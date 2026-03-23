Zwischen Narrativ und Politik: Wer prägt die US-Begründung für den Iran-Konflikt?

Die jüngste Darstellung der US-Regierung zur Rolle Irans im internationalen Terrorismus folgt einem bekannten Muster: Eine chronologische Auflistung von Anschlägen und Angriffen aus den 1980er-Jahren, die eine kontinuierliche Bedrohung durch Teheran belegen soll.

Ein entsprechendes Dokument aus dem Umfeld des Weißen Hauses listet zentrale Ereignisse auf:

1979–1981 : Geiselnahme in der US-Botschaft in Teheran

: Geiselnahme in der US-Botschaft in Teheran 1983 : Bombenanschläge auf die US-Botschaft und US-Marineeinheiten in Beirut

: Bombenanschläge auf die US-Botschaft und US-Marineeinheiten in Beirut 1984 : Entführung des CIA-Stationschefs William Buckley

: Entführung des CIA-Stationschefs William Buckley 1985 : Flugzeugentführung von TWA Flight 847

: Flugzeugentführung von TWA Flight 847 1988 : Entführung eines kuwaitischen Flugzeugs

: Entführung eines kuwaitischen Flugzeugs 1989: Ermordung des Marineoffiziers William Higgins

Alle Ereignisse werden in der Darstellung eindeutig mit „iranisch unterstützten Terrorgruppen“ in Verbindung gebracht. Die Struktur ist klar, die Sprache zugespitzt, die Schlussfolgerung eindeutig: Iran erscheint als durchgehend aktiver staatlicher Akteur im internationalen Terrorismus.

Parallelen zu Think-Tank-Narrativen

Auffällig ist, dass genau diese Abfolge von Ereignissen – in ähnlicher Reihenfolge und mit vergleichbarer Sprache – seit Jahren in Analysen von Washingtoner Think Tanks auftaucht, insbesondere bei der Foundation for Defense of Democracies.

Dort werden dieselben Fälle regelmäßig als Beleg für eine langfristige iranische Strategie herangezogen. Begriffe wie „iran-backed groups“ oder „Teherans Unterstützung“ sind zentrale Bestandteile dieser Argumentation.

Ein direkter Nachweis, dass Regierungsdokumente aus solchen Papieren übernommen wurden, existiert nicht. Dennoch zeigt sich eine deutliche inhaltliche Überschneidung.

Finanzierung und politische Ausrichtung

Die Foundation for Defense of Democracies wird überwiegend durch private Großspender finanziert. Dazu zählen unter anderem Persönlichkeiten wie Sheldon Adelson und Bernard Marcus.

Viele dieser Geldgeber vertreten seit Jahren eine klare außenpolitische Linie: Unterstützung Israels und eine konfrontative Haltung gegenüber Iran.

Nach dem Tod Adelsons hat seine Frau Miriam Adelson dieses Engagement fortgeführt. Sie gehört weiterhin zu den einflussreichsten politischen Spendern in den USA und steht in engem Kontakt zu politischen Entscheidungsträgern, darunter Donald J. Trump.

Einfluss durch Netzwerke, nicht durch Beweise

Auch Lobbyorganisationen wie AIPAC spielen seit Jahrzehnten eine wichtige Rolle in der US-Nahostpolitik.

Doch trotz dieser Verbindungen gilt:

Ein direkter Beleg dafür, dass Think Tanks oder Lobbygruppen offizielle Regierungsdokumente formulieren, liegt nicht vor.

Stattdessen zeigt sich ein anderes Muster:

Politische Narrative entstehen in einem Zusammenspiel aus Think Tanks, Politik und Medien.

Die Funktion der Timeline

Die im Regierungsdokument aufgeführte Timeline erfüllt dabei eine klare Funktion: Sie reduziert komplexe historische Entwicklungen auf eine lineare Erzählung, die eine eindeutige Schuldzuweisung ermöglicht.

Alternative Perspektiven – etwa zur Rolle regionaler Konflikte, zur Entstehung einzelner Gruppen oder zu geopolitischen Wechselwirkungen – bleiben weitgehend ausgeblendet.

Damit wird nicht zwingend falsche Information verbreitet, aber eine selektive Darstellung erzeugt, die politische Entscheidungen stützt.

Fazit

Die Ähnlichkeiten zwischen Regierungsdarstellungen und Think-Tank-Analysen sind auffällig, aber kein Beweis für ein direktes Abschreiben.

Sie verweisen vielmehr auf ein strukturelles Problem:

Außenpolitische Narrative entstehen oft in eng vernetzten Kreisen, in denen sich Analyse, Interessen und politische Strategie gegenseitig verstärken.

Die entscheidende Frage ist daher nicht, ob ein Dokument kopiert wurde, sondern wie unabhängig die Grundlage ist, auf der politische Entscheidungen getroffen werden.