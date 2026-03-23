Wie viel Wasser im Golf stammt aus Entsalzungsanlagen?

Mohamed A. Hussein

Der US-israelische Krieg gegen den Iran hat die Verwundbarkeit kritischer Wasserinfrastruktur in einer Region offengelegt, die zu den wasserärmsten der Welt gehört.

In der vergangenen Woche beschuldigte Irans Außenminister die USA, eine Entsalzungsanlage auf der Insel Qeschm vor der Küste Irans in der Straße von Hormus angegriffen zu haben.

Der Angriff soll die Wasserversorgung von 30 Dörfern unterbrochen haben. Nur 24 Stunden später erklärte Bahrain, eine iranische Drohne habe materielle Schäden an einer seiner Entsalzungsanlagen nahe Muharraq verursacht.

Die sechs Golfstaaten – Bahrain, Kuwait, Oman, Katar, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate – gehören zu den wasserärmsten Ländern der Welt und sind stark auf Entsalzung angewiesen, um den Bedarf ihrer zusammen mehr als 62 Millionen Einwohner zu decken.

In dieser visuellen Analyse zeigt Al Jazeera, wie abhängig die Region von Entsalzung ist, wie viel Wasser jährlich produziert wird und wie verschiedene Entsalzungsverfahren funktionieren.

Der Golf hat keine dauerhaften Flüsse

Die Golfstaaten sind Wüsten ohne dauerhafte Flüsse. Zwar fehlen ihnen Flüsse, doch es gibt saisonale Wasserläufe, sogenannte Wadis, die bei seltenen Regenfällen Wasser führen.

Diese Länder sind hauptsächlich auf Grundwasser und Entsalzung angewiesen, um ihre schnell wachsenden Städte, Industriegebiete und landwirtschaftlichen Flächen mit Wasser zu versorgen.

Die untenstehende Karte zeigt die wichtigsten Flüsse und Wasserwege in den Gebieten rund um den Golf.

(Al Jazeera)

7,2 Billionen Liter aus Entsalzung

Die Golfstaaten produzieren etwa 40 Prozent des weltweit entsalzten Wassers und betreiben mehr als 400 Entsalzungsanlagen entlang ihrer Küsten.

Die von den Vereinten Nationen festgelegte Schwelle für absolute Wasserknappheit liegt bei 500 Kubikmetern pro Kopf und Jahr.

Mit einem durchschnittlichen Anteil an natürlichem Süßwasser von nur 120 Kubikmetern pro Kopf und Jahr sind die Golfstaaten daher stark auf Entsalzung angewiesen, um die Lücke zwischen Angebot und Nachfrage zu schließen.

Laut einem Bericht des GCC Statistical Center aus dem Jahr 2023 produzierten die sechs Golfstaaten 7,2 Milliarden Kubikmeter beziehungsweise rund 7 200 Milliarden Liter Süßwasser durch Entsalzung. Dieses Volumen entspricht etwa 122 Kubikmetern pro Kopf und Jahr oder rund 334 Litern pro Tag. Ihre gesamte installierte Kapazität ist jedoch deutlich höher und wird auf 26,4 Milliarden Kubikmeter jährlich geschätzt.

Eine Milliarde Kubikmeter entspricht 1 000 Milliarden Litern.

Das größte und bevölkerungsreichste Land ist Saudi-Arabien mit 37 Millionen Einwohnern. Es produzierte im Jahr 2023 drei Milliarden Kubikmeter entsalztes Wasser, gefolgt von den Vereinigten Arabischen Emiraten mit 1,9 Milliarden Kubikmetern, Kuwait mit 0,8 Milliarden Kubikmetern, Katar mit 0,7 Milliarden Kubikmetern, Oman mit 0,5 Milliarden Kubikmetern und Bahrain mit 0,3 Milliarden Kubikmetern.

Das größte und bevölkerungsreichste Land ist Saudi-Arabien mit 37 Millionen Einwohnern. Es produzierte im Jahr 2023 drei Milliarden Kubikmeter entsalztes Wasser, gefolgt von den Vereinigten Arabischen Emiraten mit 1,9 Milliarden Kubikmetern, Kuwait mit 0,8 Milliarden Kubikmetern, Katar mit 0,7 Milliarden Kubikmetern, Oman mit 0,5 Milliarden Kubikmetern und Bahrain mit 0,3 Milliarden Kubikmetern.

(Al Jazeera)

Abhängigkeit der Golfstaaten von Entsalzung

Geringe Niederschläge, das Fehlen dauerhafter Flüsse und die Erschöpfung der Grundwasserreserven haben dazu geführt, dass natürliche Süßwasserressourcen für die schnell wachsenden Bevölkerungen der Golfstaaten nicht ausreichen.

Ohne Entsalzung wäre die Versorgung mit Trinkwasser sowie Wasser für Industrie und Landwirtschaft nicht aufrechtzuerhalten. Laut Daten des GCC Statistical Centre zur Wasserproduktion und -nutzung ergibt sich folgende Abhängigkeit von Entsalzung für die Gesamtwasserversorgung in den einzelnen Ländern:

Katar

Mit 61 Prozent ist Katar das am stärksten von Entsalzung abhängige Land der Golfstaaten. Etwa 22 Prozent seiner gesamten jährlichen Wasserversorgung von 1,1 Milliarden Kubikmetern stammen aus Grundwasser und 18 Prozent aus Regenwasser. Beim Trinkwasser ist Katar jedoch nahezu vollständig auf Entsalzung angewiesen, die mehr als 99 Prozent der Versorgung für seine 3,2 Millionen Einwohner ausmacht.

Bahrain

Bahrain ist mit 59 Prozent das zweitabhängigste Land von entsalztem Wasser. Von seiner gesamten jährlichen Wasserversorgung von 0,5 Milliarden Kubikmetern stammen 59 Prozent aus Entsalzung. Beim Trinkwasser steigt dieser Anteil auf mehr als 90 Prozent. Zusätzlich stammen 32 Prozent aus Grundwasser und 11 Prozent aus Regenwasser für die 1,6 Millionen EinwohnerKuwait

Kuwait folgt mit 47 Prozent seiner jährlich genutzten 1,7 Milliarden Kubikmeter Wasser aus Entsalzung, während 51 Prozent aus Grundwasser stammen und der Rest aus Regenwasser.

Die Vereinigten Arabischen Emirate

Die VAE haben eine relativ ausgewogene Mischung: 41 Prozent ihres Wassers stammen aus Entsalzung und 46 Prozent aus Grundwasser, während der Rest aus Regenwasser und aufbereitetem Abwasser kommt. Insgesamt ergibt dies 4,8 Milliarden Kubikmeter jährlich für 11,5 Millionen Einwohner.

Oman

Oman produziert 23 Prozent seiner gesamten jährlichen Wassermenge von 2,2 Milliarden Kubikmetern durch Entsalzung für seine 4,7 Millionen Einwohner. 69 Prozent stammen aus Grundwasser, der Rest aus Regenwasser und aufbereitetem Abwasser.

Saudi-Arabien

Saudi-Arabien produziert mehr entsalztes Wasser als jedes andere Land, ist jedoch mit 18 Prozent seines Gesamtverbrauchs am wenigsten von Entsalzung abhängig. Stattdessen deckt es 79 Prozent seines Wasserbedarfs durch Grundwasser, während der Rest der insgesamt 17,3 Milliarden Kubikmeter jährlich aus Regenwasser stammt.

Wie Entsalzung funktioniert

Entsalzung ist der Prozess, bei dem Salz und Mineralien aus Meerwasser entfernt werden, um es für den menschlichen Gebrauch und die Bewässerung geeignet zu machen. Dies geschieht hauptsächlich durch thermische Destillation oder Umkehrosmose.

(Al Jazeera)

Historisch bestand die einzige Möglichkeit zur Entsalzung darin, Wasser zu kochen und den Dampf zu kondensieren, um Süßwasser zu gewinnen – genau so funktioniert die thermische Destillation.

Meerwasser wird in Entsalzungsanlagen gepumpt. Dort entfernen Filter zunächst Sand, Algen und Partikel, bevor das Wasser erhitzt wird, bis es zu Dampf wird, wobei Salz und Mineralien zurückbleiben. Der Dampf wird anschließend abgekühlt und kondensiert zu reinem destilliertem Wasser. Danach werden Mineralien hinzugefügt und das Wasser desinfiziert, um es trinkbar zu machen. Schließlich wird es in kommunale Leitungen gepumpt oder für Haushalte, Unternehmen und Industrie abgefüllt.

Die Umkehrosmose hingegen nutzt Hochdruckpumpen, um Meerwasser durch eine halbdurchlässige Membran zu pressen, die Salz und Mineralien zurückhält, während Wassermoleküle hindurchgelangen.

Diese Methode hat sich als die populärere Form der Entsalzung etabliert, da sie deutlich kostengünstiger ist, weniger Energie verbraucht und keine thermische Verschmutzung durch das Einleiten von heißem Wasser ins Meer verursacht.