.