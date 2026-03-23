Chef-Toxikologe von Pfizer im Bundestag: 60.000 zusätzliche Todesfälle im zeitlichen Zusammenhang mit der COVID-19-Impfung

Toxikologe im Bundestag: Debatte über Impfnebenwirkungen und Übersterblichkeit neu entfacht

Im Deutschen Bundestag hat ein Toxikologe mit deutlichen Worten eine erneute Diskussion über mögliche Nebenwirkungen der COVID-19-Impfstoffe ausgelöst. Im Zentrum steht die These, dass es im zeitlichen Zusammenhang mit den Impfkampagnen zu einer erhöhten Zahl von Todesfällen gekommen sein könnte. Grundlage dieser Aussage sei eine pharmakoepidemiologische Analyse, die nun politisch aufgegriffen wird.

Die Aussagen treffen auf ein ohnehin sensibles Umfeld. Kritiker der Pandemiepolitik werfen staatlichen Institutionen seit längerem vor, Risiken nicht ausreichend kommuniziert und Nebenwirkungen nicht konsequent ausgewertet zu haben. Dabei stehen insbesondere Behörden wie das Paul-Ehrlich-Institut und das Robert Koch-Institut im Fokus der Debatte. Beide Institutionen betonen jedoch, dass Sicherheitsbewertungen fortlaufend erfolgen und auf wissenschaftlichen Standards beruhen.

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Ein Toxikologe steht im Bundestag und sagt, was alle wussten, die nicht wegsehen wollten.



60.000 zusätzliche Todesfälle im zeitlichen Zusammenhang mit der COVID-19-Impfung. Nicht geschätzt von Querdenkern, nicht fabriziert von der AfD – sondern… pic.twitter.com/wx7qeovHjN — Shira S , MD (@RealSHIRA) March 21, 2026

Die Einführung der Impfstoffe erfolgte unter Notfallbedingungen in einer globalen Ausnahmesituation. Regierungen weltweit standen unter erheblichem Druck, schnell wirksame Maßnahmen gegen die Pandemie bereitzustellen. Gleichzeitig wurde die Pharmakovigilanz – also die Überwachung von Nebenwirkungen – weitergeführt und kontinuierlich angepasst.

Die nun im Bundestag vorgetragenen Einschätzungen gehen jedoch weiter. Sie stellen nicht nur die Risikobewertung infrage, sondern werfen auch grundsätzliche juristische Fragen auf. In diesem Zusammenhang wird von Kritikern argumentiert, dass die bestehenden Kontrollmechanismen unzureichend gewesen sein könnten.

Auch politisch sorgt die Debatte für Spannungen. Vertreter der Opposition sehen sich in ihrer Kritik bestätigt und fordern eine umfassende Aufarbeitung. Andere Stimmen warnen hingegen vor einer pauschalen Delegitimierung wissenschaftlicher und staatlicher Institutionen.

Fest steht: Die Diskussion über Nutzen und Risiken der COVID-19-Impfungen ist noch nicht abgeschlossen. Mit neuen Analysen und politischen Wortmeldungen gewinnt sie erneut an Dynamik – und dürfte auch künftig ein kontroverses Thema bleiben.