„Iran bestrafen“: Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate rücken näher an einen Beitritt zum Krieg der USA und Israels heran

Von Tyler Durden

Via Middle East Eye

Anfang dieses Monats führte Elbridge Colby, ein hochrangiger Beamter im US-Kriegsministerium, ein Telefongespräch mit dem saudischen Verteidigungsminister Khalid bin Salman, der zugleich Bruder und oberster Berater von Kronprinz Mohammed bin Salman ist. Die Angriffe des Iran auf US-Stützpunkte am Golf eskalierten, und die USA benötigten erweiterte Zugangs- und Überflugrechte. Saudi-Arabien erklärte sich bereit, den Amerikanern die King-Fahd-Luftwaffenbasis in Taif im Westen des Landes zu öffnen, wie mehrere mit der Angelegenheit vertraute US-amerikanische und westliche Beamte gegenüber Middle East Eye angaben.

Der Stützpunkt ist wichtig, da er weiter von den iranischen Shahed-Drohnen entfernt liegt als die Prince-Sultan-Air-Base, die wiederholt Ziel iranischer Angriffe geworden ist. Taif liegt zudem in der Nähe von Dschidda, dem Hafen am Roten Meer, der zu einem entscheidenden Logistikknotenpunkt geworden ist, seit der Iran die Kontrolle über die Straße von Hormus übernommen hat. Aktuelle und ehemalige US-Beamte erklären gegenüber MEE, dass Dschidda für die Versorgung der US-Streitkräfte entscheidend sein könnte, falls sich die Trump-Regierung auf einen längeren Krieg gegen den Iran vorbereitet. Tausende US-Bodentruppen sind aus Ostasien auf dem Weg in die Region.

Saudi-Arabiens Entscheidung, den Zugang zur Basis zu erweitern, unterstreicht laut aktuellen und ehemaligen Beamten einen Wandel in der Art und Weise, wie das Königreich und einige andere Golfstaaten auf den Krieg der USA und Israels gegen den Iran reagieren. „Die Haltung in Riad hat sich dahingehend verschoben, den US-Krieg zu unterstützen, um den Iran für seine Angriffe zu bestrafen“, sagte ein westlicher Beamter am Golf gegenüber MEE.

Trump und der saudische Kronprinz stehen seit drei Wochen in regelmäßigem telefonischem Kontakt, wie US-amerikanische und westliche Regierungsvertreter gegenüber MEE erklärten. Die VAE haben den USA zudem mitgeteilt, dass sie auf einen langen Krieg vorbereitet sind, und üben daher keinen Druck auf Washington aus, den Konflikt bald zu beenden.

In einem Telefonat Anfang dieses Monats teilte der Außenminister der VAE, Scheich Abdullah bin Zayed, seinem Amtskollegen, dem US-Außenminister Marco Rubio, mit, dass die VAE darauf vorbereitet sind, dass der Krieg bis zu neun Monate andauern könnte, wie der US-Beamte gegenüber MEE erklärte.

Unterschiedliche Perspektiven am Golf

Saudi-Arabien, die VAE und Katar setzten sich bei US-Präsident Donald Trump dafür ein, keinen Angriff auf den Iran zu starten. Obwohl sie US-Militärstützpunkte beherbergen, bestanden die Staaten darauf, dass diese nicht als Abschussrampen genutzt werden, als sich die USA am 28. Februar Israel anschlossen, um den Iran anzugreifen. Trotzdem haben die Golfstaaten den höchsten Preis für die Entscheidung der USA gezahlt, in den Krieg zu ziehen.

Allein die VAE haben seit Kriegsbeginn 338 ballistische Raketen und 1.740 Drohnen abgefangen. Katar erlitt den schwersten Angriff aller Golfstaaten, obwohl es als entscheidender Vermittler stets auf Deeskalation gesetzt hat.

Der Iran reagierte auf einen israelischen Angriff auf sein South-Pars-Gasfeld in dieser Woche mit dem Abschuss von Raketen auf die Raffinerie Ras Laffan in Katar. Die Reparatur der Schäden wird drei bis fünf Jahre dauern und betrifft laut dem katarischen Energieminister Saad al-Kaabi 17 Prozent der Gasproduktion Katars.

Einige Staaten, wie Oman, haben erklärt, Israel habe die USA dazu verleitet, einen rechtswidrigen Angriff auf den Iran zu starten. Es herrscht auch Verärgerung gegenüber den USA hinsichtlich ihrer Rolle als Sicherheitsgarant.

Die USA waren nicht in der Lage, die Patriot- und Terminal High Altitude Area DefenceAbfangraketen der Golfstaaten aufzufüllen. Die US-Stützpunkte am Golf, die zum Schutz der arabischen Monarchien gedacht sind, wurden angegriffen. Unterdessen sind die Öl- und Gasexporte zum Erliegen gekommen.

Der omanische Außenminister Badr al-Busaidi schrieb diese Woche in The Economist, dass dies „nicht Amerikas Krieg“ sei und dass Washingtons Verbündete den USA klar machen müssten, dass sie in einen Konflikt hineingezogen worden seien, von dem sie kaum etwas zu gewinnen hätten.

Busaidis Äußerungen standen im Gegensatz zu denen des saudischen Außenministers Prinz Faisal bin Farhan. Nachdem Riad und der Hafen von Yanbu vom Iran angegriffen worden waren, richtete er eine scharfe Botschaft an die Islamische Republik. Ein ehemaliger US-Geheimdienstmitarbeiter bezeichnete diese als „Kampfansage“. Farhan sagte, der Iran habe „abscheuliche Angriffe“ verübt, die „eine Fortsetzung des [iranischen] Verhaltens sind, das auf Erpressung und der Unterstützung von Milizen beruht und die Sicherheit und Stabilität der Nachbarländer bedroht“.

„Saudi-Arabien hat wiederholt versucht, den iranischen Brüdern die Hand zu reichen … aber die Iraner haben dies nicht erwidert“, sagte er und fügte hinzu, dass sich das Königreich das Recht vorbehalte, „militärische Maßnahmen“ zu ergreifen.

Zwar wolle niemand am Golf einen Krieg mit dem Iran, doch nähern sich die Golfstaaten dem Konflikt, der sich nun in die vierte Woche zieht, aus unterschiedlichen, sich wandelnden Perspektiven, sagen Experten. Saudi-Arabien ist das größte Land der Region und hat wie die VAE Ambitionen, im Ausland Hard Power zu projizieren. Tatsächlich griff Saudi-Arabien die Verbündeten der VAE im Jemen an, kurz bevor der Krieg gegen den Iran ausbrach.

Oman hat sich eine Nische als Vermittler geschaffen. Als eines der Länder in der Region, das am wenigsten von Iran betroffen ist, wird die relative Sicherheit seiner Hauptstadt Maskat auch von Auswanderern wahrgenommen, die Dubai verlassen. „Es zeichnet sich eine Spaltung im Golf ab“, sagte Bernard Haykel, Professor für Nahoststudien an der Princeton University, der mit dem saudischen Kronprinzen spricht, gegenüber MEE.

„Saudi-Arabien und die VAE waren vor diesem Krieg neutral. Doch nachdem sie angegriffen wurden, haben sie erkannt, dass sie nicht mit diesem iranischen Hardliner-Regime als Nachbarn leben können, das die Region jederzeit erpressen kann, indem es die Straße von Hormus sperrt“, fügte er hinzu.

Die saudische Hauptstadt Riad und die Energieinfrastruktur des Königreichs sind ins Visier des Iran geraten. Doch der Konflikt wird in der Region und zunehmend auch in den USA weithin als Machtübernahme durch Israel angesehen. Kronprinz Mohammed bin Salman hat erklärt, Israel habe sich in Gaza des Völkermords schuldig gemacht. Der israelische Krieg gegen das Gebiet hat seit seinem Beginn im Oktober 2023 über 72.000 Palästinenser das Leben gekostet.

Premierminister Benjamin Netanjahu brüstete sich am Donnerstag in einer Pressekonferenz mit dem Krieg. Er sagte, die Lösung für die Sperrung der Straße von Hormus bestehe darin, dass die arabischen Golfmonarchen neue Pipelines durch die Wüste nach Israel bauen, was Israel faktisch ein Vetorecht über deren Energieexporte verschaffen würde.

„Was in den letzten 24 Stunden geschehen ist, führt uns in eine andere Phase des Krieges. In den letzten drei Wochen wurden unsere Geduld und Zurückhaltung auf die Probe gestellt“, sagte Bader al-Saif, Experte an der Universität Kuwait, gegenüber MEE. „Allerdings dürfen wir Israels Rolle nicht aus den Augen verlieren. Sie wollen den Golf in diesen Krieg hineinziehen“, fügte er hinzu. „Und lassen Sie uns klarstellen: Es gibt keine klare Ausstiegsstrategie seitens der USA.“

Ibrahim Jalal, Experte für Sicherheit am Golf und im Arabischen Meer, erklärte gegenüber MEE, dass die Monarchen am Golf vor einem schwierigen Balanceakt stünden, während sie versuchen, ihre roten Linien gegen iranische Angriffe zu ziehen, auf US-Forderungen zu reagieren und gleichzeitig auf Deeskalation zu drängen. „Die Golfstaaten wollen nicht in den Geschichtsbüchern als Verbündete in einem US-israelischen Krieg gegen einen sogenannten islamischen Nachbarn verzeichnet werden“, sagte er.

Tabus gebrochen

Gleichzeitig sagte Jalal, dass die Angriffe des Iran eine eklatante Verletzung der Souveränität der Golfstaaten darstellen und die Region in unbekanntes Terrain führen. „Die Islamische Revolutionsgarde hat nun alle Tabus gebrochen“, sagte er. „Der Golf muss im Rahmen einer Verteidigungsdoktrin handeln“, sagte er.

Der Iran hat einigen Golfstaaten vorgeworfen, ihr Territorium als Abschussrampe für US-Angriffe zu nutzen. Deshalb ist selbst die Bereitstellung zusätzlicher logistischer Unterstützung für die USA für Saudi-Arabien heikel. Das Königreich wird jedoch von den USA unter Druck gesetzt, sich dem Krieg gegen den Iran durch offensive Angriffe anzuschließen, wie US-amerikanische und arabische Beamte gegenüber MEE erklären.

Die New York Times hat ein Video verifiziert, das den Abschuss ballistischer Raketen von Bahrain aus in Richtung Iran zeigt. Es ist unklar, wer die Raketen abgefeuert hat. Der kleine Golfstaat ist ein enger Partner Saudi-Arabiens.

Hesham Alghannam, ein saudischer Verteidigungsanalyst, erklärte gegenüber MEE, dass Riad daran arbeite, einen „Spagat“ zwischen dem Hineingezogenwerden in den Konflikt und der Schaffung von Abschreckung zu vollziehen. „Saudi-Arabien übt Abschreckung aus, indem es Teheran vor Vergeltungsmaßnahmen warnt, wie wir gesehen haben … [indem es] sich militärische Optionen vorbehält, während es der Diplomatie [und] laufenden Hintertürkontakten mit dem Iran Vorrang einräumt“, sagte er gegenüber MEE.

Er fügte hinzu, dass Riad „auf Deeskalation drängt, um die vor dem Krieg erzielten Annäherungsfortschritte wiederherzustellen, ohne sich vollständig in den Krieg zu verstricken“. Saudi-Arabien nahm im März 2023 nach Jahren feindseliger Beziehungen die diplomatischen Beziehungen zum Iran wieder auf, im Rahmen eines von China vermittelten Abkommens.

Saudi-Arabien hat iranische Angriffe erdulden müssen, hat jedoch nicht in gleichem Maße gelitten wie die Vereinigten Arabischen Emirate. Auch die Houthis, Irans Verbündete im Jemen, haben von Angriffen auf das Königreich Abstand genommen.

Abdulaziz Alghashian, ein saudischer Sicherheitsexperte und Senior Non-Resident Fellow am Gulf International Forum, erklärte gegenüber MEE, dass das Königreich und andere Golfstaaten vor einem „Dilemma“ stünden. „Die Beendigung des Krieges ist im Allgemeinen die bevorzugte Option“, sagte er, doch selbst wenn der Konflikt morgen enden würde, bliebe die Dominanz des Iran über den Golf bestehen. „Wir müssen nicht nur wirklich Abschreckung schaffen, sondern auch einen Präzedenzfall für die Nachkriegszeit schaffen“, sagte er.

The Saudis appear to be allowing US and Israeli fighters and bombers to refuel in their airspace before striking Iran, despite Saudi Arabia repeatedly claiming their airspace is “closed.”pic.twitter.com/jU3Ml0ZgNo — Stew Peters (@realstewpeters) March 16, 2026

Übersetzung von „X“: Die Saudis scheinen US-amerikanischen und israelischen Kampfflugzeugen und Bombern zu gestatten, in ihrem Luftraum aufzutanken, bevor sie den Iran angreifen, obwohl Saudi-Arabien wiederholt behauptet hat, sein Luftraum sei „gesperrt“.

„Der Iran hat bewiesen, dass er großes Chaos anrichten kann. Die Staaten des Golf-Kooperationsrats [GCC] wollen nicht als zu zurückhaltend erscheinen, daher muss es eine Art Präzedenzfall geben“, sagte er. Alghasian erklärte, Saudi-Arabien sei sich bewusst, dass die Einleitung offensiver Operationen gegen den Iran „ein Fass ohne Boden öffnen“ könnte.

Trotz der Behauptungen der USA, das iranische Militär sei stark geschwächt, war die Islamische Republik in der Lage, gezielte Angriffe auf US-Stützpunkte durchzuführen. Sie ist keineswegs isoliert. Medienberichten zufolge erhält sie Zielinformationen aus Russland. MEE enthüllte, dass sie Luftabwehrsysteme und Offensivwaffen aus China erhalten hat.

Die rasche Vergeltungsmaßnahme des Iran gegen Energieanlagen am Golf nach dem israelischen Angriff auf South Pars in dieser Woche zeigte, dass seine Kommando- und Kontrollstrukturen intakt sind, erklärte der ehemalige US-Geheimdienstmitarbeiter gegenüber MEE.

Auch die Monarchen am Golf seien sich bewusst, dass ihre Streitkräfte dem Iran nicht mehr Schaden zufügen könnten als die USA und Israel derzeit, und dass eine „symbolische“ Aktion im Namen der Abschreckung nur weitere Vergeltungsmaßnahmen nach sich ziehen würde, sagte Jalal. „Ein Vorgehen der Golfstaaten wird das militärische Gleichgewicht zum jetzigen Zeitpunkt nicht zugunsten der USA und ihrer Verbündeten verschieben“, fügte er hinzu.

Ein besserer Zugang zu saudischen Stützpunkten sei jedoch entscheidend, erklärte Haykel von der Princeton University gegenüber MEE. „Es stimmt, dass die saudische Luftwaffe und die Raketen das Kräfteverhältnis wahrscheinlich nicht verändern werden, aber was das Kräfteverhältnis verändern kann, ist, wenn die US-Luftwaffe von Dhahran aus startet statt von einem Flugzeugträger“, fügte er hinzu. Die Küstenstadt liegt nur 130 Meilen von der iranischen Küste entfernt.

Die Straße von Hormus im Blick

Zunächst einmal, so sagen Analysten, könnten die Golfstaaten ihre Verteidigung besser gemeinsam organisieren. Dies ist wichtig, da die Golfstaaten den Wert der US-Sicherheitsgarantien in Frage stellen. Die Trump-Regierung hat eine Ausnahmegenehmigung erteilt, damit die Golfstaaten Patriot-Abfangraketen untereinander ohne die übliche US-Genehmigung transferieren können.

„Was der GCC jetzt braucht, ist, als ein Block an der Verteidigungslinie aufzutreten, um die Beschaffung gemeinsam zu mobilisieren“, sagte Jalal.

Über die Gewährung eines besseren Zugangs zu Stützpunkten für die USA hinaus könnten Saudi-Arabien und die VAE versuchen, eine Rolle in der Straße von Hormus zu spielen, sagen Experten. „Wie definiert man Offensive und Defensive? Ich denke, das war die Debatte der letzten vierundzwanzig Stunden“, sagte al-Saif von der Universität Kuwait. „Die Golfstaaten könnten das iranische Spiel mitspielen und sie daran hindern, Öl aus Hormus zu transportieren. Aber das entspricht nicht unserer Weltanschauung“, sagte er. „Wir sind verlässlich.“

Die Trump-Regierung wurde von der NATO und asiatischen Verbündeten zurückgewiesen, sich an einer Operation zur Öffnung der Wasserstraße zu beteiligen, durch die rund 20 Prozent der weltweiten Energie fließen. Ihre Beteiligung würde es Trump ermöglichen, regionale Zustimmung zu demonstrieren, während US-Kampfflugzeuge und Kampfhubschrauber die iranische Küste bombardieren.

Anwar Gargash, ein diplomatischer Berater des Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate, erklärte diese Woche gegenüber dem US-amerikanischen Council on Foreign Relations, dass sich die VAE einer US-Operation anschließen könnten, um dem Iran die Kontrolle über die Wasserstraße wieder zu entreißen.

Alghashian, der saudische Analyst, sagte gegenüber MEE, dass „tödliche Verteidigungsmaßnahmen“ der nächste Schritt sein könnten. „Meiner Meinung nach könnte in der Straße von Hormus ein Präzedenzfall geschaffen werden.“